Here's your essential TV guide for this bank holiday weekend's live sport
Friday 29 May
4.30am
LIV Golf – Korea
TNT Sports 3
8am
Crusaders v Hurricanes, Super Rugby
Sky Sports+
9.30am
Tennis, French Open
TNT Sports 1 & TNT Sports 4
10.30am
Reds v Drua, Super Rugby
Sky Sports+
11am
Cycling, Giro d’Italia, Stage 19
TNT Sports 3
Noon
Golf, Austrian Alpine Open, DP World Tour
Sky Sports Golf & Main Event
5pm
Golf, ShopRite Classic, LPGA Tour
Sky Sports Golf
7pm
Rugby, Glasgow Warriors v Connacht, URC
Premier Sports 1
7pm
Rugby, Bristol Bears v Bath, PREM
TNT Sports 2
7.30pm
Soccer, St Patrick’s Athletic v Shamrock Rovers, League of Ireland Premier Division
Virgin Media Two
7.45pm
Soccer, Sligo Rovers v Bohemians, Dundalk v Derry City, Drogheda Utd v Waterford, 7.45pm, Shelbourne v Galway Utd, League of Ireland Premier Division
LOITV
7.45pm
Soccer, Bray Wanderers v Wexford, Cobh Ramblers v Kerry, Cork City v Finn Harps, Longford Town v Treaty United, UCD v Athlone Town, League of Ireland First Division
LOITV
8pm
Golf, Charles Schwab Challenge, PGA Tour
Sky Sports Golf
Saturday 30 May
6am
Brumbies v Moana, Super Rugby
Sky Sports+
8am
Chiefs v Blues, Super Rugby
Sky Sports+
9.15am
Cycling, Giro d’Italia, Stage 20
TNT Sports 3
9.30am
Tennis, French Open
TNT Sports 4
10.30am
Force v Waratahs, Super Rugby
Sky Sports+
11.30am
Rugby, Bulls v Munster, URC
Premier Sports 1
Noon
Ladies Football, Sligo v London, All-Ireland JFC
LGFA YouTube
Noon
Golf, Austrian Alpine Open, DP World Tour
Sky Sports Golf
12.30pm
Rugby, Saracens v Harlequins, PREM
TNT Sports 1
12.50pm
Soccer, Scotland v Curaçao, International friendly
Virgin Media Two
1pm
GAA, Tyrone v New York, Nickey Rackard Cup final
Spórt TG4 YouTube
2pm
Cricket, England v India, Women’s 2nd T20
Sky Sports Cricket & Main Event
2.15pm
Rugby, Stormers v Cardiff, URC
Premier Sports 2
2.45pm
Rugby, Northampton v Gloucester, PREM
TNT Sports 2
3pm
GAA, Kerry v Derry, Christy Ring Cup final
TG4
3.30pm
Camogie, Wexford v Clare, All-Ireland senior camogie championship round 2
Camogie Association YouTube
4pm
Soccer, PSG v Arsenal, Champions League final
RTÉ 2, Premier Sports 1 & TNT Sports 1 (3pm)
4pm
Cycling, Giro d’Italia Women, Stage 1
TNT Sports 3
4.30pm
Golf, Charles Schwab Challenge, PGA Tour
Sky Sports Golf
5pm
GAA, Westmeath v Cavan, All-Ireland SFC Round 1
GAA+
5pm
GAA, Kerry v Tyrone, All-Ireland U20FC final
TG4
7.15pm
GAA, Armagh v Derry, All-Ireland SFC Round 1
GAA+
7.30pm
Rugby, Leinster v Lions, URC
Premier Sports 1
7.30pm
Rugby, Newcastle Red Bulls v Sale, PREM
TNT Sports 2
8.30pm
Golf, ShopRite Classic, LPGA Tour
Sky Sports+
8.30pm
Sailing, SailGP New York
TNT Sports 3
9.50pm
GAA, The Saturday Game
RTÉ2
Sunday 31 May
2am
Boxing, Amanda Serrano v Cheyenne Hanson
Sky Sports Main Event
4.30am
LIV Golf – Korea
TNT Sports 1
9.30am
Tennis, French Open
TNT Sports 4
11am
Golf, Austrian Alpine Open, DP World Tour
Sky Sports Golf & Main Event
11.45am
Cycling, Giro d’Italia Women, Stage 2
TNT Sports 3
12.30pm
GAA, Longford v Leitrim, Lory Meagher Cup final
Spórt TG4 YouTube
2pm
GAA, Clare v Galway, All-Ireland U20 hurling championship final
TG4
2pm
Ladies Football, Westmeath v Monaghan, All-Ireland IFC
LGFA YouTube
2pm
Soccer, Brighton & Hove Albion v Manchester City, Women’s FA Cup final
TNT Sports 1
2pm
Cycling, Giro d’Italia, Stage 21
TNT Sports 3
2.30pm
GAA, Dublin v Louth, All-Ireland SFC Round 1
GAA+
2.50pm
Cricket, Indian Premier League final
Sky Sports Cricket & Main Event (3pm)
3pm
Rugby, Leicester Tigers v Exeter, PREM
TNT Sports 2
3.25pm
Rugby, Toulon v Bordeaux-Bègles, Top 14
Premier Sports 1
3.30pm
GAA, Monaghan v Mayo, All-Ireland SFC Round 1
RTÉ2
4pm
Golf, Charles Schwab Challenge, PGA Tour
Sky Sports Golf
7pm
Athletics, Diamond League Rabat
Virgin Media Three
7pm
Tennis, French Open
TNT Sports 1
7pm
Golf, ShopRite Classic, LPGA Tour
Sky Sports+
7.35pm
Soccer, Germany v Finland, International friendly
Virgin Media Two
8pm
Rugby, Clermont Auvergne v Racing 92, Top 14
Premier Sports 2
8.30pm
Soccer, USA v Senegal, International friendly
Premier Sports 1
8.30pm
Sailing, SailGP New York
TNT Sports 3
9.35pm
GAA, The Sunday Game
RTÉ2
Monday 1 June
9.30am
Tennis, French Open
TNT Sports 1 & TNT Sports 4
2.30pm
Cycling, Giro d’Italia Women, Stage 3
TNT Sports 3
5.50pm
Soccer, Norway v Sweden, International friendly
Virgin Media Two
