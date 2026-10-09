More Stories
Erling Haaland, Carla Ward, and Tadhg Beirne. INPHO
SeriesTV

Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Plenty for fans to enjoy over the next few days.
6.06pm, 8 Oct 2026

Friday 9 October

8am
Golf, Korea Championship – Ladies European Tour
Sky Sports Golf

8.30am
Cricket, South Africa v Australia, Test Match – Day 1
Sky Sports Cricket

9.15am
AFL Women’s, Western Bulldogs v Essendon
TNT Sports 1

9.30am
Tennis, WTA China Open
Sky Sports+

9.30am
Formula 1, Singapore Grand Prix, Practice 1
Sky Sports Main Event

12pm
Ireland v Kazakhstan, Women’s World Cup 2027 play-off first leg
RTÉ 2

1pm
Horse Racing, Newmarket, York and Chepstow
ITV1

2.30pm
Cricket, India v West Indies, Twenty20 International
TNT Sports 1

3pm
Golf, Spanish Open – DP World Tour
Sky Sports Main Event

5.30pm
Greece v England, Women’s World Cup 2027 play-off first leg
ITV1

7.45pm
Bohemians v Waterford, FAI Cup semi-final
RTÉ 2

7.45pm
Shelbourne v Sligo Rovers, LOI Premier Division
LOI TV

7.45pm
LOI First Division, Athlone Town v Treaty United; Bray Wanderers v Wexford; Cork City v Finn Harps; Cobh Ramblers v Kerry
TG4

7.45pm
Glasgow Warriors v Connacht, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1

7.45pm
Dragons v Ospreys, United Rugby Championship
Premier Sports 2

7.45pm
Leicester Tigers v Gloucester, Premiership Rugby
TNT Sports 1

8pm
West Ham v QPR, Championship
Sky Sports Main Event

*****

Saturday 10 October

AFL Women’s
3.05am: St Kilda v Collingwood, TNT Sports 3
5.05am: Port Adelaide v West Coast Eagles, TNT Sports 1
7.05am: Geelong Cats v GWS Giants, TNT Sports 1
9.15am: Richmond v Adelaide Crows, TNT Sports 4
10.15am: Gold Coast Suns v Melbourne, TNT Sports 4

5am
Tennis, Shanghai Rolex Masters
Sky Sports Tennis

5am
Golf, Baycurrent Classic – PGA Tour
Sky Sports Main Event

6am
Cycling, Tour of Chongming Island – Stage 2
TNT Sports 3

7.10am
New Zealand v Australia, Rugby Union International
Sky Sports Main Event

8am
Golf, Korea Championship – Ladies European Tour
Sky Sports Golf

8.30am
Cricket, South Africa v Australia, Test Match – Day 2
Sky Sports Cricket

9.30am
Cycling, Tour of Lombardy
TNT Sports 3

12.30pm
Arsenal v Leeds United, Premier League
TNT Sports 1

12.30pm
West Brom v Birmingham City, Championship
Sky Sports Main Event

12.30pm
Bulls v Lions, United Rugby Championship
TG4

12.30pm
Golf, Spanish Open – DP World Tour
Sky Sports Golf

12.45pm
Horse Racing, Newmarket and York
Virgin Media One and ITV1

2pm
Formula 1, Singapore Grand Prix qualifying
Sky Sports Main Event

3pm
Galway United v Derry City, FAI Cup semi-final
RTÉ 2

3pm
Chelsea v Bournemouth, Premier League
Premier Sports 1

3pm
Stormers v Sharks, United Rugby Championship
TG4

3pm
Zebre Parma v Edinburgh, United Rugby Championship
Premier Sports 2

3.05pm
Northampton v Bath, Premiership Rugby
TNT Sports 1

5.30pm
Ulster v Munster, United Rugby Championship
Premier Sports 1

5.30pm
Scarlets v Benetton, United Rugby Championship
Premier Sports 2

5.30pm
Manchester United v Tottenham, Premier League
Sky Sports Main Event

5.30pm
Saracens v Bristol Bears, Premiership Rugby
TNT Sports 1

7.45pm
Leicester Tigers v Gloucester, Premiership Rugby
TNT Sports 1

7.45pm
Leinster v Cardiff, United Rugby Championship
TG4

*****

Sunday 11 October

1am
UFC Fight Night, Brendan Allen v Christian Leroy Duncan
TNT Sports 1

AFL Women’s
2.35am: North Melbourne v Fremantle, TNT Sports 5.
3.05am: Hawthorn v Brisbane Lions, TNT Sports 6.
5.05am: Sydney Swans v Carlton, TNT Sports 8.

4am
Golf, Baycurrent Classic – PGA Tour
Sky Sports Main Event

5.30am
Tennis, Shanghai Rolex Masters
Sky Sports Tennis

6am
Cycling, Tour of Chongming Island – Stage 3
TNT Sports 1

8am
Golf, Korea Championship – Ladies European Tour
Sky Sports Golf

8.30am
Cricket, South Africa v Australia, Test Match – Day 3
Sky Sports Main Event

11.45am
AFLW, (deferred coverage)
TG4

12pm
Southampton v Portsmouth, Championship
Sky Sports Main Event

12pm
Motherwell v Celtic, Scottish Premiership
Sky Sports Football

12pm
Golf, Spanish Open – DP World Tour
Sky Sports Golf

1pm
Formula 1, Singapore Grand Prix
Sky Sports F1

1.15pm
Athletics, Chicago Marathon
TNT Sports 9

2pm
Crystal Palace v Nottingham Forest, Premier League
Sky Sports Main Event

2pm
Hull City v Everton, Premier League
Sky Sports Premier League

2pm
Westmeath senior football final, The Downs v St Loman’s Mullingar
TG4

2pm
Aberdeen v St Johnstone, Scottish Premiership
Premier Sports 1

2pm
Cycling, Europe Paris Tours
TNT Sports 4

2.30pm
Cricket, India v West Indies, Twenty20 International
TNT Sports 3

2.30pm
NFL, Philadelphia Eagles v Jacksonville Jaguars
Sky Sports Football

3pm
Exeter Chiefs v Newcastle, Premiership Rugby
TNT Sports 1

3pm
Sale Sharks v Gloucester, Premiership Rugby
TNT Sports 5

4pm
Tipperary senior hurling final, Moycarkey-Borris v Thurles Sarsfields
TG4

4.30pm
Liverpool v Manchester City, Premier League
Sky Sports Main Event

5.30pm
Real Betis v Osasuna, La Liga
Premier Sports 1

6pm
NFL, Green Bay Packers v Chicago Bears
Sky Sports Main Event

7.45pm
Cagliari v Juventus, Serie A
TNT Sports 1

8pm
Racing Santander v Valencia, La Liga
Premier Sports 1

9.25pm
NFL, Seattle Seahawks v San Francisco 49ers
Sky Sports Main Event

9.25pm
NFL, Arizona Cardinals v Detroit Lions
Sky Sports Football

1.20am (Monday)
NFL, Atlanta Falcons v Baltimore Ravens
Sky Sports Main Event

Try The 42 for Just €1
Limited-time offer for new subscribers
  • Unlock every article and every podcast
  • The only place to read Murray Kinsella, David Sneyd, Declan Bogue & more
  • Specialist analysis that makes sense of the action
  • Weekly fan-favourite rugby, football and GAA podcasts
  • Unmissable sportswriting and features that you won’t find anywhere else
Get Your €1 Trial Now
Author
View comments
Send Tip or Correction
Close
Comments
This is YOUR comments community. Stay civil, stay constructive, stay on topic. Please familiarise yourself with our comments policy here before taking part.
Leave a Comment
    Submit a report
    Please help us understand how this comment violates our community guidelines.
    Thank you for the feedback
    Your feedback has been sent to our team for review.

    Leave a commentcancel

     
    The 42 supports the work of the Press Council of Ireland and the Office of the Press Ombudsman, and our staff operate within the Code of Practice. You can obtain a copy of the Code, or contact the Council, at https://www.presscouncil.ie, PH: (01) 6489130, Lo-Call 1800 208 080 or email: mailto:info@presscouncil.ie