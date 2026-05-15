Erin King, Shane Lowry, and John McGrath. Alamy-Inpho
Tune in

Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Plenty for fans to enjoy over the next few days.
1.18pm, 15 May 2026

Friday 15 May

1pm
Golf, PGA Championship – second round
Sky Sports Main Event

2pm
Horse Racing, Yorkshire Cup and Newbury
ITV1

7pm
Tipperary v Limerick, Munster minor hurling final
TG4 app and player

7.45pm
Edinburgh v Connacht, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 2

7.45pm
Ulster v Glasgow Warriors, United Rugby Championship
Premier Sports 1

7.45pm
Northampton v Bristol Bears, Premiership Rugby
TNT Sports 1

7.45pm
LOI Premier Division; Bohemians v Drogheda United, Waterford v Derry City, St Pat’s v Shelbourne
LOI TV

7.45pm
LOI First Division; Cobh Ramblers v Athlone Town, Kerry v Wexford, Treaty United v Finn Harps, UCD v Bray Wanderers
LOI TV

8pm
Dundalk v Shamrock Rovers, LOI Premier Division
Virgin Media Two

8pm
Aston Villa v Liverpool, Premier League
Sky Sports Main Event

8pm
Notts County v Chesterfield, League Two play-off semi-final second leg
Sky Sports Football

10.30pm
Golf, PGA Championship – second round
Sky Sports Main Event

*****

Saturday 16 May

4.15am
AFL, Adelaide Crows v North Melbourne
TNT Sports 3

5.35am
Super Rugby Pacific, Fijian Drua v Waratahs
Sky Sports +

7.15am
AFL, Melbourne v Hawthorn
TNT Sports 3

8.05am
Super Rugby Pacific, Blues v Hurricanes
Sky Sports +

10am
GAA 2026 Highlights
TG4

10.35am
Super Rugby Pacific, Western Force v Reds
Sky Sports Mix

10.35am
AFL, Carlton v Western Bulldogs
TNT Sports 10

11am
Tennis, ATP/WTA 1000 Rome
Sky Sports Tennis

12pm
Athletics, Diamond League – Shaoxing, China
Virgin Media Two and BBC Two

12pm
Cycling, Giro d’Italia – Stage 8
TNT Sports 3

12.30pm
Celtic v Hearts, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event 

12.45pm
Sharks v Zebre, United Rugby Championship
Premier Sports 2

1pm
Women’s Super League, West Ham v Manchester City (Sky Sports Premier League), Liverpool v Arsenal (Sky Sports Mix), Brighton v Tottenham (Sky Sports App), Chelsea v Man Utd (Sky Sports+), London City Lionesses v Aston Villa (Sky Sports App)

1.15pm
Horse Racing, Newbury and Newmarket
ITV1

1.30pm
Pau v Clermont Auvergne, French Top 14 Rugby
Premier Sports 1

3pm
Golf, PGA Championship – third round
Sky Sports Main Event

3pm
Chelsea v Manchester City, FA Cup Final
BBC One and TNT Sports 1

3pm
Bath v Newcastle, Premiership Rugby
TNT Sports 5

3pm
Bulls v Benetton, United Rugby Championship
Premier Sports 2

3pm
WNL Premier Division, Shamrock Rovers v Bohemians, DLR Waves v Cork City, Waterford v Sligo Rovers, Shelbourne v Galway Utd (4pm), Athlone Town v Treaty United (6pm), Wexford v Peamount United (6pm)
LOI TV

4pm
Harlequins v Exeter Chiefs, Premiership Rugby
TNT Sports 2

4.30pm
Galway v Dublin, Leinster senior hurling championship
GAA+

5.15pm
Leinster v Ospreys, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1

5.15pm
Scarlets v Dragons, United Rugby Championship
Premier Sports 2

6pm
Down v Leitrim, Tailteann Cup
GAA+

6.30pm
Saracens v Gloucester, Premiership Rugby
TNT Sports 2

7pm
Tipperary v Clare, Munster senior hurling championship
GAA+

7.30pm
LOI First Division, Longford Town v Cork City 
LOI TV

7.45pm
Munster v Lions, United Rugby Championship
Premier Sports 1

7.45pm
LOI Premier Division, Sligo Rovers v Galway Utd
LOI TV

9.30pm
The Saturday Game
RTÉ 2

*****

Sunday 17 May

1am
UFC Fight Night, Arnold Allen v Melquizael Costa
TNT Sports 1

4.10am
AFL, Essendon v Fremantle
TNT Sports 2

5am
Cricket, Bangladesh v Pakistan, Test Match
Premier Sports 2

6.15am
AFL, St Kilda v Richmond
TNT Sports 1

9.15am
AFL, West Coast Eagles v GWS Giants
TNT Sports 1

11am
Cycling, Giro d’Italia – Stage 9
TNT Sports 3

11am
Tennis, ATP/WTA 1000 Rome
Sky Sports Tennis

11.30am
Roma v Lazio, Serie A
TNT Sports 1

12.15pm
Wales v Italy, Women’s Six Nations
BBC Two

12.30pm
Manchester United v Nottingham Forest, Premier League
Sky Sports Main Event

2pm
Dublin v Westmeath, Leinster senior football final
RTÉ 2

2.15pm
Horse Racing, Naas
TG4

2.30pm
Ireland v Scotland, Women’s Six Nations
Virgin Media One

3pm
Limerick v Waterford, Munster senior hurling championship
GAA+

3pm
Sale Sharks v Leicester Tigers, Premiership Rugby
TNT Sports 1

3pm
Brentford v Crystal Palace, Premier League
Premier Sports 1 and Sky Sports Football

3pm
Premier League, Leeds v Brighton (Sky Sports Main Event), Everton v Sunderland (Sky Sports Premier League), Wolves v Fulham (Sky Sports F1)

4pm
Golf, PGA Championship – fourth round
Sky Sports Golf

4.15pm
Armagh v Monaghan, Ulster senior football final
RTÉ 2 and BBC NI

4.45pm
France v England, Women’s Six Nations
BBC One

5.30pm
Newcastle United v West Ham, Premier League
Sky Sports Main Event

6.30pm
WNBA, Atlanta Dream v Las Vegas Aces
Sky Sports Action

8pm
Golf, PGA Championship – fourth round
Sky Sports Main Event

9.35pm
The Sunday Game
RTÉ 2

10.30pm
Match Of The Day
BBC One

11pm
WNBA, Indiana Fever v Seattle Storm
Sky Sports Action

*****

