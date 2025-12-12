Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Friday 12 December

6.15am

Athletics, World Triathlon Championship final

TNT Sports 3

10am

Golf, Alfred Dunhill Championship, Royal Johannesburg

Sky Sports Main Event

12.30pm

Darts World Championship, First Round

Sky Sports Main Event

1pm

Horse Racing, Cheltenham

ITV1

6pm

Golf, LPGA Grant Thornton Invitational

Sky Sports Golf

7pm

Darts World Championship, First Round

Sky Sports Main Event

8pm

Leicester v Leinster, Champions Cup

Premier Sports 1

8pm

West Brom v Sheffield United, Championship

Sky Sports Football

10pm

Cricket, New Zealand v West Indies, Test Match Day 4

TNT Sports 1

*****

Saturday 13 December

7.15am

Athletics, Malaga Marathon

TNT Sports Extra

8am

Cricket, South Africa v Ireland, Women’s One Day International

Premier Player

9.30am

Golf, Alfred Dunhill Championship, Royal Johannesburg

Sky Sports Golf

10.15am

GAA, 2025 Highlights

TG4

12pm

Everton v Arsenal, Women’s Super League

Sky Sports Premier League

12.30pm

Darts World Championship, First Round

Sky Sports Main Event

12.30pm

Norwich City v Southampton, Championship

Sky Sports Main Event

12.45pm

Cycling, Cyclo-Cross World Cup (Kortrijk, Belgium), Women’s Exact (12.45pm), Men’s Exact (2pm)

TNT Sports 4

1pm

Horse Racing, Cheltenham and Doncaster

ITV1

1pm

Stormers v La Rochelle, Champions Cup

Premier Sports 2

2pm

Ladies Football, All-Ireland intermediate club final, Knockbride (Cavan) v Caltra Cuans (Galway)

TG4

3pm

Liverpool v Brighton, Premier League

Premier Sports 1

3.15pm

Clermont Auvergne v Sale, Champions Cup

Premier Sports 2

4pm

Ladies Football, All-Ireland senior club final, Kilkerrin-Clonberne (Galway) v St Ergnat’s Moneyglass (Antrim)

TG4 Player & YouTube

5.30pm

Munster v Gloucester, Champions Cup

Premier Sports 1

5.30pm

Bordeaux-Begles v Scarlets, Champions Cup

Premier Sports 2

5.30pm

Burnley v Fulham, Premier League

Sky Sports Main Event

6.15pm

GAA, Kilcoo (Down) v Scotstown (Monaghan), Ulster senior club football final

TG4

7pm

Golf, LPGA Grant Thornton Invitational

Sky Sports Golf

7pm

Darts World Championship, First Round

Sky Sports Main Event

8pm

Connacht v Black Lion, Challenge Cup

Premier Sports 1

8pm

Glasgow Warriors v Toulouse, Champions Cup

Premier Sports 2

8pm

Arsenal v Wolves, Premier League

TNT Sports 1

8pm

Falkirk v Hearts, Scottish Premiership

Sky Sports Football

10pm

Cricket, New Zealand v West Indies, Test Match Day 5

TNT Sports 3

10.20pm

Match of the Day

BBC One

*****

Sunday 14 December

3am

UFC Fight Night, Brandon Royval v Manel Kape

TNT Sports 1

9.30am

Golf, Alfred Dunhill Championship, Royal Johannesburg

Sky Sports Main Event

10.45am

Athletics, European Cross-Country Championships

RTÉ 2

11.30am

AC Milan v Sassuolo, Serie A

TNT Sports 1

11.55am

Women’s Super League, Brighton v Chelsea (Sky Sports Main Event); Leicester City v London City Lionesses (Sky Sports+); Manchester City v Aston Villa (Sky Sports Mix); West Ham v Liverpool (Sky Sports+).

12.30pm

Cycling, Cyclo-Cross World Cup (Namur, Belgium), Women’s (12.30pm), Men’s Exact (2pm)

TNT Sports 3

12.30pm

Darts World Championship, First Round

Sky Sports Darts

1pm

Harlequins v Bayonne, Champions Cup

Premier Sports 1

1pm

Castres v Edinburgh, Champions Cup

Premier Sports 2

1.30pm

Cricket, India v South Africa, Twenty20 International

TNT Sports 2

2pm

Sunderland v Newcastle United, Premier League

Sky Sports Main Event

2pm

Premier League, Crystal Palace v Manchester City (Sky Sports Premier League); Nottingham Forest v Tottenham (Sky Sports Football); West Ham v Aston Villa (Sky Sports Tennis).

2pm

Camogie, All-Ireland intermediate club final, Ballincollig (Cork) v Camross (Laois)

RTÉ Player

2.30pm

Women’s Super League, Manchester United v Tottenham Hotspur

BBC Two

3.15pm

Toulon v Bath, Champions Cup

Premier Sports 2

3.30pm

St Mirren v Celtic, Scottish League Cup final

Premier Sports 1

4pm

Camogie, All-Ireland senior club final, Athenry (Galway) v St Finbarr’s (Cork)

RTÉ 2

4.30pm

Brentford v Leeds United, Premier League

Sky Sports Main Event

5.30pm

NFL, Buffalo Bills @ New England Patriots (Sky Sports NFL); Baltimore Ravens @ Cincinnati Bengals (Sky Sports +)

5.30pm

Bristol v Pau, Champions Cup

Premier Sports 2

6pm

Golf, LPGA Grant Thornton Invitational

Sky Sports Golf

7pm

Darts World Championship, First Round

Sky Sports Main Event

7.45pm

Bologna v Juventus, Serie A

TNT Sports 1

8pm

Alaves v Real Madrid, La Liga

Premier Sports 1

9.15pm

NFL, Green Bay Packers @ Denver Broncos (Sky Sports +); Detroit Lions @ Los Angeles Rams (Sky Sports NFL)

9.25pm

NFL, Indianapolis Colts @ Seattle Seahawks

Sky Sports +

10.35pm

Match of the Day

BBC One

1am

NFL, Minnesota Vikings @ Dallas Cowboys

Sky Sports Main Event