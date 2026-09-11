Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

11am Cricket, England v Pakistan – Test Match Day 4 Sky Sports Cricket
12pm Golf, Solheim Cup, Day Two Fourballs – Europe v USA Sky Sports Main Event
12.05pm AFLW, Adelaide Crows v Geelong Cats (deferred coverage) TG4
12.30pm Derby County v Birmingham City, Championship Sky Sports Football
12.45pm Women’s Super League, West Ham v London City Lionesses Sky Sports Premier League
1pm Snooker, English Open TNT Sports 4
1pm Women’s Premier Division, Bohemians v Wexford; Waterford v DLR Waves (3pm); Shamrock Rovers v Galway Utd (3pm); Treaty Utd v Athlone Town (3pm); Peamount Utd v Cork LOI TV
1.15pm Horse Racing, Doncaster, Leopardstown and Chester ITV1
2pm Horse Racing, Leopardstown – Irish Champions Festival RTÉ One
2.15pm Cricket, Dublin Guardians v Glasgow Cosmic – European T20 Premier League TNT Sports 6
2.30pm Golf, Irish Open – Doonbeg RTÉ 2
3pm
Liverpool v Fulham, Premier League Premier Sports 1
3.35pm Clermont Auvergne v Stade Francais, French Top 14 Rugby Premier Sports 2
4.45pm
Harlequins v Northampton, Premiership Rugby Cup TNT Sports 2
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5pm Tennis, US Open, Men’s Doubles Final Sky Sports Tennis
5pm Athletics, World Ultimate Championship BBC One
5.30pm Tottenham v Everton, Premier League Sky Sports Main Event
5.45pm Kilmarnock v Aberdeen, Scottish League Cup quarter-final Premier Sports 1
7pm Snooker, English Open TNT Sports 4
7.30pm LOI First Division, Longford Town v Treaty Utd LOI TV
7.35pm Women’s Premier Division, Sligo Rovers v Shelbourne TG4
8pm Sunderland v Arsenal, Premier League TNT Sports 1
8pm Toulon v La Rochelle, French Top 14 Rugby Premier Sports 2
8pm Tennis, US Open, Women’s Singles Final Sky Sports Main Event
10pm South Africa v New Zealand, Rugby Union International Sky Sports Main Event
*****
Sunday 13 September
AFL Women’s
3.35am: Melbourne v Port Adelaide, TNT Sports 4
4.05am: Richmond v St Kilda, TNT Sports 2
5.35am: Sydney Swans v GWS Giants, TNT Sports 4
6.05am: North Melbourne v Carlton, TNT Sports 1
8.05am: Fremantle v Essendon, TNT Sports 1
9am Golf, Solheim Cup, Day Three Singles – Europe v USA Sky Sports Main Event
11am Cricket, England v Pakistan – Test Match Day 5 Sky Sports Cricket
12pm Rangers v Celtic, Scottish League Cup quarter-final Premier Sports 1
12pm Sheffield United v Wolves, Championship Sky Sports Football
12pm Manchester United v Chelsea, Women’s Super League Sky One and Sky Sports Mix
12.55pm AFLW, Kangaroos v Carlton (deferred coverage) TG4
1pm Snooker, English Open TNT Sports 4
1.15pm Horse Racing, Doncaster ITV1
1.30pm Golf, Irish Open – Doonbeg RTÉ 2
2pm Coventry City v Brighton, Premier League Sky Sports Premier League
2pm Women’s Super League, Birmingham City v Brighton; Everton v Charlton Athletic; Liverpool v Tottenham Sky Sports WSL YouTube and Sky Sports +
2.30pm Horse Racing, The Curragh – Irish Champions Festival RTÉ One
2.45pm Arsenal v Crystal Palace, Women’s Super League BBC Two
2.45pm Down SFC quarter-final, Kilcoo v Loughinisland TG4
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Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 11 September
6am
Golf, Solheim Cup, Day One Foursomes – Europe v USA
Sky Sports Main Event
9.30am
Golf, Irish Open – Doonbeg
RTÉ 2
11.10am
AFL Semi-Final, Fremantle v Geelong Cats
TNT Sports 1
12pm
Golf, Solheim Cup, Day One Fourballs – Europe v USA
Sky Sports Main Event
12pm
Cycling, Vuelta a Espana – Stage 19
TNT Sports 3
1pm
Horse Racing, Doncaster
ITV1
1pm
Snooker, English Open
TNT Sports 4
2.15pm
Cricket, Dublin Guardians v Edinburgh Castle Rockers – European T20 Premier League
TNT Sports 1
5pm
Golf, Irish Open – Doonbeg
RTÉ 2
5pm
Tennis, US Open, Women’s Doubles Final
Sky Sports Tennis
6pm
Athletics, World Ultimate Championship
BBC Two
7pm
Snooker, English Open
TNT Sports 4
7.45pm
LOI Premier Division, Galway Utd v Bohemians; Waterford v Dundalk; Drogheda Utd v Sligo Rovers; Shelbourne v Derry City
LOI TV
7.45pm
LOI First Division, Kerry v Bray Wanderers; Cork City v Cobh Ramblers; Wexford v Finn Harps.
LOI TV
7.45pm
Stenhousemuir v Hearts, Scottish League Cup quarter-final
Premier Sports 1
8pm
St Patrick’s Athletic v Shamrock Rovers, LOI Premier Division
Virgin Media Two
8pm
West Ham v Wrexham, Championship
Sky Sports Main Event
8pm
Sevilla v Valencia, La Liga
Premier Sports 2
10pm
Tennis, US Open, Men’s Singles Semi-Final
Sky Sports Main Event
*****
Saturday 12 September
12am
Tennis, US Open, Men’s Singles Semi-Final
Sky Sports Main Event
AFL Women’s
4.05am: Hawthorn v Western Bulldogs, TNT Sports 3
5.35am: Gold Coast Suns v Collingwood, TNT Sports 1
6.05am: Adelaide Crows v Geelong Cats, TNT Sports 3
7.35am: West Coast Eagles v Brisbane Lions, TNT Sports 1
6am
Golf, Solheim Cup, Day Two Foursomes – Europe v USA
Sky Sports Main Event
10.35am
AFL Semi-Final, Brisbane Lions v Adelaide Crows
TNT Sports 1
11am
Cycling, Vuelta a Espana – Stage 20
TNT Sports 3
11am
Cricket, England v Pakistan – Test Match Day 4
Sky Sports Cricket
12pm
Golf, Solheim Cup, Day Two Fourballs – Europe v USA
Sky Sports Main Event
12.05pm
AFLW, Adelaide Crows v Geelong Cats (deferred coverage)
TG4
12.30pm
Derby County v Birmingham City, Championship
Sky Sports Football
12.45pm
Women’s Super League, West Ham v London City Lionesses
Sky Sports Premier League
1pm
Snooker, English Open
TNT Sports 4
1pm
Women’s Premier Division, Bohemians v Wexford; Waterford v DLR Waves (3pm); Shamrock Rovers v Galway Utd (3pm); Treaty Utd v Athlone Town (3pm); Peamount Utd v Cork
LOI TV
1.15pm
Horse Racing, Doncaster, Leopardstown and Chester
ITV1
2pm
Horse Racing, Leopardstown – Irish Champions Festival
RTÉ One
2.15pm
Cricket, Dublin Guardians v Glasgow Cosmic – European T20 Premier League
TNT Sports 6
2.30pm
Golf, Irish Open – Doonbeg
RTÉ 2
3pm
Liverpool v Fulham, Premier League
Premier Sports 1
3.35pm
Clermont Auvergne v Stade Francais, French Top 14 Rugby
Premier Sports 2
4.45pm
Harlequins v Northampton, Premiership Rugby Cup
TNT Sports 2
5pm
Tennis, US Open, Men’s Doubles Final
Sky Sports Tennis
5pm
Athletics, World Ultimate Championship
BBC One
5.30pm
Tottenham v Everton, Premier League
Sky Sports Main Event
5.45pm
Kilmarnock v Aberdeen, Scottish League Cup quarter-final
Premier Sports 1
7pm
Snooker, English Open
TNT Sports 4
7.30pm
LOI First Division, Longford Town v Treaty Utd
LOI TV
7.35pm
Women’s Premier Division, Sligo Rovers v Shelbourne
TG4
8pm
Sunderland v Arsenal, Premier League
TNT Sports 1
8pm
Toulon v La Rochelle, French Top 14 Rugby
Premier Sports 2
8pm
Tennis, US Open, Women’s Singles Final
Sky Sports Main Event
10pm
South Africa v New Zealand, Rugby Union International
Sky Sports Main Event
*****
Sunday 13 September
AFL Women’s
3.35am: Melbourne v Port Adelaide, TNT Sports 4
4.05am: Richmond v St Kilda, TNT Sports 2
5.35am: Sydney Swans v GWS Giants, TNT Sports 4
6.05am: North Melbourne v Carlton, TNT Sports 1
8.05am: Fremantle v Essendon, TNT Sports 1
9am
Golf, Solheim Cup, Day Three Singles – Europe v USA
Sky Sports Main Event
11am
Cricket, England v Pakistan – Test Match Day 5
Sky Sports Cricket
12pm
Rangers v Celtic, Scottish League Cup quarter-final
Premier Sports 1
12pm
Sheffield United v Wolves, Championship
Sky Sports Football
12pm
Manchester United v Chelsea, Women’s Super League
Sky One and Sky Sports Mix
12.55pm
AFLW, Kangaroos v Carlton (deferred coverage)
TG4
1pm
Snooker, English Open
TNT Sports 4
1.15pm
Horse Racing, Doncaster
ITV1
1.30pm
Golf, Irish Open – Doonbeg
RTÉ 2
2pm
Coventry City v Brighton, Premier League
Sky Sports Premier League
2pm
Women’s Super League, Birmingham City v Brighton; Everton v Charlton Athletic; Liverpool v Tottenham
Sky Sports WSL YouTube and Sky Sports +
2.30pm
Horse Racing, The Curragh – Irish Champions Festival
RTÉ One
2.45pm
Arsenal v Crystal Palace, Women’s Super League
BBC Two
2.45pm
Down SFC quarter-final, Kilcoo v Loughinisland
TG4
3pm
Cycling, Vuelta a Espana – Stage 21
TNT Sports 3
3.15pm
Levante v Barcelona, La Liga
Premier Sports 1
4.30pm
Manchester United v Manchester City, Premier League
Sky Sports Main Event
4.45pm
Clare SHC quarter-final, Kilmaley v Clonlara
TG4
5pm
Athletics, World Ultimate Championship
BBC One
6pm
NFL, Houston Texans v Buffalo Bils
Sky Sports NFL
6.30pm
Aston Villa v Manchester City, Women’s Super League
Sky Sports Football and Sky Sports Premier League
7pm
Tennis, US Open, Men’s Singles Final
Sky Sports Main Event
7pm
Snooker, English Open
TNT Sports 4
7.45pm
Sassuolo v Juventus, Serie A
TNT Sports 1
8pm
Real Sociedad v Atletico Madrid, La Liga
Premier Sports 1
8.05pm
Toulouse v Bordeaux-Begles, French Top 14 Rugby
Premier Sports 2
9.25pm
NFL, Philadelphia Eagles v Washington Commanders
Sky Sports NFL
1.20am (Monday)
NFL, New York Giants v Dallas Cowboys
Sky Sports Main Event
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