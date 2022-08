Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Wolves defender Nathan Collins, Ireland's Michelle Finn and Oleksandr Usyk facing off with Anthony Joshua. Source: Inpho & PA

Friday

10.15am: England v South Africa, Test Series – Sky Sports Main Event & Sky Sports Cricket

12pm: Czech Masters, DP World Tour – Sky Sports Golf

1.20pm: Dublin Horse Show 2022, Longines FEI Nations Cup – RTÉ2

5pm: BMW Championship, PGA Tour – Sky Sports Golf & Sky Sports Main Event (10pm)

6.05pm: Athletics, European Championships – RTÉ2

6.30pm: Espanyol v Rayo Vallecano, La Liga – Premier Sports 1

7.30pm: Norwich City v Millwall, Championship – Sky Sports Football & Sky Sports Main Event (8pm)

7.45pm: Live SSE Airtricity League coverage, LOITV

7.45pm: Lyon v Troyes, Ligue 1 – BT Sport 1

9pm: Sevilla v Real Valladolid, La Liga – Premier Sports 1

Saturday

10.15am: England v South Africa, Test Series – Sky Sports Main Event & Sky Sports Cricket

10.40am: Japan v Ireland, Women’s Summer Tour – TG4

10.55am: Athletics, European Championships – RTÉ2

11.30am: Tottenham v Wolves, Premier League – BT Sport 1

11.30am: Hibernian v Rangers, Scottish Premiership – Sky Sports Football

11.30m: Czech Masters, DP World Tour – Sky Sports Golf

3pm: Everton v Nottingham Forest, Premier League – Premier Sports

4pm: BMW Championship, PGA Tour – Sky Sports Golf & Sky Sports Main Event (10pm)

4.30pm: Bournemouth v Arsenal, Premier League – Sky Sports Premier League

5pm: Dublin Horse Show 2022, Longines FEI Nations Cup – RTÉ2

5.20pm: Union Berlin v RB Leipzig, Bundesliga – Sky Sports Football

5.30pm: Torino v Lazio, Serie A – BT Sport 2 or Udinese v Salternitana, Serie A – BT Sport 3

6pm: Oleksandr Usyk v Anthony Joshua II, IBF, WBA and WBO heavyweight titles – Sky Box Office

6.30pm: Mallorca v Real Betis, La Liga – Premier Sports 1

6.35pm: Athletics, European Championships – RTÉ2

7.15pm: Athlone Town v Peamount United, WNL – TG4

7.30pm: Inter Milan v Spezia, Serie A – BT Sport 2

8pm: Marseille v Nantes, Ligue 1 – BT Sport 3

8.15pm: Porto v Sporting CP, Liga Portugal – BT Sport 1

8.30pm: Celta Vigo v Real Madrid, La Liga – Premier Sports 1

Sunday

2am: Emanuel Navarrete v Eduardo Baez, WBO Featherweight title – Sky Sports Action & Sky Sports Main Event (3.10am)

3am: UFC 278, Usman v Edwards II (main card) – BT Sport 1

10.15am: England v South Africa, Test Series – Sky Sports Main Event & Sky Sports Cricket

11.30am: Bristol City v Cardiff City, Championship – Sky Sports Football & Sky Sports Main Event (12pm)

12pm: Czech Masters, DP World Tour – Sky Sports Golf

12.30pm: Athletics, European Championships – RTÉ2

1pm: Leeds United v Chelsea, Premier League – Sky Sports Premier League & Sky Sports Main Event (2pm)

2.15pm: GAA Club Championships – TG4

2.30pm: Eintracht Frankfurt v FC Koln, Bundesliga – Sky Sports Football

3.30pm: Athletic Bilbao v Valencia, La Liga – Premier Sports 1

4pm: Newcastle United v Manchester City, Premier League – Sky Sports Premier League

4.10pm: GAA Club Championships – TG4

4.30pm: Bochum v Bayern Munich, Bundesliga – Sky Sports Football

4.30pm: BMW Championship, PGA Tour – Sky Sports Golf & Sky Sports Main Event (10pm)

5.30pm: Napoli v Monza, Serie A – BT Sport 1 or Empoli v Fiorentina, Serie A – BT Sport 2

6.30pm: Atletico Madrid v Villarreal, La Liga – Premier Sports 1

7.3opm: Atalanta v Milan, Serie A – BT Sport 1

7.30pm: Lille v PSG, Ligue 1 – BT Sport 2

8.30pm: Real Sociedad v Barcelona, La Liga – Premier Sports 1

