Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

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Shelbourne lose in Estonia but advance to face Ajax in glamour European showdown

Bohemians progress in Europa Conference League after penalty shootout success

Owen Elding on target as Hibernian overturn first-leg deficit to march on in Europe

Rob Hennelly: 'To witness it... it's like a dream. One of the best experiences I ever had in my life'

'People probably think we're underdogs as well' - Can Galway take inspiration from Mayo?

FAI Cup tie between St Pat's and Shamrock Rovers to be broadcast live on RTÉ

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2.30pm Cycling, Tour de France Women – Stage 1 TNT Sports 1

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