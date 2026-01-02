More Stories
Matheus Cunha, Dan Sheehan, and Rory Beggan.
Tune in

Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Plenty action with URC, GAA club semi-finals, camogei finbal replay, and the Premier League.
2.52pm, 2 Jan 2026

Friday 2 January

3.55pm
GAA 2025, Cluichí na Bliana – Munster SHC: Tipperary v Limerick
TG4

7.30pm
Darts, World Championship, Semi-Finals
Sky Sports Darts

7.45pm
Ulster v Munster, United Rugby Championship
Premier Sports 1

7.45pm
Bristol Bears v Sale Sharks, Premiership Rugby
TNT Sports 1

7.45pm
Newcastle v Gloucester, Premiership Rugby
TNT Sports Extra

11pm
Tennis, United Cup (Belgium v China)
Sky Sports Main Event

11.55pm
Golf, TGL – Boston Common v Los Angeles
Sky Sports Golf

*****

Saturday 3 January

6.30am
Tennis, United Cup (Australia v Norway)
Sky Sports Main Event

12.30pm
Celtic v Rangers, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event

12.30pm
Aston Villa v Nottingham Forest, Premier League
Sky Sports Premier League

12.30pm
GAA, Strokestown (Roscommon) v Glenullin (Derry), All-Ireland intermediate football club semi-final
Spórt TG4 YouTube

12.30pm
GAA, Kiltimagh (Mayo) v Clogher (Tyrone), All-Ireland junior football club semi-final
Spórt TG4 YouTube

1.15pm
GAA, An Ghaeltacht (Kerry) v Sallins (Kildare), All-Ireland intermediate football club semi-final
TG4

1.15pm
Horse Racing, Sandown and Wincanton
ITV 1

2pm
Cycling, Cyclo-Cross World Cup, Men’s Superprestige, Gullegem
TNT Sports 2

2pm
GAA, Ballymacelligott (Kerry) v Grangenolvin (Kildare), All-Ireland junior football club semi-final 
Spórt TG4 YouTube

3pm
Dundee United v Dundee, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event

3pm
Brighton v Burnley, Premier League
Premier Sports 1

3.05pm
Bath v Exeter Chiefs, Premiership Rugby
TNT Sports 1

3.15pm
GAA, Dingle (Kerry) v Ballyboden St-Enda’s (Dublin), All-Ireland senior football club semi-final
TG4

4pm
Africa Cup of Nations Last 16, Senegal v Sudan
4seven, All 4

5,15pm
Camogie, Athenry (Galway) v St Finbarr’s (Cork), All-Ireland senior camogie club final replay
RTÉ 2

5.30pm
Leinster v Connacht, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1

5.30pm
Bournemouth v Arsenal, Premier League
Sky Sports Main Event

5.30pm
Benetton v Edinburgh, United Rugby Championship
Premier Sports 2

7pm
Africa Cup of Nations Last 16, Mali v Tunisia
4seven, All 4

8pm
Darts, World Championship Final
Sky Sports Darts

8pm
Bordeaux-Begles v Racing 92, French Top 14 Rugby
Premier Sports 1

9.30pm
NFL, Tampa Bay Buccaneers v Carolina Panthers
Sky Sports NFL

10.30pm
Match Of The Day
BBC One

11.30pm
Cricket, Australia v England, The Ashes 2025/26 Day 1
TNT Sports 1

*****

Sunday 4 January

1am
NFL, San Francisco 49ers v Seattle Seahawks
Sky Sports Main Event

2am
Tennis, United Cup (Great Britain v Japan)
Sky Sports Tennis

4,30am
Tennis, United Cup (Germany v Netherlands)
Sky Sports Main Event

11am
Tennis, United Cup (Canada v China)
Sky Sports Tennis

11.30am
Lazio v Napoli, Serie A
TNT Sports 2

12pm
Birmingham City v Coventry City, Championship
Sky Sports Main Event and ITV1

12.30pm
Leeds United v Manchester United, Premier League
TNT Sports 1

12.30pm
Cycling, Cyclo-Cross World Cup, (Women’s race, 12.30pm; Men’s race, 2pm) – Zonhoven, Belgium
TNT Sports 4

3pm
GAA, St Brigid’s (Roscommon) v Scotstown (Monaghan), All-Ireland senior football club semi-final
TG4

3pm
Fulham v Liverpool, Premier League
Sky Sports Main Event

3pm
Everton v Brentford, Premier League
Sky Sports Golf

3pm
Newcastle United v Crystal Palace, Premier League
Sky Sports Premier League

3pm
Tottenham Hotspur v Sunderland, Premier League
Sky Sports Football

3pm
Leicester Tigers v Saracens, Premiership Rugby
TNT Sports 1

3.15pm
Real Madrid v Real Betis, La Liga 
Premier Sports 1

4pm
Africa Cup of Nations Last 16, Morocco v Tanzania
4seven, All 4

5.30pm
Manchester City v Chelsea, Premier League
Sky Sports Main Event

6pm
NFL, Jacksonville Jaguars v Tennesse Titans
Sky Sports NFL

7pm
Africa Cup of Nations Last 16, South Africa v Cameroon
4seven, All 4

7.45pm
Inter Milan v Bologna, Serie A
TNT Sports 1

8pm
Real Sociedad v Atletico Madrid, La Liga
Premier Sports 1

8.05pm
La Rochelle v Toulon, French Top 14 Rugby
Premier Sports 2

9.25pm
NFL, Denver Broncos v Los Angeles Chargers
Sky Sports Main Event

10.30pm
Match Of The Day
BBC One

11.30pm
Cricket, Australia v England, The Ashes 2025/26 Day 2
TNT Sports 1

1.20am
NFL, Pittsburgh Steelers v Baltimore Ravens
Sky Sports Main Event

Author
View comments
Send Tip or Correction
Close
Comments
This is YOUR comments community. Stay civil, stay constructive, stay on topic. Please familiarise yourself with our comments policy here before taking part.
Leave a Comment
    Submit a report
    Please help us understand how this comment violates our community guidelines.
    Thank you for the feedback
    Your feedback has been sent to our team for review.

    Leave a commentcancel

     
    The 42 supports the work of the Press Council of Ireland and the Office of the Press Ombudsman, and our staff operate within the Code of Practice. You can obtain a copy of the Code, or contact the Council, at https://www.presscouncil.ie, PH: (01) 6489130, Lo-Call 1800 208 080 or email: mailto:info@presscouncil.ie