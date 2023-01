Mayo and Limerick football sides announced before pre-season provincial finals

MAYO AND LIMERICK have named their teams ahead of their respective pre-season provincial football finals tomorrow night.

Mayo will face Roscommon in the FBD League final, Limerick play Cork in the McGrath Cup decider.

Here is the Mayo Senior football team starting in tomorrow evening's Connacht GAA FBD League Final against Roscommon



Details Below 🔽🔽🔽https://t.co/BxTep8Lllu#mayogaa @ConnachtGAA pic.twitter.com/sPImvvcUnM — Mayo GAA (@MayoGAA) January 19, 2023

Limerick Senior Football Team v Cork for McGrath Cup Final is Announced



Mayo

1. Colm Reape (Knockmore)

2. Jack Coyne (Ballyhaunis), 3. Rory Brickenden (Westport), 4. Enda Hession (Garrymore)

5. Stephen Coen (Hollymount/Carramore), 6. Conor Loftus (Crossmolina Deel Rovers), 7. Donnacha McHugh (Castlebar Mitchels)

8. Jordan Flynn (Crossmolina Deel Rovers), 9. Diarmuid O’Connor (Ballintubber)

10. Fionn McDonagh (Westport), 11. Bob Tuohy (Castlebar Mitchels), 12. Bryan Walsh (Ballintubber)

13. Aiden Orme (Knockmore), 14. Conor McStay (Ballina Stephenites), 15. Ryan O’Donoghue (Béal an Mhuirthead)

Limerick

1. Donal O’Sullivan (Monaleen)

2. David Connolly (Adare), 3. Sean O’Dea (Kilteely-Dromkeen), 4. Barry Coleman (Rathkeale)

5. Brian Fanning (Pallasgreen), 6. Iain Corbett (Newcastle West), 7. Jack Ryan (Drom-Broadford)

8. Michael Donovan (Galbally), 9. Cillian Fahy (Drom-Broadford)

10. Gordon Brown (Na Piarsaigh), 11. Cian Sheehan (Newcastle West), 12. Paul Maher (Adare)

13. Adrian Enright (Fr Caseys), 14. Cathal Downes (Kildimo-Pallaskenry), 15. Colm McSweeney (Gerald Griffins)