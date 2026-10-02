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Erin King, Caoimhin Kelleher, and Michael Murphy.
SeriesTV Listings

Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Plenty for fans to enjoy over the next few days.
7.31am, 2 Oct 2026

Friday 2 October

10.15am
AFL Women’s, Richmond v Geelong Cats
TNT Sports 2

12pm
Golf, Alfred Dunhill Links Championship
Sky Sports Main Event

12.30pm
Snooker, Shenzhen Open
TNT Sports 1

4pm
Cycling, UCI Mountain Bike World Series
TNT Sports 1

5pm
Golf, Bank of Utah Championship
Sky Sports Main Event

7pm
Darts, World Grand Prix
Sky Sports Main Event

7.45pm
Dundalk v Bohemians, LOI Premier Division
LOI TV

7.45pm
LOI First Division, Bray Wanderers v Cobh Ramblers; Athlone Town v Cork City; Wexford v Longford Town; Treaty United v UCD; Finn Harps v Kerry
LOI TV

7.45pm
Benetton Treviso v Connacht, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1

7.45pm
Edinburgh v Stormers, United Rugby Championship
Premier Sports 2

7.45pm
Bath v Exeter Chiefs, Premiership Rugby
TNT Sports 1

7.45pm
France v Italy, Uefa Nations League
Virgin Media Two

7.45pm
Ukraine v Northern Ireland, Uefa Nations League
BBC Two

*****

Saturday 3 October

3am
Tennis, Japan Open Championships
Sky Sports Tennis

9am
Formula 1, Bahrain Grand Prix qualifying
Sky Sports Main Event

9.30am
Cricket, India v West Indies, One Day International
TNT Sports 2

12pm
Golf, Alfred Dunhill Links Championship
Sky Sports Golf

12.30pm
Snooker, Shenzhen Open
TNT Sports 3

12.45pm
Lions v Ospreys, United Rugby Championship
Premier Sports 1

12.45pm
Horse Racing, Ascot and Newmarket
ITV1

1pm
Cycling, UCI Tour of Emilia
TNT Sports 1

1.30pm
Women’s Super League, Man United v Liverpool
BBC One

1.40pm
AFL Women’s, Brisbane Lions v Gold Coast Suns (Deferred coverage)
TG4

2pm
Ireland v Japan, World XV Series
IrishRugby+

3pm
Dragons v Scarlets, United Rugby Championship
Premier Sports 1

3pm
WNL Premier Division, Shamrock Rovers v Cork City; Bohemians v DLR Waves; Waterford v Shelbourne, Peamount United v Wexford (5pm); Sligo Rovers v Treaty United (5pm)
LOI TV

3.05pm
Bristol Bears v Northampton, Premiership Rugby
TNT Sports 1

4.30pm
WNL, Athlone Town v Galway United
TG4

5pm
Croatia v England, Uefa Nations League
Virgin Media Two and ITV1

5.30pm
Gloucester v Harlequins, Premiership Rugby
TNT Sports 1

5.30pm
Sharks v Leinster, United Rugby Championship
Premier Sports 1

5.30pm
Glasgow Warriors v Ulster, United Rugby Championship
Premier Sports 2

7.45pm
Munster v Bulls, United Rugby Championship
Premier Sports 1

7.45pm
Newcastle v Leicester Tigers, Premiership Rugby
TNT Sports 1

7.45pm
Spain v Czechia, Uefa Nations League
Virgin Media Two

7.45pm
North Macedonia v Scotland, Uefa Nations League
BBC Two

8pm
Darts, World Grand Prix
Sky Sports Main Event

10pm
Golf, Bank of Utah Championship
Sky Sports Main Event

*****

Sunday 4 October

1am
UFC 332, Natalia Silva v Wang Cong
TNT Sports 1

3am
Tennis, Japan Open Championships
Sky Sports Tennis

8am
Formula 1, Bahrain Grand Prix
Sky Sports Main Event

11.15am
Cycling, European Championships, Men’s Elite Road Race
TNT Sports 1

11.30am
Golf, Alfred Dunhill Links Championship
Sky Sports Main Event

12.05pm
AFL Women’s, Collingwood v Melbourne (Deferred coverage)
TG4

12.30pm
Snooker, Shenzhen Open
TNT Sports 3

1pm
Horse Racing, Arc de Triomphe (Longchamp)
ITV1

2pm
Women’s Super League, West Ham v Chelsea (Sky Sports Main Event); Tottenham v London City Lionesses (Sky Sports Football); Brighton v Charlton (Sky Sports Mix); Everton v Birmingham City (Sky Sports+); Aston Villa v Crystal Palace (Sky Sports+)

2pm
Monaghan senior football semi-final, Scotstown v Inniskeen.
TG4

2.30pm
NFL, Washington Commanders v Indianapolis Colts
Virgin Media Two and Sky Sports NFL

3pm
Saracens v Sale Sharks, Premiership Rugby
TNT Sports 1

4pm
Donegal senior football semi-final, Naomh Conaill v Glenswilly
TG4

4.30pm
Women’s Super League, Man City v Arsenal
Sky Sports Main Event and Sky One

6pm
NFL, Philadelphia Eagles v Los Angeles Rams
Sky Sports Football

7.45pm
Republic of Ireland v Israel, Uefa Nations League
RTÉ 2

7.45pm
Wales v Denmark, Uefa Nations League
BBC Two

8pm
Montpellier v Toulon, French Top 14 Rugby/
Premier Sports 1

8pm
Darts, World Grand Prix
Sky Sports Main Event

9.25pm
NFL, Las Vegas Raiders v Kansas City Chiefs
Sky Sports Football

9.25pm
NFL, San Francisco 49ers v Denver Broncos
Sky Sports NFL

10pm
Golf, Bank of Utah Championship
Sky Sports Golf

1.20am (Monday)
NFL, Carolina Panthers v Detroit Lions
Sky Sports Main Event

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