Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

5pm Sharks v Cardiff, United Rugby Championship Premier Sports 1
5.15pm Horse Racing, Newcastle ITV4
7.45pm
England v Uruguay, International Soccer Friendly Virgin Media Two and ITV1
7.45pm Leinster v Scarlets, United Rugby Championship Premier Sports 1
7.45pm Glasgow Warriors v Benetton, United Rugby Championship Premier Sports 2
7.45pm
LOI First Division, Cork City v Athlone Town; Bray Wanderers v Kerry; UCD v Cobh Ramblers; Wexford v Treaty United. LOI TV
7.45pm
Newcastle v Exeter Chiefs, Premiership Rugby TNT Sports 1
10.15pm Golf, Houston Open Sky Sports Main Event
11pm Golf, LPGA Ford Championship Sky Sports Golf
11pm Tennis, Miami Open Sky Sports Main Event
*****
Saturday 28 March
1.35am AFL, St Kilda v Brisbane Lions TNT Sports 1
3.35am Hurricanes v Reds, Super Rugby Pacific Sky Sports +
5.15am AFL, Fremantle v Richmond TNT Sports 1
6am Formula 1, Japanese Grand Prix Qualifying Sky Sports Main Event
6.05am Blues v Fijian Drua, Super Rugby Pacific Sky Sports +
8am Golf, Indian Open Sky Sports Golf
8.35am Western Force v Chiefs, Super Rugby Pacific Sky Sports +
8.35am AFL, Essendon v North Melbourne TNT Sports 1
Advertisement
9.30am GAA 2026 Highlights TG4
12pm Bulls v Munster, United Rugby Championship TG4 and Premier Sports 1
12pm Everton v Liverpool, Women’s Super League Sky Sports Premier League
12.30pm Golf, Houston Open Sky Sports Golf
1pm
Gloucester v Leicester Tigers, Premiership Rugby TNT Sports 1
1.15pm Horse Racing, Doncaster ITV1
1.30pm Manchester United v Manchester City, Women’s Super League BBC One
2pm Laois v Kerry, GAA Hurling League Division 2 Final Spórt TG4 YouTube
2.15pm Cycling, Tour of Catalunya – Stage 6 TNT Sports 4
2.15pm Connacht v Ospreys, United Rugby Championship TG4 and Premier Sports 1
2.30pm Lions v Dragons, United Rugby Championship Premier Sports 2
3pm WNL Premier Division, Bohemians v Athlone Town; Cork City v Treaty United; Sligo Rovers v Shamrock Rovers; Shelbourne v DLR Waves (4pm); Galway United v Wexford (5pm); Peamount United v Waterford (5pm). LOI TV
3.30pm
Bristol Bears v Harlequins, Premiership Rugby TNT Sports 1
4pm Horse Racing, Dubai World Cup Virgin Media Two
5pm
Scotland v Japan, International Soccer Friendly Virgin Media Two
5pm Longford v Carlow, GAA Football League Division 4 Final TG4
5pm Stormers v Edinburgh, United Rugby Championship Premier Sports 1
5.30pm Arsenal v Tottenham, Women’s Super League Sky Sports Main Event
6pm
Saracens v Northampton, Premiership Rugby TNT Sports 1 and ITV4
7.15pm Down v Wexford, GAA Football League Division 3 Final TG4
7.30pm
LOI First Division, Longford Town v Finn Harps. LOI TV
7.45pm Zebre v Ulster, United Rugby Championship Premier Sports 1
7.45pm Tennis, Miami Open Sky Sports Tennis
8pm Golf, Houston Open Sky Sports Main Event
10pm NBA, Charlotte Hornets v Philadelphia 76ers Sky Sports Action
10pm Golf, LPGA Ford Championship Sky Sports Main Event
*****
Sunday 29 March
12am UFC Fight Night, Israel Adesanya v Joe Pyfer TNT Sports 1
2.30am AFL, Port Adelaide v West Coast Eagles TNT Sports 4
5.15am AFL, Carlton v Melbourne TNT Sports 1
6am Formula 1, Japanese Grand Prix Sky Sports Main Event
7.30am Golf, Indian Open Sky Sports Golf
11.15am Cycling, Tour of Catalunya – Stage 7 TNT Sports 3
12pm Women’s Super League, Chelsea v Aston Villa (Sky Sports Main Event), West Ham v London City Lionesses (Sky Sports Premier League).
1.30pm Golf, Houston Open Sky Sports Golf
1.45pm Cork v Meath,GAA Football League Division 2 Final TG4
2pm Kildare v Kerry, GAA Ladies Football League Division 1 Final Spórt TG4 YouTube
3pm Glasgow City v Rangers, Scottish Women’s League Cup Final Sky Sports Main Event
3pm
Sale Sharks v Bath, Premiership Rugby TNT Sports 1
3.45pm Cycling, Gent to Wevelgem in Flanders Fields TNT Sports 3
4pm Kerry v Donegal,GAA Football League Division 1 Final TG4
8.05pm Stade Francais v Clermont Auvergne, French Top 14 Rugby Premier Sports 1
8.15pm Golf, Houston Open Sky Sports Main Event
9.30pm GAA Allianz League Sunday RTÉ 2
11pm Golf, LPGA Ford Championship Sky Sports Main Event
12.30am (Monday) NBA, Oklahoma City Thunder v New York Knicks Sky Sports Action
Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
