Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 19 September
8.05am
Taranaki v Hawkes Bay, Rugby National Provincial Championship
Sky Sports Mix
9.30am
Athletics, World Championships from Tokyo
BBC Two and TNT Sports 3
10.40am
AFL preliminary final, Geelong Cats v Hawthorn
TNT Sports 4
11.45am
Athletics, World Championships from Tokyo
RTÉ 2
12pm
Snooker, English Open…(later at 7pm – TNT Sports 1)
TNT Sports 2
12.30pm
Golf, Open de France – DP World Tour
Sky Sports Golf
1.15pm
Cycling, Tour of Slovakia – Stage 1
TNT Sports 4
1.30pm
Cricket, Ireland v England – Twenty20 International
TNT Sports 1
2pm
Cycling, Tour of Luxembourg – Stage 3
TNT Sports 4
2pm
Golf, Ladies ET La Sella Open
Sky Sports Mix
3.15pm
Cycling, Mountain Bike World Series – Lenzerheide, Switzerland
TNT Sports 4
7pm
New Zealand v Canada, Women’s Rugby World Cup semi-final
RTÉ 2 and BBC Two
7.30pm
Tottenham Hotspur v Manchester City, Women’s Super League
Sky Sports Premier League
7.45pm
LOI Premier Division, Sligo Rovers v Drogheda United; Derry City v Shelbourne; Bohemians v Waterford; Cork City v Shamrock Rovers
LOI TV
7.45pm
St Patrick’s Athletic v Galway United, LOI Premier Division
Virgin Media Two
7.45pm
LOI First Division, Bray Wanderers v Finn Harps; Treaty United v Athlone Town; UCD v Kerry FC; Wexford v Cobh Ramblers.
LOI TV
8pm
Middlesbrough v West Brom, Championship
Sky Sports Main Event
8.30pm
Tennis, Laver Cup – Team Europe v Team World
TNT Sports 4
9pm
Golf, LPGA Walmart NW Arkansas Championship
Sky Sports Main Event
11.30pm
Athletics, World Championships from Tokyo
BBC Two and TNT Sports 3
*****
Saturday 20 September
3.35am
AFL Women’s, Collingwood v Hawthorn (TNT Sports Extra); Port Adelaide v Geelong Cats (4.05am – TNT Sports 1); North Melbourne v Carlton (5.35am – TNT Sports 3); Fremantle v Essendon (6.05am – TNT Sports 1)
6am
Tennis, WTA 500 Seoul, ATP 250 Chengdu, ATP 250 Hangzhou
Sky Sports Tennis
8.15am
AFL preliminary final, Collingwood v Brisbane Lions
TNT Sports 2
11am
Athletics, World Championships from Tokyo
RTÉ 2, BBC One, BBC Two, TNT Sports 3
10.15am
GAA 2025 Highlights
TG4
12pm
Golf, Open de France – DP World Tour
Sky Sports Golf
12.30pm
Liverpool v Everton, Premier League
TNT Sports 1
12.30pm
Leicester City v Coventry City, Championship
Sky Sports Main Event
1pm
Golf, Ladies ET La Sella Open
Sky Sports Mix
1pm
Cycling, Mountain Bike World Series – Lenzerheide, Switzerland
TNT Sports Extra
1pm
Snooker, English Open…(later at 7pm – TNT Sports 1)
TNT Sports 2
1pm
Formula 1, Azerbaijan Grand Prix qualifying
Sky Sports F1
1pm
Horse Racing, Ayr Gold Cup and Newbury
ITV1
2.30pm
Cycling, Tour of Slovakia – Stage 4
TNT Sports 3
3pm
Brighton v Tottenham, Premier League
Premier Sports 1
3pm
WNL Premier Division, Waterford v Wexford; Shelbourne v Treaty United (4pm); Galway United v Cork City (5pm); Shamrock Rovers v Bohemians (5pm); Peamount United v Sligo Rovers (5pm).
LOI TV
3pm
Aberdeen v Motherwell, Scottish League Cup quarter-final
Premier Sports 2
3.05pm
Bath v Exeter Chiefs, Premiership Rugby Cup
TNT Sports 1
3.30pm
France v England, Women’s Rugby World Cup semi-final
BBC One
4pm
Cycling, Tour of Luxembourg – Stage 4
TNT Sports 3
5.30pm
Manchester United v Chelsea, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
RB Leipzig v FC Koln, Bundesliga
Sky Sports Football
5.45pm
Rangers v Hibernian, Scottish League Cup quarter-final
Premier Sports 1
7.30pm
LOI First Division, Longford Town v Dundalk
LOI TV
7.35pm
WNL Premier Division, Athlone Town v DLR Waves
TG4
8pm
Fulham v Brentford, Premier League
Sky Sports Main Event
8pm
Montpellier v Toulouse, French Top 14 Rugby
Premier Sports 2
8.30pm
College Football, Notre Dame Fighting Irish v Purdue Boilermakers
Sky Sports NFL
9pm
Tennis, Laver Cup – Team Europe v Team World
TNT Sports 3
9pm
Golf, LPGA Walmart NW Arkansas Championship
Sky Sports Main Event
10.30pm
Match Of The Day
BBC One
*****
Sunday 21 September
1am
Athletics, World Championships from Tokyo
TNT Sports 4
4.05am
AFL Women’s, Sydney Swans v GWS Giants (TNT Sports Extra); Melbourne v West Coast Eagles (TNT Sports Extra); Western Bulldogs v Brisbane Lions (6.05am – TNT Sports 2); St Kilda v Richmond (6.05am – TNT Sports 4); Gold Coast Suns v Adelaide Crows (8.05am – TNT Sports 2).
6am
Tennis, ATP 250 Chengdu, ATP 250 Hangzhou
Sky Sports Tennis
9am
Cycling, UCI Road World Championships - Women’s Elite Time Trial
TNT Sports 3
9.35am
Athletics, World Championships from Tokyo
BBC One, TNT Sports 4
11am
Cycling, Tour of Slovakia – Stage 5
TNT Sports Extra
11.15am
Athletics, World Championships from Tokyo
RTÉ 2
11.40am
Cycling, Tour of Luxembourg – Stage 5
TNT Sports Extra
12pm
Golf, Open de France – DP World Tour
Sky Sports Golf
12pm
Cycling, Mountain Bike World Series – Lenzerheide, Switzerland
TNT Sports Extra
12pm
Women’s Super League; Aston Villa v Liverpool (Sky Sports +); Brighton v West Ham (Sky Sports Mix); Chelsea v Leicester City (Sky Sports Football).
12pm
Formula 1, Azerbaijan Grand Prix
Sky Sports Main Event
12.30pm
Cycling, UCI Road World Championships – Men’s Elite Time Trial
BBC Two and TNT Sports 3
1pm
Golf, Ladies ET La Sella Open
Sky Sports Mix
1pm
Snooker, English Open…(later at 7pm – TNT Sports 2)
TNT Sports 2
1.30pm
Cricket, Ireland v England – Twenty20 International
TNT Sports 1
2pm
Crossmolina Deel Rovers v Belmullet, Mayo senior football quarter-final
TG4
2pm
Bournemouth v Newcastle United, Premier League
Sky Sports Premier League
2pm
Sunderland v Aston Villa, Premier League
Sky Sports Main Event
2.50pm
Manchester United v Arsenal, Women’s Super League
BBC One
3.30pm
Partick Thistle v Celtic, Scottish League Cup quarter-final
Premier Sports 1
4pm
Castlegar v Sarsfields, Galway senior hurling preliminary quarter-final
TG4
4.30pm
Arsenal v Manchester City, Premier League
Sky Sports Main Event
6pm
NFL, Minnesota Vikings v Cincinnati Bengals
Sky Sports Main Event
6pm
NFL, New England Patriots v Pittsburgh Steelers
Sky Sports Football
7.45pm
Inter Milan v Sassuolo, Serie A
TNT Sports 1
8pm
Barcelona v Getafe, La Liga
Premier Sports 1
8pm
Tennis, Laver Cup – Team Europe v Team World
TNT Sports 4
8pm
Golf, LPGA Walmart NW Arkansas Championship
Sky Sports Golf
9.25pm
NFL, Chicago Bears v Dallas Cowboys
Sky Sports Main Event
9.25pm
NFL, San Francisco 49ers v Arizona Cardinals
Sky Sports Football
10.30pm
Match Of The Day
BBC One
1.20am (Monday)
NFL, New York Giants v Kansas City Chiefs
Sky Sports Main Event
