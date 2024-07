Armagh and Kerry name unchanged teams for All-Ireland SFC semi-final clash

ARMAGH AND KERRY have both named unchanged teams for tomorrow’s All-Ireland SFC semi-final clash at Croke Park [KO 5.30pm, RTÉ/BBC NI].

Armagh boss Kieran McGeeney has stuck with the starting 15 that beat Roscommon as they prepare for their first All-Ireland semi-final appearance since 2005.

Aidan Forker captains Armagh while Stefan Campbell remains on the bench after coming on to kick two points against Roscommon last time out.

Kerry manager Jack O’Connor has also resisted making any changes, with the Kingdom unchanged for the third game running.

Paudie Clifford captains a Kerry side who held off Derry in an underwhelming quarter-final.

ARMAGH:

1. Blaine Hughes (Carrickcruppen)

2. Paddy Burns (Carrickcruppen), 3. Aaron McKay (Dromintee), 4. Peter McGrane (Ballyhegan)

5. Barry McCambridge (Clann Éireann), 6. Tiernan Kelly (Clann Eireann) 7. Aidan Forker (Maghery – capt)

8. Niall Grimley (Madden) 9. Ben Grealey (Maghery)

10. Oisín Conaty (Tir na nÓg), 11. Rian O’Neill (Crossmaglen Rangers), 12. Joe McElroy (Armagh Harps)

13. Rory Grugan (Ballymacnab) 14. Andrew Murnin (St Paul’s) 15. Conor Turbitt (Clann Eireann)

Substitutes:

16. Ethan Rafferty (Grange)

17. Connaire Mackin (Shane O’Neills)

18. Jason Duffy (St Patrick’s Cullyhanna)

19. Greg McCabe (Shane O’Neills)

20. Aidan Nugent (St Patrick’s Cullyhanna)

21. Oisin O’Neill (Crossmaglen)

22. Stefan Campbell (Clan na Gael)

23. Shane McPartland (Clan na Gael)

24. Ross McQuillan (St Patrick’s Cullyhanna)

25. Jarly Óg Burns (Silverbridge)

26. Darragh McMullan (Madden)

Kerry

1. Shane Ryan (Rathmore)

2. Paul Murphy (Rathmore) 3. Jason Foley (Ballydonoghue) 4. Tom O’Sullivan (Dingle)

5. Brian ÓBeaglaíoch (An Ghaeltacht) 6. Tadhg Morley (Templenoe) 7. Gavin White (Dr Crokes)

8. Diarmuid O’Connor (Na Gaeil) 9. Joe O’Connor (Austin Stacks)

10. Tony Brosnan (Dr Crokes) 11. Paudie Clifford (Fossa – capt) 12. Dara Moynihan (Spa)

13. David Clifford (Fossa) 14. Seán O’Shea (Kenmare) 15. Paul Geaney (Dingle)

Substitutes: