Dublin and Galway announce teams for All-Ireland U20 final

DUBLIN AND Galway have both named their teams for Saturday’s All-Ireland U20 Football final at Croke Park (throw-in: 2.15pm).

For Dublin, there is one change from the semi-final win over Tyrone, with Rory Dwyer replacing Seán Foran in the starting XV.

Meanwhile, there are three changes to the Galway side that defeated Kerry.

Paul Kelly, Cathal Sweeney and Tomo Culhane come in, with Oisín Gormley, Jack Kirranne and Alan Greene making way.

Dublin

1. Josh O’Neill (St Vincent’s)

2. Conor Tyrrell (St Oliver Plunketts/ER)

3. Adam Rafter (Na Fianna)

4. Josh Bannon (St Sylvester’s)

5. Rory Dwyer (St Margarets)

6. Adam Waddick (Thomas Davis)

7. Lee Gannon (Whitehall Colmcilles)

8. Adam Fearon (Skerries Harps)

9. Mark O’Leary (Kilmacud Crokes)

10. Mark Lavin (Lucan Sarsfields)

11. Lorcan O’Dell (Templeogue Synge Street)

12. Sean Lowry (St Vincent’s)

13. Ciaran Archer (St Maur’s)

14. Luke Swan (Castleknock)

15. Brian O’Leary (Na Fianna)

Galway

1. Conor Flaherty (Claregalway)

2. Jonathan McGrath (Caherlistrane)

3. Seán Fitzgerald (Barna)

4. Jack Glynn (Claregalway)

5. Cian Monahan (Oughterard)

6. Tony Gill (Corofin)

7. Cathal Sweeney (Salthill Knocknacarra)

8. Conor Raftery (Glenamaddy)

9. Cian Hernon (Barna)

10. Paul Kelly (Maigh Cuilinn)

11. Matthew Tierney (Oughterard)

12. Ryan Monahan (Oughterard)

13. Patrick Kelly (Mountbellew/Moylough)

14. Tomo Culhane (Salthill Knocknacarra)

15. Matthew Cooley (Corofin)