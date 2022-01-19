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RTÉ and Virgin Media's Six Nations rights share: here's which games are on each station

RTÉ to show Ireland’s games against Wales and England this season, while Virgin Media will show France, Italy and Scotland matches.

By Niall Kelly Wednesday 19 Jan 2022, 12:46 PM
1 hour ago 2,829 Views 2 Comments
https://the42.ie/5658733
The TV details for the 2022 Six Nations were confirmed today.
Image: Dan Sheridan/INPHO
The TV details for the 2022 Six Nations were confirmed today.
The TV details for the 2022 Six Nations were confirmed today.
Image: Dan Sheridan/INPHO

RTÉ WILL SHOW Ireland’s opening Guinness Six Nations match against Wales under the terms of the new TV rights share, while Ireland’s final game against Scotland will be live on Virgin Media.

The two stations announced details of their partnership today, which includes free-to-air coverage of every game in the men’s, women’s and U20s tournaments.

Here’s which games will be on each station in 2022:

Men’s Six Nations 2022

Round 1:

  • Ireland v Wales RTÉ
  • Scotland v England Virgin Media
  • France v Italy RTÉ

Round 2:

  • Wales v Scotland RTÉ
  • France v Ireland Virgin Media
  • Italy v England Virgin Media

Round 3:

  • Scotland v France Virgin Media
  • England v Wales RTÉ
  • Ireland v Italy Virgin Media

Round 4:

  • Wales v France RTÉ
  • Italy v Scotland Virgin Media
  • England v Ireland RTÉ

Round 5:

  • Wales v Italy RTÉ
  • Ireland v Scotland Virgin Media
  • France v England RTÉ

Women’s Six Nations 2022

Round 1:

  • Scotland v England RTÉ
  • Ireland v Wales Virgin Media
  • France v Italy Virgin Media 

Round 2:

  • France v Ireland RTÉ
  • Wales v Scotland Virgin Media
  • Italy v England RTÉ

Round 3:

  • England v Wales Virgin Media
  • Scotland v France RTÉ
  • Ireland v Italy RTÉ

Round 4:

  • Wales v France Virgin Media
  • Italy v Scotland RTÉ
  • England v Ireland Virgin Media

Round 5:

  • Wales v Italy Virgin Media
  • France v England Virgin Media
  • Ireland v Scotland RTÉ

U20 Six Nations 2022

Round 1:

  • Scotland v England Virgin Media
  • Ireland v Wales RTÉ
  • France v Italy RTÉ

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Round 2:

  • Italy v England Virgin Media
  • Wales v Scotland RTÉ
  • France v Ireland Virgin Media

Round 3:

  • England v Wales RTÉ
  • Scotland v France Virgin Media
  • Ireland v Italy Virgin Media

Round 4:

  • Wales v France RTÉ
  • Italy v Scotland Virgin Media
  • England v Ireland RTÉ

Round 5:

  • Wales v Italy RTÉ
  • Ireland v Scotland Virgin Media
  • France v England RTÉ

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Niall Kelly
@niallkelly
niall@the42.ie

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