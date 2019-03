DAVID CLIFFORD WILL make his first start of the campaign for Kerry in Sunday’s Division 1 game against Roscommon at Dr Hyde Park.

Clifford underwent shoulder surgery in the off-season and has returned to full fitness as Kerry chase a spot in the league final.

The Young Footballer of the Year joins Tommy Walsh and Kevin McCarthy in the Kingdom’s full-forward line.

Peter Keane’s side are seeking to recover from their first loss of the campaign to Mayo last weekend.

Kerry

1. Shane Ryan (Rathmore)

2. Peter Crowley (Laune Rangers)

3. Jack Sherwood (Firies)

4. Graham O’Sullivan (Piarsaigh na Dromoda)

5. Gavin Crowley Templenoe)

6. Paul Murphy Rathmore)

7. Tom O’Sullivan Dingle)

8. Jack Barry (Na Gaeil)

9. Diarmuid O’Connor (Na Gaeil)

10. Dara Moynihan (Spa Killarney)

11. Sean O’Shea (Kenmare)

12. Stephen O’Brien (Kenmare)

13. Kevin McCarthy (Kilcummin)

14. Tommy Walsh (Kerins O’Rahillys)

15. David Clifford (Fossa)

Subs

16. Brian Kelly (Killarney Legion)

17. Shane Enright (Tarbert)

18. Tadhg Morley (Templenoe)

19. Jason Foley (Ballydonoghue)

20. Brian Ó Beaglaíoch (An Ghaeltacht)

21. Mark Griffin (St Michaels/Foilmore)

22. Gavin O’Brien (Kerins O’Rahillys)

23. Conor Geaney (Dingle)

24. James O’Donoghue (Killarney Legion)

25. Jonathan Lyne (Killarney Legion)

26. Killian Spillane (Templenoe)

