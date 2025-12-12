Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

9.30am Golf, Alfred Dunhill Championship, Royal Johannesburg Sky Sports Main Event
10.45am Athletics, European Cross-Country Championships RTÉ 2
11.30am AC Milan v Sassuolo, Serie A TNT Sports 1
11.55am Women’s Super League, Brighton v Chelsea (Sky Sports Main Event); Leicester City v London City Lionesses (Sky Sports+); Manchester City v Aston Villa (Sky Sports Mix); West Ham v Liverpool (Sky Sports+).
12.30pm Cycling, Cyclo-Cross World Cup (Namur, Belgium), Women’s (12.30pm), Men’s Exact (2pm) TNT Sports 3
12.30pm Darts World Championship, First Round Sky Sports Darts
1pm Harlequins v Bayonne, Champions Cup Premier Sports 1
1pm Castres v Edinburgh, Champions Cup Premier Sports 2
1.30pm Cricket, India v South Africa, Twenty20 International TNT Sports 2
2pm Sunderland v Newcastle United, Premier League Sky Sports Main Event
2pm Premier League, Crystal Palace v Manchester City (Sky Sports Premier League); Nottingham Forest v Tottenham (Sky Sports Football); West Ham v Aston Villa (Sky Sports Tennis).
2pm
Camogie, All-Ireland intermediate club final, Ballincollig (Cork) v Camross (Laois) RTÉ Player
2.30pm Women’s Super League, Manchester United v Tottenham Hotspur BBC Two
3.15pm Toulon v Bath, Champions Cup Premier Sports 2
3.30pm St Mirren v Celtic, Scottish League Cup final Premier Sports 1
4pm
Camogie, All-Ireland senior club final, Athenry (Galway) v St Finbarr’s (Cork) RTÉ 2
4.30pm Brentford v Leeds United, Premier League Sky Sports Main Event
5.30pm NFL, Buffalo Bills @ New England Patriots (Sky Sports NFL); Baltimore Ravens @ Cincinnati Bengals (Sky Sports +)
5.30pm Bristol v Pau, Champions Cup Premier Sports 2
6pm Golf, LPGA Grant Thornton Invitational Sky Sports Golf
7pm Darts World Championship, First Round Sky Sports Main Event
7.45pm Bologna v Juventus, Serie A TNT Sports 1
8pm Alaves v Real Madrid, La Liga Premier Sports 1
9.15pm NFL, Green Bay Packers @ Denver Broncos (Sky Sports +); Detroit Lions @ Los Angeles Rams (Sky Sports NFL)
9.25pm NFL, Indianapolis Colts @ Seattle Seahawks Sky Sports +
Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 12 December
6.15am
Athletics, World Triathlon Championship final
TNT Sports 3
10am
Golf, Alfred Dunhill Championship, Royal Johannesburg
Sky Sports Main Event
12.30pm
Darts World Championship, First Round
Sky Sports Main Event
1pm
Horse Racing, Cheltenham
ITV1
6pm
Golf, LPGA Grant Thornton Invitational
Sky Sports Golf
7pm
Darts World Championship, First Round
Sky Sports Main Event
8pm
Leicester v Leinster, Champions Cup
Premier Sports 1
8pm
West Brom v Sheffield United, Championship
Sky Sports Football
10pm
Cricket, New Zealand v West Indies, Test Match Day 4
TNT Sports 1
*****
Saturday 13 December
7.15am
Athletics, Malaga Marathon
TNT Sports Extra
8am
Cricket, South Africa v Ireland, Women’s One Day International
Premier Player
9.30am
Golf, Alfred Dunhill Championship, Royal Johannesburg
Sky Sports Golf
10.15am
GAA, 2025 Highlights
TG4
12pm
Everton v Arsenal, Women’s Super League
Sky Sports Premier League
12.30pm
Darts World Championship, First Round
Sky Sports Main Event
12.30pm
Norwich City v Southampton, Championship
Sky Sports Main Event
12.45pm
Cycling, Cyclo-Cross World Cup (Kortrijk, Belgium), Women’s Exact (12.45pm), Men’s Exact (2pm)
TNT Sports 4
1pm
Horse Racing, Cheltenham and Doncaster
ITV1
1pm
Stormers v La Rochelle, Champions Cup
Premier Sports 2
2pm
Ladies Football, All-Ireland intermediate club final, Knockbride (Cavan) v Caltra Cuans (Galway)
TG4
3pm
Liverpool v Brighton, Premier League
Premier Sports 1
3.15pm
Clermont Auvergne v Sale, Champions Cup
Premier Sports 2
4pm
Ladies Football, All-Ireland senior club final, Kilkerrin-Clonberne (Galway) v St Ergnat’s Moneyglass (Antrim)
TG4 Player & YouTube
5.30pm
Munster v Gloucester, Champions Cup
Premier Sports 1
5.30pm
Bordeaux-Begles v Scarlets, Champions Cup
Premier Sports 2
5.30pm
Burnley v Fulham, Premier League
Sky Sports Main Event
6.15pm
GAA, Kilcoo (Down) v Scotstown (Monaghan), Ulster senior club football final
TG4
7pm
Golf, LPGA Grant Thornton Invitational
Sky Sports Golf
7pm
Darts World Championship, First Round
Sky Sports Main Event
8pm
Connacht v Black Lion, Challenge Cup
Premier Sports 1
8pm
Glasgow Warriors v Toulouse, Champions Cup
Premier Sports 2
8pm
Arsenal v Wolves, Premier League
TNT Sports 1
8pm
Falkirk v Hearts, Scottish Premiership
Sky Sports Football
10pm
Cricket, New Zealand v West Indies, Test Match Day 5
TNT Sports 3
10.20pm
Match of the Day
BBC One
*****
Sunday 14 December
3am
UFC Fight Night, Brandon Royval v Manel Kape
TNT Sports 1
9.30am
Golf, Alfred Dunhill Championship, Royal Johannesburg
Sky Sports Main Event
10.45am
Athletics, European Cross-Country Championships
RTÉ 2
11.30am
AC Milan v Sassuolo, Serie A
TNT Sports 1
11.55am
Women’s Super League, Brighton v Chelsea (Sky Sports Main Event); Leicester City v London City Lionesses (Sky Sports+); Manchester City v Aston Villa (Sky Sports Mix); West Ham v Liverpool (Sky Sports+).
12.30pm
Cycling, Cyclo-Cross World Cup (Namur, Belgium), Women’s (12.30pm), Men’s Exact (2pm)
TNT Sports 3
12.30pm
Darts World Championship, First Round
Sky Sports Darts
1pm
Harlequins v Bayonne, Champions Cup
Premier Sports 1
1pm
Castres v Edinburgh, Champions Cup
Premier Sports 2
1.30pm
Cricket, India v South Africa, Twenty20 International
TNT Sports 2
2pm
Sunderland v Newcastle United, Premier League
Sky Sports Main Event
2pm
Premier League, Crystal Palace v Manchester City (Sky Sports Premier League); Nottingham Forest v Tottenham (Sky Sports Football); West Ham v Aston Villa (Sky Sports Tennis).
2pm
Camogie, All-Ireland intermediate club final, Ballincollig (Cork) v Camross (Laois)
RTÉ Player
2.30pm
Women’s Super League, Manchester United v Tottenham Hotspur
BBC Two
3.15pm
Toulon v Bath, Champions Cup
Premier Sports 2
3.30pm
St Mirren v Celtic, Scottish League Cup final
Premier Sports 1
4pm
Camogie, All-Ireland senior club final, Athenry (Galway) v St Finbarr’s (Cork)
RTÉ 2
4.30pm
Brentford v Leeds United, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
NFL, Buffalo Bills @ New England Patriots (Sky Sports NFL); Baltimore Ravens @ Cincinnati Bengals (Sky Sports +)
5.30pm
Bristol v Pau, Champions Cup
Premier Sports 2
6pm
Golf, LPGA Grant Thornton Invitational
Sky Sports Golf
7pm
Darts World Championship, First Round
Sky Sports Main Event
7.45pm
Bologna v Juventus, Serie A
TNT Sports 1
8pm
Alaves v Real Madrid, La Liga
Premier Sports 1
9.15pm
NFL, Green Bay Packers @ Denver Broncos (Sky Sports +); Detroit Lions @ Los Angeles Rams (Sky Sports NFL)
9.25pm
NFL, Indianapolis Colts @ Seattle Seahawks
Sky Sports +
10.35pm
Match of the Day
BBC One
1am
NFL, Minnesota Vikings @ Dallas Cowboys
Sky Sports Main Event
