Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 8 August
8.05am
Northland v Southland, Rugby National Provincial Championship
Sky Sports Mix
9am
Cricket, Zimbabwe v New Zealand – Test Match Day 2
TNT Sports 4
10.30am
Cycling, Tour of Poland – Stage 5
TNT Sports 1
10.40am
AFL, Geelong Cats v Essendon
TNT Sports 2
12.30pm
Golf, Scottish Championship – DP World Tour
Sky Sports Main Event
1.45pm
Dublin Horse Show, Day 1
RTÉ 2
2pm
Golf, PIF London Championship – Ladies European Tour
Sky Sports Mix
3.15pm
Cycling, Tour of l’Ain – Stage 3
TNT Sports 1
4pm
Tennis, Western and Southern Open
Sky Sports Tennis
5.15pm
Golf, LIV Golf Chicago
ITVX
6pm
Snooker, Saudi Arabia Masters
TNT Sports 3
6pm
Golf, FedEx St Jude Classic – PGA Tour FedEx playoffs
Sky Sports Golf
7pm
Cricket, West Indies v Pakistan – One Day International
TNT Sports 1
7.45pm
Drogheda United v Waterford; Derry City v Cork City; LOI Premier Division
LOI TV
7.45pm
LOI First Division – Bray Wanderers v Cobh Ramblers; Dundalk v Athlone Town; Kerry v Finn Harps; UCD v Wexford
LOI TV
8pm
Birmingham City v Ipswich Town, Championship
Sky Sports Football
*****
Saturday 9 August
4.20am
AFL, Richmond v St Kilda
TNT Sports 1
7.15am
AFL, Brisbane Lions v Sydney Swans
TNT Sports 1
9am
Cricket, Zimbabwe v New Zealand – Test Match Day 3
TNT Sports Extra
10am
GAA 2025 Highlights
TG4
10.35am
AFL, Carlton v Gold Coast Suns
TNT Sports Extra
11.10am
AFL, Port Adelaide v Fremantle
TNT Sports Extra
11.30am
Cycling, Tour of Poland – Stage 6
TNT Sports 1
11.45am
Athletics, Triathlon Super League – World Tour (London)
TNT Sports 2
12pm
Ireland v Canada, Women’s International Rugby
BBC Two Northern Ireland
12.30pm
Southampton v Wrexham, Championship
Sky Sports Main Event
1pm
Racing, live from Ascot
Virgin Media One and ITV1
1.30pm
Golf, Scottish Championship – DP World Tour
Sky Sports Golf
2pm
Racing, live from The Curragh
TG4
2pm
WNL Premier Division, Bohemians v Athlone Town; Treaty United v DLR Waves (3pm); Sligo Rovers v Cork City (3pm); Peamount United v Wexford (5pm).
LOI TV
2.30pm
Ireland v Netherlands, Women’s EuroHockey Championship
RTÉ 2
3pm
Leeds v AC Milan, Pre-season friendly
Premier Sports 1
4pm
Tennis, Western and Southern Open
Sky Sports Tennis
4.10pm
Sharks v Free State, Currie Cup Rugby
Sky Sports Action
5pm
Shelbourne v Bohemians, LOI Premier Division
LOI TV
5pm
Shamrock Rovers v Galway United, LOI WNL Premier Division
TG4
5.30pm
Sheffield United v Bristol City, Championship
Sky Sports Football
5.45pm
Dublin Horse Show, Day 2
RTÉ 2
6pm
Snooker, Saudi Arabia Masters
TNT Sports 3
6.15pm
Golf, LIV Golf Chicago
ITVX
7.30pm
Longford Town v Treaty United, LOI First Division
LOI TV
8pm
Golf, FedEx St Jude Classic – PGA Tour FedEx playoffs
Sky Sports Main Event
*****
Sunday 10 August
12am
UFC, Roman Dolidze v Anthony Hernandez
TNT Sports 1
4.40am
AFL, GWS Giants v North Melbourne
TNT Sports 3
6.15am
AFL, Melbourne v Western Bulldogs
TNT Sports 1
8.10am
AFL, West Coast Eagles v Adelaide Crows
TNT Sports 3
9am
Cricket, Zimbabwe v New Zealand – Test Match Day 4
TNT Sports 2
10.15pm
Cricket, Australia v South Africa – Twenty20 International
TNT Sports 1
12.15pm
Cycling, Tour of Poland – Stage 7
TNT Sports 2
12.30pm
Aberdeen v Celtic, Scottish Premiership
Sky Sports Football
1pm
Golf, Scottish Championship – DP World Tour
Sky Sports Golf
1pm
Golf, PIF London Championship – Ladies European Tour
Sky Sports +
1pm
Armagh v Laois, All-Ireland premier junior camogie final
RTÉ 2
2pm
WNL Premier Division, Shelbourne v Waterford
LOI TV
2.30pm
Cricket, West Indies v Pakistan – Twenty20 International
TNT Sports 3
3pm
Liverpool v Crystal Palace, FA Community Shield
TNT Sports 1
3pm
Kerry v Offaly, All-Ireland intermediate camogie final
RTÉ 2
4pm
Tennis, Western and Southern Open
Sky Sports Tennis
4.30pm
Leicester City v Sheffield Wednesday, Championship
Sky Sports Football
5pm
Galway United v Shamrock Rovers, LOI Premier Division
LOI TV
5.15pm
Cork v Galway, All-Ireland senior camogie final
RTÉ 2
6pm
Snooker, Saudi Arabia Masters
TNT Sports 3
6pm
St Patrick’s Athletic v Sligo Rovers, LOI Premier Division
LOI TV
6.05pm
Golf, LIV Golf Chicago
ITVX
9pm
Golf, FedEx St Jude Classic – PGA Tour FedEx playoffs
Sky Sports Main Event
9.30pm
The Sunday Game
RTÉ 2
