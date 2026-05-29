Mayo, Arsenal and Munster are in action across the bank holiday weekend. INPHO/Alamy
Here's your essential TV guide for this bank holiday weekend's live sport

Plenty for fans to enjoy over the next few days.
7.31am, 29 May 2026

Friday 29 May

4.30am
LIV Golf – Korea
TNT Sports 3

8am
Crusaders v Hurricanes, Super Rugby
Sky Sports+

9.30am
Tennis, French Open
TNT Sports 1 & TNT Sports 4

10.30am
Reds v Drua, Super Rugby
Sky Sports+

11am
Cycling, Giro d’Italia, Stage 19
TNT Sports 3

Noon
Golf, Austrian Alpine Open, DP World Tour
Sky Sports Golf & Main Event

5pm
Golf, ShopRite Classic, LPGA Tour
Sky Sports Golf 

7pm
Rugby, Glasgow Warriors v Connacht, URC
Premier Sports 1

7pm
Rugby, Bristol Bears v Bath, PREM
TNT Sports 2

7.30pm
Soccer, St Patrick’s Athletic v Shamrock Rovers, League of Ireland Premier Division
Virgin Media Two

7.45pm
Soccer, Sligo Rovers v Bohemians, Dundalk v Derry City, Drogheda Utd v Waterford, 7.45pm, Shelbourne v Galway Utd, League of Ireland Premier Division
LOITV

7.45pm
Soccer, Bray Wanderers v Wexford, Cobh Ramblers v Kerry, Cork City v Finn Harps, Longford Town v Treaty United, UCD v Athlone Town, League of Ireland First Division
LOITV

8pm
Golf, Charles Schwab Challenge, PGA Tour
Sky Sports Golf

Saturday 30 May

6am
Brumbies v Moana, Super Rugby
Sky Sports+

8am
Chiefs v Blues, Super Rugby
Sky Sports+

9.15am
Cycling, Giro d’Italia, Stage 20
TNT Sports 3

9.30am
Tennis, French Open
TNT Sports 4

10.30am
Force v Waratahs, Super Rugby
Sky Sports+

11.30am
Rugby, Bulls v Munster, URC
Premier Sports 1

Noon
Ladies Football, Sligo v London, All-Ireland JFC
LGFA YouTube

Noon
Golf, Austrian Alpine Open, DP World Tour
Sky Sports Golf

12.30pm
Rugby, Saracens v Harlequins, PREM
TNT Sports 1

12.50pm
Soccer, Scotland v Curaçao, International friendly
Virgin Media Two

1pm
GAA, Tyrone v New York, Nickey Rackard Cup final
Spórt TG4 YouTube

2pm
Cricket, England v India, Women’s 2nd T20
Sky Sports Cricket & Main Event

2.15pm
Rugby, Stormers v Cardiff, URC
Premier Sports 2

2.45pm
Rugby, Northampton v Gloucester, PREM
TNT Sports 2

3pm
GAA, Kerry v Derry, Christy Ring Cup final
TG4

3.30pm
Camogie, Wexford v Clare, All-Ireland senior camogie championship round 2
Camogie Association YouTube

4pm
Soccer, PSG v Arsenal, Champions League final
RTÉ 2, Premier Sports 1 & TNT Sports 1 (3pm)

4pm
Cycling, Giro d’Italia Women, Stage 1
TNT Sports 3

4.30pm
Golf, Charles Schwab Challenge, PGA Tour
Sky Sports Golf

5pm
GAA, Westmeath v Cavan, All-Ireland SFC Round 1
GAA+

5pm
GAA, Kerry v Tyrone, All-Ireland U20FC final
TG4

7.15pm
GAA, Armagh v Derry, All-Ireland SFC Round 1
GAA+

7.30pm
Rugby, Leinster v Lions, URC
Premier Sports 1

7.30pm
Rugby, Newcastle Red Bulls v Sale, PREM
TNT Sports 2

8.30pm
Golf, ShopRite Classic, LPGA Tour
Sky Sports+ 

8.30pm
Sailing, SailGP New York
TNT Sports 3

9.50pm
GAA, The Saturday Game
RTÉ2

Sunday 31 May

2am
Boxing, Amanda Serrano v Cheyenne Hanson
Sky Sports Main Event

4.30am
LIV Golf – Korea
TNT Sports 1

9.30am
Tennis, French Open
TNT Sports 4

11am
Golf, Austrian Alpine Open, DP World Tour
Sky Sports Golf & Main Event

11.45am
Cycling, Giro d’Italia Women, Stage 2
TNT Sports 3

12.30pm
GAA, Longford v Leitrim, Lory Meagher Cup final
Spórt TG4 YouTube

2pm
GAA, Clare v Galway, All-Ireland U20 hurling championship final
TG4

2pm
Ladies Football, Westmeath v Monaghan, All-Ireland IFC
LGFA YouTube

2pm
Soccer, Brighton & Hove Albion v Manchester City, Women’s FA Cup final
TNT Sports 1

2pm
Cycling, Giro d’Italia, Stage 21
TNT Sports 3

2.30pm
GAA, Dublin v Louth, All-Ireland SFC Round 1
GAA+

2.50pm
Cricket, Indian Premier League final
Sky Sports Cricket & Main Event (3pm)

3pm
Rugby, Leicester Tigers v Exeter, PREM
TNT Sports 2

3.25pm
Rugby, Toulon v Bordeaux-Bègles, Top 14
Premier Sports 1

3.30pm
GAA, Monaghan v Mayo, All-Ireland SFC Round 1
RTÉ2

4pm
Golf, Charles Schwab Challenge, PGA Tour
Sky Sports Golf

7pm
Athletics, Diamond League Rabat
Virgin Media Three

7pm
Tennis, French Open
TNT Sports 1 

7pm
Golf, ShopRite Classic, LPGA Tour
Sky Sports+ 

7.35pm
Soccer, Germany v Finland, International friendly
Virgin Media Two

8pm
Rugby, Clermont Auvergne v Racing 92, Top 14
Premier Sports 2

8.30pm
Soccer, USA v Senegal, International friendly
Premier Sports 1

8.30pm
Sailing, SailGP New York
TNT Sports 3

9.35pm
GAA, The Sunday Game
RTÉ2

Monday 1 June

9.30am
Tennis, French Open
TNT Sports 1 & TNT Sports 4

2.30pm
Cycling, Giro d’Italia Women, Stage 3
TNT Sports 3

5.50pm
Soccer, Norway v Sweden, International friendly
Virgin Media Two

