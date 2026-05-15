*****
Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 15 May
1pm
Golf, PGA Championship – second round
Sky Sports Main Event
2pm
Horse Racing, Yorkshire Cup and Newbury
ITV1
7pm
Tipperary v Limerick, Munster minor hurling final
TG4 app and player
7.45pm
Edinburgh v Connacht, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 2
7.45pm
Ulster v Glasgow Warriors, United Rugby Championship
Premier Sports 1
7.45pm
Northampton v Bristol Bears, Premiership Rugby
TNT Sports 1
7.45pm
LOI Premier Division; Bohemians v Drogheda United, Waterford v Derry City, St Pat’s v Shelbourne
LOI TV
7.45pm
LOI First Division; Cobh Ramblers v Athlone Town, Kerry v Wexford, Treaty United v Finn Harps, UCD v Bray Wanderers
LOI TV
8pm
Dundalk v Shamrock Rovers, LOI Premier Division
Virgin Media Two
8pm
Aston Villa v Liverpool, Premier League
Sky Sports Main Event
8pm
Notts County v Chesterfield, League Two play-off semi-final second leg
Sky Sports Football
10.30pm
Golf, PGA Championship – second round
Sky Sports Main Event
*****
Saturday 16 May
4.15am
AFL, Adelaide Crows v North Melbourne
TNT Sports 3
5.35am
Super Rugby Pacific, Fijian Drua v Waratahs
Sky Sports +
7.15am
AFL, Melbourne v Hawthorn
TNT Sports 3
8.05am
Super Rugby Pacific, Blues v Hurricanes
Sky Sports +
10am
GAA 2026 Highlights
TG4
10.35am
Super Rugby Pacific, Western Force v Reds
Sky Sports Mix
10.35am
AFL, Carlton v Western Bulldogs
TNT Sports 10
11am
Tennis, ATP/WTA 1000 Rome
Sky Sports Tennis
12pm
Athletics, Diamond League – Shaoxing, China
Virgin Media Two and BBC Two
12pm
Cycling, Giro d’Italia – Stage 8
TNT Sports 3
12.30pm
Celtic v Hearts, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event
12.45pm
Sharks v Zebre, United Rugby Championship
Premier Sports 2
1pm
Women’s Super League, West Ham v Manchester City (Sky Sports Premier League), Liverpool v Arsenal (Sky Sports Mix), Brighton v Tottenham (Sky Sports App), Chelsea v Man Utd (Sky Sports+), London City Lionesses v Aston Villa (Sky Sports App)
1.15pm
Horse Racing, Newbury and Newmarket
ITV1
1.30pm
Pau v Clermont Auvergne, French Top 14 Rugby
Premier Sports 1
3pm
Golf, PGA Championship – third round
Sky Sports Main Event
3pm
Chelsea v Manchester City, FA Cup Final
BBC One and TNT Sports 1
3pm
Bath v Newcastle, Premiership Rugby
TNT Sports 5
3pm
Bulls v Benetton, United Rugby Championship
Premier Sports 2
3pm
WNL Premier Division, Shamrock Rovers v Bohemians, DLR Waves v Cork City, Waterford v Sligo Rovers, Shelbourne v Galway Utd (4pm), Athlone Town v Treaty United (6pm), Wexford v Peamount United (6pm)
LOI TV
4pm
Harlequins v Exeter Chiefs, Premiership Rugby
TNT Sports 2
4.30pm
Galway v Dublin, Leinster senior hurling championship
GAA+
5.15pm
Leinster v Ospreys, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1
5.15pm
Scarlets v Dragons, United Rugby Championship
Premier Sports 2
6pm
Down v Leitrim, Tailteann Cup
GAA+
6.30pm
Saracens v Gloucester, Premiership Rugby
TNT Sports 2
7pm
Tipperary v Clare, Munster senior hurling championship
GAA+
7.30pm
LOI First Division, Longford Town v Cork City
LOI TV
7.45pm
Munster v Lions, United Rugby Championship
Premier Sports 1
7.45pm
LOI Premier Division, Sligo Rovers v Galway Utd
LOI TV
9.30pm
The Saturday Game
RTÉ 2
*****
Sunday 17 May
1am
UFC Fight Night, Arnold Allen v Melquizael Costa
TNT Sports 1
4.10am
AFL, Essendon v Fremantle
TNT Sports 2
5am
Cricket, Bangladesh v Pakistan, Test Match
Premier Sports 2
6.15am
AFL, St Kilda v Richmond
TNT Sports 1
9.15am
AFL, West Coast Eagles v GWS Giants
TNT Sports 1
11am
Cycling, Giro d’Italia – Stage 9
TNT Sports 3
11am
Tennis, ATP/WTA 1000 Rome
Sky Sports Tennis
11.30am
Roma v Lazio, Serie A
TNT Sports 1
12.15pm
Wales v Italy, Women’s Six Nations
BBC Two
12.30pm
Manchester United v Nottingham Forest, Premier League
Sky Sports Main Event
2pm
Dublin v Westmeath, Leinster senior football final
RTÉ 2
2.15pm
Horse Racing, Naas
TG4
2.30pm
Ireland v Scotland, Women’s Six Nations
Virgin Media One
3pm
Limerick v Waterford, Munster senior hurling championship
GAA+
3pm
Sale Sharks v Leicester Tigers, Premiership Rugby
TNT Sports 1
3pm
Brentford v Crystal Palace, Premier League
Premier Sports 1 and Sky Sports Football
3pm
Premier League, Leeds v Brighton (Sky Sports Main Event), Everton v Sunderland (Sky Sports Premier League), Wolves v Fulham (Sky Sports F1)
4pm
Golf, PGA Championship – fourth round
Sky Sports Golf
4.15pm
Armagh v Monaghan, Ulster senior football final
RTÉ 2 and BBC NI
4.45pm
France v England, Women’s Six Nations
BBC One
5.30pm
Newcastle United v West Ham, Premier League
Sky Sports Main Event
6.30pm
WNBA, Atlanta Dream v Las Vegas Aces
Sky Sports Action
8pm
Golf, PGA Championship – fourth round
Sky Sports Main Event
9.35pm
The Sunday Game
RTÉ 2
10.30pm
Match Of The Day
BBC One
11pm
WNBA, Indiana Fever v Seattle Storm
Sky Sports Action
*****
