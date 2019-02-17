This site uses cookies to improve your experience and to provide services and advertising. By continuing to browse, you agree to the use of cookies described in our Cookies Policy. You may change your settings at any time but this may impact on the functionality of the site. To learn more see our Cookies Policy.
OK
Dublin: 11 °C Sunday 17 February, 2019
Advertisement
Trending:
RSS

Liveblog

4,202 Views 3 Comments
Share

Division 1A
Kilkenny v Limerick, Nowlan Park, 2pm - TG4
Wexford v Tipperary, Innovate Wexford Park, 2pm - TG4 (deferred)

Division 1B
Galway v Dublin, Pearse Stadium, 2pm - TG4 (deferred)

********

One late change in the Limerick team, Robbie Hanley replaces Cian Lynch at midfield.

 

Conor Martin and Walter Walsh warming up ahead of today’s game in Nowlan Park. 

Conor Martin Source: Ryan Byrne/INPHO

Walter Walsh Source: Ryan Byrne/INPHO

And here’s how Galway and Dublin will line-out:

Galway

1. Fergal Flannery (Pádraig Pearses)

2. Jack Grealish (Gort)
3. Ronan Burke (Turloughmore)
4. Aidan Harte (Gort)

5. Kevin Hussey (Turloughmore)
6. Padraic Mannion (Ahascragh Fohenagh)
7. Gearoid McInerney (Oranmore/Maree)

8. Cathal Mannion (Ahascragh Fohenagh)
9. Sean Loftus (Turloughmore)

10. Niall Burke (Oranmore/Maree)
11. Joe Canning (Portumna)
12. Sean Bleahene (Ahascragh Fohenagh)

13. Brian Concannon (Killimordaly)
14. Jason Flynn (Tommy Larkins)
15. Davy Glennon (Mullagh)

Dublin

DziwzCFXcAAo6yU

Some team news for you ahead of today’s games. Here’s how Kilkenny and Limerick will line-up:

Limerick 

1. Nickie Quaid (Effin)

2. Tom Condon (Knockaderry)
3. Sean Finn (Bruff)
4. Richie English (Doon) 

5. Diarmaid Byrnes (Patrickswell)
7. Dan Morrissey (Ahane)  
7. Paddy O’Loughlin (Kilmallock)

8. Cian Lynch (Patrickswell)
9. Darragh O’Donovan (Doon)

10. Kyle Hayes (Kildimo/Pallaskenry)
11. Shane Dowling (Na Piarsaigh)
12. Conor Boylan (Na Piarsaigh) 

13. Aaron Gillane (Patrickswell)
14. Graeme Mulcahy (Kilmallock)
15. Barry Murphy (Doon)

Kilkenny

1. Eoin Murphy (Glenmore)

2. Tommy Walsh (Tullaroan)
3. Conor Delaney (Erin’s Own)
4. Enda Morrissey (Bennettsbridge)

5. Padraig Walsh (Tullaroan)
6. Paddy Deegan (O’Loughlin Gaels)
7 . Paul Murphy (Danesfort)

8. Conor Fogarty (Erin’s Own)
9. Martin Keoghan (Tullaroan)

10. Richie Leahy (Rower Inistioge)
11. Walter Walsh (Tullogher Rosbercon)
12. James Maher (St Lachtain’s)

13. Billy Ryan (Graigue-Ballycallan)
14. Kevin Kelly (St Patrick’s)
15. John Donnelly (Thomastown)

Afternoon all and welcome to today’s liveblog. It’s hurling on the agenda for today, with three Division 1 games taking place. 

In 1A, league champions Kilkenny meet All-Ireland winners Limerick in the stand-out tie in Nowlan Park, while Wexford and Tipperary clash in Innovate Wexford Park. Meanwhile, 1B sees Dublin travel to face All-Ireland finalists Galway in Pearse Stadium. 

All three games will be televised on TG4.

 

About the author:

About the author
Kevin O'Brien
@kevobrien7
kevin@the42.ie

Contribute to this story:

Leave a Comment
Send a Correction

COMMENTS (3)

This is YOUR comments community. Stay civil, stay constructive, stay on topic. Please familiarise yourself with our comments policy here before taking part.
write a comment

    Leave a commentcancel

     

    Trending Tags

    SIX NATIONS
    Basketball and hurling behind Moloney as flies Athy flag in U20 Six Nations
    Basketball and hurling behind Moloney as flies Athy flag in U20 Six Nations
    'Being over here as a family is special' - Farrell excited to succeed Schmidt
    Sexton 'ready to go' for Ireland, with Henshaw expected back in training next week
    GAA
    The Big Fat Christmas Chocolate Quiz
    The Big Fat Christmas Chocolate Quiz
    5 things you didn’t know about Kim Jong Il
    The Sunday Papers: the best of the week’s sportswriting
    CORK
    Man in his 50s rushed to hospital with head injuries following assault in Cork
    Man in his 50s rushed to hospital with head injuries following assault in Cork
    Saturday Cork showdowns, Horgan points the way and a Harty Cup breakthrough
    Horgan shoots 0-16 to secure first hurling league win for Cork as they see off Clare
    FOOTBALL
    ‘I’d have no issues whatsoever’: Scholes backs Solskjaer for Man United job
    ‘I’d have no issues whatsoever’: Scholes backs Solskjaer for Man United job
    Guardiola lauds Silva's 'incredible' FA Cup performance
    Atmosphere at Man United under Mourinho 'wasn't healthy' – Sanchez
    IRELAND
    'I rang Brian to tell him I was going to retire... it took him nearly ten days to get back to me'
    'I rang Brian to tell him I was going to retire... it took him nearly ten days to get back to me'
    Bang on the knee makes Farrell a concern for Ireland after Munster win
    Opinion: 'People with HIV in Ireland are dehumanised - we're seen as a virus'

    About Us

    Follow Us

    Corrections

    Policies

    Content copyright © Journal Media Ltd. 2019 Registered in Dublin, registration number: 483623. Registered office: 3rd floor, Latin Hall, Golden Lane, Dublin 8.

    TheJournal.ie is a full participating member of the Press Council of Ireland and supports the Office of the Press Ombudsman. This scheme in addition to defending the freedom of the press, offers readers a quick, fair and free method of dealing with complaints that they may have in relation to articles that appear on our pages. To contact the Office of the Press Ombudsman Lo-Call 1890 208 080 or go to www.pressombudsman.ie or www.presscouncil.ie

    Please note that TheJournal.ie uses cookies to improve your experience and to provide services and advertising. For more information on cookies please refer to our cookies policy.

    News images provided by Press Association and Photocall Ireland unless otherwise stated. Irish sport images provided by Inpho Photography unless otherwise stated. Wire service provided by Associated Press.

    Journal Media does not control and is not responsible for user created content, posts, comments, submissions or preferences. Users are reminded that they are fully responsible for their own created content and their own posts, comments and submissions and fully and effectively warrant and indemnify Journal Media in relation to such content and their ability to make such content, posts, comments and submissions available. Journal Media does not control and is not responsible for the content of external websites.

    Switch to Mobile Site

    Sites: TheJournal.ie | The42.ie | DailyEdge.ie | Fora.ie | Boards.ie | Adverts.ie | Daft.ie