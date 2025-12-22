The 42 supports the work of the Press Council of Ireland and the Office of the Press Ombudsman, and our staff operate within the Code of Practice. You can obtain a copy of the Code, or contact the Council, at https://www.presscouncil.ie, PH: (01) 6489130, Lo-Call 1800 208 080 or email: mailto:info@presscouncil.ie
Here's your essential TV guide for live sport on Christmas week
Monday 22 December
12.30pm
Darts, World Championship – Second Round
Sky Sports Main Event
12.45pm
Cycling, Cyclo Cross World Cup, Hofstade – Belgium (Women’s 12.45pm, Men’s 2pm)
TNT Sports 2
2pm
Mali v Zambia, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube
2.25pm
GAA 2025, Cluichí na Bliana – Ulster SFC final: Armagh v Donegal
TG4
5pm
South Africa v Angola, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube
7pm
Napoli v Bologna, Supercoppa Final
Premier Sports 2
7pm
Darts, World Championship – Second Round
Sky Sports Darts
7.45pm
GAA Documentary, 70s – Réabhlóid Shóisialta
TG4
8pm
Fulham v Nottingham Forest, Premier League
Sky Sports Main Event
8pm
Egypt v Zimbabwe, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube
8pm
Athletic Bilbao v Espanyol, La Liga
Premier Sports 1
*****
Tuesday 23 December
12am
NBA, Cleveland Cavaliers v Charlotte Hornets
Sky Sports +
1.15am
NFL, Indianapolis Colts v San Francisco 49ers
Sky Sports Main Event
2.30am
NBA, Oklahoma City Thunder v Memphis Grizzlies
Sky Sports +
12.30pm
DR Congo v Benin, Africa Cup of Nations – Group Stage
Channel 4 Sport YouTube
12.30pm
Darts, World Championship – Second Round
Sky Sports Main Event
12.30pm
Cycling, Cyclo Cross World Cup, Heusden Zolder – Belgium (Women’s 12.30pm, Men’s 2pm)
TNT Sports 1
3pm
Senegal v Botswana, Africa Cup of Nations – Group Stage
Channel 4 Sport YouTube
4.10pm
GAA 2025, Cluichí na Bliana – Leinster SFC final: Louth v Meath
TG4
5.30pm
Nigeria v Tanzania, Africa Cup of Nations – Group Stage
Channel 4 Sport YouTube
7pm
Darts, World Championship – Second Round
Sky Sports Darts
8pm
Arsenal v Crystal Palace, Carabao Cup Quarter-Final
Sky Sports Main Event and ITV1
8pm
Tunisia v Uganda, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube
*****
Wednesday 24 December
1am
NBA, Dallas Mavericks v Denver Nuggets
Sky Sports Main Event
4am
NBA, Los Angeles Clippers v Houston Rockets
Sky Sports Main Event
12.30pm
Burkina Faso v Equatorial Guinea, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube
3pm
Algeria v Sudan, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube
5.30pm
Ivory Coast v Mozambique, Africa Cup of Nations – Group Stage
Channel 4 Sport YouTube
8pm
Cameroon v Gabon, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube
11.30pm
Cricket, Australia v England, The Ashes 2025/26 Day 1
TNT Sports 1
*****
Thursday 25 December
5pm
NBA, New York Knicks v Cleveland Cavaliers
Sky Sports Main Event
6pm
NFL, Washington Commanders v Dallas Cowboys
Netflix
7.30pm
NBA, Oklahoma City Thunder v San Antonio Spurs
Sky Sports Main Event
9.30pm
NFL, Minnesota Vikings v Detroit Lions
Netflix
10pm
NBA, Golden State Warriors v Dallas Mavericks
Sky Sports Main Event
*****
Friday 26 December
1am
NBA, Los Angeles Lakers v Houston Rockets
Sky Sports +
1.15am
NFL, Kansas City Chiefs v Denver Broncos
Sky Sports Main Event
3.30am
NBA, Denver Nuggets v Minnesota Timberwolves
Sky Sports Main Event
12.30pm
Birmingham City v Derby County, Championship
Sky Sports Main Event
12.30pm
Angola v Zimbabwe, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube
12.30pm
Horse Racing, Kempton
Virgin Media One and ITV1
12.30pm
Cycling, Cyclo Cross World Cup, Gavere – Belgium (Women’s 12.30pm, Men’s 2pm)
TNT Sports 1
1pm
Horse Racing, Leopardstown
RTÉ 2
1pm
Millwall v Ipswich Town, Championship
Sky Sports +
3pm
Egypt v South Africa, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube
3pm
Cardiff v Dragons, United Rugby Championship
Premier Sports 1
3pm
Chesterfield v Notts County, League Two
Sky Sports Main Event
4.30pm
GAA 2025, Cluichí na Bliana – All-Ireland SHC quarter-final: Dublin v Limerick
TG4
5.30pm
Scarlets v Ospreys, United Rugby Championship
Premier Sports 1
5.30pm
Wrexham v Sheffield United, Championship
Sky Sports Main Event
5.30pm
Zambia v Comoros, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube
5.30pm
Sale Sharks v Harlequins, Premiership Rugby
TNT Sports 1
7.15pm
GAA Documentary, Clann na nGael – Comórtas Peile
TG4
8pm
Manchester United v Newcastle United, Premier League
Sky Sports Main Event
8pm
Morocco v Mali, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube
8.15pm
Soccer Documentary, George Best igCorcaigh
TG4
11.30pm
Cricket, Australia v England, The Ashes 2025/26 Day 2
TNT Sports 1
*****
Saturday 27 December
12.30pm
Nottingham Forest v Manchester City, Premier League
TNT Sports 1
12.30pm
Hibernian v Hearts, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event
12.30pm
Benin v Botswana, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube
12.30pm
Darts, World Championship – Third Round
Sky Sports Darts
1pm
Horse Racing, Leopardstown
RTÉ 2
1pm
Horse Racing, Kempton and Chepstow
ITV1
3pm
Liverpool v Wolves, Premier League
Premier Sports 1
3pm
Livingston v Celtic, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event
3pm
Senegal v DR Congo, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube
3pm
Bristol Bears v Newcastle, Premiership Rugby
TNT Sports Extra
3pm
Edinburgh v Glasgow Warriors, United Rugby Championship
Premier Sports 2
3.05pm
Gloucester v Saracens, Premiership Rugby
TNT Sports 1
4.25pm
GAA, Cúil na Bliana – 30 best goals of 2025 (voted by the public)
TG4
5.30pm
Chelsea v Aston Villa, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
Connacht v Ulster, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1
5.30pm
Bath v Northampton, Premiership Rugby
TNT Sports 1
5.30pm
Uganda v Tanzania, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube
5.45pm
Aberdeen v Dundee United, Scottish Premiership
Premier Sports 2
7pm
Darts, World Championship – Third Round
Sky Sports Main Event
7.45pm
Munster v Leinster, United Rugby Championship
Premier Sports 1
7.45pm
Pisa v Juventus, Serie A
TNT Sports 2
8pm
Nigeria v Tunisia, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube
10.25pm
BBC Match of the Day
BBC One
11.30pm
Cricket, Australia v England, The Ashes 2025/26 Day 3
TNT Sports 1
*****
Sunday 28 December
12.30pm
Darts, World Championship – Third Round
Sky Sports Darts
12.30pm
Cycling, Cyclo Cross World Cup, Dendermonde – Belgium (Women’s 12.30pm, Men’s 2pm)
TNT Sports 4
12.30pm
Gabon v Mozambique, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube
1pm
Horse Racing, Leopardstown
RTÉ 2
2pm
Sunderland v Leeds United, Premier League
Sky Sports Main Event
3pm
Equatorial Guinea v Sudan, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube
3pm
Exeter Chiefs v Leicester Tigers, Premiership Rugby
TNT Sports 1
3.35pm
GAA 2025, Cluichí na Bliana – All-Ireland SHC semi-final: Kilkenny v Tipperary
TG4
3.45pm
Tennis, Sabalenka v Kyrgios
BBC One
4.30pm
Crystal Palace v Tottenham Hotspur, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
Algeria v Burkina Faso, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube
7pm
Darts, World Championship – Third Round
Sky Sports Main Event
8pm
Ivory Coast v Cameroon, Africa Cup of Nations - Group Stage
Channel 4 Sport YouTube
8pm
Golf, TGL – New York v Atlanta Drive
Sky Sports Golf
10.25pm
Match Of The Day
BBC One
11.30pm
Cricket, Australia v England, The Ashes 2025/26 Day 4
TNT Sports 1
