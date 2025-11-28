Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Friday 28 November

1pm

Golf, Andalucia Costa Del Sol Open

Sky Sports Golf

1.30pm

Horse Racing, Newbury and Southwell

ITV4

7.30pm

Borussia Monchengladbach v RB Leipzig, Bundesliga

Bundesliga YouTube

7.45pm

Dragons v Leinster, United Rugby Championship

TG4 and Premier Sports 1

7.45pm

Ulster v Benetton Treviso, United Rugby Championship

Premier Sports 2

7.45pm

Newcastle v Leicester Tigers, Gallagher Premiership Rugby

TNT Sports 1

8pm

Oxford United v Ipswich Town, Championship

Sky Sports Main Event

*****

Saturday 29 November

2.30am

Golf, Australian PGA Championship

Sky Sports Main Event

6am

Cycling, BMX World Championships

TNT Sports Extra

8.45am

AFLW Grand Final, North Melbourne Kangaroos v Brisbane Lions (Deferred TG4, 3.55pm)

TNT Sports 4

10am

GAA 2025 Highlights, Club Championship

TG4

12pm

Lions v Bulls, United Rugby Championship

TG4 and Premier Sports 1

12pm

Cricket, Bangladesh v Ireland, Twenty20 International

T Sports YouTube

12.30pm

Stoke City v Hull City, Championship

Sky Sports Football

1pm

Zebre v Cardiff, United Rugby Championship

Premier Sports 2

1pm

Golf, Andalucia Costa Del Sol Open

Sky Sports Golf

1pm

Snooker, UK Championship…(Later at 7pm, BBC Four)

BBC One and TNT Sports 2

1.30pm

Horse Racing, Newbury and Newcastle

ITV1

3pm

Manchester City v Leeds United, Premier League

Premier Sports 1

3pm

Gloucester v Harlequins, Gallagher Premiership Rugby

TNT Sports Extra

3.10pm

Wales v South Africa, Autumn Rugby Union International

TNT Sports 1

5.30pm

Munster v Stormers, United Rugby Championship

Premier Sports 1

5.30pm

Everton v Newcastle United, Premier League/

Sky Sports Main Event

5.30pm

England v China, Women’s International Friendly

ITV1

5.30pm

Bayer Leverkusen v Borussia Dortmund, Bundesliga

Sky Sports Football

5.45pm

Bristol Bears v Northampton, Gallagher Premiership Rugby

TNT Sports 1

6pm

GAA, Slaughtneil (Derry) v Naomh Eoin (Antrim), Ulster SHC club semi-final

RTÉ 2

6pm

Formula 1, Qatar Grand Prix Qualifying

Sky Sports F1

7.45pm

Connacht v Sharks, United Rugby Championship

TG4 and Premier Sports 1

7.45pm

AC Milan v Lazio, Serie A

TNT Sports 3

8pm

Tottenham Hotspur v Fulham, Premier League

Sky Sports Main Event

8pm

Boxing, Frazer Clarke v Jeamie Tshikeva

BBC Two

8.15pm

Toulouse v Racing 92, French Top 14 Rugby

Premier Sports 2

10pm

NBA, Minnesota Timberwolves v Boston Celtics

Sky Sports +

10.25pm

Match Of The Day

BBC One

*****

Sunday 30 November

2.30am

Golf, Australian PGA Championship

Sky Sports Main Event

3.30am

Cycling, BMX World Championships

TNT Sports Extra

8am

Cricket, India v South Africa, One Day International

TNT Sports 4

12pm

Crystal Palace v Manchester United, Premier League

TNT Sports 1

12pm

Hibernian v Celtic, Scottish Premiership

Sky Sports Main Event

12.30pm

Cycling, Cyclo-Cross World Cup, Flamanville, France – Women’s (12.30pm), Men’s (2pm)

TNT Sports Extra

12.30pm

Golf, Andalucia Costa Del Sol Open

Sky Sports Golf

1pm

GAA, Moycullen (Galway) v St Brigid’s (Roscommon), Connacht SFC club final

TG4

1pm

Horse Racing, Fairyhouse

RTÉ 2

1pm

Snooker, UK Championship…(Later at 7pm, BBC Four)

BBC Two and TNT Sports 3

2.05pm

Premier League, West Ham v Liverpool (Sky Sports Main Event); Aston Villa v Wolves (Sky Sports Premier League); Nottingham Forest v Brighton (Sky Sports Cricket)

3pm

GAA, Ballygunner (Waterford) v Éire Óg Ennis (Clare), Munster SHC club final

TG4

3pm

Saracens v Bath, Gallagher Premiership Rugby

TNT Sports 1 and ITV4

3.15pm

Sevilla v Real Betis, La Liga

Premier Sports 1

4pm

Formula 1, Qatar Grand Prix

Sky Sports F1

4.30pm

Chelsea v Arsenal, Premier League

Sky Sports Main Event

4.50pm

Basketball, Ireland v North Macedonia, EuroBasket 2029 Pre-Qualifier

TG4

6pm

NFL, Houston Texans @ Indianapolis Colts (Sky Sports NFL); San Francisco 49ers @ Cleveland Browns (Sky Sports +).

6pm

Golf, The RSM Classic, PGA Tour

Sky Sports +

7pm

Golf, LPGA CME Group Tour Championship

Sky Sports Golf

7.45pm

Roma v Napoli, Serie A

TNT Sports 1

8pm

Girona v Real Madrid, La Liga

Premier Sports 1

8.05pm

Pau v La Rochelle, French Top 14 Rugby

Premier Sports 2

9.05pm

NFL, Minnesota Vikings @ Seattle Seahawks

Sky Sports +

9.25pm

NFL, Buffalo Bills @ Pittsburgh Steelers (Sky Sports Main Event); Las Vegas Raiders @ Los Angeles Chargers (Sky Sports +).

10.35pm

Match Of The Day

BBC One

1.20am (Monday)

NFL, Denver Broncos @ Washington Commanders

Sky Sports Main Event