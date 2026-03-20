Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 20 March
11.30am
Snooker, World Open – Yuhan, China
TNT Sports 3
11.30am
Golf, Valspar Championship, PGA Tour
Sky Sports Main Event
2pm
Cycling, UCI Bredene Koksijde Classic
TNT Sports 4
3pm
Tennis, Miami Open
Sky Sports Main Event
4.55pm
Athletics, World Indoor Championships, Torun – Poland
Virgin Media Two
5pm
Cardiff v Bulls, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1
5.15pm
Horse Racing, Wolverhampton
ITV4
6pm
Golf, Valspar Championship, PGA Tour
Sky Sports Golf
7pm
Boxing, Michael Conlan v Kevin Walsh
DAZN
7.45pm
Ulster v Connacht, United Rugby Championship
Premier Sports 1
7.45pm
Scarlets v Zebre, United Rugby Championship
Premier Sports 2
7.45pm
LOI Premier Division; Waterford v St Patrick’s Athletic, Derry City v Drogheda United
LOI TV
7.45pm
LOI First Division; Kerry v Finn Harps, UCD v Cork City, Treaty United v Athlone Town, Cobh Ramblers v Bray Wanderers
LOI TV
7.45pm
Bath v Saracens, Premiership Rugby
TNT Sports
8pm
Bohemians v Dundalk, League of Ireland Premier Division
Virgin Media Two
8pm
LOI Premier Division; Shamrock Rovers v Galway United
LOI TV
8pm
Bournemouth v Manchester United, Premier League
Sky Sports Main Event
8pm
Preston North End v Stoke City, Championship
Sky Sports Football
10pm
Golf, Founders Cup, LPGA Tour
Sky Sports Golf
10.45pm
Tennis, Miami Open
Sky Sports Main Event
*****
Saturday 21 March
2.15am
AFL, Richmond v Gold Coast Suns
TNT Sports 4
3.35am
Fijian Drua v Reds, Super Rugby Pacific
Sky Sports +
5.15am
AFL, GWS Giants v St Kilda
TNT Sports 4
6am
Snooker, World Open - Yuhan, China
TNT Sports 1
6.05am
Moana Pasifika v Crusaders, Super Rugby Pacific
Sky Sports +
8.30am
Cycling, Milano to Sanremo
TNT Sports 4
8.35am
Waratahs v Blues, Super Rugby Pacific
Sky Sports +
8.35am
AFL, Fremantle v Melbourne
TNT Sports 4
8.55am
Athletics, World Indoor Championships, Torun – Poland
Virgin Media Two
10.10am
GAA 2026 Highlights
TG4
10.15am
LIV Golf, South Africa
TNT Sports 3
11.45am
Golf, Valspar Championship, PGA Tour
Sky Sports Golf
12pm
Women’s Super League, Manchester City v Tottenham (Sky Sports Premier League); London City Lionesses v Chelsea (Sky Sports Mix); Arsenal v West Ham (Sky Sports+); Manchester United v Everton (Sky Sports+).
12.30pm
Brighton v Liverpool, Premier League
TNT Sports 1
12.30pm
Ipswich Town v Millwall, Championship
Sky Sports Main Event
12.45pm
Horse Racing, Newbury
ITV4
12.45pm
WNL Premier Division, Shamrock Rovers v Peamount United
TG4
12.45pm
Lions v Edinburgh, United Rugby Championship
Premier Sports 2
3pm
Tennis, Miami Open
Sky Sports Main Event
3pm
Sharks v Munster, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 2
3pm
Fulham v Burnley, Premier League
Premier Sports 1
3pm
WNL Premier Division, Bohemians v Cork City, Treaty United v Waterford, Galway United v Sligo Rovers (5pm), Wexford v Shelbourne (6pm), Athlone Town v DLR Waves (6pm)
LOI TV
3pm
Harlequins v Gloucester and Northampton v Newcastle, Premiership Rugby
TNT Sports Extra
3.05pm
Exeter Chiefs v Sale Sharks, Premiership Rugby
TNT Sports 1
5pm
Galway v Dublin, Ladies Football League Division 1
TG4
5pm
Golf, Valspar Championship, PGA Tour
Sky Sports Golf
5.15pm
Athletics, World Indoor Championships, Torun – Poland
Virgin Media Two
5.15pm
Swansea City v Coventry City, Championship
Sky Sports Football
5.30pm
Everton v Chelsea, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
Glasgow Warriors v Leinster, United Rugby Championship
Premier Sports 1
5.45pm
Rangers v Aberdeen, Scottish Premiership
Premier Sports 2
7pm
Limerick v Galway, GAA Division 1A Hurling League
TG4
7pm
Cork v Offaly and Tipperary v Kilkenny, GAA Division 1A Hurling League
Spórt TG4 YouTube
7.30pm
LOI First Division, Longford Town v Wexford
LOI TV
7.45pm
LOI Premier Division, Sligo Rovers v Shelbourne
LOI TV
7.45pm
Juventus v Sassuolo, Serie A
TNT Sports 2
8pm
Leeds United v Brentford, Premier League
Sky Sports Main Event
8pm
UFC Fight Night, Lerone Murphy v Movsar Evloev
TNT Sports 1
9pm
NBA, Washington Wizards v Oklahoma City Thunder
Sky Sports Action
10pm
Golf, Founders Cup, LPGA Tour
Sky Sports Golf
10.30pm
Match Of The Day
BBC One
10.45pm
Tennis, Miami Open
Sky Sports Main Event
*****
Sunday 22 March
4.15am
AFL, Port Adelaide v Essendon
TNT Sports 4
6am
Snooker, World Open - Yuhan, China
TNT Sports 1
6.15am
Cricket, New Zealand v South Africa, Twenty20 International
TNT Sports 2
7.10am
AFL, West Coast Eagles v North Melbourne
TNT Sports 4
8.55am
Athletics, World Indoor Championships, Torun – Poland
Virgin Media Two
10.05am
LIV Golf, South Africa
TNT Sports 3
11.45am
Golf, Valspar Championship, PGA Tour
Sky Sports Golf
12pm
Newcastle United v Sunderland, Premier League
Sky Sports Main Event
12pm
Women’s Super League, Brighton v Liverpool
Sky Sports Mix
12.30pm
Dundee United v Celtic, Scottish Premiership
Sky Sports Football
1pm
Barcelona v Rayo Vallecano, La Liga
Premier Sports 1
1pm
Stormers v Dragons, United Rugby Championship
Premier Sports 2
1.15pm
Kildare v Louth, GAA Division 2 Football League
TG4
1.15pm
Tyrone v Cork; Derry v Cavan; Offaly v Meath, GAA Division 2 Football League
Spórt TG4 YouTube
2pm
Wexford v Westmeath, GAA Division 3 Football League
TG4 Player & App
2.15pm
Tottenham Hotspur v Nottingham Forest, Premier League
Sky Sports Main Event
2.15pm
Aston Villa v West Ham, Premier League
Sky Sports Premier League
2.25pm
Leicester City v Aston Villa, Women’s Super League
BBC Two
2.30pm
Cycling, Grand Prix Jean Pierre Monsere
TNT Sports 4
3pm
Leicester Tigers v Bristol Bears, Premiership Rugby
TNT Sports 1
3.45pm
Galway v Dublin, GAA Division 1 Football League
TG4
3.45pm
Armagh v Kerry, GAA Division 1 Football League
GAA+ and BBC iPlayer
3.45pm
Mayo v Roscommon; Monaghan v Donegal, GAA Division 1 Football League
Spórt TG4 YouTube
3.45pm
Groningen v AZ Alkmaar, Eredivisie
Premier Sports 2
4.30pm
Athletics, World Indoor Championships, Torun – Poland
Virgin Media Two
4.30pm
Arsenal v Manchester City, Carabao Cup Final
Sky Sports Main Event and ITV1
5pm
Golf, Valspar Championship, PGA Tour
Sky Sports Golf
7.45pm
Fiorentina v Inter Milan, Serie A
TNT Sports 1
8pm
Real Madrid v Atlético Madrid, La Liga
Premier Sports 1
9pm
NBA, Denver Nuggets v Portland Trail Blazers
Sky Sports Action
9pm
Tennis, Miami Open
Sky Sports Main Event
9.35pm
GAA Allianz League Sunday
RTÉ 2
10pm
Golf, Founders Cup, LPGA Tour
Sky Sports Golf
10.30pm
Match Of The Day
BBC One
11.35pm
The Women’s Football Show
BBC One
12am (Monday)
NBA, Boston Celtics v Minnesota Timberwolves
Sky Sports Action
