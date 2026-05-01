Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Tony Kelly, Jamison Gibson-Park, and Bruno Fernandes. Alamy-Inpho
7.31am, 1 May 2026

Friday 1 May

8.05am
Hurricanes v Crusaders, Super Rugby Pacific
Sky Sports Action

10am
Snooker, World Championship, John Higgins v Shaun Murphy
BBC Two and TNT Sports 3

10.30am
AFL, Western Bulldogs v Fremantle
TNT Sports 2

10.35am
Waratahs v Western Force, Super Rugby Pacific
Sky Sports Action

11am
Golf, Turkish Airlines Open – DP World Tour
Sky Sports Main Event

12.30pm
Cycling, Tour of Turkiye – Stage 6
TNT Sports 4

2pm
Horse Racing, Newmarket, Ascot and Goodwood
ITV1

2.30pm
Snooker, World Championship, Wu Yize v Mark Allen
BBC Two and TNT Sports 1

2.45pm
Cycling, Tour of Romandie – Stage 3
TNT Sports 4

3pm
Tennis, Mutua Madrid Open
Sky Sports Main Event

3pm
Golf, Riviera Maya Open – LPGA Tour
Sky Sports +

4pm
Horse Racing, Punchestown
RTÉ 2

5.30pm
Formula 1, Miami Grand Prix Practice 1
Sky Sports Main Event  

7pm
Snooker, World Championship, John Higgins v Shaun Murphy
BBC Two and TNT Sports 3

7.45pm
LOI Premier Division, Galway Utd v St Patrick’s Athletic; Drogheda United v Sligo Rovers; Dundalk v Shelbourne
LOI TV

7.45pm
LOI Premier Division, Wexford v Finn Harps; Cork City v Cobh Ramblers; Athlone Town v Kerry; Bray Wanderers v Treaty United; UCD v Longford Town.
LOI TV

7.45pm
Scottish Premiership, Livingston v Aberdeen
Premier Sports 1

8pm
Bohemians v Derry City, LOI Premier Division
Virgin Media Two

8pm
LOI Premier Division, Shamrock Rovers v Waterford
LOI TV

8pm
Leeds United v Burnley, Premier League
Sky Sports Main Event

11pm
Golf, Cadillac Championship – PGA Tour
Sky Sports Main Event

*****

Saturday 2 May

12am
NBA Playoffs, Orlando Magic v Detroit Pistons; Toronto Raptors v Cleveland Cavaliers (12.30am); Houston Rockets v Los Angeles Lakers (2.30am)
Prime Video

12am
UFC Fight Night, Jack Della Maddalena v Carlos Prates
TNT Sports 1

3.35am
AFL, Essendon v Brisbane Lions
TNT Sports 2

5.35am
Fijian Drua v Highlanders, Super Rugby Pacific
Sky Sports Action

7.15am
AFL, West Coast Eagles v Richmond
TNT Sports 3

7.35am
AFL, Geelong Cats v North Melbourne
TNT Sports 8

8.05am
Moana Pasifika v Blues, Super Rugby Pacific
Sky Sports +

9am
Cricket, Bangladesh v New Zealand, Twenty20 International
TNT Sports 4

9.30am
Cycling, Tour of Turkiye – Stage 7
TNT Sports 2

10am
Snooker, World Championship, Wu Yize v Mark Allen 
BBC Two and TNT Sports 3

10.15am
GAA 2026, Championship Highlights
TG4

10.35am
AFL, Carlton v St Kilda
TNT Sports 6

10.35am
Reds v Brumbies, Super Rugby Pacific
Sky Sports +

11am
Golf, Turkish Airlines Open – DP World Tour
Sky Sports Golf

12pm
Women’s Super League, Man United v Brighton
Sky Sports Premier League

12.30pm
Championship, Ipswich Town v QPR (Sky Sports Main Event); Millwall v Oxford United (Sky Sports Football); Wrexham v Middlesbrough (Sky Sports +)

1pm
Cycling, Tour of Romandie – Stage 4
TNT Sports 4

1pm
Tennis, Mutua Madrid Open
Sky Sports Tennis

1.15pm
Horse Racing, Newmarket
Virgin Media One and ITV1

2pm
Women’s Champions League, Lyon v Arsenal, semi-final second leg
RTÉ 2 and BBC Two

2.30pm
Irish Cup Final, Dungannon Swifts v Coleraine
BBC Two NI

2.30pm
Snooker, World Championship, John Higgins v Shaun Murphy
BBC One and TNT Sports 1

3pm
Leinster v Toulon, Champions Cup semi-final
Premier Sports 1

3pm
WNL Premier Division, Cork City v Shelbourne; Waterford v Athlone Town; Treaty United v Shamrock Rovers; Sligo Rovers v Bohemians (5pm); Galway United v Peamount United (5pm); Wexford v DLR Waves (6pm).
LOI TV

3pm
League One, Exeter City v Bradford City
Sky Sports Main Event

4pm
Golf, Cadillac Championship – PGA Tour
Sky Sports Golf

5pm
Derry v Monaghan, Ulster senior football semi-final
GAA+

5pm
Como v Napoli, Serie A
TNT Sports 1

5.30pm
Ulster v Exeter Chiefs, Challenge Cup semi-final
Premier Sports 1

5.30pm
Arsenal v Fulham, Premier League
Sky Sports Main Event

5.30pm
Bayer Leverkusen v RB Leipzig, Bundesliga
Sky Sports Mix

7pm
Snooker, World Championship, Wu Yize v Mark Allen
BBC Two and TNT Sports 3

7pm
Dublin v Louth, Leinster senior football semi-final
GAA+

9.30pm
Golf, Riviera Maya Open – LPGA Tour
Sky Sports Golf

9pm
Formula 1, Miami Grand Prix Qualifying
Sky Sports Main Event

9.35pm
The Saturday Game
RTÉ 2

10.25pm
Match Of The Day
BBC One

*****

Sunday 3 May

6.15am
AFL, Sydney Swans v Melbourne
TNT Sports 2

9.30am
Cycling, Tour of Turkiye – Stage 8
TNT Sports 1

10.20am
AFL, Gold Coast Suns v GWS Giants
TNT Sports 4

11am
Golf, Turkish Airlines Open – DP World Tour
Sky Sports Golf

11.45am
Cycling, Women’s Vuelta a Espana – Stage 1
TNT Sports 1

12pm
Montpellier v Dragons, Challenge Cup semi-final
Premier Sports 2

12pm
Hibernian v Celtic, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event

12pm
Women’s Super League, Manchester City v Liverpool (Sky Sports Premier League); Tottenham v London City Lionesses (Sky Sports WSL YouTube)

1pm
Snooker, World Championship
BBC Two and TNT Sports 3

1pm
Tennis, Mutua Madrid Open
Sky Sports Tennis

1.15pm
Horse Racing, Newmarket
Virgin Media One and ITV1

1.45pm
Cycling, Tour of Romandie – Stage 6
TNT Sports 1

2pm
Clare v Limerick, Munster senior hurling championship
RTÉ 2

2pm
Kildare v Westmeath, Leinster senior football semi-final
GAA+

2.30pm
Leicester City v Chelsea, Women’s Super League
BBC Two

3pm
Bordeaux-Begles v Bath, Champions Cup semi-final
Premier Sports 1

3.30pm
Manchester United v Liverpool, Premier League
Sky Sports Main Event 

4pm
Armagh v Down, Ulster senior football semi-final
RTÉ 2 and BBC NI

4pm
Golf, Cadillac Championship – PGA Tour
Sky Sports Golf

5pm
Golf, Riviera Maya Open – LPGA Tour
Sky Sports +

7pm
Snooker, World Championship
BBC Two and TNT Sports 3

7pm
Aston Villa v Tottenham, Premier League
TNT Sports 1

7.45pm
Inter Milan v Parma, Serie A
TNT Sports 2

8pm
Espanyol v Real Madrid, La Liga
Premier Sports 1

9pm
Formula 1, Miami Grand Prix 
Sky Sports Main Event

9.30pm
The Sunday Game
RTÉ 2

10.30pm
Match Of The Day
BBC One

11.35pm
The Women’s Football Show
BBC One

 

*****

Monday 4 May

1pm
Snooker, World Championship
BBC Two and TNT Sports 3

1pm
Women’s Super League, Aston Villa v West Ham 
Sky Sports Football

2.30pm
Cycling, Women’s Vuelta a Espana – Stage 2
TNT Sports 1

3pm
Chelsea v Nottingham Forest, Premier League
Sky Sports Main Event

5pm
LOI Premier Division, Bohemians v Shelbourne; Derry City v Galway United; Shamrock Rovers v Drogheda United; Sligo Rovers v St Patrick’s Athletic; Waterford v Dundalk
LOI TV

5pm
LOI First Division, Cobh Ramblers v UCD; Treaty United v Wexford; Longford Town v Athlone Town; Kerry v Cork City; Finn Harps v Bray Wanderers
LOI TV

5.30pm
Hearts v Rangers, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event

7pm
Snooker, World Championship
BBC Two and TNT Sports 1

8pm
Everton v Manchester City, Premier League
Sky Sports Main Event

8pm
GAA 2026, Championship Highlights
TG4

8pm
Sevilla v Real Sociedad, La Liga
Premier Sports 1

