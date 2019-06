Two changes for Roscommon and one for Galway ahead of Connacht final

Johnny Heaney and David Murray clash during the 2018 Connacht SFC final.

Johnny Heaney and David Murray clash during the 2018 Connacht SFC final.

GALWAY AND ROSCOMMON have named their starting teams for Sunday’s Connacht SFC final.

Conor Devaney and Diarmuid Murtagh replace Hubert Darcy and Andrew Glennon in the only two changes for Anthony Cunningham’s side from their semi-final win over Mayo.

The Galway team shows one change from their last four defeat of Sligo. Gary O’Donnell comes in for the injured Kieran Molloy at wing-back.

Galway are seeking to lift their third provincial title in four years under Kevin Walsh.

Galway

1. Bernard Power (Corofin)

2. Eoghan Kerin (Annaghdown)

3. Seán Andy Ó Ceallaigh (Leitir Mór)

4. Liam Silke (Corofin)

5. Gary O’Donnell (Moycullen)

6. Gareth Bradshaw (Maigh Cuilinn)

7. John Daly (Mountbellew-Moylough)

8. Thomas Flynn (Athenry)

9. Fiontán Ó Curraoin (Michéal Breathnach)

10. Shane Walsh (Kilkerrin-Clonberne)

11. Michael Daly (Mountbellew-Moylough)

12. Johnny Heaney (Killannin)

13. Antaine Ó Laoi (An Spidéal)

14. Ian Burke (Corofin)

15. Danny Cummins (Claregalway)

Roscommon

1. Darren O’Malley (Michael Glaveys)

2. David Murray (Padraig Pearses)

3. Sean Mullooly (Strokestown)

4. Conor Daly (Padraig Pearses)

5. Niall Daly (Padraig Pearses)

6. Conor Hussey (Michael Glaveys)

7. Ronan Daly (Padraig Pearses)

8. Tadgh O’Rourke (Tulsk

9. Shane Killoran (Elphin)

10. Conor Devaney (Kilbride)

11. Cathal Cregg (Western Gaels)

12. Niall Kilroy (Fuerty)

13. Diarmuid Murtagh (St Faithleachs)

14. Conor Cox (Listowel Emmett’s)

15. Enda Smith (Boyle)

