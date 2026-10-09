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Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 9 October
8am
Golf, Korea Championship – Ladies European Tour
Sky Sports Golf
8.30am
Cricket, South Africa v Australia, Test Match – Day 1
Sky Sports Cricket
9.15am
AFL Women’s, Western Bulldogs v Essendon
TNT Sports 1
9.30am
Tennis, WTA China Open
Sky Sports+
9.30am
Formula 1, Singapore Grand Prix, Practice 1
Sky Sports Main Event
12pm
Ireland v Kazakhstan, Women’s World Cup 2027 play-off first leg
RTÉ 2
1pm
Horse Racing, Newmarket, York and Chepstow
ITV1
2.30pm
Cricket, India v West Indies, Twenty20 International
TNT Sports 1
3pm
Golf, Spanish Open – DP World Tour
Sky Sports Main Event
5.30pm
Greece v England, Women’s World Cup 2027 play-off first leg
ITV1
7.45pm
Bohemians v Waterford, FAI Cup semi-final
RTÉ 2
7.45pm
Shelbourne v Sligo Rovers, LOI Premier Division
LOI TV
7.45pm
LOI First Division, Athlone Town v Treaty United; Bray Wanderers v Wexford; Cork City v Finn Harps; Cobh Ramblers v Kerry
TG4
7.45pm
Glasgow Warriors v Connacht, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1
7.45pm
Dragons v Ospreys, United Rugby Championship
Premier Sports 2
7.45pm
Leicester Tigers v Gloucester, Premiership Rugby
TNT Sports 1
8pm
West Ham v QPR, Championship
Sky Sports Main Event
*****
Saturday 10 October
AFL Women’s
3.05am: St Kilda v Collingwood, TNT Sports 3
5.05am: Port Adelaide v West Coast Eagles, TNT Sports 1
7.05am: Geelong Cats v GWS Giants, TNT Sports 1
9.15am: Richmond v Adelaide Crows, TNT Sports 4
10.15am: Gold Coast Suns v Melbourne, TNT Sports 4
5am
Tennis, Shanghai Rolex Masters
Sky Sports Tennis
5am
Golf, Baycurrent Classic – PGA Tour
Sky Sports Main Event
6am
Cycling, Tour of Chongming Island – Stage 2
TNT Sports 3
7.10am
New Zealand v Australia, Rugby Union International
Sky Sports Main Event
8am
Golf, Korea Championship – Ladies European Tour
Sky Sports Golf
8.30am
Cricket, South Africa v Australia, Test Match – Day 2
Sky Sports Cricket
9.30am
Cycling, Tour of Lombardy
TNT Sports 3
12.30pm
Arsenal v Leeds United, Premier League
TNT Sports 1
12.30pm
West Brom v Birmingham City, Championship
Sky Sports Main Event
12.30pm
Bulls v Lions, United Rugby Championship
TG4
12.30pm
Golf, Spanish Open – DP World Tour
Sky Sports Golf
12.45pm
Horse Racing, Newmarket and York
Virgin Media One and ITV1
2pm
Formula 1, Singapore Grand Prix qualifying
Sky Sports Main Event
3pm
Galway United v Derry City, FAI Cup semi-final
RTÉ 2
3pm
Chelsea v Bournemouth, Premier League
Premier Sports 1
3pm
Stormers v Sharks, United Rugby Championship
TG4
3pm
Zebre Parma v Edinburgh, United Rugby Championship
Premier Sports 2
3.05pm
Northampton v Bath, Premiership Rugby
TNT Sports 1
5.30pm
Ulster v Munster, United Rugby Championship
Premier Sports 1
5.30pm
Scarlets v Benetton, United Rugby Championship
Premier Sports 2
5.30pm
Manchester United v Tottenham, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
Saracens v Bristol Bears, Premiership Rugby
TNT Sports 1
7.45pm
Leicester Tigers v Gloucester, Premiership Rugby
TNT Sports 1
7.45pm
Leinster v Cardiff, United Rugby Championship
TG4
*****
Sunday 11 October
1am
UFC Fight Night, Brendan Allen v Christian Leroy Duncan
TNT Sports 1
AFL Women’s
2.35am: North Melbourne v Fremantle, TNT Sports 5.
3.05am: Hawthorn v Brisbane Lions, TNT Sports 6.
5.05am: Sydney Swans v Carlton, TNT Sports 8.
4am
Golf, Baycurrent Classic – PGA Tour
Sky Sports Main Event
5.30am
Tennis, Shanghai Rolex Masters
Sky Sports Tennis
6am
Cycling, Tour of Chongming Island – Stage 3
TNT Sports 1
8am
Golf, Korea Championship – Ladies European Tour
Sky Sports Golf
8.30am
Cricket, South Africa v Australia, Test Match – Day 3
Sky Sports Main Event
11.45am
AFLW, (deferred coverage)
TG4
12pm
Southampton v Portsmouth, Championship
Sky Sports Main Event
12pm
Motherwell v Celtic, Scottish Premiership
Sky Sports Football
12pm
Golf, Spanish Open – DP World Tour
Sky Sports Golf
1pm
Formula 1, Singapore Grand Prix
Sky Sports F1
1.15pm
Athletics, Chicago Marathon
TNT Sports 9
2pm
Crystal Palace v Nottingham Forest, Premier League
Sky Sports Main Event
2pm
Hull City v Everton, Premier League
Sky Sports Premier League
2pm
Westmeath senior football final, The Downs v St Loman’s Mullingar
TG4
2pm
Aberdeen v St Johnstone, Scottish Premiership
Premier Sports 1
2pm
Cycling, Europe Paris Tours
TNT Sports 4
2.30pm
Cricket, India v West Indies, Twenty20 International
TNT Sports 3
2.30pm
NFL, Philadelphia Eagles v Jacksonville Jaguars
Sky Sports Football
3pm
Exeter Chiefs v Newcastle, Premiership Rugby
TNT Sports 1
3pm
Sale Sharks v Gloucester, Premiership Rugby
TNT Sports 5
4pm
Tipperary senior hurling final, Moycarkey-Borris v Thurles Sarsfields
TG4
4.30pm
Liverpool v Manchester City, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
Real Betis v Osasuna, La Liga
Premier Sports 1
6pm
NFL, Green Bay Packers v Chicago Bears
Sky Sports Main Event
7.45pm
Cagliari v Juventus, Serie A
TNT Sports 1
8pm
Racing Santander v Valencia, La Liga
Premier Sports 1
9.25pm
NFL, Seattle Seahawks v San Francisco 49ers
Sky Sports Main Event
9.25pm
NFL, Arizona Cardinals v Detroit Lions
Sky Sports Football
1.20am (Monday)
NFL, Atlanta Falcons v Baltimore Ravens
Sky Sports Main Event
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