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Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 5 June
8.05am
Hurricanes v Brumbies, Super Rugby Pacific qualifying finals
Sky Sports +
11am
Cricket, England v New Zealand, Test Match Day 2
Sky Sports Main Event
12pm
Golf, KLM Open, DP World Tour
Sky Sports Golf
12.15pm
Golf, LIV Golf Andalusia
TNT Sports 4
1pm
Horse Racing, Epsom Oaks
ITV1
1.30pm
Tennis, French Open Men’s Singles semi-final
TNT Sports 1
2pm
Cycling, UCI Giro dItalia Women – Stage 7
TNT Sports 3
5pm
Cycling, Tour of Wallonia – Stage 5
TNT Sports 5
5pm
Golf, The Memorial Tournament, PGA Tour
Sky Sports Golf
7pm
Golf, US Women’s Open
Sky Sports Mix
7.30pm
Ireland v Netherlands, Women’s World Cup Qualifier
RTÉ 2
8pm
Spain v England, Women’s World Cup Qualifier
ITV1
*****
Saturday 6 June
12.45am
Ireland v Canada, International Soccer Friendly
RTÉ 2
1.30am
NBA Finals, San Antonio Spurs v New York Knicks
Prime Video
5am
Cricket, India v Afghanistan, Test Match Day 1
TNT Sports 3
5.35am
Crusaders v Blues, Super Rugby Pacific qualifying finals
Sky Sports +
8.05am
Chiefs v Reds, Super Rugby Pacific qualifying finals
Sky Sports +
9.50am
GAA 2026 Highlights
TG4
11am
Cricket, England v New Zealand, Test Match Day 3
Sky Sports Main Event
12pm
Golf, KLM Open, DP World Tour
Sky Sports Golf
1pm
Horse Racing, Epsom (Derby, 4pm)
Virgin Media One
2pm
All-Ireland minor football quarter-finals; Cork v Meath; Tyrone v Galway, Kildare v Kerry (3pm)
Spórt TG4 YouTube
2pm
Tennis, French Open Women’s Singles Final
TNT Sports 1
2.10pm
Cycling, UCI Giro dItalia Women – Stage 8
TNT Sports 3
2.30pm
Glasgow Warriors v Bulls, URC semi-final
TG4 and Premier Sports 1
3pm
Formula 1, Monaco Grand Prix qualifying
Sky Sports Main Event
3pm
Cork v Armagh, All-Ireland senior ladies football championship
TG4
3pm
Fermanagh v New York, Tailteann Cup preliminary quarter-final
GAA+
3.15pm
Exeter Chiefs v Saracens, Premiership Rugby
TNT Sports 2 and ITV4
3.45pm
Carlow v Laois, Joe McDonagh Cup final
RTÉ 2
4.30pm
Golf, The Memorial Tournament, PGA Tour
Sky Sports Golf
5.30pm
Leinster v Stormers, URC semi-final
TG4 and Premier Sports 1
6pm
Dublin v Galway, Leinster senior hurling final
RTÉ 2
6pm
Longford v Down, Tailteann Cup Round 3
GAA+
7pm
All-Ireland minor football quarter-final; Roscommon v Derry
Spórt TG4 YouTube
7pm
Boxing, Chris Billam Smith v Ryan Rozicki
Sky Sports Main Event
7.30pm
USA v Germany, International Soccer Friendly
Premier Sports 2
8pm
Bordeaux-Begles v Clermont Auvergne, French Top 14 Rugby
Premier Sports 1
8.30pm
Cricket, West Indies v Sri Lanka, One Day International
TNT Sports 4
9pm
England v New Zealand, International Soccer Friendly
ITV1
9pm
Bolivia v Scotland, International Soccer Friendly
BBC Two
10pm
Golf, US Women’s Open
Sky Sports Main Event
*****
Sunday 7 June
1am
UFC Fight Night, Belal Muhammad v Gabriel Bonfim
TNT Sports 1
5am
Cricket, India v Afghanistan, Test Match Day 2
TNT Sports 3
11am
Cricket, England v New Zealand, Test Match Day 4
Sky Sports Main Event
11.30am
Golf, KLM Open, DP World Tour
Sky Sports Golf
1pm
Mayo v Dublin, All-Ireland senior ladies football championship
TG4
1pm
Cycling, Tour Auvergne Rhone Alpes – Stage 1
TNT Sports 3
2pm
Cork v Limerick, Munster senior hurling final
RTÉ 2
2pm
Formula 1, Monaco Grand Prix
Sky Sports Main Event
2pm
Tennis, French Open Men’s Singles Final
TNT Sports 1
2.15pm
Cycling, UCI Giro dItalia Women – Stage 9
TNT Sports 3
5pm
Athletics, Diamond League Stockholm
BBC Two
7pm
Golf, The Memorial Tournament, PGA Tour
Sky Sports Golf
8pm
Golf, US Women’s Open
Sky Sports Main Event
8pm
Morocco v Norway, International Soccer Friendly
ITV4
9.30pm
The Sunday Game
RTÉ 2
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