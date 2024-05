Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Friday





8.05am: Crusaders v Moana Pasifika, Super Rugby Pacific – Sky Sports Action.





10am: French Open Tennis – Eurosport 1.





10.35am: Waratahs v Reds, Super Rugby Pacific – Sky Sports Action.





10.40am: AFL, Collingwood v Western Bulldogs – TNT Sports 3.





12pm: Golf, Porsche European Open, DP World Tour – Sky Sports Main Event.





12.51pm: Ireland v Australia, World Rugby Sevens Women’s – TNT Sports 1.





1.30pm: Racing, Derby Festival from Epsom – ITV1.





1.37pm: Ireland v South Africa, World Rugby Sevens Men’s – TNT Sports 1.





5pm: French Open Tennis – Eurosport 1.





5pm: Golf, US Women’s Open – Sky Sports Mix.





5pm: Golf, Canadian Open, PGA Tour – Sky Sports Golf.





7.30pm: Ireland v Sweden, Women’s Euro 2025 qualifiers – RTÉ 2.





7.35pm: Leinster v Connacht, United Rugby Championship – TG4 and Premier Sports 1.





7.35pm: Glasgow Warriors v Zebre, United Rugby Championship – Premier Sports 2.





7.45pm: Drogheda United v Shamrock Rovers; Dundalk v Derry City; Shelbourne v Sligo Rovers; St Patrick’s Athletic v Galway United; Waterford v Bohemians; LOI Premier Division – LOI TV.





7.45pm: Athlone Town v Cork City; Cobh Ramblers v Kerry; Finn Harps v Wexford; Treaty United v Longford Town; UCD v Bray Wanderers; LOI First Division – LOI TV.





7.45pm: Northampton v Saracens, Premiership Rugby semi-final – TNT Sports 1.





10.15pm: Golf, US Women’s Open – Sky Sports Main Event.







Saturday





5.35am: Hurricanes v Highlanders, Super Rugby Pacific – Sky Sports Action.





7.35am: AFL, West Coast Eagles v St Kilda – TNT Sports 3.





8.05am: Blues v Chiefs, Super Rugby Pacific – Sky Sports Action.





9.50am: Moto GP, Italian Grand Prix qualifying – TNT Sports 2.





10am: French Open Tennis – Eurosport 1.





10.35am: Western Forces v Brumbies, Super Rugby Pacific – Sky Sports Action.





10.35am: AFL, Geelong Cats v Richmond Tigers – TNT Sports Extra.





11am: Ireland v France, World Rugby Sevens Women’s – TNT Sports Extra.





12pm: Golf, Porsche European Open, DP World Tour – Sky Sports Main Event.





12.06pm: Ireland v Fiji, World Rugby Sevens Men’s – TNT Sports Extra.





1pm: Benetton v Edinburgh, United Rugby Championship – Premier Sports 1.





1.30pm: Racing, Derby Festival from Epsom – ITV1.





2.05pm: Ireland v Fiji, World Rugby Sevens Women’s – TNT Sports Extra.





3.10pm: Sharks v Bulls, United Rugby Championship – Premier Sports 1.





3.11pm: Ireland v New Zealand, World Rugby Sevens Men’s – TNT Sports Extra.





3.30pm: Bath v Sale Sharks, Premiership Rugby semi-final – TNT Sports 2.





4.30pm: Golf, Canadian Open, PGA Tour – Sky Sports Golf.





5pm: Roscommon v Mayo, All-Ireland senior football championship – GAAGO.





5pm: Athletics, Diamond League Stockholm – BBC Two.





5.15pm: Munster v Ulster, United Rugby Championship – RTÉ 2 and Premier Sports





6pm: Golf, US Women’s Open – Sky Sports Main Event.





7pm: Cavan v Dublin, All-Ireland senior football championship – GAAGO.





7pm: Boxing, Zhilei Zhang v Deontay Wilder – DAZN (€).





7.15pm: Offaly v Tipperary, All-Ireland U20 hurling final – TG4.





8pm: Champions League final, Real Madrid v Borussia Dortmund – RTÉ 2, TNT Sports 1.





10.50pm: The Saturday Game – RTÉ 2.





11pm: Golf, Canadian Open, PGA Tour – Sky Sports Main Event.







Sunday





1am: UFC Fight Night, Islam Makhachev v Dustin Poirier – TNT Sports 1.





7am: AFL, Gold Coast Suns v Essendon – TNT Sports 1.





10am: French Open Tennis – Eurosport 1.





11.30am: Golf, Porsche European Open, DP World Tour – Sky Sports Main Event.





12.15pm: Fermanagh v Longford, Lory Meagher Cup final – Spórt TG4 YouTube.





1pm: MotoGP Italian Grand Prix – TNT Sports 2.





2pm: Meath v Kerry, All-Ireland senior football championship – RTÉ 2.





2.15pm: Derry v Kildare, Christy Ring Cup final – Spórt TG4 YouTube.





4pm: Derry v Armagh, All-Ireland senior football championship – RTÉ 2.





4pm: Sligo v Antrim, Tailteann Cup – GAAGO.





4.15pm: Donegal v Mayo, Nickey Rackard Cup final – Spórt TG4 YouTube.





4.30pm: Golf, Canadian Open, PGA Tour – Sky Sports Golf.





5pm: French Open Tennis – Eurosport 1.





5pm Toulon v Clermont Auvergne, French Top 14 rugby – Premier Sports 1.





5pm: Atalanta v Fiorentina, Serie A – TNT Sports 4.





5.30pm: Comórtas Peile na Gaeltachta senior men’s semi-final – TG4…(Second semi-final at 7.15pm).





7pm: Golf, US Women’s Open – Sky Sports Main Event.





8.05pm: Toulouse v La Rochelle, French Top 14 rugby – Premier Sports 1.





9.30pm: The Sunday Game – RTÉ 2.







Monday





10am: French Open Tennis – Eurosport 1.





11.55am: Comórtas Peile na Gaeltachta senior women’s final – TG4.





1.45pm: Comórtas Peile na Gaeltachta junior men’s final – TG4.





3pm: Wexford v Longford Town, LOI First Division – LOI TV.





3.40pm: Comórtas Peile na Gaeltachta senior men’s final – TG4.





5pm: French Open Tennis – Eurosport 1.





5pm: Sligo Rovers v Drogheda United, LOI Premier Division – LOI TV.





5pm: Bray Wanderers v Cobh Ramblers; Cork City v UCD; Finn Harps v Athlone Town; Kerry v Treaty United; LOI First Division – LOI TV.





5pm: Gibraltar v Scotland, Soccer Friendly – Premier Sports 1.





5.15pm: St Patrick’s Athletic v Dundalk, LOI Premier Division – Virgin Media Two.





6pm: Derry City v Waterford; LOI Premier Division – LOI TV.





6pm: Croatia v North Macedonia, Soccer Friendly – Premier Sports 2.





7.45pm: England v Bosnia Herzegovina, Soccer Friendly – Channel 4.





7.45pm: Germany v Ukraine, Soccer Friendly – Premier Sports 1.





8pm: Against The Head – RTÉ 2.