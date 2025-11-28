The 42 supports the work of the Press Council of Ireland and the Office of the Press Ombudsman, and our staff operate within the Code of Practice. You can obtain a copy of the Code, or contact the Council, at https://www.presscouncil.ie, PH: (01) 6489130, Lo-Call 1800 208 080 or email: mailto:info@presscouncil.ie
Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 28 November
1pm
Golf, Andalucia Costa Del Sol Open
Sky Sports Golf
1.30pm
Horse Racing, Newbury and Southwell
ITV4
7.30pm
Borussia Monchengladbach v RB Leipzig, Bundesliga
Bundesliga YouTube
7.45pm
Dragons v Leinster, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1
7.45pm
Ulster v Benetton Treviso, United Rugby Championship
Premier Sports 2
7.45pm
Newcastle v Leicester Tigers, Gallagher Premiership Rugby
TNT Sports 1
8pm
Oxford United v Ipswich Town, Championship
Sky Sports Main Event
*****
Saturday 29 November
2.30am
Golf, Australian PGA Championship
Sky Sports Main Event
6am
Cycling, BMX World Championships
TNT Sports Extra
8.45am
AFLW Grand Final, North Melbourne Kangaroos v Brisbane Lions (Deferred TG4, 3.55pm)
TNT Sports 4
10am
GAA 2025 Highlights, Club Championship
TG4
12pm
Lions v Bulls, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1
12pm
Cricket, Bangladesh v Ireland, Twenty20 International
T Sports YouTube
12.30pm
Stoke City v Hull City, Championship
Sky Sports Football
1pm
Zebre v Cardiff, United Rugby Championship
Premier Sports 2
1pm
Golf, Andalucia Costa Del Sol Open
Sky Sports Golf
1pm
Snooker, UK Championship…(Later at 7pm, BBC Four)
BBC One and TNT Sports 2
1.30pm
Horse Racing, Newbury and Newcastle
ITV1
3pm
Manchester City v Leeds United, Premier League
Premier Sports 1
3pm
Gloucester v Harlequins, Gallagher Premiership Rugby
TNT Sports Extra
3.10pm
Wales v South Africa, Autumn Rugby Union International
TNT Sports 1
5.30pm
Munster v Stormers, United Rugby Championship
Premier Sports 1
5.30pm
Everton v Newcastle United, Premier League/
Sky Sports Main Event
5.30pm
England v China, Women’s International Friendly
ITV1
5.30pm
Bayer Leverkusen v Borussia Dortmund, Bundesliga
Sky Sports Football
5.45pm
Bristol Bears v Northampton, Gallagher Premiership Rugby
TNT Sports 1
6pm
GAA, Slaughtneil (Derry) v Naomh Eoin (Antrim), Ulster SHC club semi-final
RTÉ 2
6pm
Formula 1, Qatar Grand Prix Qualifying
Sky Sports F1
7.45pm
Connacht v Sharks, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1
7.45pm
AC Milan v Lazio, Serie A
TNT Sports 3
8pm
Tottenham Hotspur v Fulham, Premier League
Sky Sports Main Event
8pm
Boxing, Frazer Clarke v Jeamie Tshikeva
BBC Two
8.15pm
Toulouse v Racing 92, French Top 14 Rugby
Premier Sports 2
10pm
NBA, Minnesota Timberwolves v Boston Celtics
Sky Sports +
10.25pm
Match Of The Day
BBC One
*****
Sunday 30 November
2.30am
Golf, Australian PGA Championship
Sky Sports Main Event
3.30am
Cycling, BMX World Championships
TNT Sports Extra
8am
Cricket, India v South Africa, One Day International
TNT Sports 4
12pm
Crystal Palace v Manchester United, Premier League
TNT Sports 1
12pm
Hibernian v Celtic, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event
12.30pm
Cycling, Cyclo-Cross World Cup, Flamanville, France – Women’s (12.30pm), Men’s (2pm)
TNT Sports Extra
12.30pm
Golf, Andalucia Costa Del Sol Open
Sky Sports Golf
1pm
GAA, Moycullen (Galway) v St Brigid’s (Roscommon), Connacht SFC club final
TG4
1pm
Horse Racing, Fairyhouse
RTÉ 2
1pm
Snooker, UK Championship…(Later at 7pm, BBC Four)
BBC Two and TNT Sports 3
2.05pm
Premier League, West Ham v Liverpool (Sky Sports Main Event); Aston Villa v Wolves (Sky Sports Premier League); Nottingham Forest v Brighton (Sky Sports Cricket)
3pm
GAA, Ballygunner (Waterford) v Éire Óg Ennis (Clare), Munster SHC club final
TG4
3pm
Saracens v Bath, Gallagher Premiership Rugby
TNT Sports 1 and ITV4
3.15pm
Sevilla v Real Betis, La Liga
Premier Sports 1
4pm
Formula 1, Qatar Grand Prix
Sky Sports F1
4.30pm
Chelsea v Arsenal, Premier League
Sky Sports Main Event
4.50pm
Basketball, Ireland v North Macedonia, EuroBasket 2029 Pre-Qualifier
TG4
6pm
NFL, Houston Texans @ Indianapolis Colts (Sky Sports NFL); San Francisco 49ers @ Cleveland Browns (Sky Sports +).
6pm
Golf, The RSM Classic, PGA Tour
Sky Sports +
7pm
Golf, LPGA CME Group Tour Championship
Sky Sports Golf
7.45pm
Roma v Napoli, Serie A
TNT Sports 1
8pm
Girona v Real Madrid, La Liga
Premier Sports 1
8.05pm
Pau v La Rochelle, French Top 14 Rugby
Premier Sports 2
9.05pm
NFL, Minnesota Vikings @ Seattle Seahawks
Sky Sports +
9.25pm
NFL, Buffalo Bills @ Pittsburgh Steelers (Sky Sports Main Event); Las Vegas Raiders @ Los Angeles Chargers (Sky Sports +).
10.35pm
Match Of The Day
BBC One
1.20am (Monday)
NFL, Denver Broncos @ Washington Commanders
Sky Sports Main Event
