Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

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Ireland U21 international stars as Shelbourne earn emphatic win in Europe

James Slipper absent in Les Kiss's first Wallabies squad

McGinley with opening round 68 at Senior Open, Harrington seven shots off leader

Ireland U21 international stars as Shelbourne earn emphatic win in Europe

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3.05pm Cycling, Tour de France – Stage 21 TG4 and TNT Sports 1

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10.10am Cycling, Tour de France – Stage 20 TG4 and TNT Sports 1

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12.50pm Cycling, Tour de France – Stage 19 TG4 and TNT Sports 1

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