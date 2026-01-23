The 42 supports the work of the Press Council of Ireland and the Office of the Press Ombudsman, and our staff operate within the Code of Practice. You can obtain a copy of the Code, or contact the Council, at https://www.presscouncil.ie, PH: (01) 6489130, Lo-Call 1800 208 080 or email: mailto:info@presscouncil.ie
Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 23 January
4am
Golf, Hero Dubai Desert Classic, DP World Tour
Sky Sports Main Event
7am
Tennis, Australian Open, Men’s and Women’s 3rd Round
TNT Sports 3
1.30pm
Cricket, India v New Zealand, Twenty20 International
TNT Sports 1
7pm
Everton v Brighton, Women’s Super League
Sky Sports Premier League
7.45pm
Munster v Dragons, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1
7.45pm
Edinburgh v Bulls, United Rugby Championship
Premier Sports 2
7.45pm
Inter Milan v Pisa, Serie A
TNT Sports 1
7.45pm
Gloucester v Bath, Premiership Rugby
TNT Sports 1
8pm
Derby County v West Brom, Championship
Sky Sports Main Event
10.30pm
Golf, The American Express, PGA Tour
Sky Sports Main Event
*****
Saturday 24 January
12.30am
Tennis, Australian Open, Men’s and Women’s 3rd Round
TNT Sports 1 and 3
4am
Golf, Hero Dubai Desert Classic, DP World Tour
Sky Sports Main Event
7am
Tennis, Australian Open, Men’s and Women’s 3rd Round
TNT Sports 1 and 3
7.15am
Cricket, Bangladesh v Ireland, Women’s ICC T20 World Cup Qualifier
ICC.tv
9am
Cricket, Sri Lanka v England, One Day International
TNT Sports 2
12.30pm
West Ham v Sunderland, Premier League
TNT Sports 1
12.30pm
Chelsea v Arsenal, Women’s Super League
BBC One
12.30pm
Millwall v Charlton, Championship
Sky Sports Main Event
12.30pm
Cycling, Cyclo-Cross World Cup, Women’s Race
TNT Sports Extra
12.45pm
Horse Racing, Cheltenham
ITV1
2pm
Cycling, Cyclo-Cross World Cup, Men’s Race (Maasmechelen, Belgium)
TNT Sports 4
2.30pm
Dublin v Kerry, Division 1 Ladies Football League
TG4
3pm
Manchester City v Wolves, Premier League
Premier Sports 1
3pm
Scarlets v Ulster, United Rugby Championship
Premier Sports 2
3pm
Meath v Derry, GAA Division 2 Football League
TG4 App/Player
3pm
Exeter Chiefs v Bristol Bears and Saracens v Newcastle, Premiership Rugby
TNT Sports Extra
3.05pm
Harlequins v Leicester Tigers, Premiership Rugby
TNT Sports 1
5pm
Dublin v Donegal, GAA Division 1 Football League
TG4
5.30pm
Stormers v Sharks, United Rugby Championship
Premier Sports 2
5.30pm
Bournemouth v Liverpool, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
Union Berlin v Borussia Dortmund, Bundesliga
Sky Sports Football
5.30pm
Sale Sharks v Northampton, Premiership Rugby
TNT Sports 1
5.30pm
Connacht v Leinster, United Rugby Championship
Premier Sports 1
6pm
Tyrone v Kildare, GAA Division 2 Football League
BBC iPlayer & GAA+
7pm
Tipperary v Galway, GAA Division 1A Hurling League
RTÉ 2
7.45pm
Zebre v Glasgow Warriors, United Rugby Championship
Premier Sports 1
7.45pm
Cardiff v Benetton, United Rugby Championship
Premier Sports 2
8pm
NBA, Philadelphia 76ers v New York Knicks
Sky Sports +
8.30pm
Golf, The American Express, PGA Tour
Sky Sports Main Event
10.30pm
NBA, Minnesota Timberwolves v Golden State Warriors
Sky Sports +
10.30pm
Match Of The Day
BBC One
******
Sunday 25 January
12.30am
Tennis, Australian Open, Men’s and Women’s 4th Round
TNT Sports 1 and 3
2am
UFC 324, Gaethje v Pimblett
TNT Sports Extra
4.30am
Golf, Hero Dubai Desert Classic, DP World Tour
Sky Sports Main Event
7am
Tennis, Australian Open, Men’s and Women’s 4th Round
TNT Sports 1 and 3
11.55am
London City Lionesses v Manchester City, Women’s Super League
Sky Sports Football
12.30pm
Cycling, Cyclo-Cross World Cup, Women’s Race
TNT Sports Extra
1pm
Atletico Madrid v Mallorca, La Liga
Premier Sports 1
1.30pm
Cricket, India v New Zealand, Twenty20 International
TNT Sports 1
1.45pm
Galway v Mayo, GAA Division 1 Football League
TG4
2pm
Kerry v Roscommon, GAA Division 1 Football League
TG4 App/Player
2pm
Cycling, Cyclo-Cross World Cup, Men’s Race (Hoogerheide, Netherlands)
TNT Sports 4
2pm
Newcastle United v Aston Villa, Premier League
Sky Sports Main Event
2pm
Crystal Palace v Chelsea, Premier League
Sky Sports Premier League
2pm
Brentford v Nottingham Forest, Premier League
Sky Sports +
2pm
Armagh v Monaghan, GAA Division 1 Football League
BBC iPlayer & GAA+
3pm
Hearts v Celtic, Scottish Premiership
Sky Sports Football
3.15pm
Barcelona v Oviedo, La Liga
Premier Sports 1
3.45pm
Cork v Waterford, GAA Division 1A Hurling League
TG4
4.30pm
Arsenal v Manchester United, Premier League
Sky Sports Main Event
4.30pm
Golf, The American Express, PGA Tour
Sky Sports Golf
7.45pm
Roma v AC Milan, Serie A
TNT Sports 1
8pm
NFL, Denver Broncos v New England Patriots, AFC Championship Game
Sky Sports Main Event
9.35pm
Allianz League Sunday, GAA Highlights
RTÉ 2
10.30pm
Match Of The Day
BBC One
11.30pm
NFL, Seattle Seahawks v Los Angeles Rams, NFC Championship Game
Sky Sports Main Event
11.40pm
The Women’s Football Show
BBC One
To embed this post, copy the code below on your site
RTÉ Sky sports Sport Sports TV Listings TG4 Tune in