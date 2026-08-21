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SeriesTV Listings

Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Plenty to take in over the next few days.
7.31am, 21 Aug 2026

Friday 21 August

10.40am
AFL, Collingwood v Brisbane Lions
TNT Sports 2

11am
Cricket, England v Pakistan, Test Match Day 3
Sky Sports Main Event

11.30am
Formula 1, Dutch Grand Prix, Practice 1
Sky Sports F1

12.30pm
Golf, Nexo Championship, DP World Tour
Sky Sports Golf

1.30pm
Horse Racing, York
Virgin Media One and ITV1

1.30pm
Cycling, Tour of Limousin – Stage 4
TNT Sports 4

2pm
Cycling, Deutschland Tour – Stage 2
TNT Sports 2

4pm
Tennis, Cincinnati Open
Sky Sports Tennis

5pm
Golf, BMW Championship, FedEx Playoffs
Sky Sports Golf

5pm
European Gymnastics Championships
BBC Two

5pm
Horse Racing, Killarney
TG4

5.15pm
Golf, LIV Indianapolis
TNT Sports 2

7pm
Athletics, Diamond League – Lausanne
BBC Two

7.45pm
LOI Premier Division, Drogheda United v St Patrick’s Athletic; Dundalk v Galway United; Bohemians v Derry City.
LOI TV

7.45pm
LOI First Division, Finn Harps v Cobh Ramblers; Kerry v UCD; Treaty United v Cork City; Wexford v Athlone Town.
LOI TV

8pm
Arsenal v Coventry City, Premier League
Sky Sports Main Event

8pm
LOI Premier Division, Sligo Rovers v Waterford
Virgin Media Two

8pm
Real Betis v Real Sociedad, La Liga
Premier Sports 1

11pm
Golf, BMW Championship, FedEx Playoffs
Sky Sports Main Event

12pm
Tennis, Cincinnati Open
Sky Sports Main Event

*****

Saturday 22 August

4.15am
AFL, Carlton v Fremantle
TNT Sports 1

5.05am
AFL Women’s, Western Bulldogs v Richmond (TNT Sports 4); West Coast Eagles v Gold Coast Suns (5.35am – TNT Sports 5)

7.15am
AFL, Melbourne v Western Bulldogs
TNT Sports 2

8am
AFL Women’s, Geelong Cats v St Kilda (TNT Sports 3); Brisbane Lions v North Melbourne (10.15am – TNT Sports 3)

10.45am
AFL, Geelong Cats v Richmond (TNT Sports 4); Adelaide Crows v GWS Giants (11.10am – TNT Sports 8)

11am
Cricket, England v Pakistan, Test Match Day 4
Sky Sports Cricket

12.30pm
Hull City v Manchester United, Premier League
TNT Sports 1

12.30pm
Lincoln City v Portsmouth, Championship
Sky Sports Main Event

12.30pm
Golf, Nexo Championship, DP World Tour
Sky Sports Golf

1.15pm
Horse Racing, York
Virgin Media One

2.30pm
Ulster v Leinster, Women’s Rugby Interprovincial Championship
Spórt TG4 YouTube

2.45pm
Cycling, Vuelta a Espana – Stage 1
TNT Sports 1

3pm
Formula 1, Dutch Grand Prix – Qualifying
Sky Sports Main Event

3pm
Nottingham Forest v Leeds United, Premier League
Premier Sports 1

4pm
FAI Women’s Cup semi-final, Cork City v Shelbourne
TG4

4pm
Tennis, Cincinnati Open
Sky Sports Tennis

4.05pm
South Africa v New Zealand, Rugby Union International
Sky Sports Action

4.15pm
Golf, LIV Indianapolis
TNT Sports 4

4.15pm
Connacht v Munster, Women’s Rugby Interprovincial Championship
Spórt TG4 YouTube

5pm
Golf, BMW Championship, FedEx Playoffs
Sky Sports Golf

5.30pm
Brentford v Tottenham Hotspur, Premier League
Sky Sports Main Event

5.45pm
Dundee United v Dundee, Scottis Premiership
Premier Sports 1

6pm
NFL Pre-Season, Minnesota Vikings v Baltimore Ravens
Sky Sports Mix

7.30pm
LOI First Division, Longford Town v Bray Wanderers
LOI TV

7.35pm
FAI Women’s Cup semi-final, Athlone Town v Galway United
TG4

7.45pm
Genoa v Napoli, Serie A
TNT Sports 1

8.30pm
Golf, BMW Championship, FedEx Playoffs
Sky Sports Main Event

11pm
Tennis, Cincinnati Open
Sky Sports Main Event

11pm
Golf, Canadian Women’s Open
Sky Sports Main Event

*****

Sunday 23 August

3.20am
AFL, Essendon v Port Adelaide
TNT Sports 2

3.30am
AFL Women’s, Sydney Swans v Essendon (TNT Sports 5); Collingwood v Fremantle (3.35am – TNT Sports 7); Melbourne v GWS Giants (5.35am – TNT Sports 6); Carlton v Adelaide Crows (6.20am – TNT Sports 4); Port Adelaide v Hawthorn (8.20am – TNT Sports 4)

5.30am
Cricket, Sri Lanka v India, Test Match Day 1
TNT Sports 3

6.20am
AFL, Sydney Swans v North Melbourne
TNT Sports 2

10.20am
AFL, West Coast Eagles v Hawthorn
TNT Sports 2

11am
Cricket, England v Pakistan, Test Match Day 5
Sky Sports Cricket

11.30am
Golf, Nexo Championship, DP World Tour
Sky Sports Golf

12pm
West Brom v Burnley, Championship
Sky Sports Main Event

1pm
Mayo senior football championship, Belmullet v Breaffy
TG4

1.30pm
Cycling, Vuelta a España – Stage 2
TNT Sports 1

2pm
Brighton v Aston Villa, Premier League
Sky Sports Premier League

2pm
Manchester City v Bournemouth, Premier League
Sky Sports Main Event

2pm
Formula 1, Dutch Grand Prix
Sky Sports F1

4pm
Atlético Madrid v Villarreal, La Liga
Premier Sports 1

4.10pm
Athletics, Diamond League – Silesia
BBC Two

4.30pm
Newcastle United v Liverpool, Premier League
Sky Sports Main Event

4.30pm
Golf, BMW Championship, FedEx Playoffs
Sky Sports Golf

7pm
Tennis, Cincinnati Open
Sky Sports Tennis

7.30pm
Golf, BMW Championship, FedEx Playoffs
Sky Sports Main Event

7.45pm
Torino v AC Milan, Serie A
TNT Sports 1

8.30pm
Elche v Barcelona, La Liga
Premier Sports 1

11pm
Tennis, Cincinnati Open
Sky Sports Main Event

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