Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

8.05am
Hurricanes v Crusaders, Super Rugby Pacific Sky Sports Action
10am Snooker, World Championship, John Higgins v Shaun Murphy BBC Two and TNT Sports 3
10.30am AFL, Western Bulldogs v Fremantle TNT Sports 2
10.35am Waratahs v Western Force, Super Rugby Pacific Sky Sports Action
11am Golf, Turkish Airlines Open – DP World Tour Sky Sports Main Event
12.30pm
Cycling, Tour of Turkiye – Stage 6 TNT Sports 4
2pm Horse Racing, Newmarket, Ascot and Goodwood ITV1
2.30pm Snooker, World Championship, Wu Yize v Mark Allen BBC Two and TNT Sports 1
2.45pm
Cycling, Tour of Romandie – Stage 3 TNT Sports 4
3pm Tennis, Mutua Madrid Open Sky Sports Main Event
3pm Golf, Riviera Maya Open – LPGA Tour Sky Sports +
4pm Horse Racing, Punchestown RTÉ 2
5.30pm
Formula 1, Miami Grand Prix Practice 1 Sky Sports Main Event
7pm Snooker, World Championship, John Higgins v Shaun Murphy BBC Two and TNT Sports 3
7.45pm LOI Premier Division, Galway Utd v St Patrick’s Athletic; Drogheda United v Sligo Rovers; Dundalk v Shelbourne LOI TV
7.45pm LOI Premier Division, Wexford v Finn Harps; Cork City v Cobh Ramblers; Athlone Town v Kerry; Bray Wanderers v Treaty United; UCD v Longford Town. LOI TV
7.45pm Scottish Premiership, Livingston v Aberdeen Premier Sports 1
8pm Bohemians v Derry City, LOI Premier Division Virgin Media Two
8pm LOI Premier Division, Shamrock Rovers v Waterford LOI TV
8pm Leeds United v Burnley, Premier League Sky Sports Main Event
11pm Golf, Cadillac Championship – PGA Tour Sky Sports Main Event
*****
Saturday 2 May
12am NBA Playoffs, Orlando Magic v Detroit Pistons; Toronto Raptors v Cleveland Cavaliers (12.30am); Houston Rockets v Los Angeles Lakers (2.30am) Prime Video
12am UFC Fight Night, Jack Della Maddalena v Carlos Prates TNT Sports 1
3.35am AFL, Essendon v Brisbane Lions TNT Sports 2
5.35am Fijian Drua v Highlanders, Super Rugby Pacific Sky Sports Action
7.15am AFL, West Coast Eagles v Richmond TNT Sports 3
7.35am AFL, Geelong Cats v North Melbourne TNT Sports 8
8.05am Moana Pasifika v Blues, Super Rugby Pacific Sky Sports +
9am
Cricket, Bangladesh v New Zealand, Twenty20 International TNT Sports 4
9.30am
Cycling, Tour of Turkiye – Stage 7 TNT Sports 2
10am Snooker, World Championship, Wu Yize v Mark Allen BBC Two and TNT Sports 3
10.15am GAA 2026, Championship Highlights TG4
10.35am AFL, Carlton v St Kilda TNT Sports 6
10.35am Reds v Brumbies, Super Rugby Pacific Sky Sports +
11am Golf, Turkish Airlines Open – DP World Tour Sky Sports Golf
12pm Women’s Super League, Man United v Brighton Sky Sports Premier League
12.30pm Championship, Ipswich Town v QPR (Sky Sports Main Event); Millwall v Oxford United (Sky Sports Football); Wrexham v Middlesbrough (Sky Sports +)
1pm
Cycling, Tour of Romandie – Stage 4 TNT Sports 4
1pm Tennis, Mutua Madrid Open Sky Sports Tennis
1.15pm Horse Racing, Newmarket Virgin Media One and ITV1
2pm Women’s Champions League, Lyon v Arsenal, semi-final second leg RTÉ 2 and BBC Two
2.30pm Irish Cup Final, Dungannon Swifts v Coleraine BBC Two NI
2.30pm Snooker, World Championship, John Higgins v Shaun Murphy BBC One and TNT Sports 1
3pm Leinster v Toulon, Champions Cup semi-final Premier Sports 1
3pm WNL Premier Division, Cork City v Shelbourne; Waterford v Athlone Town; Treaty United v Shamrock Rovers; Sligo Rovers v Bohemians (5pm); Galway United v Peamount United (5pm); Wexford v DLR Waves (6pm). LOI TV
3pm League One, Exeter City v Bradford City Sky Sports Main Event
4pm Golf, Cadillac Championship – PGA Tour Sky Sports Golf
5pm Derry v Monaghan, Ulster senior football semi-final GAA+
5pm Como v Napoli, Serie A TNT Sports 1
5.30pm Ulster v Exeter Chiefs, Challenge Cup semi-final Premier Sports 1
5.30pm Arsenal v Fulham, Premier League Sky Sports Main Event
5.30pm Bayer Leverkusen v RB Leipzig, Bundesliga Sky Sports Mix
7pm Snooker, World Championship, Wu Yize v Mark Allen BBC Two and TNT Sports 3
7pm
Dublin v Louth, Leinster senior football semi-final GAA+
9.30pm Golf, Riviera Maya Open – LPGA Tour Sky Sports Golf
9pm
Formula 1, Miami Grand Prix Qualifying Sky Sports Main Event
9.35pm The Saturday Game RTÉ 2
10.25pm Match Of The Day BBC One
*****
Sunday 3 May
6.15am AFL, Sydney Swans v Melbourne TNT Sports 2
9.30am
Cycling, Tour of Turkiye – Stage 8 TNT Sports 1
Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 1 May
8.05am
Hurricanes v Crusaders, Super Rugby Pacific
Sky Sports Action
10am
Snooker, World Championship, John Higgins v Shaun Murphy
BBC Two and TNT Sports 3
10.30am
AFL, Western Bulldogs v Fremantle
TNT Sports 2
10.35am
Waratahs v Western Force, Super Rugby Pacific
Sky Sports Action
11am
Golf, Turkish Airlines Open – DP World Tour
Sky Sports Main Event
12.30pm
Cycling, Tour of Turkiye – Stage 6
TNT Sports 4
2pm
Horse Racing, Newmarket, Ascot and Goodwood
ITV1
2.30pm
Snooker, World Championship, Wu Yize v Mark Allen
BBC Two and TNT Sports 1
2.45pm
Cycling, Tour of Romandie – Stage 3
TNT Sports 4
3pm
Tennis, Mutua Madrid Open
Sky Sports Main Event
3pm
Golf, Riviera Maya Open – LPGA Tour
Sky Sports +
4pm
Horse Racing, Punchestown
RTÉ 2
5.30pm
Formula 1, Miami Grand Prix Practice 1
Sky Sports Main Event
7pm
Snooker, World Championship, John Higgins v Shaun Murphy
BBC Two and TNT Sports 3
7.45pm
LOI Premier Division, Galway Utd v St Patrick’s Athletic; Drogheda United v Sligo Rovers; Dundalk v Shelbourne
LOI TV
7.45pm
LOI Premier Division, Wexford v Finn Harps; Cork City v Cobh Ramblers; Athlone Town v Kerry; Bray Wanderers v Treaty United; UCD v Longford Town.
LOI TV
7.45pm
Scottish Premiership, Livingston v Aberdeen
Premier Sports 1
8pm
Bohemians v Derry City, LOI Premier Division
Virgin Media Two
8pm
LOI Premier Division, Shamrock Rovers v Waterford
LOI TV
8pm
Leeds United v Burnley, Premier League
Sky Sports Main Event
11pm
Golf, Cadillac Championship – PGA Tour
Sky Sports Main Event
*****
Saturday 2 May
12am
NBA Playoffs, Orlando Magic v Detroit Pistons; Toronto Raptors v Cleveland Cavaliers (12.30am); Houston Rockets v Los Angeles Lakers (2.30am)
Prime Video
12am
UFC Fight Night, Jack Della Maddalena v Carlos Prates
TNT Sports 1
3.35am
AFL, Essendon v Brisbane Lions
TNT Sports 2
5.35am
Fijian Drua v Highlanders, Super Rugby Pacific
Sky Sports Action
7.15am
AFL, West Coast Eagles v Richmond
TNT Sports 3
7.35am
AFL, Geelong Cats v North Melbourne
TNT Sports 8
8.05am
Moana Pasifika v Blues, Super Rugby Pacific
Sky Sports +
9am
Cricket, Bangladesh v New Zealand, Twenty20 International
TNT Sports 4
9.30am
Cycling, Tour of Turkiye – Stage 7
TNT Sports 2
10am
Snooker, World Championship, Wu Yize v Mark Allen
BBC Two and TNT Sports 3
10.15am
GAA 2026, Championship Highlights
TG4
10.35am
AFL, Carlton v St Kilda
TNT Sports 6
10.35am
Reds v Brumbies, Super Rugby Pacific
Sky Sports +
11am
Golf, Turkish Airlines Open – DP World Tour
Sky Sports Golf
12pm
Women’s Super League, Man United v Brighton
Sky Sports Premier League
12.30pm
Championship, Ipswich Town v QPR (Sky Sports Main Event); Millwall v Oxford United (Sky Sports Football); Wrexham v Middlesbrough (Sky Sports +)
1pm
Cycling, Tour of Romandie – Stage 4
TNT Sports 4
1pm
Tennis, Mutua Madrid Open
Sky Sports Tennis
1.15pm
Horse Racing, Newmarket
Virgin Media One and ITV1
2pm
Women’s Champions League, Lyon v Arsenal, semi-final second leg
RTÉ 2 and BBC Two
2.30pm
Irish Cup Final, Dungannon Swifts v Coleraine
BBC Two NI
2.30pm
Snooker, World Championship, John Higgins v Shaun Murphy
BBC One and TNT Sports 1
3pm
Leinster v Toulon, Champions Cup semi-final
Premier Sports 1
3pm
WNL Premier Division, Cork City v Shelbourne; Waterford v Athlone Town; Treaty United v Shamrock Rovers; Sligo Rovers v Bohemians (5pm); Galway United v Peamount United (5pm); Wexford v DLR Waves (6pm).
LOI TV
3pm
League One, Exeter City v Bradford City
Sky Sports Main Event
4pm
Golf, Cadillac Championship – PGA Tour
Sky Sports Golf
5pm
Derry v Monaghan, Ulster senior football semi-final
GAA+
5pm
Como v Napoli, Serie A
TNT Sports 1
5.30pm
Ulster v Exeter Chiefs, Challenge Cup semi-final
Premier Sports 1
5.30pm
Arsenal v Fulham, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
Bayer Leverkusen v RB Leipzig, Bundesliga
Sky Sports Mix
7pm
Snooker, World Championship, Wu Yize v Mark Allen
BBC Two and TNT Sports 3
7pm
Dublin v Louth, Leinster senior football semi-final
GAA+
9.30pm
Golf, Riviera Maya Open – LPGA Tour
Sky Sports Golf
9pm
Formula 1, Miami Grand Prix Qualifying
Sky Sports Main Event
9.35pm
The Saturday Game
RTÉ 2
10.25pm
Match Of The Day
BBC One
*****
Sunday 3 May
6.15am
AFL, Sydney Swans v Melbourne
TNT Sports 2
9.30am
Cycling, Tour of Turkiye – Stage 8
TNT Sports 1
10.20am
AFL, Gold Coast Suns v GWS Giants
TNT Sports 4
11am
Golf, Turkish Airlines Open – DP World Tour
Sky Sports Golf
11.45am
Cycling, Women’s Vuelta a Espana – Stage 1
TNT Sports 1
12pm
Montpellier v Dragons, Challenge Cup semi-final
Premier Sports 2
12pm
Hibernian v Celtic, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event
12pm
Women’s Super League, Manchester City v Liverpool (Sky Sports Premier League); Tottenham v London City Lionesses (Sky Sports WSL YouTube)
1pm
Snooker, World Championship
BBC Two and TNT Sports 3
1pm
Tennis, Mutua Madrid Open
Sky Sports Tennis
1.15pm
Horse Racing, Newmarket
Virgin Media One and ITV1
1.45pm
Cycling, Tour of Romandie – Stage 6
TNT Sports 1
2pm
Clare v Limerick, Munster senior hurling championship
RTÉ 2
2pm
Kildare v Westmeath, Leinster senior football semi-final
GAA+
2.30pm
Leicester City v Chelsea, Women’s Super League
BBC Two
3pm
Bordeaux-Begles v Bath, Champions Cup semi-final
Premier Sports 1
3.30pm
Manchester United v Liverpool, Premier League
Sky Sports Main Event
4pm
Armagh v Down, Ulster senior football semi-final
RTÉ 2 and BBC NI
4pm
Golf, Cadillac Championship – PGA Tour
Sky Sports Golf
5pm
Golf, Riviera Maya Open – LPGA Tour
Sky Sports +
7pm
Snooker, World Championship
BBC Two and TNT Sports 3
7pm
Aston Villa v Tottenham, Premier League
TNT Sports 1
7.45pm
Inter Milan v Parma, Serie A
TNT Sports 2
8pm
Espanyol v Real Madrid, La Liga
Premier Sports 1
9pm
Formula 1, Miami Grand Prix
Sky Sports Main Event
9.30pm
The Sunday Game
RTÉ 2
10.30pm
Match Of The Day
BBC One
11.35pm
The Women’s Football Show
BBC One
*****
Monday 4 May
1pm
Snooker, World Championship
BBC Two and TNT Sports 3
1pm
Women’s Super League, Aston Villa v West Ham
Sky Sports Football
2.30pm
Cycling, Women’s Vuelta a Espana – Stage 2
TNT Sports 1
3pm
Chelsea v Nottingham Forest, Premier League
Sky Sports Main Event
5pm
LOI Premier Division, Bohemians v Shelbourne; Derry City v Galway United; Shamrock Rovers v Drogheda United; Sligo Rovers v St Patrick’s Athletic; Waterford v Dundalk
LOI TV
5pm
LOI First Division, Cobh Ramblers v UCD; Treaty United v Wexford; Longford Town v Athlone Town; Kerry v Cork City; Finn Harps v Bray Wanderers
LOI TV
5.30pm
Hearts v Rangers, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event
7pm
Snooker, World Championship
BBC Two and TNT Sports 1
8pm
Everton v Manchester City, Premier League
Sky Sports Main Event
8pm
GAA 2026, Championship Highlights
TG4
8pm
Sevilla v Real Sociedad, La Liga
Premier Sports 1
