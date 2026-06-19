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Tune in

Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Plenty for fans to enjoy over the next few days.
7.31am, 19 Jun 2026

Friday 19 June

9am
Cricket, Bangladesh v Australia, Twenty20 International
TNT Sports 3

11am
Cricket, England v New Zealand, Test Match Day 3
Sky Sports Main Event

12pm
Cycling, Tour of Slovenia, Stage 3
TNT Sports 1

12.30pm
Golf, US Open at Shinnecock Hills
Sky Sports Golf

1pm
Tennis, Queens Club Championships
BBC Two

1.30pm
Horse Racing, Royal Ascot
Virgin Media One

2.30pm
Cycling, Tour of Switzerland, Stage 3
TNT Sports 1

6.30pm
Cricket, New Zealand v Ireland, Women’s ICC T20 World Cup
Sky Sports Cricket

7pm
Golf, US Open at Shinnecock Hills
Sky Sports Main Event

7.30pm
Leinster v Bulls, United Rugby Championship Final
Premier Sports 1

7.35pm
Kildare v Tyrone, All-Ireland minor football semi-final
TG4

7.45pm
Bohemians v Dundalk, LOI Premier Division
Virgin Media Three

7.45pm
LOI Premier Division, Waterford v Shamrock Rovers; Drogheda United v Shelbourne; Galway United v Derry City; St Patrick’s Athletic v Sligo Rovers.
LOI TV

7.45pm
LOI First Division, Athlone Town v Wexford; Bray Wanderers v Longford Town; Cork City v Treaty United; Cobh Ramblers v Finn Harps; UCD v Kerry
LOI TV

8pm
USA v Australia, World Cup group stage
RTÉ 2 and BBC One

8.05pm
Toulouse v Racing 92, French Top 14 Rugby semi-final
Premier Sports 2

11pm
Scotland v Morocco, World Cup group stage
RTÉ 2 and ITV1

*****

Saturday 20 June

1.30am
Brazil v Haiti, World Cup group stage
RTÉ 2 and ITV1

4am
Turkiye v Paraguay, World Cup group stage
RTÉ 2 and ITV1

8.05am
Hurricanes v Chiefs, Super Rugby Pacific Grand Final
Sky Sports +

9am
Cricket, India v Afghanistan, One Day International
TNT Sports 1

10am
Tennis, ATP/WTA: Halle/Berlin
Sky Sports Tennis

11am
Cricket, England v New Zealand, Test Match Day 4
Sky Sports Main Event

12.30pm
Cycling, Tour of Slovenia, Stage 4
TNT Sports 4

1pm
All-Ireland ladies football senior championship; Donegal v Mayo (TG4); Tyrone v Meath (Spórt TG4 YouTube)

1.25pm
Horse Racing, Royal Ascot
Virgin Media One

2.30pm
Cycling, Tour of Slovenia, Stage 4
TNT Sports 4

3pm
Golf, US Open at Shinnecock Hills
Sky Sports Golf

3pm
All-Ireland ladies football senior championship; Armagh v Waterford (TG4); Tipperary v Kildare (Spórt TG4 YouTube)

3pm
Northampton v Exeter Chiefs, Premiership Rugby Final
TNT Sports 1 and ITV4

3pm
Down v Fermanagh, Tailteann Cup semi-final
RTÉ 2

3pm
WNL Premier Division; Cork City v Peamount United; DLR Waves v Treaty United; Shelbourne v Sligo Rovers (4pm); Galway United v Waterford (5pm); Athlone Town v Shamrock Rovers (6pm); Wexford v Bohemians (6pm)

4pm
Kerry v Armagh, All-Ireland senior football round 3
GAA+

4pm
Cork v Derry, All-Ireland minor football semi-final
TG4 Player

5pm
Wicklow v Offaly, Tailteann Cup semi-final
RTÉ News Channel

6pm
Netherlands v Sweden, World Cup group stage
RTÉ 2 and BBC One

6.15pm
Mayo v Meath, All-Ireland senior football round 3
GAA+

7pm
Clare v Dublin, All-Ireland senior hurling quarter-final
RTÉ One

8.05pm
Montpellier v Stade Francais, French Top 14 Rugby semi-final
Premier Sports 1

9pm
Germany v Ivory Coast, World Cup group stage
RTÉ 2 and ITV1

10pm
Golf, US Open at Shinnecock Hills
Sky Sports Main Event

*****

Sunday 21 June

1am
Ecuador v Curaçao, World Cup group stage
RTÉ 2 and BBC One

1am
UFC Fight Night, Manel Kape v Kyoji Horiguchi
TNT Sports 1

5am
Tunisia v Japan, World Cup group stage
RTÉ 2 and BBC One

9am
Cricket, Bangladesh v Australia, Twenty20 International
TNT Sports 4

11am
Cricket, England v New Zealand, Test Match Day 5
Sky Sports Main Event

11am
Tennis, ATP/WTA: Halle/Berlin
Sky Sports Tennis

1.15pm
Dublin v Donegal, All-Ireland senior football round 3
RTÉ One

3.30pm
Cork v Offaly, All-Ireland senior hurling quarter-final
RTÉ One

4pm
Golf, US Open at Shinnecock Hills
Sky Sports Golf

4pm
Monaghan v Westmeath, All-Ireland senior football round 3
GAA+

5pm
Spain v Saudi Arabia, World Cup group stage
RTÉ 2 and BBC One

7pm
Golf, US Open at Shinnecock Hills
Sky Sports Main Event

8pm
Belgium v Iran, World Cup group stage
RTÉ 2 and ITV1

9.30pm
The Sunday Game
RTÉ One

11pm
Uruguay v Cape Verde, World Cup group stage
RTÉ 2 and BBC One

2am (Monday)
New Zealand v Egypt, World Cup group stage
RTÉ 2 and ITV1

*****

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