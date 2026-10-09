Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

|

'It's a business decision' - The question facing LIV players after Rahm exit

Bundee Aki set to make first Connacht start of the season in trip to Glasgow

It's a thrilling Connacht backline, but they must improve up front in Glasgow

*****

3pm Galway United v Derry City , FAI Cup semi-final RTÉ 2

*****

Sign in or create a free account

Keep reading with a free account

You've used your weekly article allowance. Sign in or register. It's free, and you'll be back reading in seconds.