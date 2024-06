Harnedy returns to Cork team for All-Ireland SHC quarter-final with Dublin

SEAMUS HARNEDY HAS been named in the Cork team for Saturday’s All-Ireland SHC quarter-final meeting with Dublin in Thurles (throw-in 1.15pm).

Harnedy is the only change from the team which beat Offaly in Tullamore last weekend, with Conor Lehane dropping to the bench.

Damien Cahalane is also named on the Cork bench after recovering from a calf problem.

Meanwhile the Cork football team has also been announced, with John Cleary’s side preparing to face Louth in their All-Ireland SFC preliminary quarter-final in Monaghan on Saturday (throw-in 3pm).

Clearly has named the same starting side from last weekend’s defeat to Tyrone, with Cork captain Brian Hurley returning on the bench after injury.

Cork SH (v Dublin):

1. Patrick Collins (Ballinhassig)

2. Niall O’Leary (Castlelyons), 3. Eoin Downey (Glen Rovers), 4. Sean O’Donoghue (Inniscarra) (capt)

5. Tim O Mahony (Newtownshandrum), 6. Robert Downey (Glen Rovers), 7. Mark Coleman (Blarney)

8. Ciaran Joyce (Castlemartyr), 9. Darragh Fitzgibbon (Charleville)

10. Declan Dalton (Fr O’Neill’s), 11. Shane Barrett (Blarney), 12. Seamus Harnedy (St Ita’s)

13. Patrick Horgan (Glen Rovers), 14. Alan Connolly (Blackrock), 15. Brian Hayes (St Finbarr’s)

Substitutes:

16. Brion Saunderson (Midleton)

17. Damian Cahalane (St Finbarrs)

18. Ger Millerick (Fr O’Neill’s)

19. Tommy O’Connell (Midleton)

20. Luke Meade (Newcestown)

21. Shane Kingston (Douglas)

22. Robbie O’Flynn (Erins Own)

23. Jack O’Connor (Sarsfields)

24. Sean Twomey (Courcey Rovers)

25. Padraig Power (Blarney)

26. Conor Lehane (Midleton)

Cork SF (v Louth)

1. Christopher Kelly (Éire Óg)

2. Kevin Flahive (Douglas), 3. Daniel O’Mahony (Knocknagree), 4. Maurice Shanley (Clonakilty)

5. Rory Maguire (Castlehaven), 6. Tommy Walsh (Kanturk), 7. Matty Taylor (Mallow)

8. Ian Maguire (St Finbarrs), 9. Colm O’Callaghan (Éire Óg)

10. Paul Walsh (Kanturk), 11. Sean Powter (Douglas), 12. Brian O’Driscoll (Carrigaline)

13. Mark Cronin (Nemo Rangers). 14 Chris Óg Jones (Uibh Laoire), 15) Steven Sherlock (St Finbarrs)

Substitutes:

16. Micheal Aodh Martin (Nemo Rangers)

17. Sean Meehan (Kiskeam)

18. Darragh Cashman (Millstreet)

19. Thomas Clancy (Clonakilty)

20. John O’Rourke (Carbery Rangers)

21. Killian O’Hanlon (Kilshannig)

22. Eoghan McSweeney (Knocknagree)

23. Jack Cahalane (Castlehaven)

24. Ruairi Deane (Bantry Blues)

25. Conor Corbett (Clyda Rovers)

26. Brian Hurley (Castlehaven) (capt)