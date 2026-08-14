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Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 14 August
7am
Snooker, China Open
TNT Sports 1
8.25am
European Swimming Championships 2026
RTÉ 2
10.30am
European Athletics Championships 2026
RTÉ 2 and BBC One
11.10am
AFL, Fremantle v Adelaide Crows
TNT Sports 2
12pm
Golf, Danish Championship
Sky Sports Golf
2.30pm
Golf, LET Swiss Ladies Open
Sky Sports Mix
2.30pm
Cycling, Tour of Czechia – Stage 2
TNT Sports 2
3.30pm
Cycling, Tour of Portugal – Stage 8
TNT Sports 5
4pm
Tennis, Cincinnati Open
Sky Sports Tennis
5pm
Golf, St Jude Championship, FedEx Playoffs PGA Tour
Sky Sports Golf
5.15pm
European Swimming Championships 2026
RTÉ 2
7.30pm
European Athletics Championships 2026
RTÉ 2 and BBC One
7.45pm
FAI Cup Third Round: UCD v Derry City; Waterford v Athlone Town; Galway United v Bray Wanderers.
LOI TV
8pm
Wolves v Blackburn Rovers, Championship
Sky Sports Main Event
10.30pm
Tennis, Cincinnati Open
Sky Sports Main Event
11pm
Golf, LPGA Cambia Portland Classic
Sky Sports Golf
*****
Saturday 15 August
1.30am
Cricket, Australia v Bangladesh – Test Match Day 3
DAZN
2am
One Fight Night 46, Jhanlo Mark Sangiao v Marcos Aurelio
Sky Sports Action
3.35am
AFL, Richmond v St Kilda
TNT Sports 1
5.30am
AFL, Sri Lanka v India – Test Match Day 1
TNT Sports 4
6.15am
Australia v Japan, Rugby Union International
Sky Sports Main Event
6.45am
AFL, North Melbourne v Geelong Cats
TNT Sports 7
7am
Snooker, China Open
TNT Sports 1
7.15am
AFL, Brisbane Lions v Gold Coast Suns
TNT Sports 2
7.25am
European Athletics Championships 2026
RTÉ 2 and BBC One
10.40am
AFL, Hawthorn v Collingwood
TNT Sports 7
11.10am
AFL, Port Adelaide v Melbourne
TNT Sports 7
11.30am
Golf, Danish Championship
Sky Sports Golf
12.30pm
Notts County v Leicester City, League One
Sky Sports Main Event
1pm
AFLW (deferred coverage)
TG4
1pm
Golf, LET Swiss Ladies Open
Sky Sports Mix
1.15pm
Horse Racing, Newbury and Newmarket
ITV1
1.30pm
European Gymnastics Championships
BBC Two
2.30pm
Munster v Ulster, Women’s Interprovincial Rugby Championship
Spórt TG4 YouTube
2.30pm
Cycling, Tour of Czechia – Stage 3
TNT Sports 3
3pm
WNL Premier Division: Cork City v DLR Waves; Waterford v Galway United; Peamount United v Shamrock Rovers (5pm); Athlone Town v Sligo Rovers (6pm); Wexford v Treaty United (6pm).
3pm
York City v Bristol Rovers, League Two
Sky Sports Football
3.30pm
Cycling, Tour of Portugal – Stage 6
TNT Sports 6
4pm
FAI Cup Third Round: College Corinthians v Drogheda United; Dundalk v Castlebar Celtic (5pm).
LOI TV
4pm
Golf, St Jude Championship, FedEx Playoffs PGA Tour
Sky Sports Golf
4pm
Tennis, Cincinnati Open
Sky Sports Tennis
4.30pm
Leinster v Connacht, Women’s Interprovincial Rugby Championship
Spórt TG4 YouTube
5.15pm
European Swimming Championships 2026
RTÉ 2
5.30pm
Sheffield United v Birmingham City, Championship
Sky Sports Main Event
5.45pm
Dundee United v Celtic, Premier Sports Cup
Premier Sports 1
6pm
Bulls v New Zealand, Rugby Union Friendly
Sky Sports Mix
7.30pm
European Athletics Championships 2026
RTÉ 2 and BBC One
7.35pm
WNL Premier Division; Bohemians v Shelbourne
TG4
8pm
Golf, St Jude Championship, FedEx Playoffs PGA Tour
Sky Sports Main Event
8pm
Golf, LPGA Cambia Portland Classic
Sky Sports Mix
11pm
Tennis, Cincinnati Open
Sky Sports Main Event
11.30pm
USA v Argentina XV, Rugby Union International
RugbyPass
*****
Sunday 16 August
2am
UFC 330, Islam Makhachev v Ian Machado Garry
TNT Sports 1
4.40am
AFL, GWS Giants v West Coast Eagles
TNT Sports 6
5.30am
Cricket, Sri Lanka v India – Test Match Day 2
TNT Sports 4
6.15am
AFL, Western Bulldogs v Carlton
TNT Sports 1
7am
Snooker, China Open
TNT Sports 2
7.25am
European Athletics Championships 2026
RTÉ 2 and BBC One
7.40am
AFL, Essendon v Sydney Swans
TNT Sports 5
10.30am
Hockey World Cup, Men’s – Ireland v Australia
RTÉ 2
11am
Golf, Danish Championship
Sky Sports Golf
12pm
AFLW (deferred coverage)
TG4
12pm
Cycling, Tour of Czechia – Stage 4
TNT Sports 1
1.30pm
Watford v Southampton, Championship
Sky Sports Main Event
2pm
FAI Cup Third Round: St Patrick’s Athletic v Shamrock Rovers
RTÉ 2
2pm
Waterford senior hurling quarter-final, Abbeyside-Ballinacourty v Roanmore
TG4
3pm
Arsenal v Manchester City, FA Community Shield
TNT Sports 1
3.30pm
Cycling, Tour of Portugal – Final stage
TNT Sports 7
4pm
Burnley v West Ham, Championship
Sky Sports Main Event
4pm
Rangers v St Mirren, Premier Sports Cup
Premier Sports 1
4pm
Golf, St Jude Championship, FedEx Playoffs PGA Tour
Sky Sports Golf
4pm
Tennis, Cincinnati Open
Sky Sports Tennis
5.15pm
European Swimming Championships 2026
RTÉ 2
7pm
FAI Cup Third Round: Bohemians v Longford Town
LOI TV
7.30pm
Hockey World Cup, Women’s – Ireland v Spain
RTÉ 2
9.05pm
European Athletics Championships 2026
RTÉ 2
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