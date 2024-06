Cork bring Joyce and Lehane in to start, Kerry make three changes

CORK HAVE BROUGHT Ciaran Joyce and Conor Lehane into their starting side for Saturday’s trip to Tullamore to face Offaly.

The Rebels are in All-Ireland preliminary hurling quarter-final action, making two changes from their win over Tipperary last time out in Munster.

Ethan Twomey and Seamus Harnedy are both not selected in the squad, with additions to the bench including Robbie O’Flynn, Padraig Power and Cormac O’Brien.

Jack O’Connor’s Kerry team have named Paul Murphy, Tadhg Morley and Dara Moynihan in their starting side to play Louth on Sunday, as they shake up their selection from last time out against Meath. Dylan Casey, Mike Breen and Cillian Burke are the players to make way.

The Cork footballers are unchanged for Saturday’s group game against Tyrone as they seek to build on victory last time out over Donegal.

****

Cork (SH v Offaly)

1. Patrick Collins (Ballinhassig)

2. Niall O’Leary (Castlelyons), 3. Eoin Downey (Glen Rovers) 4. Sean O’Donoghue (Inniscarra)

5. Tim O’Mahony (Newtownshandrum), 6. Robert Downey (Glen Rovers), 7. Mark Coleman (Blarney)

8. Ciaran Joyce (Castlemartyr), 9. Darragh Fitzgibbon (Charleville)

10. Declan Dalton (Fr O’Neill’s), 11. Shane Barrett (Blarney), 12. Conor Lehane (Midleton)

13. Patrick Horgan (Glen Rovers), 14. Alan Connolly (Blackrock), 15. Brian Hayes (St Finbarr’s)

Subs

16. Brion Saunderson (Midleton)

17. Ger Millerick (Fr O Neill’s)

18. Cormac O’Brien (Newtownshandrum)

19. Tommy O’Connell (Midleton)

20. Luke Meade (Newcestown)

21. Conor Cahalane (St Finbarr’s)

22. Shane Kingston (Douglas)

23. Jack O Connor (Sarsfields)

24. Padraig Power (Blarney)

25. Sean Twomey (Courcey Rovers

26. Robbie O’Flynn (Erin’s Own)

******

Kerry

1. Shane Ryan (Rathmore)

2. Paul Murphy (Rathmore), 3. Jason Foley (Ballydonoghue), 4. Tom O’Sullivan (Dingle)

5. Brian Ó Beaglaoich (An Ghaeltacht), 6. Tadhg Morley (Templenoe), 7. Gavin White (Dr Crokes),

8. Diarmuid O’Connor (Na Gaeil), 9. Joe O’Connor (Austin Stacks)

10. Tony Brosnan (Dr Crokes), 11. Paudie Clifford (Fossa), 12. Dara Moynihan (Spa)

13. David Clifford (Fossa), 14. Seán O’Shea (Kenmare), 15. Paul Geaney (Dingle)

Subs

Shane Murphy (Dr Crokes),

Dylan Casey (Austin Stacks),

Cillian Burke (Milltown-Castlemaine)

Mike Breen (Beaufort)

Seán O’Brien (Beaufort)

Adrian Spillane (Templenoe)

Barry Dan O’Sullivan (Dingle),

Killian Spillane (Templenoe)

Darragh Roche (Glenflesk)

Stephen O’Brien (Kenmare Shamrocks)

Dylan Geaney (Dingle)

Armin Heinrich (Austin Stacks)

*****

Cork (SF v Tyrone)

1. Christopher Kelly (Éire Óg)

2. Kevin Flahive (Douglas), 3. Daniel O’Mahony (Knocknagree), 4. Maurice Shanley (Clonakilty)

5. Luke Fahy (Ballincollig), 6. Tommy Walsh (Kanturk), 7. Matty Taylor (Mallow)

8. Ian Maguire (St Finbarr’s), 9. Colm O’Callaghan (Éire Óg)

10. Paul Walsh (Kanturk), 11. Seán Powter (Douglas), 12. Brian O’Driscoll (Carrigaline)

13. Mark Cronin (Nemo Rangers), 14. Chris Óg Jones (Uibh Laoire), 15. Brian Hurley (Castlehaven)

Subs