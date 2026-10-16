Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

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Minister for Sport remains in intensive care after taking ill earlier this week

Milwaukee Brewers sweep star-studded Dodgers to book first World Series place in 44 years

Carbery set for comeback off the bench as Leinster name experienced side to face Clermont

South African rugby player found dead in France ahead of Champions Cup match

2pm Women’s Super League, Charlton v Manchester United (Sky Sports Mix); Aston Villa v Liverpool (Sky Sports +), London City Lionesses v Everton (Sky Sports +)

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