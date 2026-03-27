Donegal's Brendan McCole and Kerry's David Clifford. Morgan Treacy/INPHO
Tune in

Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Plenty for fans to look forward to.
11.41am, 27 Mar 2026

Friday 27 March

12.30pm
Golf, Houston Open
Sky Sports Main Event

1.15pm
Cycling, Tour of Catalunya – Stage 5
TNT Sports 1

3.15pm
Cycling, Saxo Classic, Flanders 
TNT Sports 1

5pm
Sharks v Cardiff, United Rugby Championship
Premier Sports 1

5.15pm
Horse Racing, Newcastle
ITV4

7.45pm
England v Uruguay, International Soccer Friendly
Virgin Media Two and ITV1

7.45pm
Leinster v Scarlets, United Rugby Championship
Premier Sports 1

7.45pm
Glasgow Warriors v Benetton, United Rugby Championship
Premier Sports 2

7.45pm
LOI First Division, Cork City v Athlone Town; Bray Wanderers v Kerry; UCD v Cobh Ramblers; Wexford v Treaty United.
LOI TV

7.45pm
Newcastle v Exeter Chiefs, Premiership Rugby
TNT Sports 1

10.15pm
Golf, Houston Open
Sky Sports Main Event

11pm
Golf, LPGA Ford Championship
Sky Sports Golf

11pm
Tennis, Miami Open
Sky Sports Main Event

*****

Saturday 28 March

1.35am
AFL, St Kilda v Brisbane Lions
TNT Sports 1

3.35am
Hurricanes v Reds, Super Rugby Pacific
Sky Sports +

5.15am
AFL, Fremantle v Richmond
TNT Sports 1

6am
Formula 1, Japanese Grand Prix Qualifying
Sky Sports Main Event

6.05am
Blues v Fijian Drua, Super Rugby Pacific
Sky Sports +

8am
Golf, Indian Open
Sky Sports Golf

8.35am
Western Force v Chiefs, Super Rugby Pacific
Sky Sports +

8.35am
AFL, Essendon v North Melbourne
TNT Sports 1

9.30am
GAA 2026 Highlights
TG4

12pm
Bulls v Munster, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1

12pm
Everton v Liverpool, Women’s Super League
Sky Sports Premier League

12.30pm
Golf, Houston Open
Sky Sports Golf

1pm
Gloucester v Leicester Tigers, Premiership Rugby
TNT Sports 1

1.15pm
Horse Racing, Doncaster
ITV1

1.30pm
Manchester United v Manchester City, Women’s Super League
BBC One

2pm
Laois v Kerry, GAA Hurling League Division 2 Final
Spórt TG4 YouTube

2.15pm
Cycling, Tour of Catalunya – Stage 6
TNT Sports 4

2.15pm
Connacht v Ospreys, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1

2.30pm
Lions v Dragons, United Rugby Championship
Premier Sports 2

3pm
WNL Premier Division, Bohemians v Athlone Town; Cork City v Treaty United; Sligo Rovers v Shamrock Rovers; Shelbourne v DLR Waves (4pm); Galway United v Wexford (5pm); Peamount United v Waterford (5pm).
LOI TV

3.30pm
Bristol Bears v Harlequins, Premiership Rugby
TNT Sports 1

4pm
Horse Racing, Dubai World Cup
Virgin Media Two

5pm
Scotland v Japan, International Soccer Friendly
Virgin Media Two

5pm
Longford v Carlow, GAA Football League Division 4 Final
TG4

5pm
Stormers v Edinburgh, United Rugby Championship
Premier Sports 1

5.30pm
Arsenal v Tottenham, Women’s Super League
Sky Sports Main Event

6pm
Saracens v Northampton, Premiership Rugby
TNT Sports 1 and ITV4

7.15pm
Down v Wexford, GAA Football League Division 3 Final
TG4

7.30pm
LOI First Division, Longford Town v Finn Harps.
LOI TV

7.45pm
Zebre v Ulster, United Rugby Championship
Premier Sports 1

7.45pm
Tennis, Miami Open
Sky Sports Tennis

8pm
Golf, Houston Open
Sky Sports Main Event

10pm
NBA, Charlotte Hornets v Philadelphia 76ers
Sky Sports Action

10pm
Golf, LPGA Ford Championship
Sky Sports Main Event

*****

Sunday 29 March

12am
UFC Fight Night, Israel Adesanya v Joe Pyfer
TNT Sports 1

2.30am
AFL, Port Adelaide v West Coast Eagles
TNT Sports 4

5.15am
AFL, Carlton v Melbourne
TNT Sports 1

6am
Formula 1, Japanese Grand Prix 
Sky Sports Main Event

7.30am
Golf, Indian Open
Sky Sports Golf

11.15am
Cycling, Tour of Catalunya – Stage 7
TNT Sports 3

12pm
Women’s Super League, Chelsea v Aston Villa (Sky Sports Main Event), West Ham v London City Lionesses (Sky Sports Premier League).

1.30pm
Golf, Houston Open
Sky Sports Golf

1.45pm
Cork v Meath, GAA Football League Division 2 Final
TG4

2pm
Kildare v Kerry, GAA Ladies Football League Division 1 Final
Spórt TG4 YouTube

3pm
Glasgow City v Rangers, Scottish Women’s League Cup Final
Sky Sports Main Event

3pm
Sale Sharks v Bath, Premiership Rugby
TNT Sports 1

3.45pm
Cycling, Gent to Wevelgem in Flanders Fields
TNT Sports 3

4pm
Kerry v Donegal, GAA Football League Division 1 Final
TG4

8.05pm
Stade Francais v Clermont Auvergne, French Top 14 Rugby
Premier Sports 1

8.15pm
Golf, Houston Open
Sky Sports Main Event

9.30pm
GAA Allianz League Sunday
RTÉ 2

11pm
Golf, LPGA Ford Championship
Sky Sports Main Event

12.30am (Monday)
NBA, Oklahoma City Thunder v New York Knicks
Sky Sports Action

 

