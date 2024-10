POM, Beirne and Crowley set for Munster return against Ospreys

PETER O’MAHONY, TADHG Beirne and Jack Crowley will all make their first Munster appearances of the new United Rugby Championship campaign when Ospreys visit Virgin Media Park on Saturday evening [7.35pm].

The Ireland international trio are among eight changes to the XV which started last week’s shock defeat to Zebre in Parma.

There is a first senior start for Bryan Fitzgerald in midfield, while Shay McCarthy, Jeremy Loughman, Niall Scannell and Jack O’Donoghue are all handed starts by Graham Rowntree.

Advertisement

Munster

15. Mike Haley

14. Calvin Nash

13. Tom Farrell

12. Bryan Fitzgerald

11. Shay McCarthy

10. Jack Crowley

9. Craig Casey

1. Jeremy Loughman

2. Niall Scannell

3. Oli Jager

4. Jean Kleyn

5. Tadhg Beirne (capt)

6. Peter O’Mahony

7. John Hodnett

8. Jack O’Donoghue

Replacements:

16. Diarmuid Barron

17. John Ryan

18. Stephen Archer

19. Fineen Wycherley

20. Gavin Coombes

21. Conor Murray

22. Tony Butler

23. Jack Daly

Ospreys

15. Max Nagy

14. Iestyn Hopkins

13. Owen Watkin

12. Phil Cokanasiga

11. Ryan Conbeer

10. Dan Edwards

9. Reuben Morgan-Williams

1. Steffan Thomas

2. Dewi Lake

3. Tom Botha

4. Huw Sutton

5. Adam Beard

6. James Ratti

7. Jac Morgan (capt)

8. Morgan Morris

Replacements:

16. Sam Parry

17. Garyn Phillips

18. Ben Warren

19. Lewis Jones

20. Harri Deaves

21. Luke Davies

22. Jack Walsh

23. Keiran Williams