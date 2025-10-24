Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

9.35am AFL Women’s, Adelaide Crows v Port Adelaide TNT Sports 3
12.30pm Tennis, Erste Bank Open 500 and Swiss Indoors Basel Sky Sports Tennis
1pm Horse Racing, Cheltenham ITV1
2.45pm Golf, Bank of Utah Championship – PGA Tour Sky Sports Golf
6pm Darts, European Championship ITV4
7pm Snooker, Northern Ireland Open TNT Sports 2
7.30pm Ireland v Belgium, Women’s Nations League play-off first leg RTÉ 2
7.45pm LOI Premier Division, Galway United v Drogheda United; St Pat’s v Waterford LOI TV
7.45pm LOI First Division, Treaty United v Cobh Ramblers, UCD v Bray Wanderers LOI TV
7.45pm Glasgow Warriors v Bulls, United Rugby Championship Premier Sports 1
7.45pm Northampton v Saracens, Premiership Rugby TNT Sports 1
8pm Leeds United v West Ham United, Premier League Sky Sports Main Event
8pm Preston v Sheffield United, Championship Sky Sports Football
8pm Real Sociedad v Sevilla, La Liga Premier Sports 2
8.45pm Cycling, World Track Championships (Chile) – Day 3 TNT Sports 3
*****
Saturday 25 October
3.05am AFL Women’s, Sydney Swans v West Coast Eagles (TNT Sports 3); Essendon v Hawthorn (5.05am – TNT Sports Extra); Fremantle v Richmond (7.05am – TNT Sports Extra); Brisbane Lions v Melbourne (9.15am – TNT Sports 2).
4.30am Golf, Korea Championship – DP World Tour Sky Sports Main Event
6am Golf, LPGA UL International Crown Sky Sports+
7.05am Canterbury v Otago, Rugby National Provincial Championship Final Sky Sports +
9.30am Tennis, Guangzhou International Open Sky Sports Tennis
10.15am GAA 2025 Highlights TG4
10.30am Cricket, Australia v India – One Day International TNT Sports 4
12pm Snooker, Northern Ireland Open…(Later at 7pm) TNT Sports 2
12.30pm Ipswich Town v West Brom, Championship Sky Sports Main Event
12.45pm Lions v Ulster, United Rugby Championship Premier Sports 2
1pm Horse Racing, Cheltenham ITV1
2pm Tennis, Erste Bank Open 500 and Swiss Indoors Basel (3pm) Sky Sports Tennis
3pm Chelsea v Sunderland, Premier League Premier Sports 1
3pm Scarlets v Sharks, United Rugby Championship TG4 and Premier Sports 2
3pm Exeter Chiefs v Gloucester and Harlequins v Newcastle, Premiership Rugby TNT Sports Extra
3.05pm Bath v Bristol Bears, Premiership Rugby TNT Sports 1
5pm Napoli v Inter Milan, Serie A TNT Sports 1
5.30pm Leinster v Zebre, United Rugby Championship Premier Sports 1
5.30pm Manchester United v Brighton, Premier League Sky Sports Main Event
5.30pm Borussia Dortmund v FC Koln, Bundesliga Sky Sports Football
5.30pm England v Brazil, Women’s International Friendly ITV1
5.30pm Leicester Tigers v Sale Sharks, Premiership Rugby TNT Sports 3
5.30pm Dragons v Ospreys, United Rugby Championship Premier Sports 2
6pm Darts, European Championship ITV4
7pm UFC 321, Aspinall v Gane TNT Sports 4
7.15pm Na Fianna v Lucan Sarsfields, Dublin senior hurlign final RTÉ 2
7.45pm Munster v Connacht, United Rugby Championship TG4 and Premier Sports 1
7.45pm Cardiff v Edinburgh, United Rugby Championship Premier Sports 2
7.45pm Sligo Rovers v Cork City, LOI Premier Division LOI TV
8pm Boxing, Clarke v Tshikeva BBC Two
8pm Brentford v Liverpool, Premier League TNT Sports 1
9.15pm Cycling, World Track Championships (Chile) – Day 4 BBC Two and TNT Sports 4
10pm Formula 1, Mexican Grand Prix qualifying Sky Sports Main Event
10pm Golf, Bank of Utah Championship – PGA Tour Sky Sports Golf
10.25pm Match Of The Day BBC One
*****
Sunday 26 October
12.30am Golf, LPGA UL International Crown Sky Sports Main Event
1am Cricket, New Zealand v England – One Day International TNT Sports 1
2.05am AFL Women’s, Western Bulldogs v Geelong Cats (TNT Sports Extra); North Melbourne v St Kilda (TNT Sports 4); Carlton v GWS Giants (TNT Sports Extra – 4.05am); Gold Coast Suns v Collingwood (TNT Sports 3 - 5.05am).
2.30am Golf, Korea Championship – DP World Tour Sky Sports Golf
8am Tennis, Guangzhou International Open Sky Sports Tennis
12pm Hearts v Celtic, Scottish Premiership Sky Sports Football
1pm Snooker, Northern Ireland Open…(Later at 7pm) TNT Sports 2
1pm
Tennis, Erste Bank Open 500 and Swiss Indoors Basel (3pm) Sky Sports Tennis
1.15pm Horse Racing, Aintree, Wincaton and Galway Virgin Media One and ITV1
1.45pm Austin Stacks v Dingle, Kerry senior football final TG4
2pm Aston Villa v Manchester City, Premier League Sky Sports Main Event
2pm Arsenal v Crystal Palace, Premier League Sky Sports Premier League
2pm Bournemouth v Nottingham Forest, Premier League Sky Sports +
2pm Wolves v Burnley, Premier League Sky Sports F1
2.30pm Aberdeen v Hibernian, Scottish Premiership Premier Sports 2
3pm Derry City v Shamrock Rovers, LOI Premier Division Virgin Media Two
3.15pm Real Madrid v Barcelona, La Liga Premier Sports 1
3.45pm Loughmore-Castleiney v Nenagh Éire Óg, Tipperary senior hurling final TG4
4pm Bohemians v Shelbourne, LOI Premier Division LOI TV
4.15pm Cycling, World Track Championships (Chile) – Day 5 TNT Sports 3
4.30pm Everton v Tottenham, Premier League Sky Sports Main Event
5pm NFL, Baltimore Ravens v Chicago Bears Sky Sports NFL
5pm NFL, Houston Texans v San Francisco 49ers Sky Sports+
6pm Darts, European Championship ITV4
7.45pm Lazio v Juventus, Serie A TNT Sports 1
8pm NFL, New Orleans Saints v Tampa Bay Buccanneers Sky Sports+
8pm Formula 1, Mexican Grand Prix Sky Sports Main Event
8.15pm NFL, Indianapolis Colts v Tennessee Titans Sky Sports+
8.30pm Golf, Bank of Utah Championship – PGA Tour Sky Sports Golf
10pm NFL, Denver Broncos v Dallas Cowboys Sky Sports Main Event
10.30pm Match Of The Day BBC One
*****
Monday 27 October
12.10am NFL, Pittsburgh Steelers v Green Bay Packers Sky Sports Main Event
10am Tennis, Rolex Paris Masters Sky Sports Main Event
8pm Real Betis v Atletico Madrid, La Liga Premier Sports 1
8pm League One, Port Vale v Stockport County Sky Sports Main Event
11pm NBA, Cleveland Cavaliers v Detroit Pistons Sky Sports+
12.05am (Tuesday) NFL, Kansas City Chiefs v Washington Commanders Sky Sports Main Event
