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Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Plenty for fans to enjoy over the next few days.
11.08am, 31 Jul 2026

 

Friday 31 July

9am
Golf, Women’s British Open
Sky Sports Main Event

11.10am
AFL, Fremantle v Western Bulldogs
TNT Sports 3

12.30pm
World Rally Championship – Finland
TNT Sports 1

12.30pm
Snooker, Shanghai Masters
TNT Sports 4

1.30pm
Horse Racing, Glorious Goodwood, Day 4 – Goodwood Cup
ITV1

2.45pm
Cycling, Tour of Denmark – Stage 3
TNT Sports 3

4.45pm
Horse Racing, Galway Festival
TG4

5pm
Tennis, Mubadala Citi DC Open
Sky Sports Tennis

6.30pm
Athletics, Glasgow Commonwealth Games
TNT Sports 3

7pm
Golf, Rocket Classic – PGA Tour
Sky Sports Golf

7.45pm
Dundalk v Sligo Rovers, LOI Premier Division
LOI TV

7.45pm
Drogheda United v Shamrock Rovers, LOI Premier Division
Virgin Media Two

7.45pm
LOI First Division, Bray Wanderers v Kerry; Cobh Ramblers v Wexford; Finn Harps v Cork City; Athlone Town v UCD; Treaty United v Longford Town
LOI TV

8pm
Dundee United v Rangers, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event

*****

Saturday 1 August

4.05am
AFL, St Kilda v Sydney Swans
TNT Sports 4

4.35am
AFL, Hawthorn v North Melbourne
TNT Sports 5

7am
Snooker, Shanghai Masters
TNT Sports 3

7am
AFLW, Australia v Ireland at the North Sydney Oval
TG4 player and website…(Deferred TV coverage, 12.05pm)

9.35am
AFL, Port Adelaide v GWS Giants
TNT Sports 4

10.40am
AFL, Carlton v Brisbane Lions
TNT Sports 5

12pm
Golf, Women’s British Open
Sky Sports Golf

12.30pm
World Rally Championship, Finland
TNT Sports 1

1.55pm
Horse Racing, Galway Festival
TG4

1.30pm
Horse Racing, Glorious Goodwood, Day 5 – Goodwood Cup
ITV1

2.30pm
Cycling, Tour de France Women – Stage 1
TNT Sports 1

2.45pm
Cycling, Tour of Denmark – Stage 4
TNT Sports 10

3pm
Falkirk v St Mirren, Scottish Premiership
Sky Sports Football

5.30pm
Aberdeen v Hearts, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event

6pm
UFC Fight Night, Uros Medic v Daniel Rodriguez
TNT Sports 3

7pm
Golf, Rocket Classic – PGA Tour
Sky Sports Golf

8.30pm
Tennis, Mubadala Citi DC Open
Sky Sports Main Event

*****

Sunday 2 August

4.10am
AFL, Richmond v West Coast Eagles
TNT Sports 1

6.15am
AFL, Gold Coast Suns v Melbourne
TNT Sports 4

7.40am
AFL, Essendon v Adelaide Crows
TNT Sports 4

8am
World Rally Championship – Finland
TNT Sports 1

11.45am
Antrim v Carlow, All-Ireland junior ladies football final
TG4

12.30pm
Golf, Women’s British Open
Sky Sports Main Event

12.30pm
Snooker, Shanghai Masters Final
TNT Sports 3

1.30pm
Cycling, Tour of Denmark – Stage 5
TNT Sports 1

1.45pm
Fermanagh v Roscommon, All-Ireland intermediate ladies football final
TG4

2pm
St Johnstone v Kilmarnock, Scottish Premiership
Sky Sports Football

3pm
Cricket, West Indies v Pakistan, Test Match Day 1
TNT Sports 3

3pm
Waterford v Shelbourne, LOI Premier Division
LOI TV

4.15pm
Galway v Kerry, All-Ireland senior ladies football final
TG4

4.30pm
Hibernian v Motherwell, Scottish Premiership
Sky Sports Football

5pm
St Patrick’s Athletic v Derry City, LOI Premier Division
LOI TV

7pm
Bohemians v Galway United, LOI Premier Division
LOI TV

7pm
Golf, Rocket Classic – PGA Tour
Sky Sports Golf

7.30pm
Tennis, Mubadala Citi DC Open
Sky Sports Tennis

*****

Monday 3 August

3pm
Cricket, West Indies v Pakistan, Test Match Day 2
TNT Sports 2

4pm
Tennis, National Bank Open
Sky Sports Tennis

5pm
LOI First Division, Cork City v Athlone Town; Wexford v Bray Wanderers; Longford Town v Finn Harps; Kerry v Cobh Ramblers
LOI TV

7.30pm
Celtic v Dundee, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event

10.30pm
Tennis, National Bank Open
Sky Sports Main Event

*****

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