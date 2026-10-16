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Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 16 October
10am
Cycling, World Track Championships – Day 3
TNT Sports 1
11am
Tennis, Shanghai Rolex Masters, ATP 1000 Shanghai
Sky Sports Main Event
12.30pm
Tennis, WTA Wuhan Open
Sky Sports Main Event
1.15pm
Cycling, UCI Eneco Tour – Stage 3
TNT Sports 3
7.45pm
St Patrick’s Athletic v Shelbourne, LOI Premier Division
Virgin Media Two
7.45pm
LOI Premier Division, Galway United v Shamrock Rovers; Bohemians v Waterford; Drogheda United v Derry City.
LOI TV
7.45pm
LOI First Division, Kerry FC v Cork City; Wexford v UCD; Treaty United v Cobh Ramblers; Finn Harps v Bray Wanderers; Longford Town v Athlone Town.
LOI TV
8pm
Gloucester v Bordeaux-Begles, Champions Cup Rugby
Premier Sports 1
8pm
Edinburgh v Toulon, Challenge Cup Rugby
Premier Sports 2
8pm
Burnley v Wolves, Championship
Sky Sports Main Event
*****
Saturday 17 October
AFL Women’s
3.05am – Adelaide Crows v Gold Coast Suns – TNT Sports 3
5.05am – Carlton v Western Bulldogs – TNT Sports 3
7.05am – Brisbane Lions v Port Adelaide – TNT Sports 3
9.15am – West Coast Eagles v Geelong Cats – TNT Sports 6
6am
Australia v New Zealand, Rugby Union International
Sky Sports Main Event
8am
Golf, DP World India Championship
Sky Sports Main Event
9.30am
Tennis, Shanghai Rolex Masters, ATP 1000 Shanghai
Sky Sports Tennis
10.30am
Cycling, World Track Championships – Day 4
BBC Two and TNT Sports 3
12.30pm
Everton v Chelsea, Premier League
TNT Sports 1
12.30pm
Watford v Charlton, Championship
Sky Sports Main Event
12.45pm
Horse Racing, Champions Day at Ascot
Virgin Media One and ITV1
12.45pm
Arsenal v Birmingham City, Women’s Super League
Sky Sports Premier League
1pm
Bulls v Stade Francais, Champions Cup Rugby
Premier Sports 2
1.30pm
Cycling, UCI Eneco Tour – Stage 4
TNT Sports 4
2.30pm
Cricket, India v West Indies, Twenty20 International
TNT Sports 1
3pm
WNL Premier Division, DLR Waves v Wexford; Cork City v Bohemians; Shamrock Rovers v Sligo Rovers; Peamount United v Galway United (5pm)
LOI TV
3pm
Brentford v Liverpool, Premier League
Premier Sports 1
3.15pm
Clermont Auvergne v Leinster, Champions Cup Rugby
Premier Sports 2
4.20pm
AFLW, (Deferred coverage)
TG4
5.30pm
Connacht v Saracens, Champions Cup Rugby
Premier Sports 1
5.30pm
Real Betis v Barcelona, La Liga
Premier Sports 2
5.30pm
Newcastle United v Aston Villa, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
Bayern Munich v RB Leipzig, Bundesliga
Sky Sports Football
7.35pm
WNL Premier Division, Shelbourne v Athlone Town
TG4
7.45pm
LOI Premier Division, Sligo Rovers v Dundalk
LOI TV
8pm
Munster v Racing 92, Champions Cup Rugby
Premier Sports 1
8pm
Bath v Montpellier, Champions Cup Rugby
Premier Sports 2
8pm
Dundee v Rangers, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event
8.30pm
WNBA Play-offs, Golden State Valkyries v Atlanta Dream
Sky Sports Mix
*****
Sunday 18 October
1am
UFC Fight Night, Joaquin Buckley v Mike Malott
TNT Sports 1
AFL Women’s
2.30am – Collingwood v Sydney Swans – TNT Sports 5
4.35am – GWS Giants v Hawthorn – TNT Sports 1
5.05am – Essendon v North Melbourne – TNT Sports 5
7.05am – Fremantle v St Kilda – TNT Sports 2
6.30am
Cycling, World Track Championships – Day 5
BBC Two and TNT Sports 1
7am
Tennis, Shanghai Rolex Masters, ATP 1000 Shanghai
Sky Sports Tennis
7am
Golf, DP World India Championship
Sky Sports Main Event
7.45am
Athletics, Amsterdam Marathon
TNT Sports 3
9am
Cricket, South Africa v Australia, Test Match, Day 1
Sky Sports Cricket
9am
Tennis, WTA Wuhan Open
Sky Sports Tennis
12pm
Women’s Super League, Chelsea v Tottenham Hotspur (Sky Sports Football); Crystal Palace v West Ham (Sky Sports Mix)
12.05pm
AFLW, (Deferred coverage)
TG4
1pm
Snooker, Northern Ireland Open
TNT Sports 4
1pm
Pau v Leicester, Champions Cup Rugby
Premier Sports 1
1pm
Harlequins v Vannes, Challenge Cup Rugby
Premier Sports 2
1.30pm
Cycling, UCI Eneco Tour – Stage 5
TNT Sports 1
2pm
Leeds United v Manchester United, Premier League
Sky Sports Main Event
2pm
Brighton v Crystal Palace, Premier League
Sky Sports Premier League
2pm
Bournemouth v Sunderland, Premier League
Sky Sports+
2pm
Women’s Super League, Charlton v Manchester United (Sky Sports Mix); Aston Villa v Liverpool (Sky Sports +), London City Lionesses v Everton (Sky Sports +)
2.15pm
Offaly senior hurling final, Ballinamere v Kilcormac-Killoughey
TG4
2.30pm
NFL, Houston Texans v Jacksonville Jaguars
Sky Sports NFL and Channel 5
2.30pm
Women’s Super League, Manchester City v Brighton
BBC Two
3pm
Celtic v Hearts, Scottish Premiership
Sky Sports Football
3.15pm
Toulouse v Exeter, Champions Cup Rugby
Premier Sports 1
4.15pm
Dublin senior football final, Castleknock v Cuala
TG4
4.30pm
Nottingham Forest v Arsenal, Premier League
Sky Sports Main Event
5pm
AC Milan v Atalanta, Serie A
TNT Sports 1
5.30pm
Northampton Saints v Cardiff, Champions Cup Rugby
Premier Sports 2
6pm
NFL, Philadelphia Eagles v Carolina Panthers
Sky Sports Main Event
7pm
Snooker, Northern Ireland Open
TNT Sports 4
7.45pm
Juventus v Lazio, Serie A
TNT Sports 1
8pm
Real Madrid v Sevilla, La Liga
Premier Sports 1
9.25pm
NFL, Las Vegas Raiders v Buffalo Bills
Sky Sports Main Event
9.25pm
NFL, Kansas City Chiefs v Los Angeles Chargers
Sky Sports Football
1.20am (Monday)
NFL, Green Bay Packers v Dallas Cowboys
Sky Sports Main Event
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