RTÉ and Virgin Media's Six Nations rights share: here's which games are on each station

RTÉ WILL SHOW Ireland’s opening Guinness Six Nations match against Wales under the terms of the new TV rights share, while Ireland’s final game against Scotland will be live on Virgin Media.
The two stations announced details of their partnership today, which includes free-to-air coverage of every game in the men’s, women’s and U20s tournaments.
Here’s which games will be on each station in 2022:
Men’s Six Nations 2022
Round 1:
- Ireland v Wales RTÉ
- Scotland v England Virgin Media
- France v Italy RTÉ
Round 2:
- Wales v Scotland RTÉ
- France v Ireland Virgin Media
- Italy v England Virgin Media
Round 3:
- Scotland v France Virgin Media
- England v Wales RTÉ
- Ireland v Italy Virgin Media
Round 4:
- Wales v France RTÉ
- Italy v Scotland Virgin Media
- England v Ireland RTÉ
Round 5:
- Wales v Italy RTÉ
- Ireland v Scotland Virgin Media
- France v England RTÉ
Women’s Six Nations 2022
Round 1:
- Scotland v England RTÉ
- Ireland v Wales Virgin Media
- France v Italy Virgin Media
Round 2:
- France v Ireland RTÉ
- Wales v Scotland Virgin Media
- Italy v England RTÉ
Round 3:
- England v Wales Virgin Media
- Scotland v France RTÉ
- Ireland v Italy RTÉ
Round 4:
- Wales v France Virgin Media
- Italy v Scotland RTÉ
- England v Ireland Virgin Media
Round 5:
- Wales v Italy Virgin Media
- France v England Virgin Media
- Ireland v Scotland RTÉ
U20 Six Nations 2022
Round 1:
- Scotland v England Virgin Media
- Ireland v Wales RTÉ
- France v Italy RTÉ
DIFFERENTLY
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Round 2:
- Italy v England Virgin Media
- Wales v Scotland RTÉ
- France v Ireland Virgin Media
Round 3:
- England v Wales RTÉ
- Scotland v France Virgin Media
- Ireland v Italy Virgin Media
Round 4:
- Wales v France RTÉ
- Italy v Scotland Virgin Media
- England v Ireland RTÉ
Round 5:
- Wales v Italy RTÉ
- Ireland v Scotland Virgin Media
- France v England RTÉ
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