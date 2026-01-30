More Stories
Tennis, GAA, and soccer all on the weekend's sporting agenda. Alamy-Inpho
Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Plenty for fans to enjoy.
9.45am, 30 Jan 2026

Friday 30 January

7am
Tennis, Australian Open, Men’s Semi-Finals
TNT Sports 1

8.30am
Golf, Bahrain Championship – DP World Tour
Sky Sports Main Event

11am
Champions League knockout play-off draw
Premier Sports 1

11.30am
Cycling, UCI AlUla Tour – Stage 4
TNT Sports 4

12pm
Europa League knockout play-off draw
Premier Sports 1

1.30pm
Cricket, Sri Lanka v England, Twenty20 International
TNT Sports 1

4.30pm
Golf, LPGA Tournament of Champions
Sky Sports Mix

5.30pm
Golf, Farmers Insurance Open – PGA Tour
Sky Sports Main Event

7pm
Darts, BDO Winmau World Masters
ITV4

7pm
Snooker, German Masters
TNT Sports 1

7.45pm
Glasgow Warriors v Munster, United Rugby Championship
Premier Sports 1 and TG4

7.45pm
Benetton v Scarlets, United Rugby Championship
Premier Sports 2

8pm
Bristol City v Derby County, Championship
Sky Sports Main Event

*****

Saturday 31 January

8am
Tennis, Australian Open, Women’s Final
TNT Sports 1

9am
Golf, Bahrain Championship – DP World Tour
Sky Sports Main Event

11.45am
Cycling, UCI AlUla Tour – Stage 5
TNT Sports 1

12.30pm
Stoke City v Southampton, Championship
Sky Sports Main Event

1pm
Horse Racing, Leopardstown Dublin Racing Festival
RTÉ 2

1.30pm
Cricket, India v New Zealand, Twenty20 International
TNT Sports 3

2pm
Cycling, Cyclo Cross World Cup, Women’s Race (Hulst, Netherlands)
TNT Sports 4

3pm
Leeds United v Arsenal, Premier League
Premier Sports 1

3pm
Zebre Parma v Connacht, United Rugby Championship
Premier Sports 2 and TG4

3.05pm
Northampton v Leicester Tigers, Premiership Rugby Cup
TNT Sports 1

4pm
Cricket, South Africa v West Indies, Twenty20 International
Sky Sports Cricket

5pm
Armagh v Galway, GAA Football League Division 1
RTÉ 2

5pm
Shamrock Rovers v Derry City, President’s Cup Final
LOI TV

5.30pm
Leinster v Edinburgh, United Rugby Championship
Premier Sports 1

5.30pm
Chelsea v West Ham, Premier League
Sky Sports Main Event

5.30pm
Hamburg v Bayern Munich, Bundesliga
Sky Sports Football

6pm
Derry v Tyrone, GAA Football League Division 2
GAA+ and BBC iPlayer

7pm
Galway v Cork, GAA Hurling League Division 1A
TG4

7pm
Darts, BDO Winmau World Masters
ITV4

7pm
Snooker, German Masters
TNT Sports 2

7.30pm
Boxing, Adam Azim v Gustavo Lemos
BBC Two

7.30pm
Golf, LPGA Tournament of Champions
Sky Sports Mix

7.45pm
Ospreys v Dragons, United Rugby Championship
Premier Sports 1

7.45pm
Ulster v Cardiff, United Rugby Championship
Premier Sports 2

8pm
Liverpool v Newcastle United, Premier League
TNT Sports 1

8pm
Dundee United v Hearts, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event

8.30pm
Golf, Farmers Insurance Open – PGA Tour
Sky Sports Main Event

10.25pm
Match Of The Day
BBC One

*****

Sunday 1 February

2am
MMA, UFC 325 – Alexander Volkanovski v Diego Lopes
TNT Sports 1

3.15am
Cricket, Ireland v Thailand, Women’s ICC T20 World Cup Qualifier
ICC.tv

8.30am
Tennis, Australian Open, Men’s Final
TNT Sports 1

9am
Golf, Bahrain Championship – DP World Tour
Sky Sports Main Event

11.55am
Women’s Super League; Man United v Liverpool (Sky Sports Main Event), West Ham v Tottenham (Sky Sports Mix), Brighton v London City Lionesses (Sky Sports+), Everton v Aston Villa (Sky Sports+)

1pm
Horse Racing, Leopardstown Dublin Racing Festival
RTÉ 2

1pm
Real Madrid v Rayo Vallecano, La Liga
Premier Sports 2

1pm
Antrim v Clare, GAA Hurling League Division 1B
GAA+ and BBC iPlayer

1.30pm
Donegal v Kerry, GAA Football League Division 1
TG4

1.30pm
Cricket, Sri Lanka v England, Twenty20 International
TNT Sports 1

2pm
Manchester United v Fulham, Premier League
Sky Sports Main Event

2pm
Aston Villa v Brentford, Premier League
Sky Sports Premier League

2pm
Nottingham Forest v Crystal Palace, Premier League
Sky Sports+

2pm
Cycling, Cyclo Cross World Cup, Men’s Elite Race
TNT Sports 4

2pm
Waterford v Limerick, GAA Hurling League Division 1A
TG4 app (TV deferred 5.35pm)

2pm
Hibernian v Rangers, Scottish Premiership
Premier Sports 1

2.30pm
Manchester City v Chelsea, Women’s Super League
BBC One

3.15pm
Real Betis v Valencia, La Liga
Premier Sports 2

3.45pm
Cavan v Meath, GAA Football League Division 2
TG4

4.15pm
Cycling, European Track Championships
TNT Sports 4

4.30pm
Tottenham v Manchester City, Premier League
Sky Sports Main Event

6pm
Golf, LPGA Tournament of Champions
Sky Sports Mix

6pm
Arsenal v Corinthians, Fifa Women’s Champions Cup Final
Sky Sports Main Event

7pm
Darts, BDO Winmau World Masters
ITV4

7pm
Snooker, German Masters
TNT Sports 3

7.45pm
Parma v Juventus, Serie A
TNT Sports 1

8pm
Athletic Club v Real Sociedad, La Liga
Premier Sports 1

8.05pm
Pau v Toulon, French Top 14 Rugby
Premier Sports 2

8.30pm
Golf, Farmers Insurance Open – PGA Tour
Sky Sports Main Event

9.35pm
Allianz League Sunday
RTÉ 2

10.30pm
Match Of The Day
BBC One

11.40pm
The Women’s Football Show
BBC One

*****

Monday 2 February

12am
NBA, New York Knicks v Los Angeles Lakers
Sky Sports Main Event

2.30am
NBA, Denver Nuggets v Oklahoma City Thunder
Sky Sports Main Event

2pm
Kerry v Waterford, Ladies Football League Division 1
TG4

2pm
Meath v Dublin, Ladies Football League Division 1
TG4 app – (TV deferred, 3.55pm)

3.30pm
Cycling, European Track Championships
TNT Sports 1

8pm
Sunderland v Burnley, Premier League
Sky Sports Main Event

8pm
Mallorca v Sevilla, La Liga
Premier Sports 1

10pm
Golf, TGL – Atlanta Drive GC v Jupiter Links
Sky Sports Golf

 

