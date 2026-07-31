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Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 31 July
9am
Golf, Women’s British Open
Sky Sports Main Event
11.10am
AFL, Fremantle v Western Bulldogs
TNT Sports 3
12.30pm
World Rally Championship – Finland
TNT Sports 1
12.30pm
Snooker, Shanghai Masters
TNT Sports 4
1.30pm
Horse Racing, Glorious Goodwood, Day 4 – Goodwood Cup
ITV1
2.45pm
Cycling, Tour of Denmark – Stage 3
TNT Sports 3
4.45pm
Horse Racing, Galway Festival
TG4
5pm
Tennis, Mubadala Citi DC Open
Sky Sports Tennis
6.30pm
Athletics, Glasgow Commonwealth Games
TNT Sports 3
7pm
Golf, Rocket Classic – PGA Tour
Sky Sports Golf
7.45pm
Dundalk v Sligo Rovers, LOI Premier Division
LOI TV
7.45pm
Drogheda United v Shamrock Rovers, LOI Premier Division
Virgin Media Two
7.45pm
LOI First Division, Bray Wanderers v Kerry; Cobh Ramblers v Wexford; Finn Harps v Cork City; Athlone Town v UCD; Treaty United v Longford Town
LOI TV
8pm
Dundee United v Rangers, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event
*****
Saturday 1 August
4.05am
AFL, St Kilda v Sydney Swans
TNT Sports 4
4.35am
AFL, Hawthorn v North Melbourne
TNT Sports 5
7am
Snooker, Shanghai Masters
TNT Sports 3
7am
AFLW, Australia v Ireland at the North Sydney Oval
TG4 player and website…(Deferred TV coverage, 12.05pm)
9.35am
AFL, Port Adelaide v GWS Giants
TNT Sports 4
10.40am
AFL, Carlton v Brisbane Lions
TNT Sports 5
12pm
Golf, Women’s British Open
Sky Sports Golf
12.30pm
World Rally Championship, Finland
TNT Sports 1
1.55pm
Horse Racing, Galway Festival
TG4
1.30pm
Horse Racing, Glorious Goodwood, Day 5 – Goodwood Cup
ITV1
2.30pm
Cycling, Tour de France Women – Stage 1
TNT Sports 1
2.45pm
Cycling, Tour of Denmark – Stage 4
TNT Sports 10
3pm
Falkirk v St Mirren, Scottish Premiership
Sky Sports Football
5.30pm
Aberdeen v Hearts, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event
6pm
UFC Fight Night, Uros Medic v Daniel Rodriguez
TNT Sports 3
7pm
Golf, Rocket Classic – PGA Tour
Sky Sports Golf
8.30pm
Tennis, Mubadala Citi DC Open
Sky Sports Main Event
*****
Sunday 2 August
4.10am
AFL, Richmond v West Coast Eagles
TNT Sports 1
6.15am
AFL, Gold Coast Suns v Melbourne
TNT Sports 4
7.40am
AFL, Essendon v Adelaide Crows
TNT Sports 4
8am
World Rally Championship – Finland
TNT Sports 1
11.45am
Antrim v Carlow, All-Ireland junior ladies football final
TG4
12.30pm
Golf, Women’s British Open
Sky Sports Main Event
12.30pm
Snooker, Shanghai Masters Final
TNT Sports 3
1.30pm
Cycling, Tour of Denmark – Stage 5
TNT Sports 1
1.45pm
Fermanagh v Roscommon, All-Ireland intermediate ladies football final
TG4
2pm
St Johnstone v Kilmarnock, Scottish Premiership
Sky Sports Football
3pm
Cricket, West Indies v Pakistan, Test Match Day 1
TNT Sports 3
3pm
Waterford v Shelbourne, LOI Premier Division
LOI TV
4.15pm
Galway v Kerry, All-Ireland senior ladies football final
TG4
4.30pm
Hibernian v Motherwell, Scottish Premiership
Sky Sports Football
5pm
St Patrick’s Athletic v Derry City, LOI Premier Division
LOI TV
7pm
Bohemians v Galway United, LOI Premier Division
LOI TV
7pm
Golf, Rocket Classic – PGA Tour
Sky Sports Golf
7.30pm
Tennis, Mubadala Citi DC Open
Sky Sports Tennis
*****
Monday 3 August
3pm
Cricket, West Indies v Pakistan, Test Match Day 2
TNT Sports 2
4pm
Tennis, National Bank Open
Sky Sports Tennis
5pm
LOI First Division, Cork City v Athlone Town; Wexford v Bray Wanderers; Longford Town v Finn Harps; Kerry v Cobh Ramblers
LOI TV
7.30pm
Celtic v Dundee, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event
10.30pm
Tennis, National Bank Open
Sky Sports Main Event
*****
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