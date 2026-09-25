The 42 supports the work of the Press Council of Ireland and the Office of the Press Ombudsman, and our staff operate within the Code of Practice. You can obtain a copy of the Code, or contact the Council, at https://www.presscouncil.ie, PH: (01) 6489130, Lo-Call 1800 208 080 or email: mailto:info@presscouncil.ie
Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 25 September
12.30pm
Golf, Open de France
Sky Sports Golf
1pm
Formula 1, Azerbaijan Grand Prix qualifying
Sky Sports Main Event
1pm
Tennis, Laver Cup
Sky Sports Main Event
1pm
Horse Racing, Newmarket and Worcester
ITV1
1.30pm
Horse Racing, Listowel Festival
TG4
4pm
Golf, LPGA Walmart NW Arkansas Championship
Sky Sports Golf
7pm
Tennis, Laver Cup
Sky Sports Tennis
7.45pm
Connacht v Stormers, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1
7.45pm
Ulster v Edinburgh, United Rugby Championship
Premier Sports 2
7.45pm
Northampton v Newcastle, Premiership Rugby
TNT Sports 1
7.45pm
Harlequins v Bath, Premiership Rugby
TNT Sports 5
7.45pm
Galway United v Shelbourne, LOI Premier Division
LOI TV
7.45pm
LOI First Division, Cobh Ramblers v Athlone Town; Kerry v Wexford; Treaty United v Finn Harps
LOI TV
7.45pm
Italy v Belgium, Nations League
Virgin Media Two
10.15pm
Golf, Presidents Cup, USA v International
Sky Sports Main Event
*****
Saturday 26 September
5.30am
AFL Grand Final, Brisbane Lions v Fremantle Dockers
TNT Sports 1
12pm
Formula 1, Azerbaijan Grand Prix
Sky Sports Main Event
12pm
Golf, Open de France
Sky Sports+
12.30pm
Lions v Leinster, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1
1pm
Tennis, Laver Cup
Sky Sports Main Event
1.15pm
Horse Racing, Newmarket and Haydock Park
Virgin Media One and ITV1
1.30pm
Perpignan v Bordeaux-Begles, French Top 14 Rugby
Premier Sports 2
2pm
Slovenia v Scotland, Nations League
Virgin Media Two and BBC One
3pm
Sharks v Ospreys, United Rugby Championship
Premier Sports 1
3.05pm
Exeter Chiefs v Gloucester, Premiership Rugby
TNT Sports 1
3.35pm
Stade Français v Lyon, French Top 14 Rugby
Premier Sports 2
4.30pm
Golf, Presidents Cup, USA v International
Sky Sports Golf
5pm
Women’s Super League, London City Lionesses v Brighton
Sky Sports Premier League
5.30pm
Munster v Glasgow Warriors, United Rugby Championship
Premier Sports 1
5.30pm
Zebre Parma v Bulls, United Rugby Championship
Premier Sports 2
5.30pm
Sale Sharks v Bristol Bears, Premiership Rugby
TNT Sports 1
6pm
WNL Premier Division, Wexford v Galway United
LOI TV
7pm
Boxing, Johnny Fisher v Michael Pirotton, IBF Title Fights
Sky Sports Main Event
7pm
Tennis, Laver Cup
Sky Sports Tennis
7.30pm
Carlow senior hurling final, St Mullins v Mount Leinster Rangers
TG4
7.30pm
LOI First Division, Longford Town v Cork City
LOI TV
7.45pm
England v Spain, Nations League
Virgin Media Two and ITV1
7.45pm
Scarlets v Cardiff Rugby, United Rugby Championship
Premier Sports 1
9pm
Golf, LPGA Walmart NW Arkansas Championship
Sky Sports Mix
11pm
Golf, Presidents Cup, USA v International
Sky Sports Main Event
*****
Sunday 27 September
1am
UFC Fight Night, Raul Rosas Jr v Raoni Barcelos
TNT Sports 1
AFL Women’s
4.05am: Collingwood v GWS Giants – TNT Sports 4
4.05am: Adelaide Crows v Fremantle – TNT Sports 3
6.05am: Sydney Swans v Brisbane Lions – TNT Sports 1
8.05am: Gold Coast Suns v St Kilda – TNT Sports 1
9am
Cricket, South Africa v Australia, One Day International
Sky Sports Mix
9.30am
Cricket, India v West Indies, One Day International
TNT Sports 3
10.30am
Cricket, England v Sri Lanka, One Day International
Sky Sports Main Event
10.45am
Australia v South Africa, Rugby Union International
Sky Sports +
11.20am
AFLW, (Deferred coverage)
TG4
11.30am
Golf, Open de France
Sky Sports Golf
12pm
Tennis, Laver Cup
Sky Sports Tennis
1.15pm
Kilkenny senior hurling quarter-final, O’Loughlin Gaels v Tullaroan
TG4
2pm
Women’s Super League, Liverpool v Everton (Sky Sports Main Event); Birmingham City v Crystal Palace (Sky Sports+); Tottenham v Aston Villa (Sky Sports+)
3pm
Leicester Tigers v Saracens, Premiership Rugby
ITV1 and TNT Sports 1
3.30pm
Women’s FAI Cup Final, Athlone Town v Shelbourne
TG4
4.30pm
Golf, Presidents Cup, USA v International
Sky Sports Golf
4.30pm
Women’s Super League, Chelsea v Arsenal
Sky Sports Main Event
5pm
Denmark v Wales, Nations League
Virgin Media Two and BBC One
6pm
NFL, Buffalo Bills v Los Angeles Chargers
Sky Sports Main Event
6pm
NFL, Pittsburgh Steelers v Cincinnati Bengals
Sky Sports Football
7.45pm
Republic of Ireland v Israel, Nations League
RTÉ 2
8.05pm
Toulouse v Montpellier, French Top 14 Rugby
Premier Sports 1
9.05pm
NFL, San Francisco 49ers v Arizona Cardinals
Sky Sports Football
9.25pm
NFL, Baltimore Ravens v Dallas Cowboys
Sky Sports Main Event
9.25pm
NFL, New Orleans Saints v Las Vegas Raiders
Sky Sports +
1.20am (Monday)
NFL, Denver Broncos v Los Angeles Rams
Sky Sports Main Event
To embed this post, copy the code below on your site
RTÉ Sky sports TG4 Tune in TV TV Listings