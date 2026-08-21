Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

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Shamrock Rovers feel a quiet kind of pain as KuPS strike late for draw in Euro play-off

'You spend years being told the Premier League is the best in the world. It's all propaganda'

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Plenty to take in over the next few days.

Plenty to take in over the next few days.

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