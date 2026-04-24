Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Plenty for fans to enjoy over the next few days
7.31am, 24 Apr 2026

Friday 24 April

8.35am
Super Rugby Pacific, Crusaders v Waratahs
Sky Sports Action

10am
Tennis, Mutua Madrid Open
Sky Sports Main Event

10am
Snooker, World Championship (continues during day)
BBC Two and TNT Sports 3

10.40am
AFL, Richmond v Melbourne
TNT Sports 1

12.30pm
Cycling, Tour of the Alps – Stage 2
TNT Sports 4

12.30pm
Golf, South African Womens Open
Sky Sports Mix

1.30pm
Horse Racing, Sandown
ITV4

4pm
Golf, LPGA Chevron Championship
Sky Sports Main Event

7.45pm
Newcastle v Bristol Bears, Premiership Rugby
TNT Sports 1

7.45pm
Edinburgh v Sharks, United Rugby Championship
Premier Sports 1

7.45pm
LOI Premier Division, Waterford v Galway United, Shelbourne v Drogheda United, St Patrick’s Athletic v Bohemians
LOI TV

7.45pm
LOI First Division, Treaty United v UCD, Wexford v Cobh Ramblers, Finn Harps v Athlone Town, Bray Wanderers v Cork City
LOI TV

7.45pm
Napoli v Cremonese, Serie A
TNT Sports 2

8pm
Leicester City v Millwall, Championship
Sky Sports Football

8pm
Sunderland v Nottingham Forest, Premier League
Sky Sports Main Event

8pm
Golf, Zurich Classic of New Orleans
Sky Sports Golf

8pm
Real Betis v Real Madrid, La Liga
Premier Sports 2

8pm
Derry City v Shamrock Rovers, LOI Premier Division
Virgin Media Two

*****

Saturday 25 April

1am
NFL Draft
Sky Sports Main Event

3.15am
AFL, Hawthorn v Gold Coast Suns
TNT Sports 2

6.05am
Super Rugby Pacific, Hurricanes v Brumbies
Sky Sports +

6.15am
AFL, Essendon v Collingwood
TNT Sports 5

7am
Athletics, World Triathlon Championships
TNT Sports 1

8.35am
Super Rugby Pacific, Blues v Reds
Sky Sports +

9.35am
AFL, Port Adelaide v Geelong Cats
TNT Sports 4

10am
Snooker, World Championship (continues during day)
BBC Two and TNT Sports 3

11am
Cycling, Track Cycling World Cup
TNT Sports 8

11.15am
AFL, Fremantle v Carlton
TNT Sports 7

11.30am
Golf, South African Womens Open
Sky Sports Golf

12pm
Women’s Super League, Brighton v Manchester City
Sky Sports Premier League

12.30pm
Fulham v Aston Villa, Premier League
TNT Sports 1

12.30pm
West Brom v Ipswich Town, Championship
Sky Sports Main Event

1.15pm
Horse Racing, Sandown, Leicester and Haydock Park
ITV1

2pm
Clare v Kerry, Munster senior football championship
GAA+

2.15pm
England v Wales, Women’s Six Nations
BBC Two

3pm
Tennis, Mutua Madrid Open
Sky Sports Main Event

3pm
Lions v Connacht, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 2

3pm
Liverpool v Crystal Palace, Premier League
Premier Sports 1

3pm
Harlequins v Sale Sharks, Premiership Rugby
TNT Sports 5

3pm
WNL Premier Division, Bohemians v Treaty United, Shamrock Rovers v Shelbourne, Cork City v Galway United, Peamount United v Sligo Rovers (5pm), Athlone Town v Wexford (6pm)
LOI TV

3.05pm
Saracens v Leicester Tigers, Premiership Rugby
TNT Sports 2

3.30pm
Leitrim v Galway, Connacht senior football championship
GAA+

5.15pm
Manchester City v Southampton, FA Cup semi-final
BBC One and TNT Sports 1

5.30pm
Arsenal v Newcastle United, Premier League
Sky Sports Main Event

5.30pm
Celtic v Falkirk, Scottish Premiership
Sky Sports Football

5.30pm
Munster v Ulster, United Rugby Championship
Premier Sports 1

5.30pm
Fermanagh v Armagh, Ulster senior football championship
GAA+

5.30pm
Northampton v Bath, Premiership Rugby
TNT Sports 2

6pm
Golf, Zurich Classic of New Orleans
Sky Sports Golf

6.30pm
Kilkenny v Wexford, Lelnster senior hurling championship
GAA+

7.30pm
LOI First Division, Longford Town v Kerry
LOI TV

7.45pm
LOI Premier Division, Sligo Rovers v Dundalk
LOI TV

7.45pm
Benetton Treviso v Leinster, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1

7.45pm
Scarlets v Bulls, United Rugby Championship
Premier Sports 2

8.10pm
France v Ireland, Women’s Six Nations
Virgin Media Two

8.30pm
Golf, LPGA Chevron Championship
Sky Sports Main Event

8.30pm
NBA, Phoenix Suns v Oklahoma City Thunder
Sky Sports Mix

9.35pm
The Saturday Game
RTÉ 2

10.30pm
Match Of The Day
BBC One

11pm
NBA, Atlanta Hawks v New York Knicks
Sky Sports Main Event

*****

Sunday 26 April

1am
UFC Fight Night, Aljamain Sterling v Youssef Zalal
TNT Sports 1

3am
Super Rugby Pacific, Highlanders v Moana Pasifika
Sky Sports +

4.10am
AFL, St Kilda v West Coast Eagles
TNT Sports 2

5.30am
Super Rugby Pacific, Chiefs v Fijian Drua
Sky Sports +

6.15am
AFL, Brisbane Lions v Adelaide Crows
TNT Sports 3

7.15am
Athletics, Madrid Marathon
TNT Sports 8

7.40am
AFL, GWS Giants v North Melbourne
TNT Sports 6

8.45am
Athletics, London Marathon
TNT Sports 1

10am
Tennis, Mutua Madrid Open
Sky Sports Tennis

10am
Snooker, World Championship (continues during day)
BBC Two and TNT Sports 3

11.30am
Golf, South African Womens Open
Sky Sports Golf

12pm
Coventry City v Wrexham, Championship
ITV1 and Sky Sports Main Event

12pm
Women’s Super League, Everton v Chelsea (Sky Sports+); London City Lionesses v Leicester City (Sky Sports+); Tottenham v Manchester City (Sky Sports Premier League)

12.30am
Cycling, Men’s Liege to Bastogne (Women’s Race, 3.45pm)
TNT Sports 4

1.10pm
Women’s Rugby All-Ireland League Final, UL Bohs v Blackrock
TG4

2pm
Cork v Limerick, Munster senior hurling championship
RTÉ 2

2pm
Dundee United v Dundee, Scottish Premiership
Premier Sports 1

3pm
Donegal v Down, Ulster senior football championship
GAA+

3pm
Golf, Zurich Classic of New Orleans
Sky Sports Golf

3pm
WNL Premier Division, DLR Waves v Waterford
LOI TV

3pm
Chelsea v Leeds United, FA Cup semi-final
TNT Sports 1

3.30pm
Arsenal v Lyon, Women’s Champions League semi-final first leg
BBC Two

3.30pm
Gloucester v Exeter Chiefs, Premiership Rugby
TNT Sports 2

3.30pm
Horse Racing, Ayr
ITV4

3.40pm
Men’s Rugby All-Ireland League Final, St Mary’s v Clontarf
TG4

4pm
Mayo v Roscommon, Connacht senior football championship
RTÉ 2

4pm
Waterford v Tipperary, Munster senior hurling championship
GAA+

4.30pm
Hibernian v Hearts, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event

6pm
NBA, Toronto Raptors v Cleveland Cavaliers
Sky Sports Action

7.30pm
Golf, LPGFA Chevron Championship
Sky Sports Main Event

7.45pm
AC Milan v Juventus, Serie A
TNT Sports 1

8.30pm
NBA, Portland Trail Blazers v San Antonio Spurs
Sky Sports Action

9.30pm
The Sunday Game
RTÉ 2

10.30pm
Match Of The Day: FA Cup Highlights
BBC One

12am (Monday)
NBA, Philadelphia 76ers v Boston Celtics
Sky Sports Main Event

*****

