11am Cricket, England v New Zealand, Test Match Day 4 Sky Sports Main Event
12.30pm Cycling, Tour of Slovenia, Stage 4 TNT Sports 4
1pm All-Ireland ladies football senior championship; Donegal v Mayo (TG4); Tyrone v Meath (Spórt TG4 YouTube)
1.25pm Horse Racing, Royal Ascot Virgin Media One
2.30pm Cycling, Tour of Slovenia, Stage 4 TNT Sports 4
3pm Golf, US Open at Shinnecock Hills Sky Sports Golf
3pm All-Ireland ladies football senior championship; Armagh v Waterford (TG4); Tipperary v Kildare (Spórt TG4 YouTube)
3pm Northampton v Exeter Chiefs, Premiership Rugby Final TNT Sports 1 and ITV4
3pm Down v Fermanagh, Tailteann Cup semi-final RTÉ 2
3pm WNL Premier Division; Cork City v Peamount United; DLR Waves v Treaty United; Shelbourne v Sligo Rovers (4pm); Galway United v Waterford (5pm); Athlone Town v Shamrock Rovers (6pm); Wexford v Bohemians (6pm)
4pm Kerry v Armagh, All-Ireland senior football round 3 GAA+
4pm Cork v Derry, All-Ireland minor football semi-final TG4 Player
5pm Wicklow v Offaly, Tailteann Cup semi-final RTÉ News Channel
6pm Netherlands v Sweden, World Cup group stage RTÉ 2 and BBC One
6.15pm Mayo v Meath, All-Ireland senior football round 3 GAA+
7pm Clare v Dublin, All-Ireland senior hurling quarter-final RTÉ One
8.05pm Montpellier v Stade Francais, French Top 14 Rugby semi-final Premier Sports 1
9pm Germany v Ivory Coast, World Cup group stage RTÉ 2 and ITV1
10pm Golf, US Open at Shinnecock Hills Sky Sports Main Event
*****
Sunday 21 June
1am Ecuador v Curaçao, World Cup group stage RTÉ 2 and BBC One
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Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 19 June
9am
Cricket, Bangladesh v Australia, Twenty20 International
TNT Sports 3
11am
Cricket, England v New Zealand, Test Match Day 3
Sky Sports Main Event
12pm
Cycling, Tour of Slovenia, Stage 3
TNT Sports 1
12.30pm
Golf, US Open at Shinnecock Hills
Sky Sports Golf
1pm
Tennis, Queens Club Championships
BBC Two
1.30pm
Horse Racing, Royal Ascot
Virgin Media One
2.30pm
Cycling, Tour of Switzerland, Stage 3
TNT Sports 1
6.30pm
Cricket, New Zealand v Ireland, Women’s ICC T20 World Cup
Sky Sports Cricket
7pm
Golf, US Open at Shinnecock Hills
Sky Sports Main Event
7.30pm
Leinster v Bulls, United Rugby Championship Final
Premier Sports 1
7.35pm
Kildare v Tyrone, All-Ireland minor football semi-final
TG4
7.45pm
Bohemians v Dundalk, LOI Premier Division
Virgin Media Three
7.45pm
LOI Premier Division, Waterford v Shamrock Rovers; Drogheda United v Shelbourne; Galway United v Derry City; St Patrick’s Athletic v Sligo Rovers.
LOI TV
7.45pm
LOI First Division, Athlone Town v Wexford; Bray Wanderers v Longford Town; Cork City v Treaty United; Cobh Ramblers v Finn Harps; UCD v Kerry
LOI TV
8pm
USA v Australia, World Cup group stage
RTÉ 2 and BBC One
8.05pm
Toulouse v Racing 92, French Top 14 Rugby semi-final
Premier Sports 2
11pm
Scotland v Morocco, World Cup group stage
RTÉ 2 and ITV1
*****
Saturday 20 June
1.30am
Brazil v Haiti, World Cup group stage
RTÉ 2 and ITV1
4am
Turkiye v Paraguay, World Cup group stage
RTÉ 2 and ITV1
8.05am
Hurricanes v Chiefs, Super Rugby Pacific Grand Final
Sky Sports +
9am
Cricket, India v Afghanistan, One Day International
TNT Sports 1
10am
Tennis, ATP/WTA: Halle/Berlin
Sky Sports Tennis
11am
Cricket, England v New Zealand, Test Match Day 4
Sky Sports Main Event
12.30pm
Cycling, Tour of Slovenia, Stage 4
TNT Sports 4
1pm
All-Ireland ladies football senior championship; Donegal v Mayo (TG4); Tyrone v Meath (Spórt TG4 YouTube)
1.25pm
Horse Racing, Royal Ascot
Virgin Media One
2.30pm
Cycling, Tour of Slovenia, Stage 4
TNT Sports 4
3pm
Golf, US Open at Shinnecock Hills
Sky Sports Golf
3pm
All-Ireland ladies football senior championship; Armagh v Waterford (TG4); Tipperary v Kildare (Spórt TG4 YouTube)
3pm
Northampton v Exeter Chiefs, Premiership Rugby Final
TNT Sports 1 and ITV4
3pm
Down v Fermanagh, Tailteann Cup semi-final
RTÉ 2
3pm
WNL Premier Division; Cork City v Peamount United; DLR Waves v Treaty United; Shelbourne v Sligo Rovers (4pm); Galway United v Waterford (5pm); Athlone Town v Shamrock Rovers (6pm); Wexford v Bohemians (6pm)
4pm
Kerry v Armagh, All-Ireland senior football round 3
GAA+
4pm
Cork v Derry, All-Ireland minor football semi-final
TG4 Player
5pm
Wicklow v Offaly, Tailteann Cup semi-final
RTÉ News Channel
6pm
Netherlands v Sweden, World Cup group stage
RTÉ 2 and BBC One
6.15pm
Mayo v Meath, All-Ireland senior football round 3
GAA+
7pm
Clare v Dublin, All-Ireland senior hurling quarter-final
RTÉ One
8.05pm
Montpellier v Stade Francais, French Top 14 Rugby semi-final
Premier Sports 1
9pm
Germany v Ivory Coast, World Cup group stage
RTÉ 2 and ITV1
10pm
Golf, US Open at Shinnecock Hills
Sky Sports Main Event
*****
Sunday 21 June
1am
Ecuador v Curaçao, World Cup group stage
RTÉ 2 and BBC One
1am
UFC Fight Night, Manel Kape v Kyoji Horiguchi
TNT Sports 1
5am
Tunisia v Japan, World Cup group stage
RTÉ 2 and BBC One
9am
Cricket, Bangladesh v Australia, Twenty20 International
TNT Sports 4
11am
Cricket, England v New Zealand, Test Match Day 5
Sky Sports Main Event
11am
Tennis, ATP/WTA: Halle/Berlin
Sky Sports Tennis
1.15pm
Dublin v Donegal, All-Ireland senior football round 3
RTÉ One
3.30pm
Cork v Offaly, All-Ireland senior hurling quarter-final
RTÉ One
4pm
Golf, US Open at Shinnecock Hills
Sky Sports Golf
4pm
Monaghan v Westmeath, All-Ireland senior football round 3
GAA+
5pm
Spain v Saudi Arabia, World Cup group stage
RTÉ 2 and BBC One
7pm
Golf, US Open at Shinnecock Hills
Sky Sports Main Event
8pm
Belgium v Iran, World Cup group stage
RTÉ 2 and ITV1
9.30pm
The Sunday Game
RTÉ One
11pm
Uruguay v Cape Verde, World Cup group stage
RTÉ 2 and BBC One
2am (Monday)
New Zealand v Egypt, World Cup group stage
RTÉ 2 and ITV1
*****
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