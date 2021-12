URC games involving South African sides in Ireland pushed back to February

THE UNITED RUGBY Championship games involving South African sides travelling to Ireland have been rescheduled to the last weekend of February.

The games against the Irish provinces were due to take place in January but have now been pushed back to avoid further rescheduling in the immediate calendar.

The URC have also announced that the postponed fixtures from round 6 and 7 that were due to take place in South Africa will now be moved to the weekends of 11/12 March and 18/19 March.

URC schedule from R10 to R17

R10 – Saturday, 8 January

Edinburgh v Cardiff | 15:00 UK / 16:00 ITA / 17:00 SA | BBC Wales, Premier Sports

Glasgow Warriors v Ospreys | 17:15 UK / 18:15 ITA / 19:15 SA | Premier Sports, S4C

Munster v Ulster | 19:35 UK / 20:35 ITA / 21 :35 SA | RTE, Super Sport, Premier Sports

Scarlets v Dragons | 19:35 UK / 20:35 ITA / 21 :35 SA | Premier Sports

R8 (SA Derbies) – Saturday, 22 January

Emirates Lions v Cell C Sharks | 13:00 UK / 14:00 ITA / 15:00 SA | Super Sport, Premier Sports

Vodacom Bulls v DHL Stormers | 15:05 UK / 16:05 ITA / 17:05 SA | Super Sport, Premier Sports

R11 – Friday, 28 January

Ulster v Scarlets | 19.35 UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | Premier Sports

Dragons v Benetton | 19.35 UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | BBC Wales, Mediaset, Premier Sports

Saturday, 29 January

Emirates Lions v Vodacom Bulls | 13.00 UK / 14.00 ITA / 15.00 SA | Super Sport, Premier Sports

Connacht v Glasgow Warriors | 14.55 UK / 15.55 ITA / 16.55 SA | RTÉ 2, Premier Sports

Cell C Sharks v DHL Stormers | 15.05 UK / 16.05 ITA / 17.05 SA | SuperSport, Premier Sports

Zebre Parma Parma v Munster | 17.00 UK / 18.00 ITA / 19.00 SA | Mediaset, RTÉ 2, Premier Sports

Ospreys v Edinburgh | 17.15 UK / 18.15 ITA / 19.15 SA | Premier Sports

Cardiff v Leinster | 19.35 UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | S4C, TG4, Premier Sports

R9 (SA Derbies) – Saturday, 5 February

Vodacom Bulls v Emirates Lions | 13.00 UK / 14.00 ITA / 15.00 SA | Super Sport, Premier Sports

DHL Stormers v Cell C Sharks | 15.05 UK / 16.05 ITA / 17.05 SA | Super Sport, Premier Sports

R12 (SA Derbies) – Saturday, 12 February

Emirates Lions v DHL Stormers | 13.00 UK / 14.00 ITA / 15.00 SA | Super Sport, Premier Sports

Vodacom Bulls v Cell C Sharks | 15.05 UK / 16.05 ITA / 17.05 SA | Super Sport, Premier Sports

R12 – Friday, 18 February

Munster v Edinburgh | 19.35 UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | TG4, Premier Sports

Cardiff v Zebre Parma | 19.35 UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | BBC Wales, Mediaset, Premier Sports

Saturday, 19 February

Leinster v Ospreys | 17.00 UK / 18.00 ITA / 19.00 SA | RTÉ 2, S4C, Premier Sports

Scarlets v Connacht | 19.35 UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | S4C, TG4, Premier Sports

Glasgow Warriors v Benetton | 19.35 UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | Premier Sports, Mediaset

Sunday, 20 February

Dragons v Ulster | 14:00 UK / 15:00 ITA / 16:00 SA | Premier Sports

R10 (Rescheduled) – Friday, February 25

Zebre Parma v Vodacom Bulls | 17:30 UK / 18:30 ITA / 19:30 SA | Mediaset, Super Sport, Premier Sports

Leinster v Emirates Lions | 19:35 UK / 20:35 ITA / 21 :35 SA | TG4, Super Sport, Premier Sports

Saturday, 26 February

Connacht v DHL Stormers | 13:00 UK / 14:00 ITA / 15:00 SA | RTE, Super Sport, Premier Sports

Benetton v Cell C Sharks | 15:05 UK / 16:05 ITA / 17:05 SA | Mediaset, Super Sport, Premier Sports

R13 – Friday, 4 March

Ulster v Cardiff | 19.35 UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | BBC NI, BBC Wales, RTÉ 2, Premier Sports

Edinburgh v Connacht | 19.35 UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | Premier Sports, TG4

Saturday, 5 March

Benetton v Leinster | 12.55 UK / 13.55 ITA / 14.55 SA | Mediaset, RTÉ 2, Premier Sports

Scarlets v Glasgow Warriors | 17.15 UK / 18.15 ITA / 19.15 SA | Premier Sports

Munster v Dragons | 17.15 UK / 18.15 ITA / 19.15 SA | TG4, S4C, Premier Sports

Sunday, 6 March

Ospreys v Zebre Parma | 14.00 UK / 15.00 ITA / 16.00 SA | S4C, Mediaset, Premier Sports

R6 (Rescheduled) – Weekend of 11/12/13 March

DHL Stormers v Zebre Parma | TBC | Super Sport, Premier Sports

Cell C Sharks v Scarlets | TBC | Super Sport, S4C, Premier Sports

Vodacom Bulls v Munster | TBC | Super Sport, TG4, Premier Sports

Emirates Lions v Cardiff | TBC | Super Sport, S4C, Premier Sports

R7 (Rescheduled) – Weekend of 18/19/20 March

Vodacom Bulls v Scarlets | TBC | Super Sport, BBC Wales, Premier Sports

Cell C Sharks v Zebre Parma | TBC | Super Sport, Italian TV, Premier Sports

Emirates Lions v Munster | TBC | Super Sport, RTE, Premier Sports

DHL Stormers v Cardiff | TBC | Super Sport, S4C, Premier Sports

R14 – Friday, 25 March

Emirates Lions v Ospreys | 17.00 UK / 18.00 ITA / 19.00 SA | Super Sport, BBC Wales, Premier Sports

Munster v Benetton | 19.35 UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | TG4, Mediaset, Premier Sports

Saturday, 26 March

Zebre Parma v Scarlets | 13.00 UK / 14.00 ITA / 15.00 SA | Mediaset, BBC Wales, Premier Sports

DHL Stormers v Ulster | 13.00 UK / 14.00 ITA / 15.00 SA | Super Sport, Premier Sports

Cell C Sharks v Edinburgh | 15.05 UK / 16.05 ITA / 17.05 SA | Super Sport, Premier Sports

Cardiff v Glasgow Warriors | 17.15 UK / 18.15 ITA / 19.15 SA | Premier Sports

Vodacom Bulls v Dragons | 17.15 UK / 18.15 ITA / 19.15 SA | SuperSport, S4C, Premier Sports

Connacht v Leinster | 19.35 UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | RTÉ 2, Premier Sports

R15 – Friday, 1 April

Cell C Sharks v Dragons | 18.30 UK / 19.30 ITA & SA | Super Sport, BBC Wales, Premier Sports

Glasgow Warriors v Zebre Parma | 19.35 UK / 20.35 ITA & SA | Premier Sports, Mediaset

SEE SPORT

DIFFERENTLY

Saturday, 2 April

Benetton v Connacht | 12.00 UK / 13.00 ITA & SA | Mediaset, RTÉ 2, Premier Sports

Vodacom Bulls v Ulster | 13.00 UK / 14.00 ITA & SA | SuperSport, Premier Sports

Emirates Lions v Edinburgh | 15.05 UK / 16.05 ITA & SA | Super Sport, Premier Sports

DHL Stormers v Ospreys | 17.15 UK / 18.15 ITA & SA | SuperSport, S4C, Premier Sports

Leinster v Munster | 19.00 UK / 20.00 ITA & SA | TG4, Premier Sports

Scarlets v Cardiff | 19.35 UK / 20.35 ITA & SA | Premier Sports

R13 (SA Derbies) – Saturday, 9 April

DHL Stormers v Vodacom Bulls | 13:00 UK / 14:00 ITA & SA | Super Sport, Premier Sport

Cell C Sharks v Emirates Lions | 15 :05 UK / 16 :05 ITA & SA | Super Sport, Premier Sport

R16 – Friday, 22 April

DHL Stormers v Glasgow Warriors | 17.30 UK / 18.30 ITA & SA | SuperSport, Premier Sport

Ulster v Munster | 19.35 UK / 20.35 ITA & SA | BBC NI, RTÉ 2, Premier Sports

Edinburgh v Zebre Parma | 19.45 UK / 20.45 ITA & SA | Premier Sports, Mediaset

Saturday, 23 April

Vodacom Bulls v Benetton | 13.00 UK / 14.00 ITA & SA | SuperSport, Mediaset, Premier Sports

Emirates Lions v Connacht | 15.05 UK / 16.05 ITA & SA | SuperSport, RTÉ 2, Premier Sports

Dragons v Scarlets | 15.00 UK / 16.00 ITA & SA | BBC Wales, Premier Sports

Cardiff v Ospreys | 17.15 UK / 18.15 ITA & SA | S4C, Premier Sports

Cell C Sharks v Leinster | 17.15 UK / 18.15 ITA & SA | SuperSport, TG4, Premier Sports

R17 – Friday, 29 April

Vodacom Bulls v Glasgow Warriors | 18.00 UK / 19.00 ITA & SA | Super Sport, Premier Sports

Munster v Cardiff | 19.35 UK / 20.35 ITA & SA | TG4, BBC Wales, Premier Sports

Saturday, 30 April

Emirates Lions v Benetton | 13.00 UK / 14.00 ITA & SA | Super Sport, Mediaset, Premier Sports

Cell C Sharks v Connacht | 15.05 UK / 16.05 ITA & SA | Super Sport, TG4, Premier Sports

Zebre Parma v Dragons | 15.05 UK / 16.05 ITA & SA | Mediaset, S4C, Premier Sports

DHL Stormers v Leinster | 17.15 UK / 18.15 ITA & SA | Super Sport, RTÉ 2, Premier Sports

Ospreys v Scarlets | 17.15 UK / 18.15 ITA & SA | Premier Sports

Edinburgh v Ulster | 19.35 UK / 20.35 ITA & SA | Premier Sports

R18 – Weekend of 20/21/22 May (To Be Confirmed in January 2022)

Connacht v Zebre Parma | TBC

Leinster v Edinburgh | TBC

Ulster v Cell C Sharks | TBC

Dragons v Emirates Lions | TBC

Scarlets v DHL Stormers | TBC

Ospreys v Vodacom Bulls | TBC

Glasgow Warriors v Munster | TBC

Benetton v Cardiff | TBC

