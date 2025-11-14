1pm Tennis, AFP Finals – Turin Sky Sports Main Event
Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 14 November
7am
Golf, DP World Tour Championship
Sky Sports Main Event
1pm
Horse Racing, Cheltenham November meeting
Virgin Media One and ITV4
1pm
Tennis, AFP Finals – Turin
Sky Sports Main Event
3pm
Golf, LPGA Gainbridge, Ladies PGA Tour
Sky Sports Golf
3.15pm
Ireland v Canada, World Cup U17 – kast 32
RTÉ 2
6pm
Golf, Bermuda Championship, PGA Tour
Sky Sports Golf
7pm
Snooker, Champion of Champions
ITV4
7pm
Darts, Grand Slam of Darts quarter-finals
Sky Sports Main Event
7.30pm
Ireland v South Africa, U20 rugby friendly
Irish Rugby +
7.30pm
Rangers v Celtic, Scottish Women’s Premier League
Sky Sports Football
7.45pm
Slovakia v Northern Ireland, World Cup 2026 qualifier
Virgin Media Two and BBC Two NI
7.45pm
England v Ireland, Euro U21 qualifier
RTÉ 2
******
Saturday 15 November
2.05am
AFL Women’s semi-final, Melbourne v Adelaide Crows
TNT Sports 1
3am
Cricket, Bangladesh v Ireland, Test Match Day 5
YouTube (T Sports Bangladesh channel)
4am
Cricket, India v South Africa, Test Match Day 2
TNT Sports 3
7am
Golf, DP World Tour Championship
Sky Sports Main Event
7.15am
Athletics, Triathlon from Abu Dhabi
TNT Sports 1
8.15am
AFL Women’s semi-final, Hawthorn v Carlton
TNT Sports Extra
10am
GAA 2025 Highlights
TG4
12.30pm
South Korea v England, World Cup U17 – last 32
Premier Sports 1
12.40pm
Italy v South Africa, Rugby Autumn Internationals
TNT Sports 3
1pm
Cycling, CycloCross Superprestige – Belgium (Women’s 1pm; Men’s 2pm)
TNT Sports 4
1pm
Tennis, AFP Finals – Turin
Sky Sports Main Event
1pm
Horse Racing, Cheltenham November meeting
Virgin Media One and ITV1
1.30pm
Manchester CIty v Manchester United, Women’s Super League
BBC One
3pm
Badminton, Irish Open 2025
TG4
3.10pm
England v New Zealand, Rugby Autumn Internationals
TNT Sports 1
4.30pm
Golf, Bermuda Championship, US PGA Tour
Sky Sports Golf
5pm
Liechtenstein v Wales, World Cup 2026 qualifier
BBC Two
5.15pm
GAA, Athy (Kildare) v Summerhill (Meath), Leinster SFC club quarter-final
TG4
5.40pm
Wales v Japan, Rugby Autumn Internationals
TNT Sports 1
7pm
Darts, Grand Slam of Darts quarter-finals
Sky Sports Main Event
7pm
Snooker, Champion of Champions
ITV4
7.15pm
Basketball, Ireland v Bosnia-Herzegovina, Women’s EuroBasket 2027 Qualfiier
TG4
7.30pm
Golf, LPGA Gainbridge, Ladies PGA Tour
Sky Sports Golf
7.45pm
Greece v Scotland, World Cup 2026 qualifier
Virgin Media Two nnd BBC Two
8.10pm
Ireland v Australia, Rugby Autumn Internationals
RTÉ 2 and TNT Sports 1
8.10pm
France v Fiji, Rugby Autumn Internationals
TNT Sports 2
9.30pm
Golf, Charles Schwab Cup Championship, Champions Tour
Sky Sports Golf
*****
Sunday 16 November
1am
Cricket, New Zealand v West Indies, One Day International
TNT Sports 4
3am
UFC 322, Maddalena v Makhachev
TNT Sports 1
4am
Cricket, India v South Africa, Test Match Day 3
TNT Sports 3
6.30am
Golf, DP World Tour Championship
Sky Sports Main Event
12pm
Women’s Super League; Liverpool v Chelsea (Sky Sports Premier League); West Ham v Everton (Sky Sports Football); Brighton v Leicester City (Sky Sports Football); Aston Villa v London City Lionesses (Sky Sports Mix)
12.45pm
Cycling, CycloCross Superprestige – Belgium (Women’s X2O Trophy 12.45pm; Men’s X2O Trophy 2pm)
TNT Sports 3
1pm
Darts, Grand Slam of Darts semi-finals
Sky Sports Main Event
1pm
Horse Racing, Cheltenham November meeting
ITV1
1.15pm
GAA, Ballygunner (Waterford) v Sarsfields (Cork), Munster SHC club sem-final
TG4
1.15pm
GAA, Éire Óg Ennis (Clare) v Loughmore-Castleiney (Tipperary), Munster SHC club semi-final
TG4 app & player, (TG4 TV deferred 3pm)
2pm
Ireland v Hungary, World Cup 2026 qualifier
RTÉ 2
2.30pm
NFL, Washington Commanders @ Miami Dolphins
Virgin Media Two
2.30pm
Tottenham v Aston Villa, Women’s Super League
Sky Sports Premier League
3.10pm
Scotland v Argentina, Rugby Autumn Internationals
TNT Sports 1
4pm
Golf, Bermuda Championship, US PGA Tour
Sky Sports Golf
5pm
Albania v England, World Cup 2026 qualifier
ITV1
5pm
Tennis, AFP Finals – Turin
Sky Sports Main Event
6pm
NFL, Chicago Bears @ Minnesota Vikings (Sky Sports +); Tampa Bay Bauccaneers @ Buffalo Bills (Sky Sports NFL)
7pm
Darts, Grand Slam of Darts final
Sky Sports Main Event
7pm
Snooker, Champion of Champions
ITV4
7pm
Golf, LPGA Gainbridge, Ladies PGA Tour
Sky Sports Golf
7.45pm
Italy v Norway, World Cup 2026 qualifier
Virgin Media Two
9pm
Golf, Charles Schwab Cup Championship, Champions Tour
Sky Sports Golf
9.05pm
NFL, Seattle Seahawks @ Los Angeles Rams; San Francisco 49ers @ Arizona Cardinals
Sky Sports +
9.25pm
NFL, Kansas City Chiefs @ Denver Broncos
Sky Sports Main Event
1.15am
NFL, Detroit Lions @ Philadelphia Eagles
Sky Sports Main Event
