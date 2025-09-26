12pm Women’s Super League; Liverpool v Manchester United (Sky Sports Main Event); Brighton v Everton (Sky Sports +); Leicester v Tottenham (Sky Sports +); Manchester City v London City (Sky Sports Mix)
1pm
Snooker, British Open… (later at 7pm) ITV4
1pm Northampton v Exeter Chiefs, Premiership Rugby TNT Sports 1
2pm Thomastown v Ballyhale Shamrocks, Kilkenny senior hurling quarter-final TG4
2pm Aston Villa v Fulham, Premier League Sky Sports Premier League
2pm NFL, Pittsburgh Steelers v Minnesota Vikings Virgin Media One and Sky Sports NFL
3pm Livingston v Rangers, Scottish Premiership Sky Sports Football
The 42 supports the work of the Press Council of Ireland and the Office of the Press Ombudsman, and our staff operate within the Code of Practice. You can obtain a copy of the Code, or contact the Council, at https://www.presscouncil.ie, PH: (01) 6489130, Lo-Call 1800 208 080 or email: mailto:info@presscouncil.ie
Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 26 September
8.05am
AFL Women’s, Carlton v Fremantle (TNT Sports 4); Western Bulldogs v Collingwood (TNT Sports 4)
8.10am
Southland v Tasman, Rugby National Provincial Championship
Sky Sports Mix
10.45am
Cycling, UCI Road World Championships (Men’s U23 Road Race)
TNT Sports 1
11.30am
Golf, Ryder Cup (4 Foursome & 4 Fourball matches)
Sky Sports Main Event
1pm
Snooker, British Open… (later at 7pm)
ITV4
1pm
Horse Racing, Newmarket
Virgin Media One and ITV1
1.55pm
Horse Racing, Listowel Harvest Festival
TG4
3.30pm
Cricket, India v Sri Lanka – Asia Cup
TNT Sports 3
6pm
DHL Stormers v Leinster, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1
7.30pm
Bayern Munich v Werder Bremen, Bundesliga
Bundesliga YouTube
7.45pm
Shamrock Rovers v Bohemians, LOI Premier Division
Virgin Media Two
7.45pm
LOI Premier Division, Galway United v Cork City; Drogheda United v Derry City; Shelbourne v Waterford;
LOI TV
7.45pm
LOI First Division, Kerry v Treaty United; Dundalk v UCD; Cobh Ramblers v Finn Harps; Athlone Town v Wexford; Bray Wanderers v Longford Town.
LOI TV
7.45pm
Harlequins v Bath, Premiership Rugby
TNT Sports 1
7.45pm
Newcastle v Saracens, Premiership Rugby
TNT Sports Extra
8pm
West Brom v Leicester City, Championship
Sky Sports Main Event
8.05pm
Ulster v Dragons, United Rugby Championship
Premier Sports 1
8.05pm
Glasgow Warriors v Sharks, United Rugby Championship
Premier Sports 2
*****
Saturday 27 September
3am
Tennis, ATP 500 Tokyo, ATP 500 Beijing, WTA 1000 Beijing
Sky Sports Main Event
5.30am
AFL Grand Final, Geelong Cats v Brisbane Lions
TNT Sports 1
6.05am
New Zealand v Australia, Rugby Championship
Sky Sports Main Event
10am
GAA 2025 Highlights
TG4
11am
Cycling, UCI Road World Championships (Women’s Elite Road Race)
TNT Sports 3
11.30am
Golf, Ryder Cup (4 Foursome & 4 Fourball matches)
Sky Sports Main Event
12pm
Arsenal v Aston Villa, Women’s Sports League
Sky Sports Premier League
12.30pm
Brentford v Manchester United, Premier League
TNT Sports 1
12.30pm
Coventry City v Birmingham City, Championship
Sky Sports Football
1pm
Snooker, British Open… (later at 7pm)
ITV4
1pm
Bulls v Ospreys, United Rugby Championship
Premier Sports 2
1.30pm
Horse Racing, Newmarket and Haydock Park
Virgin Media One and ITV1
2pm
Horse Racing, Listowel Harvest Festival
TG4
2.05pm
Cycling, Tour of Langkawi – Stage 1
TNT Sports Extra
3pm
Crystal Palace v Liverpool, Premier League
Premier Sports 1
3pm
WNL Premier Division, Bohemians v Sligo Rovers; Waterford v Shamrock Rovers; Treaty United v Peamount United; Wexford v Galway United (6pm).
LOI TV
3.05pm
Zebre v Edinburgh, United Rugby Championship
Premier Sports 2
4pm
England v Canada, Women’s Rugby World Cup final
RTÉ 2 and BBC One
4.10pm
South Africa v Argentina, Rugby Championship
Sky Sports Mix
4.35pm
WNL Premier Division, Shelbourne v Athlone Town
TG4
5pm
Golf, Ryder Cup (4 Foursome & 4 Fourball matches)
Sky Sports Main Event
5.30pm
Scarlets v Munster, United Rugby Championship
Premier Sports 1
5.30pm
Nottingham Forest v Sunderland, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
Borussia Monchengladbach v Eintracht Frankfurt, Bundesliga
Sky Sports Football
5.45pm
Motherwell v Aberdeen, Scottish Premiership
Premier Sports 2
7.45pm
Sligo Rovers v St Patrick’s Athletic, LOI Premier Division
LOI TV
7.45pm
Connacht v Benetton, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1
7.45pm
Cardiff v Lions, United Rugby Championship
Premier Sports 2
8pm
Tottenham Hotspur v Wolves, Premier League
Sky Sports Main Event
8pm
M, French Top 14 Rugby
Premier Sports 2
10.30pm
Match Of The Day
BBC One
*****
Sunday 28 September
3am
UFC Fight Night, Carlos Ulberg v Dominick Reyes
TNT Sports 1
4am
Tennis, ATP 500 Tokyo, ATP 500 Beijing, WTA 1000 Beijing
Sky Sports Tennis
4.05am
AFL Women’s, St Kilda v Port Adelaide (TNT Sports Extra); Adelaide Crows v Sydney Swans (TNT Sports 3 – 6.05am); Brisbane Lions v Richmond (TNT Sports 1 – 6.05am); West Coast Eagles v GWS Giants (TNT Sports 1 – 8.05am)
8.30am
Cycling, UCI Road World Championships (Men’s Elite Road Race)
TNT Sports 3
12pm
Women’s Super League; Liverpool v Manchester United (Sky Sports Main Event); Brighton v Everton (Sky Sports +); Leicester v Tottenham (Sky Sports +); Manchester City v London City (Sky Sports Mix)
1pm
Snooker, British Open… (later at 7pm)
ITV4
1pm
Northampton v Exeter Chiefs, Premiership Rugby
TNT Sports 1
2pm
Thomastown v Ballyhale Shamrocks, Kilkenny senior hurling quarter-final
TG4
2pm
Aston Villa v Fulham, Premier League
Sky Sports Premier League
2pm
NFL, Pittsburgh Steelers v Minnesota Vikings
Virgin Media One and Sky Sports NFL
3pm
Livingston v Rangers, Scottish Premiership
Sky Sports Football
3.30pm
Bristol Bears v Leicester Tigers, Premiership Rugby
TNT Sports 1
3.30pm
Cricket, Asia Cup Final
TNT Sports 2
4pm
Slaughtneil v Lavey, Derry senior football quarter-final
TG4
4.30pm
Newcastle United v Arsenal, Premier League
Sky Sports Main Event
4.30pm
Golf, Ryder Cup (12 Singles matches)
Sky Sports Golf
6pm
NFL, Atlanta Falcons v Washington Commanders
Sky Sports Football
6pm
NFL, Tampa Bay Buccaneers v Philadelphia Eagles
Sky Sports NFL
7pm
Golf, Ryder Cup (12 Singles matches)
Sky Sports Main Event
7.45pm
AC Milan v Napoli, Serie A
TNT Sports 1
8pm
Barcelona v Real Sociedad, La Liga
Premier Sports 1
9.05pm
NFL, San Francisco 49ers v Jacksonville Jaguars
Sky Sports Football
9.25pm
NFL, Kansas City Chiefs v Baltimore Ravens
Sky Sports Main Event
10.30pm
Match Of The Day
BBC One
1.20am (Monday)
NFL, Dallas Cowboys v Green Bay Packers
Sky Sports Main Event
To embed this post, copy the code below on your site
GAA RTÉ Sky sports Soccer Sports TV Listings TG4 Tune in