Today’s big clash at Nowlan Park throws-in at 2pm.
Liveblog
Division 1A
Kilkenny v Limerick, Nowlan Park, 2pm - TG4
Wexford v Tipperary, Innovate Wexford Park, 2pm - TG4 (deferred)
Division 1B
Galway v Dublin, Pearse Stadium, 2pm - TG4 (deferred)
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One late change in the Limerick team, Robbie Hanley replaces Cian Lynch at midfield.
Conor Martin and Walter Walsh warming up ahead of today’s game in Nowlan Park.
And here’s how Galway and Dublin will line-out:
Galway
1. Fergal Flannery (Pádraig Pearses)
2. Jack Grealish (Gort)
3. Ronan Burke (Turloughmore)
4. Aidan Harte (Gort)
5. Kevin Hussey (Turloughmore)
6. Padraic Mannion (Ahascragh Fohenagh)
7. Gearoid McInerney (Oranmore/Maree)
8. Cathal Mannion (Ahascragh Fohenagh)
9. Sean Loftus (Turloughmore)
10. Niall Burke (Oranmore/Maree)
11. Joe Canning (Portumna)
12. Sean Bleahene (Ahascragh Fohenagh)
13. Brian Concannon (Killimordaly)
14. Jason Flynn (Tommy Larkins)
15. Davy Glennon (Mullagh)
Dublin
The Wexford and Tipperary teams have also been released:
Tipperary
Wexford
Some team news for you ahead of today’s games. Here’s how Kilkenny and Limerick will line-up:
Limerick
1. Nickie Quaid (Effin)
2. Tom Condon (Knockaderry)
3. Sean Finn (Bruff)
4. Richie English (Doon)
5. Diarmaid Byrnes (Patrickswell)
7. Dan Morrissey (Ahane)
7. Paddy O’Loughlin (Kilmallock)
8. Cian Lynch (Patrickswell)
9. Darragh O’Donovan (Doon)
10. Kyle Hayes (Kildimo/Pallaskenry)
11. Shane Dowling (Na Piarsaigh)
12. Conor Boylan (Na Piarsaigh)
13. Aaron Gillane (Patrickswell)
14. Graeme Mulcahy (Kilmallock)
15. Barry Murphy (Doon)
Kilkenny
1. Eoin Murphy (Glenmore)
2. Tommy Walsh (Tullaroan)
3. Conor Delaney (Erin’s Own)
4. Enda Morrissey (Bennettsbridge)
5. Padraig Walsh (Tullaroan)
6. Paddy Deegan (O’Loughlin Gaels)
7 . Paul Murphy (Danesfort)
8. Conor Fogarty (Erin’s Own)
9. Martin Keoghan (Tullaroan)
10. Richie Leahy (Rower Inistioge)
11. Walter Walsh (Tullogher Rosbercon)
12. James Maher (St Lachtain’s)
13. Billy Ryan (Graigue-Ballycallan)
14. Kevin Kelly (St Patrick’s)
15. John Donnelly (Thomastown)
Afternoon all and welcome to today’s liveblog. It’s hurling on the agenda for today, with three Division 1 games taking place.
In 1A, league champions Kilkenny meet All-Ireland winners Limerick in the stand-out tie in Nowlan Park, while Wexford and Tipperary clash in Innovate Wexford Park. Meanwhile, 1B sees Dublin travel to face All-Ireland finalists Galway in Pearse Stadium.
All three games will be televised on TG4.
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