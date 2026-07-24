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Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 24 July
9.30am
Golf, Women’s Scottish Open – Ladies PGA Tour
Sky Sports Main Event
10am
Tennis, ATP/WTA Tour: Generali/Estoril/Hamburg/Prague Open
Sky Sports Tennis
10.40am
AFL, Melbourne v Geelong Cats
TNT Sports 3
11.10am
AFL, Fremantle v West Coast Eagles
TNT Sports 5
12.30pm
Formula 1, Hungarian Grand Prix – Practice 1
Sky Sports Main Event
12.50pm
Cycling, Tour de France – Stage 19
TG4 and TNT Sports 1
1.15pm
Golf, LIV Golf UK
TNT Sports 1
1.30pm
Golf, Senior Open Championship
Sky Sports Golf
7pm
Golf, 3M Open – PGA Tour
Sky Sports Golf
7.45pm
LOI First Division; Kerry v Finn Harps, Treaty United v Athlone Town, Cobh Ramblers v Bray Wanderers, UCD v Cork City.
LOI TV
8pm
St Patrick’s Athletic v Dundalk, LOI Premier Division
Virgin Media Three
8pm
Darts, World Matchplay Quarter-Finals
Sky Sports Main Event
*****
Saturday 25 July
4.05am
AFL, Carlton v Gold Coast Suns
TNT Sports 3
7.15am
AFL, Hawthorn v Essendon
TNT Sports 4
7.35am
AFL, GWS Giants v Sydney Swans
TNT Sports 3
10.10am
Cycling, Tour de France – Stage 20
TG4 and TNT Sports 1
10.40am
AFL, Western Bulldogs v Richmond
TNT Sports 8
12pm
Tennis, ATP/WTA Tour: Generali/Estoril/Hamburg/Prague Open
Sky Sports Tennis
1pm
Golf, Women’s Scottish Open – Ladies PGA Tour
Sky Sports Golf
1.15pm
Horse Racing, Ascot and York
Virgin Media One and ITV1
1.15pm
Golf, LIV Golf UK
TNT Sports 4
3pm
Cricket, West Indies v Pakistan – Test Match Day 1
TNT Sports 1
3pm
Formula 1, Hungarian Grand Prix – Qualifying
Sky Sports Main Event
3pm
WNL Premier Division; Shamrock Rovers v Waterford, Treaty United v Shelbourne, Bohemians v Sligo Rovers, Cork City v Wexford (6pm).
LOI TV
4pm
Galway v Kilkenny, All-Ireland senior camogie semi-final
RTÉ 2
5pm
Galway United v Waterford, LOI Premier Division
LOI TV
5pm
Golf, Senior Open Championship
Sky Sports Golf
5pm
UFC Fight Night, Magomed Ankalaev v Khalil Rountree Jr
TNT Sports 3
6pm
Cork v Tipperary, All-Ireland senior camogie semi-final
RTÉ 2
7pm
Golf, 3M Open – PGA Tour
Sky Sports Golf
7pm
Swimming, Glasgow 2026 Commonwealth Aquatics
TNT Sports 4
7.30pm
LOI First Division, Longford Town v Wexford
LOI TV
7.45pm
Sligo Rovers v Drogheda United, LOI Premier Division
LOI TV
Boxing, Anthony Joshua v Kristian Prenga
DAZN
Darts, World Matchplay Semi-Finals
Sky Sports Main Event
9.30pm
Up For The Match
RTÉ 2
*****
Sunday 26 July
4.10am
AFL, Brisbane Lions v Port Adelaide
TNT Sports 4
6.15am
AFL, North Melbourne v St Kilda
TNT Sports 3
12pm
Golf, Women’s Scottish Open – Ladies PGA Tour
Sky Sports Golf
1pm
Tennis, ATP/WTA Tour: Generali/Estoril/Hamburg/Prague Open
Sky Sports Tennis
1.05pm
Golf, LIV Golf UK
TNT Sports 4
2pm
Formula 1, Hungarian Grand Prix
Sky Sports Main Event
3pm
WNL Premier Division; Galway United v DLR Waves
LOI TV
3pm
Cricket, West Indies v Pakistan – Test Match Day 2
TNT Sports 3
3.05pm
Cycling, Tour de France – Stage 21
TG4 and TNT Sports 1
3.30pm
Kerry v Mayo, All-Ireland senior football final
RTÉ 2 and BBC Two
4pm
Golf, Senior Open Championship
Sky Sports Golf
7pm
Golf, 3M Open – PGA Tour
Sky Sports Golf
8pm
Darts, World Matchplay Final
Sky Sports Main Event
9.30pm
The Sunday Game
RTÉ 2
*****
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