Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 22 August
11.10am
AFL, Port Adelaide v Gold Coast Suns
TNT Sports 4
12.30pm
Golf, British Masters – DP World Tour
Sky Sports Main Event
1.30pm
Racing from York, Ebor Festival
Virgin Media One and ITV1
2pm
Golf, Canadian Women’s Open – LPGA Tour
Sky Sports +
2pm
Cycling, Tour of Germany – Stage 2
TNT Sports 3
2.30pm
Cycling, Benelux Tour – Stage 3
TNT Sports 1
5pm
Racing from Killarney
TG4
5pm
LIV Golf Team Championship
ITV4
6pm
Golf, Tour Championship – PGA Tour
Sky Sports Golf
7pm
Athletics, Diamond League Brussels
Virgin Media Three
7.30pm
England v USA, Women’s Rugby World Cup group stage
RTÉ 2 and BBC One
7.30pm
Bayern Munich v RB Leipzig, Bundesliga
Bundesliga YouTube
7.45pm
Drogheda United v St Patrick’s Athletic, LOI Premier Division
Virgin Media Two
7.45pm
LOI Premier Division, Waterford v Sligo Rovers, Galway United v Derry City, Bohemians v Cork City
LOI TV
7.45pm
LOI First Division, Finn Harps v Athlone Town, Kerry v Longford Town, Treaty United v Dundalk, Wexford v Bray Wanderers, Cobh Ramblers v UCD
LOI TV
8pm
West Ham v Chelsea, Premier League
Sky Sports Main Event
8pm
Derby County v Bristol City, Championship
Sky Sports Football
8.30pm
Real Betis v Alaves, La Liga
Premier Sports 1
9pm
Tennis, WTA 500 Monterrey, WTA 250 Cleveland, ATP 250 Winston-Salem
Sky Sports Tennis
*****
Saturday 23 August
4.05am
AFL Women’s, Collingwood v GWS Giants
TNT Sports 3
4.20am
AFL, North Melbourne v Adelaide Crows
TNT Sports 1
6.05am
AFL Women’s, Melbourne v St Kilda
TNT Sports 3
6.05am
AFL Women’s, Gold Coast Suns v Sydney Swans
TNT Sports Extra
7.15am
AFL, Richmond v Geelong Cats
TNT Sports 1
8.05am
AFL Women’s, Fremantle v Brisbane Lions
TNT Sports 3
10.15am
AFL Women’s, Hawthorn v Carlton
TNT Sports 3
10.35am
AFL, West Coast Eagles v Sydney Swans
TNT Sports Extra
11am
UFC Fight Night, Johnny Walker v Zhang Mingyang
TNT Sports 4
11.45am
Cycling, Vuelta a Espana, Reale to Novara
TNT Sports 3
12pm
Golf, British Masters – DP World Tour
Sky Sports Golf
12pm
Australia v Samoa, Women’s Rugby World Cup group stage
TG4
12.30pm
Manchester City v Tottenham Hotspur, Premier League
TNT Sports 1
12.30pm
Charlton v Leicester City, Championship
Sky Sports Main Event
12.30pm
Cycling, Benelux Tour – Stage 4
TNT Sports Extra
1pm
Cycling, Tour of Germany – Stage 3
TNT Sports Extra
1pm
Free State v Golden Lions, Rugby Currie Cup
Sky Sports Action
1.30pm
Racing from York, Ebor Festival
Virgin Media One and ITV1
2.45pm
Scotland v Wales, Women’s Rugby World Cup group stage
RTÉ 2 and BBC One
3pm
Brentford v Aston Villa, Premier League
Premier Sports 1
3pm
WNL Premier Division, Sligo Rovers v Shamrock Rovers, DLR Waves v Waterford, Galway United v Bohemians (5pm), Cork City v Peamount United (5pm), Wexford v Treaty United (6pm)
LOI TV
3.05pm
LIV Golf Team Championship
ITV4
4.10pm
South Africa v Australia, Rugby Championship
Sky Sports Action
4.40pm
AFLW, Hawthorn v Carlton (deferred)
TG4
5.30pm
Arsenal v Leeds United, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
Sassuolo v Napoli, Serie A
TNT Sports 1
6.30pm
Atletico Madrid v Elche, La Liga
Premier Sports 1
7pm
WNBA, Atlanta Dream v New York Liberty
TNT Sports 4
7.35pm
WNL Premier Division, Athlone v Shelbourne
TG4
8pm
Athletics, Triathlon Super League – Chicago
TNT Sports 3
8.15pm
France v Italy, Women’s Rugby World Cup group stage
RTÉ 2
8.30pm
Golf, Tour Championship – PGA Tour
Sky Sports Main Event
10pm
Tennis, WTA 500 Monterrey, WTA 250 Cleveland, ATP 250 Winston-Salem
Sky Sports Tennis
10.10pm
Argentina v New Zealand, Rugby Championship
Sky Sports +
10.20pm
Match Of The Day
BBC One
*****
Sunday 24 August
3.20am
AFL, GWS Giants v St Kilda
TNT Sports 3
3.35am
AFL Women’s, Richmond v Western Bulldogs
TNT Sports Extra
4.05am
AFL Women’s, North Melbourne v Port Adelaide
TNT Sports 1
5.30am
Cricket, Australia v South Africa, One Day International
TNT Sports 4
5.35am
AFL Women’s, Essendon v West Coast Eagles
TNT Sports 2
6.05am
AFL Women’s, Adelaide Crows v Geelong Cats
TNT Sports Extra
6.15am
AFL, Western Bulldogs v Fremantle
TNT Sports Extra
10.20am
AFL, Brisbane Lions v Hawthorn
TNT Sports Extra
12pm
Ireland v Japan, Women’s Rugby World Cup group stage
RTÉ 2
12pm
Golf, British Masters – DP World Tour
Sky Sports Golf
12pm
St Mirren v Rangers, Scottish Premiership
Sky Sports Football
12.30pm
Cycling, Vuelta a Espana, Stage 2
TNT Sports 3
12.30pm
Snooker, Wuhan Open
TNT Sports 1
1pm
Cycling, Benelux Tour – Stage 5
TNT Sports Extra
2pm
Everton v Brighton, Premier League
Sky Sports Main Event
2pm
Crystal Palace v Nottingham Forest, Premier League
Sky Sports Premier League
2.30pm
JK Brackens v Loughmore-Castleiney, Tipperary senior hurling championship
TG4
3pm
Cycling, Tour of Germany – Stage 4
TNT Sports Extra
3.45pm
Ajax v Heracles, Eredivisie
Premier Sports 2
4pm
Tennis, US Open Men’s & Women’s Singles 1st Round
Sky Sports Tennis
4pm
Osasuna v Valencia, La Liga
Premier Sports 1
4.30pm
Fulham v Manchester United, Premier League
Sky Sports Main Event
5.15pm
AFLW, Adelaide Crows v Geelong Cats (deferred)
TG4
6.05pm
LIV Golf Team Championship
ITV4
6.30pm
Villarreal v Girona, La Liga
Premier Sports 1
6.30pm
Real Sociedad v Espanyol, La Liga
Premier Sports 2
7.45pm
Juventus v Parma, Serie A
TNT Sports 1
8.30pm
Real Oviedo v Real Madrid, La Liga
Premier Sports 1
9pm
Golf, Tour Championship – PGA Tour
Sky Sports Main Event
10.30pm
Match Of The Day
BBC One
11pm
Tennis, US Open Men’s & Women’s Singles 1st Round
Sky Sports Main Event
