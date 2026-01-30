The 42 supports the work of the Press Council of Ireland and the Office of the Press Ombudsman, and our staff operate within the Code of Practice. You can obtain a copy of the Code, or contact the Council, at https://www.presscouncil.ie, PH: (01) 6489130, Lo-Call 1800 208 080 or email: mailto:info@presscouncil.ie
Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 30 January
7am
Tennis, Australian Open, Men’s Semi-Finals
TNT Sports 1
8.30am
Golf, Bahrain Championship – DP World Tour
Sky Sports Main Event
11am
Champions League knockout play-off draw
Premier Sports 1
11.30am
Cycling, UCI AlUla Tour – Stage 4
TNT Sports 4
12pm
Europa League knockout play-off draw
Premier Sports 1
1.30pm
Cricket, Sri Lanka v England, Twenty20 International
TNT Sports 1
4.30pm
Golf, LPGA Tournament of Champions
Sky Sports Mix
5.30pm
Golf, Farmers Insurance Open – PGA Tour
Sky Sports Main Event
7pm
Darts, BDO Winmau World Masters
ITV4
7pm
Snooker, German Masters
TNT Sports 1
7.45pm
Glasgow Warriors v Munster, United Rugby Championship
Premier Sports 1 and TG4
7.45pm
Benetton v Scarlets, United Rugby Championship
Premier Sports 2
8pm
Bristol City v Derby County, Championship
Sky Sports Main Event
*****
Saturday 31 January
8am
Tennis, Australian Open, Women’s Final
TNT Sports 1
9am
Golf, Bahrain Championship – DP World Tour
Sky Sports Main Event
11.45am
Cycling, UCI AlUla Tour – Stage 5
TNT Sports 1
12.30pm
Stoke City v Southampton, Championship
Sky Sports Main Event
1pm
Horse Racing, Leopardstown Dublin Racing Festival
RTÉ 2
1.30pm
Cricket, India v New Zealand, Twenty20 International
TNT Sports 3
2pm
Cycling, Cyclo Cross World Cup, Women’s Race (Hulst, Netherlands)
TNT Sports 4
3pm
Leeds United v Arsenal, Premier League
Premier Sports 1
3pm
Zebre Parma v Connacht, United Rugby Championship
Premier Sports 2 and TG4
3.05pm
Northampton v Leicester Tigers, Premiership Rugby Cup
TNT Sports 1
4pm
Cricket, South Africa v West Indies, Twenty20 International
Sky Sports Cricket
5pm
Armagh v Galway, GAA Football League Division 1
RTÉ 2
5pm
Shamrock Rovers v Derry City, President’s Cup Final
LOI TV
5.30pm
Leinster v Edinburgh, United Rugby Championship
Premier Sports 1
5.30pm
Chelsea v West Ham, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
Hamburg v Bayern Munich, Bundesliga
Sky Sports Football
6pm
Derry v Tyrone, GAA Football League Division 2
GAA+ and BBC iPlayer
7pm
Galway v Cork, GAA Hurling League Division 1A
TG4
7pm
Darts, BDO Winmau World Masters
ITV4
7pm
Snooker, German Masters
TNT Sports 2
7.30pm
Boxing, Adam Azim v Gustavo Lemos
BBC Two
7.30pm
Golf, LPGA Tournament of Champions
Sky Sports Mix
7.45pm
Ospreys v Dragons, United Rugby Championship
Premier Sports 1
7.45pm
Ulster v Cardiff, United Rugby Championship
Premier Sports 2
8pm
Liverpool v Newcastle United, Premier League
TNT Sports 1
8pm
Dundee United v Hearts, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event
8.30pm
Golf, Farmers Insurance Open – PGA Tour
Sky Sports Main Event
10.25pm
Match Of The Day
BBC One
*****
Sunday 1 February
2am
MMA, UFC 325 – Alexander Volkanovski v Diego Lopes
TNT Sports 1
3.15am
Cricket, Ireland v Thailand, Women’s ICC T20 World Cup Qualifier
ICC.tv
8.30am
Tennis, Australian Open, Men’s Final
TNT Sports 1
9am
Golf, Bahrain Championship – DP World Tour
Sky Sports Main Event
11.55am
Women’s Super League; Man United v Liverpool (Sky Sports Main Event), West Ham v Tottenham (Sky Sports Mix), Brighton v London City Lionesses (Sky Sports+), Everton v Aston Villa (Sky Sports+)
1pm
Horse Racing, Leopardstown Dublin Racing Festival
RTÉ 2
1pm
Real Madrid v Rayo Vallecano, La Liga
Premier Sports 2
1pm
Antrim v Clare, GAA Hurling League Division 1B
GAA+ and BBC iPlayer
1.30pm
Donegal v Kerry, GAA Football League Division 1
TG4
1.30pm
Cricket, Sri Lanka v England, Twenty20 International
TNT Sports 1
2pm
Manchester United v Fulham, Premier League
Sky Sports Main Event
2pm
Aston Villa v Brentford, Premier League
Sky Sports Premier League
2pm
Nottingham Forest v Crystal Palace, Premier League
Sky Sports+
2pm
Cycling, Cyclo Cross World Cup, Men’s Elite Race
TNT Sports 4
2pm
Waterford v Limerick, GAA Hurling League Division 1A
TG4 app (TV deferred 5.35pm)
2pm
Hibernian v Rangers, Scottish Premiership
Premier Sports 1
2.30pm
Manchester City v Chelsea, Women’s Super League
BBC One
3.15pm
Real Betis v Valencia, La Liga
Premier Sports 2
3.45pm
Cavan v Meath, GAA Football League Division 2
TG4
4.15pm
Cycling, European Track Championships
TNT Sports 4
4.30pm
Tottenham v Manchester City, Premier League
Sky Sports Main Event
6pm
Golf, LPGA Tournament of Champions
Sky Sports Mix
6pm
Arsenal v Corinthians, Fifa Women’s Champions Cup Final
Sky Sports Main Event
7pm
Darts, BDO Winmau World Masters
ITV4
7pm
Snooker, German Masters
TNT Sports 3
7.45pm
Parma v Juventus, Serie A
TNT Sports 1
8pm
Athletic Club v Real Sociedad, La Liga
Premier Sports 1
8.05pm
Pau v Toulon, French Top 14 Rugby
Premier Sports 2
8.30pm
Golf, Farmers Insurance Open – PGA Tour
Sky Sports Main Event
9.35pm
Allianz League Sunday
RTÉ 2
10.30pm
Match Of The Day
BBC One
11.40pm
The Women’s Football Show
BBC One
*****
Monday 2 February
12am
NBA, New York Knicks v Los Angeles Lakers
Sky Sports Main Event
2.30am
NBA, Denver Nuggets v Oklahoma City Thunder
Sky Sports Main Event
2pm
Kerry v Waterford, Ladies Football League Division 1
TG4
2pm
Meath v Dublin, Ladies Football League Division 1
TG4 app – (TV deferred, 3.55pm)
3.30pm
Cycling, European Track Championships
TNT Sports 1
8pm
Sunderland v Burnley, Premier League
Sky Sports Main Event
8pm
Mallorca v Sevilla, La Liga
Premier Sports 1
10pm
Golf, TGL – Atlanta Drive GC v Jupiter Links
Sky Sports Golf
