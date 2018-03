Corner-forward Cian Darcy comes into Tipperary team for first senior start against Dublin

THE TIPPERARY SIDE to take on Dublin in the Allianz Hurling League Division 1 quarter-final shows four changes.

Micheal Ryan brings in Cian Darcy to make his first start for the county, while Michael Cahill also returns to the side at corner-back.

Pat Gilroy makes one change, with Rian McBride coming into midfield to partner Fionntan MacGib.

Tipperary

1. Brian Hogan (Lorrha-Dorrha)

2. Alan Flynn (Kiladangan)

3. James Barry (Upperchurch-Drombane)

4. Michael Cahill (Thurles Sarsfields)

5. Barry Heffernan (Nenagh Éire Óg)

6. Padraic Maher (Capt.) (Thurles Sarsfields)

7. Ronan Maher (Thurles Sarsfields)

8. Seamus Kennedy (St. Mary’s)

9. Cathal Barrett (Holycross-Ballycahill)

10. Seán Curran (Mullinahone)

11. Billy McCarthy (Thurles Sarsfields)

12. Patrick Maher (Lorrha-Dorrha)

13. Michael Breen (Ballina)

14. Jason Forde (Silvermines)

15. Cian Darcy (Kilruane MacDonaghs)

Subs

16. Paul Maher (Moyne-Templetuohy)

17. Willie Connors (Kiladangan)

18. Tom Fox (Éire Óg Annacarty-Donohill)

19. Tomás Hamill (Moyne-Templetuohy)

20. Brendan Maher (Borris-Ileigh)

21. Donagh Maher (Burgess)

22. John McGrath (Loughmore-Castleiney)

23. Seán O’Brien (Newport)

24. John O’Dwyer (Killenaule)

25. Mark Russell (Lattin-Cullen)

26. Paul Shanahan (Upperchurch-Drombane)

Dublin

1. Alan Nolan (St Brigid’s)

2. Paddy Smyth (Clontarf)

3. Bill O’Carroll (Kilmacud Crokes)

4. Eoghan O’Donnell (Whitehall Colmcille)

5. Shane Barrett (Na Fianna)

6. Chris Crummey (Lucan Sarsfields)

7. John McCaffrey (Lucan Sarsfields)

20. Rian McBride (St Vincent’s)

9. Fiontán MacGib (Setanta)

10. Donal Burke (Na Fianna)

11. Conal Keaney (Ballyboden St Enda’s)

12. Danny Sutcliffe (St Jude’s)

13. Ronan Hayes (Kilmacud Crokes)

14. Ryan O’Dwyer (Kilmacud Crokes)

15. Paul Winters (St Brigid’s)

