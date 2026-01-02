The 42 supports the work of the Press Council of Ireland and the Office of the Press Ombudsman, and our staff operate within the Code of Practice. You can obtain a copy of the Code, or contact the Council, at https://www.presscouncil.ie, PH: (01) 6489130, Lo-Call 1800 208 080 or email: mailto:info@presscouncil.ie
Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 2 January
3.55pm
GAA 2025, Cluichí na Bliana – Munster SHC: Tipperary v Limerick
TG4
7.30pm
Darts, World Championship, Semi-Finals
Sky Sports Darts
7.45pm
Ulster v Munster, United Rugby Championship
Premier Sports 1
7.45pm
Bristol Bears v Sale Sharks, Premiership Rugby
TNT Sports 1
7.45pm
Newcastle v Gloucester, Premiership Rugby
TNT Sports Extra
11pm
Tennis, United Cup (Belgium v China)
Sky Sports Main Event
11.55pm
Golf, TGL – Boston Common v Los Angeles
Sky Sports Golf
*****
Saturday 3 January
6.30am
Tennis, United Cup (Australia v Norway)
Sky Sports Main Event
12.30pm
Celtic v Rangers, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event
12.30pm
Aston Villa v Nottingham Forest, Premier League
Sky Sports Premier League
12.30pm
GAA, Strokestown (Roscommon) v Glenullin (Derry), All-Ireland intermediate football club semi-final
Spórt TG4 YouTube
12.30pm
GAA, Kiltimagh (Mayo) v Clogher (Tyrone), All-Ireland junior football club semi-final
Spórt TG4 YouTube
1.15pm
GAA, An Ghaeltacht (Kerry) v Sallins (Kildare), All-Ireland intermediate football club semi-final
TG4
1.15pm
Horse Racing, Sandown and Wincanton
ITV 1
2pm
Cycling, Cyclo-Cross World Cup, Men’s Superprestige, Gullegem
TNT Sports 2
2pm
GAA, Ballymacelligott (Kerry) v Grangenolvin (Kildare), All-Ireland junior football club semi-final
Spórt TG4 YouTube
3pm
Dundee United v Dundee, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event
3pm
Brighton v Burnley, Premier League
Premier Sports 1
3.05pm
Bath v Exeter Chiefs, Premiership Rugby
TNT Sports 1
3.15pm
GAA, Dingle (Kerry) v Ballyboden St-Enda’s (Dublin), All-Ireland senior football club semi-final
TG4
4pm
Africa Cup of Nations Last 16, Senegal v Sudan
4seven, All 4
5,15pm
Camogie, Athenry (Galway) v St Finbarr’s (Cork), All-Ireland senior camogie club final replay
RTÉ 2
5.30pm
Leinster v Connacht, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1
5.30pm
Bournemouth v Arsenal, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
Benetton v Edinburgh, United Rugby Championship
Premier Sports 2
7pm
Africa Cup of Nations Last 16, Mali v Tunisia
4seven, All 4
8pm
Darts, World Championship Final
Sky Sports Darts
8pm
Bordeaux-Begles v Racing 92, French Top 14 Rugby
Premier Sports 1
9.30pm
NFL, Tampa Bay Buccaneers v Carolina Panthers
Sky Sports NFL
10.30pm
Match Of The Day
BBC One
11.30pm
Cricket, Australia v England, The Ashes 2025/26 Day 1
TNT Sports 1
*****
Sunday 4 January
1am
NFL, San Francisco 49ers v Seattle Seahawks
Sky Sports Main Event
2am
Tennis, United Cup (Great Britain v Japan)
Sky Sports Tennis
4,30am
Tennis, United Cup (Germany v Netherlands)
Sky Sports Main Event
11am
Tennis, United Cup (Canada v China)
Sky Sports Tennis
11.30am
Lazio v Napoli, Serie A
TNT Sports 2
12pm
Birmingham City v Coventry City, Championship
Sky Sports Main Event and ITV1
12.30pm
Leeds United v Manchester United, Premier League
TNT Sports 1
12.30pm
Cycling, Cyclo-Cross World Cup, (Women’s race, 12.30pm; Men’s race, 2pm) – Zonhoven, Belgium
TNT Sports 4
3pm
GAA, St Brigid’s (Roscommon) v Scotstown (Monaghan), All-Ireland senior football club semi-final
TG4
3pm
Fulham v Liverpool, Premier League
Sky Sports Main Event
3pm
Everton v Brentford, Premier League
Sky Sports Golf
3pm
Newcastle United v Crystal Palace, Premier League
Sky Sports Premier League
3pm
Tottenham Hotspur v Sunderland, Premier League
Sky Sports Football
3pm
Leicester Tigers v Saracens, Premiership Rugby
TNT Sports 1
3.15pm
Real Madrid v Real Betis, La Liga
Premier Sports 1
4pm
Africa Cup of Nations Last 16, Morocco v Tanzania
4seven, All 4
5.30pm
Manchester City v Chelsea, Premier League
Sky Sports Main Event
6pm
NFL, Jacksonville Jaguars v Tennesse Titans
Sky Sports NFL
7pm
Africa Cup of Nations Last 16, South Africa v Cameroon
4seven, All 4
7.45pm
Inter Milan v Bologna, Serie A
TNT Sports 1
8pm
Real Sociedad v Atletico Madrid, La Liga
Premier Sports 1
8.05pm
La Rochelle v Toulon, French Top 14 Rugby
Premier Sports 2
9.25pm
NFL, Denver Broncos v Los Angeles Chargers
Sky Sports Main Event
10.30pm
Match Of The Day
BBC One
11.30pm
Cricket, Australia v England, The Ashes 2025/26 Day 2
TNT Sports 1
1.20am
NFL, Pittsburgh Steelers v Baltimore Ravens
Sky Sports Main Event
