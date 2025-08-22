Advertisement
More Stories
Martin Odegaard, Beibhinn Parsons, and Rory McIlroy. Alamy-Inpho
FreeSports TV Listings

Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Plenty for fans to enjoy.
10.58am, 22 Aug 2025

Friday 22 August

11.10am
AFL, Port Adelaide v Gold Coast Suns
TNT Sports 4

12.30pm
Golf, British Masters – DP World Tour
Sky Sports Main Event

1.30pm
Racing from York, Ebor Festival
Virgin Media One and ITV1

2pm
Golf, Canadian Women’s Open – LPGA Tour
Sky Sports +

2pm
Cycling, Tour of Germany – Stage 2
TNT Sports 3

2.30pm
Cycling, Benelux Tour – Stage 3
TNT Sports 1

5pm
Racing from Killarney
TG4

5pm
LIV Golf Team Championship
ITV4

6pm
Golf, Tour Championship – PGA Tour
Sky Sports Golf

7pm
Athletics, Diamond League Brussels
Virgin Media Three

7.30pm
England v USA, Women’s Rugby World Cup group stage
RTÉ 2 and BBC One

7.30pm
Bayern Munich v RB Leipzig, Bundesliga
Bundesliga YouTube

7.45pm
Drogheda United v St Patrick’s Athletic, LOI Premier Division
Virgin Media Two

7.45pm
LOI Premier Division, Waterford v Sligo Rovers, Galway United v Derry City, Bohemians v Cork City
LOI TV

7.45pm
LOI First Division, Finn Harps v Athlone Town, Kerry v Longford Town, Treaty United v Dundalk, Wexford v Bray Wanderers, Cobh Ramblers v UCD
LOI TV

8pm
West Ham v Chelsea, Premier League
Sky Sports Main Event

8pm
Derby County v Bristol City, Championship
Sky Sports Football

8.30pm
Real Betis v Alaves, La Liga
Premier Sports 1

9pm
Tennis, WTA 500 Monterrey, WTA 250 Cleveland, ATP 250 Winston-Salem
Sky Sports Tennis

*****

Saturday 23 August

4.05am
AFL Women’s, Collingwood v GWS Giants
TNT Sports 3

4.20am
AFL, North Melbourne v Adelaide Crows
TNT Sports 1

6.05am
AFL Women’s, Melbourne v St Kilda
TNT Sports 3

6.05am
AFL Women’s, Gold Coast Suns v Sydney Swans
TNT Sports Extra

7.15am
AFL, Richmond v Geelong Cats
TNT Sports 1

8.05am
AFL Women’s, Fremantle v Brisbane Lions
TNT Sports 3

10.15am
AFL Women’s, Hawthorn v Carlton
TNT Sports 3

10.35am
AFL, West Coast Eagles v Sydney Swans
TNT Sports Extra

11am
UFC Fight Night, Johnny Walker v Zhang Mingyang
TNT Sports 4

11.45am
Cycling, Vuelta a Espana, Reale to Novara
TNT Sports 3

12pm
Golf, British Masters – DP World Tour
Sky Sports Golf

12pm
Australia v Samoa, Women’s Rugby World Cup group stage
TG4

12.30pm
Manchester City v Tottenham Hotspur, Premier League
TNT Sports 1

12.30pm
Charlton v Leicester City, Championship
Sky Sports Main Event

12.30pm
Cycling, Benelux Tour – Stage 4
TNT Sports Extra

1pm
Cycling, Tour of Germany – Stage 3
TNT Sports Extra

1pm
Free State v Golden Lions, Rugby Currie Cup
Sky Sports Action

1.30pm
Racing from York, Ebor Festival
Virgin Media One and ITV1

2.45pm
Scotland v Wales, Women’s Rugby World Cup group stage
RTÉ 2 and BBC One

3pm
Brentford v Aston Villa, Premier League
Premier Sports 1

3pm
WNL Premier Division, Sligo Rovers v Shamrock Rovers, DLR Waves v Waterford, Galway United v Bohemians (5pm), Cork City v Peamount United (5pm), Wexford v Treaty United (6pm)
LOI TV

3.05pm
LIV Golf Team Championship
ITV4

4.10pm
South Africa v Australia, Rugby Championship
Sky Sports Action

4.40pm
AFLW, Hawthorn v Carlton (deferred)
TG4

5.30pm
Arsenal v Leeds United, Premier League
Sky Sports Main Event

5.30pm
Sassuolo v Napoli, Serie A
TNT Sports 1

6.30pm
Atletico Madrid v Elche, La Liga
Premier Sports 1

7pm
WNBA, Atlanta Dream v New York Liberty
TNT Sports 4

7.35pm
WNL Premier Division, Athlone v Shelbourne
TG4

8pm
Athletics, Triathlon Super League – Chicago
TNT Sports 3

8.15pm
France v Italy, Women’s Rugby World Cup group stage
RTÉ 2

8.30pm
Golf, Tour Championship – PGA Tour
Sky Sports Main Event

10pm
Tennis, WTA 500 Monterrey, WTA 250 Cleveland, ATP 250 Winston-Salem
Sky Sports Tennis

10.10pm
Argentina v New Zealand, Rugby Championship
Sky Sports +

10.20pm
Match Of The Day
BBC One

*****

Sunday 24 August

3.20am
AFL, GWS Giants v St Kilda
TNT Sports 3

3.35am
AFL Women’s, Richmond v Western Bulldogs
TNT Sports Extra

4.05am
AFL Women’s, North Melbourne v Port Adelaide
TNT Sports 1

5.30am
Cricket, Australia v South Africa, One Day International
TNT Sports 4

5.35am
AFL Women’s, Essendon v West Coast Eagles
TNT Sports 2

6.05am
AFL Women’s, Adelaide Crows v Geelong Cats
TNT Sports Extra

6.15am
AFL, Western Bulldogs v Fremantle
TNT Sports Extra

10.20am
AFL, Brisbane Lions v Hawthorn
TNT Sports Extra

12pm
Ireland v Japan, Women’s Rugby World Cup group stage
RTÉ 2

12pm
Golf, British Masters – DP World Tour
Sky Sports Golf

12pm
St Mirren v Rangers, Scottish Premiership
Sky Sports Football

12.30pm
Cycling, Vuelta a Espana, Stage 2
TNT Sports 3

12.30pm
Snooker, Wuhan Open
TNT Sports 1

1pm
Cycling, Benelux Tour – Stage 5
TNT Sports Extra

2pm
Everton v Brighton, Premier League
Sky Sports Main Event

2pm
Crystal Palace v Nottingham Forest, Premier League
Sky Sports Premier League

2.30pm
JK Brackens v Loughmore-Castleiney, Tipperary senior hurling championship
TG4

3pm
Cycling, Tour of Germany – Stage 4
TNT Sports Extra

3.45pm
Ajax v Heracles, Eredivisie
Premier Sports 2

4pm
Tennis, US Open Men’s & Women’s Singles 1st Round
Sky Sports Tennis

4pm
Osasuna v Valencia, La Liga
Premier Sports 1

4.30pm
Fulham v Manchester United, Premier League
Sky Sports Main Event

5.15pm
AFLW, Adelaide Crows v Geelong Cats (deferred)
TG4

6.05pm
LIV Golf Team Championship
ITV4

6.30pm
Villarreal v Girona, La Liga
Premier Sports 1

6.30pm
Real Sociedad v Espanyol, La Liga
Premier Sports 2

7.45pm
Juventus v Parma, Serie A
TNT Sports 1

8.30pm
Real Oviedo v Real Madrid, La Liga
Premier Sports 1

9pm
Golf, Tour Championship – PGA Tour
Sky Sports Main Event

10.30pm
Match Of The Day
BBC One

11pm
Tennis, US Open Men’s & Women’s Singles 1st Round
Sky Sports Main Event

Author
View comments
Send Tip or Correction
Close
Comments
This is YOUR comments community. Stay civil, stay constructive, stay on topic. Please familiarise yourself with our comments policy here before taking part.
Leave a Comment
    Submit a report
    Please help us understand how this comment violates our community guidelines.
    Thank you for the feedback
    Your feedback has been sent to our team for review.

    Leave a commentcancel

     
    JournalTv
    News in 60 seconds
    The 42 supports the work of the Press Council of Ireland and the Office of the Press Ombudsman, and our staff operate within the Code of Practice. You can obtain a copy of the Code, or contact the Council, at https://www.presscouncil.ie, PH: (01) 6489130, Lo-Call 1800 208 080 or email: mailto:info@presscouncil.ie