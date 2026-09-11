Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

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Deegan to captain Leinster in pre-season friendly against Zebre at redeveloped Laya Arena

San Francisco 49ers demolish Los Angeles Rams 27-7 in Melbourne

The 17-year-old starlet already making an impact in Irish football

2pm Women’s Super League, Birmingham City v Brighton; Everton v Charlton Athletic; Liverpool v Tottenham Sky Sports WSL YouTube and Sky Sports +

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Plenty to take in over the next few days.

Plenty to take in over the next few days.

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