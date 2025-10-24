More Stories
Paul Geaney, Katie McCabe, and Jack O'Donoghue. INPHO
Tune in

Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Ireland in the Nations League, Munster v Connacht in the URC,and GAA county finals.
7.31am, 24 Oct 2025

Friday 24 October

9.35am
AFL Women’s, Adelaide Crows v Port Adelaide
TNT Sports 3

12.30pm
Tennis, Erste Bank Open 500 and Swiss Indoors Basel
Sky Sports Tennis

1pm
Horse Racing, Cheltenham
ITV1

2.45pm
Golf, Bank of Utah Championship – PGA Tour
Sky Sports Golf

6pm
Darts, European Championship
ITV4

7pm
Snooker, Northern Ireland Open
TNT Sports 2

7.30pm
Ireland v Belgium, Women’s Nations League play-off first leg
RTÉ 2

7.45pm
LOI Premier Division, Galway United v Drogheda United; St Pat’s v Waterford
LOI TV

7.45pm
LOI First Division, Treaty United v Cobh Ramblers, UCD v Bray Wanderers
LOI TV

7.45pm
Glasgow Warriors v Bulls, United Rugby Championship
Premier Sports 1

7.45pm
Northampton v Saracens, Premiership Rugby
TNT Sports 1

8pm
Leeds United v West Ham United, Premier League
Sky Sports Main Event

8pm
Preston v Sheffield United, Championship
Sky Sports Football

8pm
Real Sociedad v Sevilla, La Liga
Premier Sports 2

8.45pm
Cycling, World Track Championships (Chile) – Day 3
TNT Sports 3

*****

Saturday 25 October

3.05am
AFL Women’s, Sydney Swans v West Coast Eagles (TNT Sports 3); Essendon v Hawthorn (5.05am – TNT Sports Extra); Fremantle v Richmond (7.05am – TNT Sports Extra); Brisbane Lions v Melbourne (9.15am – TNT Sports 2).

4.30am
Golf, Korea Championship – DP World Tour
Sky Sports Main Event

6am
Golf, LPGA UL International Crown
Sky Sports+

7.05am
Canterbury v Otago, Rugby National Provincial Championship Final
Sky Sports +

9.30am
Tennis, Guangzhou International Open
Sky Sports Tennis

10.15am
GAA 2025 Highlights
TG4

10.30am
Cricket, Australia v India – One Day International
TNT Sports 4

12pm
Snooker, Northern Ireland Open…(Later at 7pm)
TNT Sports 2

12.30pm
Ipswich Town v West Brom, Championship
Sky Sports Main Event

12.45pm
Lions v Ulster, United Rugby Championship
Premier Sports 2

1pm
Horse Racing, Cheltenham
ITV1

2pm
Tennis, Erste Bank Open 500 and Swiss Indoors Basel (3pm)
Sky Sports Tennis

3pm
Chelsea v Sunderland, Premier League
Premier Sports 1

3pm
Scarlets v Sharks, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 2 

3pm
Exeter Chiefs v Gloucester and Harlequins v Newcastle, Premiership Rugby
TNT Sports Extra

3.05pm
Bath v Bristol Bears, Premiership Rugby
TNT Sports 1

5pm
Napoli v Inter Milan, Serie A
TNT Sports 1

5.30pm
Leinster v Zebre, United Rugby Championship
Premier Sports 1

5.30pm
Manchester United v Brighton, Premier League
Sky Sports Main Event

5.30pm
Borussia Dortmund v FC Koln, Bundesliga
Sky Sports Football

5.30pm
England v Brazil, Women’s International Friendly
ITV1

5.30pm
Leicester Tigers v Sale Sharks, Premiership Rugby
TNT Sports 3

5.30pm
Dragons v Ospreys, United Rugby Championship
Premier Sports 2

6pm
Darts, European Championship
ITV4

7pm
UFC 321, Aspinall v Gane
TNT Sports 4

7.15pm
Na Fianna v Lucan Sarsfields, Dublin senior hurlign final
RTÉ 2

7.45pm
Munster v Connacht, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1

7.45pm
Cardiff v Edinburgh, United Rugby Championship
Premier Sports 2

7.45pm 
Sligo Rovers v Cork City, LOI Premier Division
LOI TV

8pm
Boxing, Clarke v Tshikeva
BBC Two

8pm
Brentford v Liverpool, Premier League
TNT Sports 1

9.15pm
Cycling, World Track Championships (Chile) – Day 4
BBC Two and TNT Sports 4

10pm
Formula 1, Mexican Grand Prix qualifying
Sky Sports Main Event

10pm
Golf, Bank of Utah Championship – PGA Tour
Sky Sports Golf

10.25pm
Match Of The Day
BBC One

*****

Sunday 26 October

12.30am
Golf, LPGA UL International Crown
Sky Sports Main Event

1am
Cricket, New Zealand v England – One Day International
TNT Sports 1

2.05am
AFL Women’s, Western Bulldogs v Geelong Cats (TNT Sports Extra); North Melbourne v St Kilda (TNT Sports 4); Carlton v GWS Giants (TNT Sports Extra – 4.05am); Gold Coast Suns v Collingwood (TNT Sports 3 -  5.05am).

2.30am
Golf, Korea Championship – DP World Tour
Sky Sports Golf

8am
Tennis, Guangzhou International Open
Sky Sports Tennis

12pm
Hearts v Celtic, Scottish Premiership
Sky Sports Football

1pm
Snooker, Northern Ireland Open…(Later at 7pm)
TNT Sports 2

1pm
Tennis, Erste Bank Open 500 and Swiss Indoors Basel (3pm)
Sky Sports Tennis

1.15pm
Horse Racing, Aintree, Wincaton and Galway
Virgin Media One and ITV1

1.45pm
Austin Stacks v Dingle, Kerry senior football final
TG4

2pm
Aston Villa v Manchester City, Premier League
Sky Sports Main Event

2pm
Arsenal v Crystal Palace, Premier League
Sky Sports Premier League

2pm
Bournemouth v Nottingham Forest, Premier League
Sky Sports +

2pm
Wolves v Burnley, Premier League
Sky Sports F1

2.30pm
Aberdeen v Hibernian, Scottish Premiership
Premier Sports 2

3pm
Derry City v Shamrock Rovers, LOI Premier Division
Virgin Media Two

3.15pm
Real Madrid v Barcelona, La Liga
Premier Sports 1

3.45pm
Loughmore-Castleiney v Nenagh Éire Óg, Tipperary senior hurling final
TG4

4pm
Bohemians v Shelbourne, LOI Premier Division
LOI TV

4.15pm
Cycling, World Track Championships (Chile) – Day 5
TNT Sports 3

4.30pm
Everton v Tottenham, Premier League
Sky Sports Main Event

5pm
NFL, Baltimore Ravens v Chicago Bears
Sky Sports NFL

5pm
NFL, Houston Texans v San Francisco 49ers
Sky Sports+

6pm
Darts, European Championship
ITV4

7.45pm
Lazio v Juventus, Serie A
TNT Sports 1

8pm
NFL, New Orleans Saints v Tampa Bay Buccanneers
Sky Sports+

8pm
Formula 1, Mexican Grand Prix
Sky Sports Main Event

8.15pm
NFL, Indianapolis Colts v Tennessee Titans
Sky Sports+

8.30pm
Golf, Bank of Utah Championship – PGA Tour
Sky Sports Golf

10pm
NFL, Denver Broncos v Dallas Cowboys
Sky Sports Main Event

10.30pm
Match Of The Day
BBC One

*****

Monday 27 October

12.10am 
NFL, Pittsburgh Steelers v Green Bay Packers
Sky Sports Main Event

10am
Tennis, Rolex Paris Masters
Sky Sports Main Event

8pm
Real Betis v Atletico Madrid, La Liga
Premier Sports 1

8pm
League One, Port Vale v Stockport County
Sky Sports Main Event

11pm
NBA, Cleveland Cavaliers v Detroit Pistons
Sky Sports+

12.05am (Tuesday)
NFL, Kansas City Chiefs v Washington Commanders
Sky Sports Main Event

