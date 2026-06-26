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Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 26 June
5.30pm
Golf, KPMG Women’s PGA Championship
Sky Sport Golf
6pm
Cycling, British National Circuit Race Championship (Women’s Race, 6pm; Men’s Race, 7.45pm)
TNT Sports 2
7.30pm
LOI Premier Division; Shamrock Rovers v Galway United
LOI TV
7.45pm
LOI Premier Division; Dundalk v Waterford; Derry City v Drogheda United
LOI TV
7.45pm
LOI First Division; Athlone Town v Finn Harps; Kerry v Longford Town; Wexford v Treaty United; Cork City v Bray Wanderers.
LOI TV
8pm
Bohemians v St Patrick’s Athletic, LOI Premier Division
Virgin Media Three
8pm
Norway v France, Fifa World Cup
RTÉ 2 and ITV1
8pm
Senegal v Iraq, Fifa World Cup
ITV4
10pm
Golf, Travelers Championship
Sky Sport Main Event
*****
Saturday 27 June
1am
Cape Verde v Saudi Arabia, Fifa World Cup
RTÉ 2 and ITV4
1am
Spain v Uruguay, Fifa World Cup
ITV1 and RTÉ Player
4am
New Zealand v Belgium, Fifa World Cup
RTÉ 2 and BBC One
4am
Egypt v Iran, Fifa World Cup
BBC Two and RTÉ Player
7.15am
AFL, Collingwood v Richmond
TNT Sports 4
9.40am
GAA 2026 Highlights
TG4
10.35am
AFL, Port Adelaide v Adelaide Crows
TNT Sports 4
11am
Cricket, England v New Zealand, Test Match Day 3
Sky Sports Main Event
11.45am
Cycling, National Spanish Championship, Women’s Elite Road Race
TNT Sports 2
12.30pm
England v Ireland, World Rugby U20 Championship
Premier Sports 1
12.30pm
Golf, Italian Open
Sky Sports Golf
12.30pm
Tennis, ATP/WTA Bad Homburg/Mallorca
Sky Sports Tennis
1pm
WNL Premier Division; Shamrock Rovers v Wexford, Waterford v Cork City (3pm)
LOI TV
1pm
Women’s All-Island Cup; Shelbourne v Bohemians, Galway United v Peamount United (5pm)
LOI TV
2pm
Horse Racing, The Curragh
RTÉ Two
2.30pm
Cricket, West Indies v Ireland, Women’s T20 World Cup
Sky Sports Main Event
3pm
Limerick v Tipperary, All-Ireland minor hurling final
TG4
3pm
Cricket, West Indies v Sri Lanka, Test Match Day 3
TNT Sports 2
3pm
Formula 1, Austrian Grand Prix qualifying
Sky Sports Main Event
3.30pm
Offaly v Clare, All-Ireland senior camogie championship
Camogie Association YouTube
4pm
Cork v Mayo, All-Ireland senior football quarter-final
GAA+
5pm
Golf, KPMG Women’s PGA Championship
Sky Sport Golf
6.15pm
Kerry v Tyrone, All-Ireland senior football quarter-final
GAA+
7.35pm
WNL Premier Division, Athlone Town v Shelbourne
TG4
7.45pm
LOI Premier Division; Sligo Rovers v Shelbourne
LOI TV
8pm
Toulouse v Montpellier, French Top 14 final
Premier Sports 1
9.30pm
The Saturday Game
RTÉ Player
10pm
England v Panama, Fifa World Cup
RTÉ 2 and ITV1
10pm
Croatia v Ghana, Fifa World Cup
ITV4
10pm
Golf, Travelers Championship
Sky Sports Main Event
*****
Sunday 28 June
12.30am
Colombia v Portugal, Fifa World Cup
RTÉ 2 and BBC One
12.30am
DR Congo v Uzbekistan, Fifa World Cup
BBC Two
3am
Argentina v Jordan, Fifa World Cup
RTÉ 2 and BBC One
3am
Algeria v Austria, Fifa World Cup
BBC Two
6.15am
AFL, North Melbourne v Essendon
TNT Sports 6
8.10am
AFL, Fremantle v Gold Coast Suns
TNT Sports 1
11am
Cricket, England v New Zealand, Test Match Day 4
Sky Sports Cricket
11am
Golf, Italian Open
Sky Sports Golf
12.30pm
Cycling, National Spanish Championship, Men’s Elite Road Race
TNT Sports 4
1.30pm
Cricket, Ireland v India, Twenty20 International
TNT Sports 4
1.45pm
Louth v Monaghan, All-Ireland senior football quarter-final
RTÉ 2
2pm
Formula 1, Austrian Grand Prix
Sky Sports Main Event
3pm
Cricket, West Indies v Sri Lanka, Test Match Day 4
TNT Sports 4
3.30pm
Cork v Waterford, All-Ireland senior camogie championship
Camogie Association YouTube
4pm
Dublin v Galway, All-Ireland senior football quarter-final
RTÉ 2
7pm
Golf, KPMG Women’s PGA Championship
Sky Sport Main Event
8pm
South Africa v Canada, Fifa World Cup Round of 32
RTÉ 2 and ITV1
9pm
Golf, Travelers Championship
Sky Sport Main Event
9.30pm
The Sunday Game
RTÉ One
10.30pm
Boxing, Edwin De Los Santos v Jose Valenzuela 2
Sky Sports Main Event
*****
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