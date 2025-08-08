Advertisement
More Stories
Saoirse McCarthy, Florian Wirtz, and Shane Lowry. INPHO
FreeTune in

Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Plenty for fans to enjoy.
7.31am, 8 Aug 2025

Friday 8 August

8.05am
Northland v Southland, Rugby National Provincial Championship
Sky Sports Mix

9am
Cricket, Zimbabwe v New Zealand – Test Match Day 2
TNT Sports 4

10.30am
Cycling, Tour of Poland – Stage 5
TNT Sports 1

10.40am
AFL, Geelong Cats v Essendon
TNT Sports 2

12.30pm
Golf, Scottish Championship – DP World Tour
Sky Sports Main Event

1.45pm
Dublin Horse Show, Day 1
RTÉ 2

2pm
Golf, PIF London Championship – Ladies European Tour
Sky Sports Mix

3.15pm
Cycling, Tour of l’Ain – Stage 3
TNT Sports 1

4pm
Tennis, Western and Southern Open
Sky Sports Tennis

5.15pm
Golf, LIV Golf Chicago
ITVX

6pm
Snooker, Saudi Arabia Masters
TNT Sports 3

6pm
Golf, FedEx St Jude Classic – PGA Tour FedEx playoffs
Sky Sports Golf

7pm
Cricket, West Indies v Pakistan – One Day International
TNT Sports 1

7.45pm
Drogheda United v Waterford; Derry City v Cork City; LOI Premier Division
LOI TV

7.45pm
LOI First Division – Bray Wanderers v Cobh Ramblers; Dundalk v Athlone Town; Kerry v Finn Harps; UCD v Wexford
LOI TV

8pm
Birmingham City v Ipswich Town, Championship
Sky Sports Football

*****

Saturday 9 August

4.20am
AFL, Richmond v St Kilda
TNT Sports 1

7.15am
AFL, Brisbane Lions v Sydney Swans
TNT Sports 1

9am
Cricket, Zimbabwe v New Zealand – Test Match Day 3
TNT Sports Extra

10am
GAA 2025 Highlights
TG4

10.35am
AFL, Carlton v Gold Coast Suns
TNT Sports Extra

11.10am
AFL, Port Adelaide v Fremantle
TNT Sports Extra

11.30am
Cycling, Tour of Poland – Stage 6
TNT Sports 1

11.45am
Athletics, Triathlon Super League – World Tour (London)
TNT Sports 2

12pm
Ireland v Canada, Women’s International Rugby
BBC Two Northern Ireland

12.30pm
Southampton v Wrexham, Championship
Sky Sports Main Event

1pm
Racing, live from Ascot
Virgin Media One and ITV1

1.30pm
Golf, Scottish Championship – DP World Tour
Sky Sports Golf

2pm
Racing, live from The Curragh
TG4

2pm
WNL Premier Division, Bohemians v Athlone Town; Treaty United v DLR Waves (3pm); Sligo Rovers v Cork City (3pm); Peamount United v Wexford (5pm).
LOI TV

2.30pm
Ireland v Netherlands, Women’s EuroHockey Championship
RTÉ 2

3pm
Leeds v AC Milan, Pre-season friendly
Premier Sports 1

4pm
Tennis, Western and Southern Open
Sky Sports Tennis

4.10pm
Sharks v Free State, Currie Cup Rugby
Sky Sports Action

5pm
Shelbourne v Bohemians, LOI Premier Division
LOI TV

5pm
Shamrock Rovers v Galway United, LOI WNL Premier Division
TG4

5.30pm
Sheffield United v Bristol City, Championship
Sky Sports Football

5.45pm
Dublin Horse Show, Day 2
RTÉ 2

6pm
Snooker, Saudi Arabia Masters
TNT Sports 3

6.15pm
Golf, LIV Golf Chicago
ITVX

7.30pm
Longford Town v Treaty United, LOI First Division
LOI TV

8pm
Golf, FedEx St Jude Classic – PGA Tour FedEx playoffs
Sky Sports Main Event

*****

Sunday 10 August

12am
UFC, Roman Dolidze v Anthony Hernandez
TNT Sports 1

4.40am
AFL, GWS Giants v North Melbourne
TNT Sports 3

6.15am
AFL, Melbourne v Western Bulldogs
TNT Sports 1

8.10am
AFL, West Coast Eagles v Adelaide Crows
TNT Sports 3

9am
Cricket, Zimbabwe v New Zealand – Test Match Day 4
TNT Sports 2

10.15pm
Cricket, Australia v South Africa – Twenty20 International
TNT Sports 1

12.15pm
Cycling, Tour of Poland – Stage 7
TNT Sports 2

12.30pm
Aberdeen v Celtic, Scottish Premiership
Sky Sports Football

1pm
Golf, Scottish Championship – DP World Tour
Sky Sports Golf

1pm
Golf, PIF London Championship – Ladies European Tour
Sky Sports +

1pm
Armagh v Laois, All-Ireland premier junior camogie final
RTÉ 2

2pm
WNL Premier Division, Shelbourne v Waterford
LOI TV

2.30pm
Cricket, West Indies v Pakistan – Twenty20 International
TNT Sports 3

3pm
Liverpool v Crystal Palace, FA Community Shield
TNT Sports 1

3pm
Kerry v Offaly, All-Ireland intermediate camogie final
RTÉ 2

4pm
Tennis, Western and Southern Open
Sky Sports Tennis

4.30pm
Leicester City v Sheffield Wednesday, Championship
Sky Sports Football

5pm
Galway United v Shamrock Rovers, LOI Premier Division
LOI TV

5.15pm
Cork v Galway, All-Ireland senior camogie final
RTÉ 2

6pm
Snooker, Saudi Arabia Masters
TNT Sports 3

6pm
St Patrick’s Athletic v Sligo Rovers, LOI Premier Division
LOI TV

6.05pm
Golf, LIV Golf Chicago
ITVX

9pm
Golf, FedEx St Jude Classic – PGA Tour FedEx playoffs
Sky Sports Main Event

9.30pm
The Sunday Game
RTÉ 2

Author
View comments
Send Tip or Correction
Close
Comments
This is YOUR comments community. Stay civil, stay constructive, stay on topic. Please familiarise yourself with our comments policy here before taking part.
Leave a Comment
    Submit a report
    Please help us understand how this comment violates our community guidelines.
    Thank you for the feedback
    Your feedback has been sent to our team for review.

    Leave a commentcancel

     
    JournalTv
    News in 60 seconds
    The 42 supports the work of the Press Council of Ireland and the Office of the Press Ombudsman, and our staff operate within the Code of Practice. You can obtain a copy of the Code, or contact the Council, at https://www.presscouncil.ie, PH: (01) 6489130, Lo-Call 1800 208 080 or email: mailto:info@presscouncil.ie