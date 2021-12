Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Caelan Doris is back in the Leinster team to face Connacht. Source: Laszlo Geczo/INPHO

FRIDAY

Football

7.30pm: Union Berlin v RB Leipzig, Bundesliga – Sky Sports App

Union Berlin v RB Leipzig, Bundesliga – 7.45pm: Fulham v Bournemouth, Sky Bet Championship – Sky Sports Main Event & Sky Sports Football

Fulham v Bournemouth, Sky Bet Championship – 7.45pm: Gateshead v Charlton Athletic, FA Cup second round – ITV 4

Gateshead v Charlton Athletic, FA Cup second round – 8.00pm: Granada v Deportivo Alaves, La Liga – La Liga TV

Granada v Deportivo Alaves, La Liga – 9.15pm: Benfica v Sporting Lisbon, Primeira Liga – BT Sport 2

Rugby

5.00pm: Cell C Sharks v Vodacom Bulls, United Rugby Championship – Premier Sports 2

Cell C Sharks v Vodacom Bulls, United Rugby Championship – 7.35pm: Edinburgh v Benetton, United Rugby Championship – Premier Sports 1

Edinburgh v Benetton, United Rugby Championship – 7.45pm: Leinster v Connacht, United Rugby Championship – TG4 & Premier Sports 2

Leinster v Connacht, United Rugby Championship – 7.45pm: Gloucester v Bristol Bears, Gallagher Premiership – BT Sport 1

Golf

10.00am: South African Open – Sky Sports Golf

South African Open – 6.30pm: Hero World Challenge – Sky Sports Golf

Formula One

1.30pm & 5.00pm: Saudi Arabian Grand Prix practice – Sky Sports F1

Snooker

1.00pm: UK Snooker Championship quarter-finals, afternoon session – BBC 2

UK Snooker Championship quarter-finals, afternoon session – 7.00pm: UK Snooker Championship quarter-finals, evening session – BBC 2

Racing

1.25pm: Live coverage from Sandown and Exeter – ITV 4

Paul Devlin of Kilcoo, who take on Ramor United in the Ulster Club SFC quarter-finals. Source: Tommy Dickson/INPHO

SATURDAY

GAA

6.00pm: Ramor United (Cavan) v Kilcoo (Down), Ulster Club SFC quarter-final – RTÉ 2

Football

6.05am: Brisbane Roar v Adelaide United, A-League – BT Sport 1

Brisbane Roar v Adelaide United, A-League – 8.45am: Sydney FC v Newcastle Jets, A-League – BT Sport 2

Sydney FC v Newcastle Jets, A-League – 8.45am: Melbourne City v Western United, A-League – BT Sport ESPN

Melbourne City v Western United, A-League – 12.30pm: West Ham United v Chelsea, Premier League – BT Sport 1

West Ham United v Chelsea, Premier League – 12.30pm: Coventry City v West Bromwich Albion, Sky Bet Championship – Sky Sports Main Event & Sky Sports Football

Coventry City v West Bromwich Albion, Sky Bet Championship – 12.45pm: Buxton v Morecambe, FA Cup second round – BBC 1

Buxton v Morecambe, FA Cup second round – BBC 1 1.00pm: Sevilla v Villarreal, La Liga – La Liga TV

Sevilla v Villarreal, La Liga – 3.00pm: Newcastle United v Burnley, Premier League – Premier Sports 2

Newcastle United v Burnley, Premier League – 3.15pm: Barcelona v Real Betis, La Liga – La Liga TV

Barcelona v Real Betis, La Liga – 5.15pm: Roma v Inter Milan, Serie A – BT Sport 1

Roma v Inter Milan, Serie A – 5.30pm: Watford v Manchester City, Premier League – Sky Sports Main Event & Sky Sports Premier League

Watford v Manchester City, Premier League – 5.30pm: Borussia Dortmund v Bayern Munich, Bundesliga – Sky Sports Football

Borussia Dortmund v Bayern Munich, Bundesliga – 5.30pm: Atletico Madrid v Real Mallorca, La Liga – Premier Sports 2 & La Liga TV

Atletico Madrid v Real Mallorca, La Liga – 5.30pm: Yeovil Town v Stevenage, FA Cup second round – BBC 2

Yeovil Town v Stevenage, FA Cup second round – 6.00pm: Lille v Troyes, Ligue 1 – BT Sport 3

Lille v Troyes, Ligue 1 – 7.45pm: Napoli v Atalanta, Serie A – BT Sport 2

Napoli v Atalanta, Serie A – 8.00pm: Real Sociedad v Real Madrid, La Liga – La Liga TV

Real Sociedad v Real Madrid, La Liga – 8.00pm : Lens v Paris Saint-Germain, Ligue 1 – BT Sport 3

: Lens v Paris Saint-Germain, Ligue 1 – 11.30pm: Portland Timbers v Real Salt Lake, Major League Soccer – Sky Sports Football

Rugby

3.00pm: Ospreys v Ulster, United Rugby Championship – Premier Sports 1

Ospreys v Ulster, United Rugby Championship – 3.00pm: DHL Stormers v Emirates Lions, United Rugby Championship – TG4 & FreeSports

DHL Stormers v Emirates Lions, United Rugby Championship – 3.00pm: Exeter Chiefs v Saracens, Gallagher Premiership – BT Sport 2

Exeter Chiefs v Saracens, Gallagher Premiership – 7.35pm: Glasgow Warriors v Dragons, United Rugby Championship – Premier Sports 1

Glasgow Warriors v Dragons, United Rugby Championship – 8.05pm: Bordeaux v Toulouse, Top 14 – Premier Sports 2

Formula One

2.00pm: Saudi Arabian Grand Prix practice – Sky Sports F1

Saudi Arabian Grand Prix practice – 5.00pm: Saudi Arabian Grand Prix qualifying – Sky Showcase & Sky Sports F1

Golf

10.00am: South African Open – Sky Sports Golf

South African Open – Sky Sports Golf 5.00pm: Hero World Challenge – Sky Sports Golf

Racing

1.15pm: Live coverage from Sandown and Aintree – Virgin Media One & ITV 4

Snooker

1.00pm & 7.30pm: UK Snooker Championship semi-finals – BBC 2

Basketball

6.00pm: Denver Nuggets v New York Knicks, NBA – Sky Sports Mix & Sky Sports Arena

Ireland captain Katie McCabe is set to feature for Arsenal in Sunday's FA Women's Cup final. Source: Alamy Stock Photo

SUNDAY

GAA

1.30pm: Wolfe Tones (Meath) v Kilmacud Crokes (Dublin), Leinster Club SFC quarter-final – TG4

Wolfe Tones (Meath) v Kilmacud Crokes (Dublin), Leinster Club SFC quarter-final – 3.15pm: Glen (Derry) v Scotstown (Monaghan), Ulster Club SFC quarter-final – TG4

Football

5.05am: MacArthur FC v Central Coast Mariners, A-League – BT Sport 3

MacArthur FC v Central Coast Mariners, A-League – BT Sport 3 7.45am: Melbourne Victory v Perth Glory, A-League – BT Sport 3

Melbourne Victory v Perth Glory, A-League – BT Sport 3 11.30am: Bologna v Fiorentina, Serie A – BT Sport 1

Bologna v Fiorentina, Serie A – BT Sport 1 12.00pm: Dundee United v Celtic, Scottish Premiership – Sky Sports Football & Sky Sports Main Event

Dundee United v Celtic, Scottish Premiership – Sky Sports Football & Sky Sports Main Event 12.00pm: Saint-Étienne v Rennes, Ligue 1 – BT Sport 3

Saint-Étienne v Rennes, Ligue 1 – 12.15pm: Rochdale v Plymouth Argyle, FA Cup second round – UTV

Rochdale v Plymouth Argyle, FA Cup second round – 1.00pm: Rayo Vallecano v Espanyol, La Liga – Premier Sports 1 & La Liga TV

Rayo Vallecano v Espanyol, La Liga – 2.00pm: Arsenal v Chelsea, FA Women’s Cup final – BBC 1 & BT Sport 1

Arsenal v Chelsea, FA Women’s Cup final – 2.00pm: Monaco v Metz, Ligue 1 – BT Sport 3

Monaco v Metz, Ligue 1 – 2.00pm: Venezia v Verona, Serie A – BT Sport ESPN

Venezia v Verona, Serie A – 2.30pm: Queens Park Rangers v Stoke City, Sky Bet Championship – Sky Sports Football & Sky Sports Main Event

Queens Park Rangers v Stoke City, Sky Bet Championship – 2.30pm: Stuttgart v Hertha Berlin, Bundesliga – Sky Sports App

Stuttgart v Hertha Berlin, Bundesliga – 3.15pm: Elche v Cadiz, La Liga – La Liga TV

Elche v Cadiz, La Liga – 4.00pm: Nice v Strasbourg, Ligue 1 – BT Sport 3

Nice v Strasbourg, Ligue 1 – 4.30pm: Aston Villa v Leicester City, Premier League – Sky Sports Premier League

Aston Villa v Leicester City, Premier League – 4.30pm: Borussia Mönchengladbach v SC Freiburg, Bundesliga – Sky Sports App

Borussia Mönchengladbach v SC Freiburg, Bundesliga – 5.00pm: Sampdoria v Lazio, Serie A – BT Sport 1

Sampdoria v Lazio, Serie A – 5.15pm: Salford City v Chesterfield, FA Cup second round – ITV 4

Salford City v Chesterfield, FA Cup second round – 5.30pm: Levante v Osasuna, La Liga – La Liga TV

Levante v Osasuna, La Liga – 7.45pm: Juventus v Genoa, Serie A – BT Sport 1

Juventus v Genoa, Serie A – 7.45pm: Bordeaux v Lyon, Ligue 1 – BT Sport 2

Bordeaux v Lyon, Ligue 1 – 8.00pm: Celta Vigo v Valencia, La Liga – La Liga TV

Celta Vigo v Valencia, La Liga – 8.00pm: Philadelphia Union v New York City FC, Major League Soccer – Sky Sports Football & FreeSports

Rugby

3.00pm: Leicester Tigers v Harlequins, Gallagher Premiership – BT Sport 2

Leicester Tigers v Harlequins, Gallagher Premiership – 8.05pm: Stade Francais v La Rochelle, Top 14 – Premier Sports 1

Golf

10.00am: South African Open – Sky Sports Golf

South African Open – 6.00pm: Hero World Challenge – Sky Sports Golf

Formula One

5.30pm: Saudi Arabian Grand Prix – Sky Sports F1

Racing

1.00pm: Live coverage from Punchestown and Cork – RTÉ 2

Snooker

1.00pm & 7.00pm: UK Snooker Championship final – BBC 2

MMA

1am: UFC Fight Night: Font v Aldo – BT Sport 1

NFL

6.00pm: LA Chargers v Cinicnnati Bengals – Sky Sports NFL

LA Chargers v Cinicnnati Bengals – 6.00pm: Redzone coverage – Sky Sports Mix

Redzone coverage – 9.25pm: Baltimore Ravens v Pittsburgh Steelers – Sky Sports Main Event & Sky Sports NFL

Basketball