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Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

The All-Ireland football final takes centre stage this weekend.
7.01am, 24 Jul 2026

Friday 24 July

9.30am
Golf, Women’s Scottish Open – Ladies PGA Tour
Sky Sports Main Event

10am
Tennis, ATP/WTA Tour: Generali/Estoril/Hamburg/Prague Open
Sky Sports Tennis

10.40am
AFL, Melbourne v Geelong Cats
TNT Sports 3

11.10am
AFL, Fremantle v West Coast Eagles
TNT Sports 5

12.30pm
Formula 1, Hungarian Grand Prix – Practice 1
Sky Sports Main Event

12.50pm
Cycling, Tour de France – Stage 19
TG4 and TNT Sports 1

1.15pm
Golf, LIV Golf UK
TNT Sports 1

1.30pm
Golf, Senior Open Championship
Sky Sports Golf

7pm
Golf, 3M Open – PGA Tour
Sky Sports Golf

7.45pm
LOI First Division; Kerry v Finn Harps, Treaty United v Athlone Town, Cobh Ramblers v Bray Wanderers, UCD v Cork City.
LOI TV

8pm
St Patrick’s Athletic v Dundalk, LOI Premier Division
Virgin Media Three

8pm
Darts, World Matchplay Quarter-Finals
Sky Sports Main Event

*****

Saturday 25 July

4.05am
AFL, Carlton v Gold Coast Suns
TNT Sports 3

7.15am
AFL, Hawthorn v Essendon
TNT Sports 4

7.35am
AFL, GWS Giants v Sydney Swans
TNT Sports 3

10.10am
Cycling, Tour de France – Stage 20
TG4 and TNT Sports 1

10.40am
AFL, Western Bulldogs v Richmond
TNT Sports 8

12pm
Tennis, ATP/WTA Tour: Generali/Estoril/Hamburg/Prague Open
Sky Sports Tennis

1pm
Golf, Women’s Scottish Open – Ladies PGA Tour
Sky Sports Golf

1.15pm
Horse Racing, Ascot and York
Virgin Media One and ITV1

1.15pm
Golf, LIV Golf UK
TNT Sports 4

3pm
Cricket, West Indies v Pakistan – Test Match Day 1
TNT Sports 1

3pm
Formula 1, Hungarian Grand Prix – Qualifying
Sky Sports Main Event

3pm
WNL Premier Division; Shamrock Rovers v Waterford, Treaty United v Shelbourne, Bohemians v Sligo Rovers, Cork City v Wexford (6pm).
LOI TV

4pm
Galway v Kilkenny, All-Ireland senior camogie semi-final
RTÉ 2

5pm
Galway United v Waterford, LOI Premier Division
LOI TV

5pm
Golf, Senior Open Championship
Sky Sports Golf

5pm
UFC Fight Night, Magomed Ankalaev v Khalil Rountree Jr
TNT Sports 3

6pm
Cork v Tipperary, All-Ireland senior camogie semi-final
RTÉ 2

7pm
Golf, 3M Open – PGA Tour
Sky Sports Golf

7pm
Swimming, Glasgow 2026 Commonwealth Aquatics
TNT Sports 4

7.30pm
LOI First Division, Longford Town v Wexford
LOI TV

7.45pm
Sligo Rovers v Drogheda United, LOI Premier Division
LOI TV

8pm
Boxing, Anthony Joshua v Kristian Prenga
DAZN
8pm
Darts, World Matchplay Semi-Finals
Sky Sports Main Event

9.30pm
Up For The Match
RTÉ 2

*****

Sunday 26 July

4.10am
AFL, Brisbane Lions v Port Adelaide
TNT Sports 4

6.15am
AFL, North Melbourne v St Kilda
TNT Sports 3

12pm
Golf, Women’s Scottish Open – Ladies PGA Tour
Sky Sports Golf

1pm
Tennis, ATP/WTA Tour: Generali/Estoril/Hamburg/Prague Open
Sky Sports Tennis

1.05pm
Golf, LIV Golf UK
TNT Sports 4

2pm
Formula 1, Hungarian Grand Prix 
Sky Sports Main Event

3pm
WNL Premier Division; Galway United v DLR Waves
LOI TV

3pm
Cricket, West Indies v Pakistan – Test Match Day 2
TNT Sports 3

3.05pm
Cycling, Tour de France – Stage 21
TG4 and TNT Sports 1

3.30pm
Kerry v Mayo, All-Ireland senior football final
RTÉ 2 and BBC Two

4pm
Golf, Senior Open Championship
Sky Sports Golf

7pm
Golf, 3M Open – PGA Tour
Sky Sports Golf

8pm
Darts, World Matchplay Final
Sky Sports Main Event

9.30pm
The Sunday Game
RTÉ 2

*****

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