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Brian Hayes, Katie McCabe and Shane Lowry. INPHO - Alamy
Tune in

Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Plenty for fans to enioy over the next few days.
7.31am, 5 Jun 2026

Friday 5 June

8.05am
Hurricanes v Brumbies, Super Rugby Pacific qualifying finals
Sky Sports +

11am
Cricket, England v New Zealand, Test Match Day 2
Sky Sports Main Event

12pm
Golf, KLM Open, DP World Tour
Sky Sports Golf

12.15pm
Golf, LIV Golf Andalusia
TNT Sports 4

1pm
Horse Racing, Epsom Oaks
ITV1

1.30pm
Tennis, French Open Men’s Singles semi-final
TNT Sports 1

2pm
Cycling, UCI Giro dItalia Women – Stage 7
TNT Sports 3

5pm
Cycling, Tour of Wallonia – Stage 5
TNT Sports 5

5pm
Golf, The Memorial Tournament, PGA Tour
Sky Sports Golf

7pm
Golf, US Women’s Open
Sky Sports Mix

7.30pm
Ireland v Netherlands, Women’s World Cup Qualifier
RTÉ 2

8pm
Spain v England, Women’s World Cup Qualifier
ITV1

*****

Saturday 6 June

12.45am
Ireland v Canada, International Soccer Friendly
RTÉ 2

1.30am
NBA Finals, San Antonio Spurs v New York Knicks
Prime Video

5am
Cricket, India v Afghanistan, Test Match Day 1
TNT Sports 3

5.35am
Crusaders v Blues, Super Rugby Pacific qualifying finals
Sky Sports +

8.05am
Chiefs v Reds, Super Rugby Pacific qualifying finals
Sky Sports +

9.50am
GAA 2026 Highlights
TG4

11am
Cricket, England v New Zealand, Test Match Day 3
Sky Sports Main Event

12pm
Golf, KLM Open, DP World Tour
Sky Sports Golf

1pm
Horse Racing, Epsom (Derby, 4pm)
Virgin Media One

2pm
All-Ireland minor football quarter-finals; Cork v Meath; Tyrone v Galway, Kildare v Kerry (3pm)
Spórt TG4 YouTube

2pm
Tennis, French Open Women’s Singles Final
TNT Sports 1

2.10pm
Cycling, UCI Giro dItalia Women – Stage 8
TNT Sports 3

2.30pm
Glasgow Warriors v Bulls, URC semi-final
TG4 and Premier Sports 1

3pm
Formula 1, Monaco Grand Prix qualifying
Sky Sports Main Event

3pm
Cork v Armagh, All-Ireland senior ladies football championship
TG4

3pm
Fermanagh v New York, Tailteann Cup preliminary quarter-final
GAA+

3.15pm
Exeter Chiefs v Saracens, Premiership Rugby
TNT Sports 2 and ITV4

3.45pm
Carlow v Laois, Joe McDonagh Cup final
RTÉ 2

4.30pm
Golf, The Memorial Tournament, PGA Tour
Sky Sports Golf

5.30pm
Leinster v Stormers, URC semi-final
TG4 and Premier Sports 1

6pm
Dublin v Galway, Leinster senior hurling final
RTÉ 2

6pm
Longford v Down, Tailteann Cup Round 3
GAA+

7pm
All-Ireland minor football quarter-final; Roscommon v Derry
Spórt TG4 YouTube

7pm
Boxing, Chris Billam Smith v Ryan Rozicki
Sky Sports Main Event

7.30pm
USA v Germany, International Soccer Friendly
Premier Sports 2

8pm
Bordeaux-Begles v Clermont Auvergne, French Top 14 Rugby
Premier Sports 1

8.30pm
Cricket, West Indies v Sri Lanka, One Day International
TNT Sports 4

9pm
England v New Zealand, International Soccer Friendly
ITV1

9pm
Bolivia v Scotland, International Soccer Friendly
BBC Two

10pm
Golf, US Women’s Open
Sky Sports Main Event

*****

Sunday 7 June

1am
UFC Fight Night, Belal Muhammad v Gabriel Bonfim
TNT Sports 1

5am
Cricket, India v Afghanistan, Test Match Day 2
TNT Sports 3

11am
Cricket, England v New Zealand, Test Match Day 4
Sky Sports Main Event

11.30am
Golf, KLM Open, DP World Tour
Sky Sports Golf

1pm
Mayo v Dublin, All-Ireland senior ladies football championship
TG4

1pm
Cycling, Tour Auvergne Rhone Alpes – Stage 1
TNT Sports 3

2pm
Cork v Limerick, Munster senior hurling final
RTÉ 2

2pm
Formula 1, Monaco Grand Prix 
Sky Sports Main Event

2pm
Tennis, French Open Men’s Singles Final
TNT Sports 1

2.15pm
Cycling, UCI Giro dItalia Women – Stage 9
TNT Sports 3

5pm
Athletics, Diamond League Stockholm
BBC Two

7pm
Golf, The Memorial Tournament, PGA Tour
Sky Sports Golf

8pm
Golf, US Women’s Open
Sky Sports Main Event

8pm
Morocco v Norway, International Soccer Friendly
ITV4

9.30pm
The Sunday Game
RTÉ 2

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