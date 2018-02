Two changes as Tyrone go in search of first league win against Kildare

MICKEY HARTE HAS retained 13 of the Tyrone team that lost to Dublin for Sunday’s Division 1 contest against Kildare.

Source: Philip Magowan/INPHO

Conor Meyler and Rory Brennan come into the team, replacing Richard Donnelly and Aidan McCrory.

Young forward Lee Brennan, who scored 0-6 against the Dubs, retains his place in the full-forward line alongside Cathal McShane and Connor McAliskey, who also impressed.

Tyrone travel to Newbridge needing a victory to avoid being dragged into a relegation dogfight for survival in the top flight.

Kildare, meanwhile, make one change with Tommy Moolick coming into midfield in place of Luke Flynn.

Tyrone

1. Niall Morgan (Éadan na dTorc)

2. Hugh Pat McGeary (Cabhán a’Chaortainn)

3. Padraig Hampsey (Oileán a’Ghuail)

4. Cathal McCarron (An Droim Mhór)

5. Tiernan McCann (Coill an Chlochair)

6. Rory Brennan (Trí Leac)

7. Ciaran McLaughlin (An Ómaigh)

8. Mattie Donnelly (Trí Leac)

9. Declan McClure (Cluain Eo)

10. Conor Meyler (An Ómaigh)

11. Niall Sludden (An Droim Mhór)

12. Peter Harte (Aireagal Chiaráin)

13. Lee Brennan (Trí Leac)

14. Cathal McShane (E. R. Uí Néill)

15. Connor McAliskey (Cluain Eo)

Subs

16. Mickey O’Neill (Cluain Eo)

17. Mark Bradley (Coill an Chlochair)

18. Darren McCurry (Éadan na dTorc)

19. Aidan McCrory (Aireagal Chiaráin)

20. Kieran McGeary (Cabhán a’Chaortainn)

21. Ronan McHugh (Achadh Uí Aráin)

22. Michael McKernann (Oileán a’Ghuail)

23. Ronan McNabb (An Droim Mhór)

24. Ronan McNamee (Achadh Uí Aráin)

25. Padraig McNulty (Dún Geanainn)

26. Ronan O’Neill (An Ómaigh)

Kildare

1. Mark Donnellan (Maynooth)

2. Peter Kelly (Two Mile House)

3. David Hyland (Athy)

4. Mick OGrady (Celbridge)

5. Johnny Byrne (Allenwood)

6. Eoin Doyle (Naas)

7. Cian ODonoghue (Clane)

8. Kevin Feely (Athy)

9. Tommy Moolick (Leixlip)

10. Fergal Conway (Celbridge)

11. Chris Healy (Two Mile House)

12. Paul Cribbin (Johnstownbridge)

13. Ben McCormack (Sarsfields)

14. Daniel Flynn (Johnstownbridge)

15. Cathal McNally (Johnstownbridge)

