Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Friday

10.15am: England v South Africa, second test – Sky Sports Cricket

12pm: Europa League draw — BT Sport 1

12.30pm: Belgian Grand Prix Practice — Sky Sports F1

12.30pm: European Masters — Sky Sports Golf

1.30pm: Europa Conference League draw — BT Sport 1

1.45pm: Vuelta a España — Eurosport 1

4.30pm: Horse Racing from Tipperary — TG4

5.30pm: Monza v Udinese, Serie A — BT Sport 1

5.30pm: Tour Championship — Sky Sports Golf

7pm: Girona v Celta Vigo — Premier Sports 1/La Liga TV

7.45pm: Lazio v Inter Milan, Serie A — BT Sport 1

8pm: Luton v Sheffield United, Championship — Sky Sports Football

8pm: Ajaccio v Lille, Ligue 1 — BT Sport 2

8pm: Wigan v St Helens, Rugby League — Sky Sports Arena

9pm: Real Betis v Osasuna — Premier Sports 1/La Liga TV

Saturday

6.30am: Australia v South Africa – Sky Sports Mix

8.35am: New Zealand v Argentina — Sky Sports Arena

10.15am: England v South Africa, second test – Sky Sports Cricket

10.40am: Ireland v Japan, rugby second test – TG4

11am: Skafto Open — Sky Sports Arena

11.45am: Belgian Grand Prix Practice and Qualifying — Sky Sports F1

12pm: European Masters — Sky Sports Golf

12pm: Vuelta a España — Eurosport 1

12.30pm: Southampton v Man United, Premier League — BT Sport 1

12.30pm: Sunderland v Norwich City, Championship — Sky Sports Football

2.30pm: Liverpool v Bournemouth, Premier League — Premier Sports

4.10pm: Adelaide Crows v Melbourne, AFLW – TG4

5.30pm: Arsenal v Fulham, Premier League — Sky Sports Premier League

5.30pm: Bayern Munich v Borussia Monchengladbach — Sky Sports Football

5.30pm: Tour Championship — Sky Sports Golf

7.15pm: Galway v Shelbourne, Women’s National League — TG4

7.45pm: AC Milan v Bologna, Serie A — BT Sport 1

8pm: Lens v Rennes, Ligue 1 — BT Sport 2

Sunday

12.30am: Australia v Zimbabwe, First ODI — BT Sport 1

10.15am: England v South Africa, second test — Sky Sports Cricket

12pm: European Masters — Sky Sports Golf

12pm: Skafto Open — Sky Sports Arena

12pm: Vuelta a España — Eurosport 1

12pm: Nantes v Toulouse, Ligue 1 — BT Sport 1

12pm: Dundee United v Celtic — Sky Sports Football

12.30pm: Belgian Grand Prix Practice — Sky Sports F1

12.30pm: Brisbane Lions v Fremantle, AFLW – TG4.

2pm: Nice v Marseille, Ligue 1 — BT Sport 1

2pm: Wolves v Newcastle — Sky Sports Premier League

2.30pm: Cologne v VfB Stuttgart, Bundesliga — Sky Sports Football

2.30pm: Mount Sion v Lismore, Waterford SHC Quarter-finals — TG4

4.15pm: Ballygunner v Fourmilewater, Waterford SHC Quarter-finals — TG4

4.30pm: Tour Championship — Sky Sports Golf

4.30pm: Nottingham Forest v Tottenham — Sky Sports Premier League

4.30pm: Werder Bremen v Eintracht Frankfurt, Bundesliga — Sky Sports Football

5.30pm: Verona v Atalanta, Serie A — BT Sport 1

5.30pm: Salernitana v Sampdoria, Serie A — BT Sport 2

7.4pm: Fiorentina v Napoli, Serie A — BT Sport 1

7.45pm: PSG v Monaco, Ligue 1 — BT Sport 2

N.B. With the exception of Galway v Shelbourne, all Women’s National League and FAI Cup games in the coming days are available on LOITV.