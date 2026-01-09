Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

1.30pm Cricket, Sri Lanka v Pakistan, Twenty20 International TNT Sports 3
4pm Mail v Senegal, Africa Cup Of Nations quarter-final E4 and All 4
5.15pm Horse Racing, Wolverhampton ITV4
7pm Cameroon v Morocco, Africa Cup Of Nations quarter-final E4 and All 4
7.30pm FA Cup Third Round – Wrexham v Nottingham Forest (TNT Sports 1); Preston North End v Wigan Athletic (TNT Sports 5); Port Vale v Fleetwood Town (TNT Sports Extra).
7.30pm Eintracht Frankfurt v Borussia Dortmund, Bundesliga Bundesliga YouTube
8pm Edinburgh v Gloucester, Champions Cup Rugby Premier Sports 1
8pm Castres v Bath, Champions Cup Rugby Premier Sports 2
11pm Tennis, United Cup Sky Sports Main Event
*****
Saturday 10 January
12.15pm Macclesfield FC v Crystal Palace, FA Cup Third Round BBC One and TNT Sports 1
12.15pm FA Cup Third Round – Everton v Sunderland (TNT Sport 5); Wolves v Shrewsbury Town (TNT Sports 6); Cheltenham Town v Leicester City (TNT Sports 7).
12.30pm Arsenal v Manchester United, Women’s Super League Sky Sports Main Event
12.45pm Newcastle v USAP, Challenge Cup Rugby Premier Sports 2
1pm Bulls v Bristol Bears, Champions Cup Rugby Premier Sports 1
1pm Horse Racing, Warwick, Kempton Park, Wetherby Virgin Media One and ITV4
3pm Edinburgh v Irish Wolfhounds, Celtic Challenge Rugby TG4 YouTube
3.15pm GAA, All-Ireland JHC club final, Kilbrittain (Cork) v Easkey (Sligo) TG4
3.15pm Clermont Auvergne v Glasgow Warriors, Champions Cup Rugby Premier Sports 1
3.15pm Cardiff v Racing 92, Challenge Cup Rugby Premier Sports 2
3.50pm Athletics, World Cross-Country Championships Virgin Media Two
4pm Algeria v Nigeria, Africa Cup Of Nations quarter-final E4 and All 4
5pm Roma v Sassuolo, Serie A TNT Sports 3
5.15pm GAA, All-Ireland IHC club final, Upperchurch-Drombane (Tipperary) v Tooreen (Mayo) TG4
5.30pm Leinster v La Rochelle, Champions Cup Rugby Premier Sports 1
5.30pm Sale Sharks v Sharks, Champions Cup Rugby Premier Sports 2
5.30pm Bayer Leverkusen v VfB Stuttgart, Bundesliga Sky Sports Football
5.45pm Tottenham Hotspur v Aston Villa, FA Cup Third Round BBC One and TNT Sports 1
5.45pm FA Cup Third Round – Grimsby Town v Weston Super Mare (TNT Sports 5); Cambridge United v Birmingham City (TNT Sports 6); Bristol City v Watford (TNT Sports 7).
7pm Egypt v Ivory Coast, Africa Cup Of Nations quarter-final E4 and All 4
8pm Leicester v Bayonne, Champions Cup Rugby Premier Sports 1
8pm Scarlets v Pau, Champions Cup Rugby Premier Sports 2
8pm Charlton Athletic v Chelsea, FA Cup Third Round TNT Sports 1
9.30pm NFL, Carolina Panthers v Los Angeles Rams, Wiid Card Playoffs Sky Sports Main Event
10.40pm Match Of The Day: FA Cup Highlights BBC One
*****
Sunday 11 January
1am NFL, Chicago Bears v Green Bay Packers, Wiid Card Playoffs Sky Sports Main Event
8am Cricket, India v New Zealand, One Day International TNT Sports 4
10.30am Tennis, ATP 250 Adelaide, ATP 250 Auckland Sky Sports Tennis
12pm Derby County v Leeds United, FA Cup Third Round TNT Sports 2
12pm Women’s Super League: Manchester City v Everton (Sky Sports Main Event); Chelsea v West Ham (Sky Sports Mix); Aston Villa v Brighton (Sky Sports +); Tottenham v Leicester City (Sky Sports +)
1pm Toulon v Munster, Champions Cup Rugby Premier Sports 2
1pm Montpellier v Connacht, Challenge Cup Rugby Premier Sports 1
1pm Snooker, Masters Snooker (Shaun Murphy v Wu Yze) BBC Two and TNT Sports 3
1.30pm Cricket, Sri Lanka v Pakistan, Twenty20 International TNT Sports 2
1.30pm GAA, All-Ireland JFC club final, Ballymacelligott (Kerry) v Clogher (Tyrone) TG4
2pm Portsmouth v Arsenal, FA Cup Third Round TNT Sports 1
2pm Dundee v Hearts, Scottish Premiership Sky Sports Main Event
2.30pm FA Cup Third Round: West Ham v QPR (TNT Sports 5); Swansea City v West Brom (TNT Sport 6); Hull City v Blackburn Rovers (TNT Sports 7); Sheffield United v Mansfield Town (TNT Sports 8); Norwich City v Walsall (TNT Sports 9).
3.15pm Bordeaux-Begles v Northampton, Champions Cup Rugby Premier Sports 2
3.15pm Cheetahs v Ulster, Challenge Cup Rugby epcrugby.com
3.30pm GAA, All-Ireland IFC club final, An Ghaeltacht (Kerry) v Glenullin (Derry) TG4
4.30pm Manchester United v Brighton, FA Cup Third Round TNT Sports 1
4.30pm Aberdeen v Rangers, Scottish Premiership Sky Sports Main Event
5.30pm Saracens v Toulouse, Champions Cup Rugby Premier Sports 1
6pm NFL, Jacksonville Jaguars v Buffalo Bills, Wiid Card Playoffs Sky Sports Main Event
