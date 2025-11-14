Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Friday 14 November

7am

Golf, DP World Tour Championship

Sky Sports Main Event

1pm

Horse Racing, Cheltenham November meeting

Virgin Media One and ITV4

1pm

Tennis, AFP Finals – Turin

Sky Sports Main Event

3pm

Golf, LPGA Gainbridge, Ladies PGA Tour

Sky Sports Golf

3.15pm

Ireland v Canada, World Cup U17 – kast 32

RTÉ 2

6pm

Golf, Bermuda Championship, PGA Tour

Sky Sports Golf

7pm

Snooker, Champion of Champions

ITV4

7pm

Darts, Grand Slam of Darts quarter-finals

Sky Sports Main Event

7.30pm

Ireland v South Africa, U20 rugby friendly

Irish Rugby +

7.30pm

Rangers v Celtic, Scottish Women’s Premier League

Sky Sports Football

7.45pm

Slovakia v Northern Ireland, World Cup 2026 qualifier

Virgin Media Two and BBC Two NI

7.45pm

England v Ireland, Euro U21 qualifier

RTÉ 2

Saturday 15 November

2.05am

AFL Women’s semi-final, Melbourne v Adelaide Crows

TNT Sports 1

3am

Cricket, Bangladesh v Ireland, Test Match Day 5

YouTube (T Sports Bangladesh channel)

4am

Cricket, India v South Africa, Test Match Day 2

TNT Sports 3

7am

Golf, DP World Tour Championship

Sky Sports Main Event

7.15am

Athletics, Triathlon from Abu Dhabi

TNT Sports 1

8.15am

AFL Women’s semi-final, Hawthorn v Carlton

TNT Sports Extra

10am

GAA 2025 Highlights

TG4

12.30pm

South Korea v England, World Cup U17 – last 32

Premier Sports 1

12.40pm

Italy v South Africa, Rugby Autumn Internationals

TNT Sports 3

1pm

Cycling, CycloCross Superprestige – Belgium (Women’s 1pm; Men’s 2pm)

TNT Sports 4

1pm

Tennis, AFP Finals – Turin

Sky Sports Main Event

1pm

Horse Racing, Cheltenham November meeting

Virgin Media One and ITV1

1.30pm

Manchester CIty v Manchester United, Women’s Super League

BBC One

3pm

Badminton, Irish Open 2025

TG4

3.10pm

England v New Zealand, Rugby Autumn Internationals

TNT Sports 1

4.30pm

Golf, Bermuda Championship, US PGA Tour

Sky Sports Golf

5pm

Liechtenstein v Wales, World Cup 2026 qualifier

BBC Two

5.15pm

GAA, Athy (Kildare) v Summerhill (Meath), Leinster SFC club quarter-final

TG4

5.40pm

Wales v Japan, Rugby Autumn Internationals

TNT Sports 1

7pm

Darts, Grand Slam of Darts quarter-finals

Sky Sports Main Event

7pm

Snooker, Champion of Champions

ITV4

7.15pm

Basketball, Ireland v Bosnia-Herzegovina, Women’s EuroBasket 2027 Qualfiier

TG4

7.30pm

Golf, LPGA Gainbridge, Ladies PGA Tour

Sky Sports Golf

7.45pm

Greece v Scotland, World Cup 2026 qualifier

Virgin Media Two nnd BBC Two

8.10pm

Ireland v Australia, Rugby Autumn Internationals

RTÉ 2 and TNT Sports 1

8.10pm

France v Fiji, Rugby Autumn Internationals

TNT Sports 2

9.30pm

Golf, Charles Schwab Cup Championship, Champions Tour

Sky Sports Golf

Sunday 16 November

1am

Cricket, New Zealand v West Indies, One Day International

TNT Sports 4

3am

UFC 322, Maddalena v Makhachev

TNT Sports 1

4am

Cricket, India v South Africa, Test Match Day 3

TNT Sports 3

6.30am

Golf, DP World Tour Championship

Sky Sports Main Event

12pm

Women’s Super League; Liverpool v Chelsea (Sky Sports Premier League); West Ham v Everton (Sky Sports Football); Brighton v Leicester City (Sky Sports Football); Aston Villa v London City Lionesses (Sky Sports Mix)

12.45pm

Cycling, CycloCross Superprestige – Belgium (Women’s X2O Trophy 12.45pm; Men’s X2O Trophy 2pm)

TNT Sports 3

1pm

Darts, Grand Slam of Darts semi-finals

Sky Sports Main Event

1pm

Horse Racing, Cheltenham November meeting

ITV1

1.15pm

GAA, Ballygunner (Waterford) v Sarsfields (Cork), Munster SHC club sem-final

TG4

1.15pm

GAA, Éire Óg Ennis (Clare) v Loughmore-Castleiney (Tipperary), Munster SHC club semi-final

TG4 app & player, (TG4 TV deferred 3pm)

2pm

Ireland v Hungary, World Cup 2026 qualifier

RTÉ 2

2.30pm

NFL, Washington Commanders @ Miami Dolphins

Virgin Media Two

2.30pm

Tottenham v Aston Villa, Women’s Super League

Sky Sports Premier League

3.10pm

Scotland v Argentina, Rugby Autumn Internationals

TNT Sports 1

4pm

Golf, Bermuda Championship, US PGA Tour

Sky Sports Golf

5pm

Albania v England, World Cup 2026 qualifier

ITV1

5pm

Tennis, AFP Finals – Turin

Sky Sports Main Event

6pm

NFL, Chicago Bears @ Minnesota Vikings (Sky Sports +); Tampa Bay Bauccaneers @ Buffalo Bills (Sky Sports NFL)

7pm

Darts, Grand Slam of Darts final

Sky Sports Main Event

7pm

Snooker, Champion of Champions

ITV4

7pm

Golf, LPGA Gainbridge, Ladies PGA Tour

Sky Sports Golf

7.45pm

Italy v Norway, World Cup 2026 qualifier

Virgin Media Two

9pm

Golf, Charles Schwab Cup Championship, Champions Tour

Sky Sports Golf

9.05pm

NFL, Seattle Seahawks @ Los Angeles Rams; San Francisco 49ers @ Arizona Cardinals

Sky Sports +

9.25pm

NFL, Kansas City Chiefs @ Denver Broncos

Sky Sports Main Event

1.15am

NFL, Detroit Lions @ Philadelphia Eagles

Sky Sports Main Event