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SeriesTV Listings

Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Plenty to take in over the next few days.
8.34am, 11 Sep 2026

Friday 11 September

6am
Golf, Solheim Cup, Day One Foursomes – Europe v USA
Sky Sports Main Event

9.30am
Golf, Irish Open – Doonbeg
RTÉ 2 

11.10am
AFL Semi-Final, Fremantle v Geelong Cats
TNT Sports 1

12pm
Golf, Solheim Cup, Day One Fourballs – Europe v USA
Sky Sports Main Event

12pm
Cycling, Vuelta a Espana – Stage 19
TNT Sports 3

1pm
Horse Racing, Doncaster
ITV1

1pm
Snooker, English Open
TNT Sports 4

2.15pm
Cricket, Dublin Guardians v Edinburgh Castle Rockers – European T20 Premier League
TNT Sports 1

5pm
Golf, Irish Open – Doonbeg
RTÉ 2

5pm
Tennis, US Open, Women’s Doubles Final
Sky Sports Tennis

6pm
Athletics, World Ultimate Championship
BBC Two

7pm
Snooker, English Open
TNT Sports 4

7.45pm
LOI Premier Division, Galway Utd v Bohemians; Waterford v Dundalk; Drogheda Utd v Sligo Rovers; Shelbourne v Derry City
LOI TV

7.45pm
LOI First Division, Kerry v Bray Wanderers; Cork City v Cobh Ramblers; Wexford v Finn Harps.
LOI TV

7.45pm
Stenhousemuir v Hearts, Scottish League Cup quarter-final
Premier Sports 1

8pm
St Patrick’s Athletic v Shamrock Rovers, LOI Premier Division
Virgin Media Two

8pm
West Ham v Wrexham, Championship
Sky Sports Main Event

8pm
Sevilla v Valencia, La Liga
Premier Sports 2

10pm
Tennis, US Open, Men’s Singles Semi-Final
Sky Sports Main Event

*****

Saturday 12 September

12am
Tennis, US Open, Men’s Singles Semi-Final
Sky Sports Main Event

AFL Women’s
4.05am: Hawthorn v Western Bulldogs, TNT Sports 3
5.35am: Gold Coast Suns v Collingwood, TNT Sports 1
6.05am: Adelaide Crows v Geelong Cats, TNT Sports 3
7.35am: West Coast Eagles v Brisbane Lions, TNT Sports 1

6am
Golf, Solheim Cup, Day Two Foursomes – Europe v USA
Sky Sports Main Event

10.35am
AFL Semi-Final, Brisbane Lions v Adelaide Crows 
TNT Sports 1

11am
Cycling, Vuelta a Espana – Stage 20
TNT Sports 3

11am
Cricket, England v Pakistan – Test Match Day 4
Sky Sports Cricket

12pm
Golf, Solheim Cup, Day Two Fourballs – Europe v USA
Sky Sports Main Event

12.05pm
AFLW, Adelaide Crows v Geelong Cats (deferred coverage)
TG4

12.30pm
Derby County v Birmingham City, Championship
Sky Sports Football

12.45pm
Women’s Super League, West Ham v London City Lionesses
Sky Sports Premier League

1pm
Snooker, English Open
TNT Sports 4

1pm
Women’s Premier Division, Bohemians v Wexford; Waterford v DLR Waves (3pm); Shamrock Rovers v Galway Utd (3pm); Treaty Utd v Athlone Town (3pm); Peamount Utd v Cork
LOI TV

1.15pm
Horse Racing, Doncaster, Leopardstown and Chester
ITV1

2pm
Horse Racing, Leopardstown – Irish Champions Festival
RTÉ One

2.15pm
Cricket, Dublin Guardians v Glasgow Cosmic – European T20 Premier League
TNT Sports 6

2.30pm
Golf, Irish Open – Doonbeg
RTÉ 2

3pm
Liverpool v Fulham, Premier League
Premier Sports 1

3.35pm
Clermont Auvergne v Stade Francais, French Top 14 Rugby
Premier Sports 2

4.45pm
Harlequins v Northampton, Premiership Rugby Cup
TNT Sports 2

5pm
Tennis, US Open, Men’s Doubles Final
Sky Sports Tennis

5pm
Athletics, World Ultimate Championship
BBC One

5.30pm
Tottenham v Everton, Premier League
Sky Sports Main Event

5.45pm
Kilmarnock v Aberdeen, Scottish League Cup quarter-final
Premier Sports 1

7pm
Snooker, English Open
TNT Sports 4

7.30pm
LOI First Division, Longford Town v Treaty Utd
LOI TV

7.35pm
Women’s Premier Division, Sligo Rovers v Shelbourne
TG4

8pm
Sunderland v Arsenal, Premier League
TNT Sports 1

8pm
Toulon v La Rochelle, French Top 14 Rugby
Premier Sports 2

8pm
Tennis, US Open, Women’s Singles Final
Sky Sports Main Event

10pm
South Africa v New Zealand, Rugby Union International
Sky Sports Main Event

*****

Sunday 13 September

AFL Women’s
3.35am: Melbourne v Port Adelaide, TNT Sports 4
4.05am: Richmond v St Kilda, TNT Sports 2
5.35am: Sydney Swans v GWS Giants, TNT Sports 4
6.05am: North Melbourne v Carlton, TNT Sports 1
8.05am: Fremantle v Essendon, TNT Sports 1

9am
Golf, Solheim Cup, Day Three Singles – Europe v USA
Sky Sports Main Event

11am
Cricket, England v Pakistan – Test Match Day 5
Sky Sports Cricket

12pm
Rangers v Celtic, Scottish League Cup quarter-final
Premier Sports 1

12pm
Sheffield United v Wolves, Championship
Sky Sports Football

12pm
Manchester United v Chelsea, Women’s Super League
Sky One and Sky Sports Mix

12.55pm
AFLW, Kangaroos v Carlton (deferred coverage)
TG4

1pm
Snooker, English Open
TNT Sports 4

1.15pm
Horse Racing, Doncaster
ITV1

1.30pm
Golf, Irish Open – Doonbeg
RTÉ 2

2pm
Coventry City v Brighton, Premier League
Sky Sports Premier League

2pm
Women’s Super League, Birmingham City v Brighton; Everton v Charlton Athletic; Liverpool v Tottenham
Sky Sports WSL YouTube and Sky Sports +

2.30pm
Horse Racing, The Curragh – Irish Champions Festival
RTÉ One

2.45pm
Arsenal v Crystal Palace, Women’s Super League
BBC Two

2.45pm
Down SFC quarter-final, Kilcoo v Loughinisland
TG4

3pm
Cycling, Vuelta a Espana – Stage 21
TNT Sports 3

3.15pm
Levante v Barcelona, La Liga
Premier Sports 1

4.30pm
Manchester United v Manchester City, Premier League
Sky Sports Main Event

4.45pm
Clare SHC quarter-final, Kilmaley v Clonlara
TG4

5pm
Athletics, World Ultimate Championship
BBC One

6pm
NFL, Houston Texans v Buffalo Bils
Sky Sports NFL

6.30pm
Aston Villa v Manchester City, Women’s Super League
Sky Sports Football and Sky Sports Premier League

7pm
Tennis, US Open, Men’s Singles Final
Sky Sports Main Event

7pm
Snooker, English Open
TNT Sports 4

7.45pm
Sassuolo v Juventus, Serie A
TNT Sports 1

8pm
Real Sociedad v Atletico Madrid, La Liga
Premier Sports 1

8.05pm
Toulouse v Bordeaux-Begles, French Top 14 Rugby
Premier Sports 2

9.25pm
NFL, Philadelphia Eagles v Washington Commanders
Sky Sports NFL

1.20am (Monday)
NFL, New York Giants v Dallas Cowboys
Sky Sports Main Event

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