Here's your essential TV guide for live sport on Christmas week

Plenty to get stuck into over the next few days.
7.01am, 22 Dec 2025

Monday 22 December

12.30pm
Darts, World Championship – Second Round
Sky Sports Main Event

12.45pm
Cycling, Cyclo Cross World Cup, Hofstade – Belgium (Women’s 12.45pm, Men’s 2pm)
TNT Sports 2

2pm
Mali v Zambia, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube

2.25pm
GAA 2025, Cluichí na Bliana – Ulster SFC final: Armagh v Donegal
TG4

5pm
South Africa v Angola, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube

7pm
Napoli v Bologna, Supercoppa Final
Premier Sports 2

7pm
Darts, World Championship – Second Round
Sky Sports Darts

7.45pm
GAA Documentary, 70s – Réabhlóid Shóisialta
TG4

8pm
Fulham v Nottingham Forest, Premier League
Sky Sports Main Event

8pm
Egypt v Zimbabwe, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube

8pm
Athletic Bilbao v Espanyol, La Liga
Premier Sports 1

*****

Tuesday 23 December

12am
NBA, Cleveland Cavaliers v Charlotte Hornets
Sky Sports +

1.15am
NFL, Indianapolis Colts v San Francisco 49ers
Sky Sports Main Event

2.30am
NBA, Oklahoma City Thunder v Memphis Grizzlies
Sky Sports +

12.30pm
DR Congo v Benin, Africa Cup of Nations – Group Stage
Channel 4 Sport YouTube

12.30pm
Darts, World Championship – Second Round
Sky Sports Main Event

12.30pm
Cycling, Cyclo Cross World Cup, Heusden Zolder – Belgium (Women’s 12.30pm, Men’s 2pm)
TNT Sports 1

3pm
Senegal v Botswana, Africa Cup of Nations – Group Stage
Channel 4 Sport YouTube

4.10pm
GAA 2025, Cluichí na Bliana – Leinster SFC final: Louth v Meath
TG4

5.30pm
Nigeria v Tanzania, Africa Cup of Nations – Group Stage
Channel 4 Sport YouTube

7pm
Darts, World Championship – Second Round
Sky Sports Darts

8pm
Arsenal v Crystal Palace, Carabao Cup Quarter-Final
Sky Sports Main Event and ITV1

8pm
Tunisia v Uganda, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube

*****

Wednesday 24 December

1am
NBA, Dallas Mavericks v Denver Nuggets
Sky Sports Main Event

4am
NBA, Los Angeles Clippers v Houston Rockets
Sky Sports Main Event

12.30pm
Burkina Faso v Equatorial Guinea, Africa Cup of Nations Group Stage
Channel 4 Sport YouTube

3pm
Algeria v Sudan, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube

5.30pm
Ivory Coast v Mozambique, Africa Cup of Nations – Group Stage
Channel 4 Sport YouTube

8pm
Cameroon v Gabon, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube

11.30pm
Cricket, Australia v England, The Ashes 2025/26 Day 1
TNT Sports 1

*****

Thursday 25 December 

5pm
NBA, New York Knicks v Cleveland Cavaliers
Sky Sports Main Event

6pm
NFL, Washington Commanders v Dallas Cowboys
Netflix

7.30pm
NBA, Oklahoma City Thunder v San Antonio Spurs
Sky Sports Main Event

9.30pm
NFL, Minnesota Vikings v Detroit Lions
Netflix

10pm
NBA, Golden State Warriors v Dallas Mavericks
Sky Sports Main Event

*****

Friday 26 December

1am
NBA, Los Angeles Lakers v Houston Rockets
Sky Sports +

1.15am
NFL, Kansas City Chiefs v Denver Broncos
Sky Sports Main Event

3.30am
NBA, Denver Nuggets v Minnesota Timberwolves
Sky Sports Main Event

12.30pm
Birmingham City v Derby County, Championship
Sky Sports Main Event

12.30pm
Angola v Zimbabwe, Africa Cup of Nations Group Stage
Channel 4 Sport YouTube

12.30pm
Horse Racing, Kempton
Virgin Media One and ITV1

12.30pm
Cycling, Cyclo Cross World Cup, Gavere – Belgium (Women’s 12.30pm, Men’s 2pm)
TNT Sports 1

1pm
Horse Racing, Leopardstown
RTÉ 2

1pm
Millwall v Ipswich Town, Championship
Sky Sports +

3pm
Egypt v South Africa, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube

3pm
Cardiff v Dragons, United Rugby Championship
Premier Sports 1

3pm
Chesterfield v Notts County, League Two
Sky Sports Main Event

4.30pm
GAA 2025, Cluichí na Bliana – All-Ireland SHC quarter-final: Dublin v Limerick
TG4

5.30pm
Scarlets v Ospreys, United Rugby Championship
Premier Sports 1

5.30pm
Wrexham v Sheffield United, Championship
Sky Sports Main Event

5.30pm
Zambia v Comoros, Africa Cup of Nations Group Stage
Channel 4 Sport YouTube

5.30pm
Sale Sharks v Harlequins, Premiership Rugby
TNT Sports 1

7.15pm
GAA Documentary, Clann na nGael – Comórtas Peile
TG4

8pm
Manchester United v Newcastle United, Premier League
Sky Sports Main Event

8pm
Morocco v Mali, Africa Cup of Nations Group Stage
Channel 4 Sport YouTube

8.15pm
Soccer Documentary, George Best igCorcaigh
TG4

11.30pm
Cricket, Australia v England, The Ashes 2025/26 Day 2
TNT Sports 1

*****

Saturday 27 December

12.30pm
Nottingham Forest v Manchester City, Premier League
TNT Sports 1

12.30pm
Hibernian v Hearts, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event

12.30pm
Benin v Botswana, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube

12.30pm
Darts, World Championship – Third Round
Sky Sports Darts

1pm
Horse Racing, Leopardstown
RTÉ 2

1pm
Horse Racing, Kempton and Chepstow
ITV1

3pm
Liverpool v Wolves, Premier League
Premier Sports 1

3pm
Livingston v Celtic, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event

3pm
Senegal v DR Congo, Africa Cup of Nations Group Stage
Channel 4 Sport YouTube

3pm
Bristol Bears v Newcastle, Premiership Rugby
TNT Sports Extra

3pm
Edinburgh v Glasgow Warriors, United Rugby Championship
Premier Sports 2

3.05pm
Gloucester v Saracens, Premiership Rugby
TNT Sports 1

4.25pm
GAA, Cúil na Bliana – 30 best goals of 2025 (voted by the public)
TG4

5.30pm
Chelsea v Aston Villa, Premier League
Sky Sports Main Event

5.30pm
Connacht v Ulster, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1

5.30pm
Bath v Northampton, Premiership Rugby
TNT Sports 1

5.30pm
Uganda v Tanzania, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube

5.45pm
Aberdeen v Dundee United, Scottish Premiership
Premier Sports 2

7pm
Darts, World Championship – Third Round
Sky Sports Main Event

7.45pm
Munster v Leinster, United Rugby Championship
Premier Sports 1

7.45pm
Pisa v Juventus, Serie A
TNT Sports 2

8pm
Nigeria v Tunisia, Africa Cup of Nations Group Stage
Channel 4 Sport YouTube

10.25pm
BBC Match of the Day
BBC One

11.30pm
Cricket, Australia v England, The Ashes 2025/26 Day 3
TNT Sports 1

*****

Sunday 28 December

12.30pm
Darts, World Championship – Third Round
Sky Sports Darts

12.30pm
Cycling, Cyclo Cross World Cup, Dendermonde – Belgium (Women’s 12.30pm, Men’s 2pm)
TNT Sports 4

12.30pm
Gabon v Mozambique, Africa Cup of Nations Group Stage
Channel 4 Sport YouTube

1pm
Horse Racing, Leopardstown
RTÉ 2

2pm
Sunderland v Leeds United, Premier League
Sky Sports Main Event

3pm
Equatorial Guinea v Sudan, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube

3pm
Exeter Chiefs v Leicester Tigers, Premiership Rugby
TNT Sports 1

3.35pm
GAA 2025, Cluichí na Bliana – All-Ireland SHC semi-final: Kilkenny v Tipperary
TG4

3.45pm
Tennis, Sabalenka v Kyrgios
BBC One

4.30pm
Crystal Palace v Tottenham Hotspur, Premier League
Sky Sports Main Event

5.30pm
Algeria v Burkina Faso, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube

7pm
Darts, World Championship – Third Round
Sky Sports Main Event

8pm
Ivory Coast v Cameroon, Africa Cup of Nations Group Stage
Channel 4 Sport YouTube

8pm
Golf, TGL – New York v Atlanta Drive
Sky Sports Golf

10.25pm
Match Of The Day
BBC One

11.30pm
Cricket, Australia v England, The Ashes 2025/26 Day 4
TNT Sports 1

