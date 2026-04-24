Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 24 April
8.35am
Super Rugby Pacific, Crusaders v Waratahs
Sky Sports Action
10am
Tennis, Mutua Madrid Open
Sky Sports Main Event
10am
Snooker, World Championship (continues during day)
BBC Two and TNT Sports 3
10.40am
AFL, Richmond v Melbourne
TNT Sports 1
12.30pm
Cycling, Tour of the Alps – Stage 2
TNT Sports 4
12.30pm
Golf, South African Womens Open
Sky Sports Mix
1.30pm
Horse Racing, Sandown
ITV4
4pm
Golf, LPGA Chevron Championship
Sky Sports Main Event
7.45pm
Newcastle v Bristol Bears, Premiership Rugby
TNT Sports 1
7.45pm
Edinburgh v Sharks, United Rugby Championship
Premier Sports 1
7.45pm
LOI Premier Division, Waterford v Galway United, Shelbourne v Drogheda United, St Patrick’s Athletic v Bohemians
LOI TV
7.45pm
LOI First Division, Treaty United v UCD, Wexford v Cobh Ramblers, Finn Harps v Athlone Town, Bray Wanderers v Cork City
LOI TV
7.45pm
Napoli v Cremonese, Serie A
TNT Sports 2
8pm
Leicester City v Millwall, Championship
Sky Sports Football
8pm
Sunderland v Nottingham Forest, Premier League
Sky Sports Main Event
8pm
Golf, Zurich Classic of New Orleans
Sky Sports Golf
8pm
Real Betis v Real Madrid, La Liga
Premier Sports 2
8pm
Derry City v Shamrock Rovers, LOI Premier Division
Virgin Media Two
*****
Saturday 25 April
1am
NFL Draft
Sky Sports Main Event
3.15am
AFL, Hawthorn v Gold Coast Suns
TNT Sports 2
6.05am
Super Rugby Pacific, Hurricanes v Brumbies
Sky Sports +
6.15am
AFL, Essendon v Collingwood
TNT Sports 5
7am
Athletics, World Triathlon Championships
TNT Sports 1
8.35am
Super Rugby Pacific, Blues v Reds
Sky Sports +
9.35am
AFL, Port Adelaide v Geelong Cats
TNT Sports 4
10am
Snooker, World Championship (continues during day)
BBC Two and TNT Sports 3
11am
Cycling, Track Cycling World Cup
TNT Sports 8
11.15am
AFL, Fremantle v Carlton
TNT Sports 7
11.30am
Golf, South African Womens Open
Sky Sports Golf
12pm
Women’s Super League, Brighton v Manchester City
Sky Sports Premier League
12.30pm
Fulham v Aston Villa, Premier League
TNT Sports 1
12.30pm
West Brom v Ipswich Town, Championship
Sky Sports Main Event
1.15pm
Horse Racing, Sandown, Leicester and Haydock Park
ITV1
2pm
Clare v Kerry, Munster senior football championship
GAA+
2.15pm
England v Wales, Women’s Six Nations
BBC Two
3pm
Tennis, Mutua Madrid Open
Sky Sports Main Event
3pm
Lions v Connacht, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 2
3pm
Liverpool v Crystal Palace, Premier League
Premier Sports 1
3pm
Harlequins v Sale Sharks, Premiership Rugby
TNT Sports 5
3pm
WNL Premier Division, Bohemians v Treaty United, Shamrock Rovers v Shelbourne, Cork City v Galway United, Peamount United v Sligo Rovers (5pm), Athlone Town v Wexford (6pm)
LOI TV
3.05pm
Saracens v Leicester Tigers, Premiership Rugby
TNT Sports 2
3.30pm
Leitrim v Galway, Connacht senior football championship
GAA+
5.15pm
Manchester City v Southampton, FA Cup semi-final
BBC One and TNT Sports 1
5.30pm
Arsenal v Newcastle United, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
Celtic v Falkirk, Scottish Premiership
Sky Sports Football
5.30pm
Munster v Ulster, United Rugby Championship
Premier Sports 1
5.30pm
Fermanagh v Armagh, Ulster senior football championship
GAA+
5.30pm
Northampton v Bath, Premiership Rugby
TNT Sports 2
6pm
Golf, Zurich Classic of New Orleans
Sky Sports Golf
6.30pm
Kilkenny v Wexford, Lelnster senior hurling championship
GAA+
7.30pm
LOI First Division, Longford Town v Kerry
LOI TV
7.45pm
LOI Premier Division, Sligo Rovers v Dundalk
LOI TV
7.45pm
Benetton Treviso v Leinster, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1
7.45pm
Scarlets v Bulls, United Rugby Championship
Premier Sports 2
8.10pm
France v Ireland, Women’s Six Nations
Virgin Media Two
8.30pm
Golf, LPGA Chevron Championship
Sky Sports Main Event
8.30pm
NBA, Phoenix Suns v Oklahoma City Thunder
Sky Sports Mix
9.35pm
The Saturday Game
RTÉ 2
10.30pm
Match Of The Day
BBC One
11pm
NBA, Atlanta Hawks v New York Knicks
Sky Sports Main Event
*****
Sunday 26 April
1am
UFC Fight Night, Aljamain Sterling v Youssef Zalal
TNT Sports 1
3am
Super Rugby Pacific, Highlanders v Moana Pasifika
Sky Sports +
4.10am
AFL, St Kilda v West Coast Eagles
TNT Sports 2
5.30am
Super Rugby Pacific, Chiefs v Fijian Drua
Sky Sports +
6.15am
AFL, Brisbane Lions v Adelaide Crows
TNT Sports 3
7.15am
Athletics, Madrid Marathon
TNT Sports 8
7.40am
AFL, GWS Giants v North Melbourne
TNT Sports 6
8.45am
Athletics, London Marathon
TNT Sports 1
10am
Tennis, Mutua Madrid Open
Sky Sports Tennis
10am
Snooker, World Championship (continues during day)
BBC Two and TNT Sports 3
11.30am
Golf, South African Womens Open
Sky Sports Golf
12pm
Coventry City v Wrexham, Championship
ITV1 and Sky Sports Main Event
12pm
Women’s Super League, Everton v Chelsea (Sky Sports+); London City Lionesses v Leicester City (Sky Sports+); Tottenham v Manchester City (Sky Sports Premier League)
12.30am
Cycling, Men’s Liege to Bastogne (Women’s Race, 3.45pm)
TNT Sports 4
1.10pm
Women’s Rugby All-Ireland League Final, UL Bohs v Blackrock
TG4
2pm
Cork v Limerick, Munster senior hurling championship
RTÉ 2
2pm
Dundee United v Dundee, Scottish Premiership
Premier Sports 1
3pm
Donegal v Down, Ulster senior football championship
GAA+
3pm
Golf, Zurich Classic of New Orleans
Sky Sports Golf
3pm
WNL Premier Division, DLR Waves v Waterford
LOI TV
3pm
Chelsea v Leeds United, FA Cup semi-final
TNT Sports 1
3.30pm
Arsenal v Lyon, Women’s Champions League semi-final first leg
BBC Two
3.30pm
Gloucester v Exeter Chiefs, Premiership Rugby
TNT Sports 2
3.30pm
Horse Racing, Ayr
ITV4
3.40pm
Men’s Rugby All-Ireland League Final, St Mary’s v Clontarf
TG4
4pm
Mayo v Roscommon, Connacht senior football championship
RTÉ 2
4pm
Waterford v Tipperary, Munster senior hurling championship
GAA+
4.30pm
Hibernian v Hearts, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event
6pm
NBA, Toronto Raptors v Cleveland Cavaliers
Sky Sports Action
7.30pm
Golf, LPGFA Chevron Championship
Sky Sports Main Event
7.45pm
AC Milan v Juventus, Serie A
TNT Sports 1
8.30pm
NBA, Portland Trail Blazers v San Antonio Spurs
Sky Sports Action
9.30pm
The Sunday Game
RTÉ 2
10.30pm
Match Of The Day: FA Cup Highlights
BBC One
12am (Monday)
NBA, Philadelphia 76ers v Boston Celtics
Sky Sports Main Event
*****
