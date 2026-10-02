11.30am Golf, Alfred Dunhill Links Championship Sky Sports Main Event
12.05pm AFL Women’s, Collingwood v Melbourne (Deferred coverage) TG4
12.30pm Snooker, Shenzhen Open TNT Sports 3
1pm Horse Racing, Arc de Triomphe (Longchamp)
ITV1
2pm Women’s Super League, West Ham v Chelsea (Sky Sports Main Event); Tottenham v London City Lionesses (Sky Sports Football); Brighton v Charlton (Sky Sports Mix); Everton v Birmingham City (Sky Sports+); Aston Villa v Crystal Palace (Sky Sports+)
2pm Monaghan senior football semi-final, Scotstown v Inniskeen. TG4
2.30pm NFL, Washington Commanders v Indianapolis Colts Virgin Media Two and Sky Sports NFL
3pm Saracens v Sale Sharks, Premiership Rugby TNT Sports 1
4pm Donegal senior football semi-final, Naomh Conaill v Glenswilly TG4
4.30pm Women’s Super League, Man City v Arsenal Sky Sports Main Event and Sky One
6pm NFL, Philadelphia Eagles v Los Angeles Rams Sky Sports Football
7.45pm Republic of Ireland v Israel, Uefa Nations League RTÉ 2
7.45pm Wales v Denmark, Uefa Nations League BBC Two
8pm Montpellier v Toulon, French Top 14 Rugby/ Premier Sports 1
8pm Darts, World Grand Prix Sky Sports Main Event
9.25pm NFL, Las Vegas Raiders v Kansas City Chiefs Sky Sports Football
9.25pm NFL, San Francisco 49ers v Denver Broncos Sky Sports NFL
10pm Golf, Bank of Utah Championship Sky Sports Golf
1.20am (Monday) NFL, Carolina Panthers v Detroit Lions Sky Sports Main Event
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Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 2 October
10.15am
AFL Women’s, Richmond v Geelong Cats
TNT Sports 2
12pm
Golf, Alfred Dunhill Links Championship
Sky Sports Main Event
12.30pm
Snooker, Shenzhen Open
TNT Sports 1
4pm
Cycling, UCI Mountain Bike World Series
TNT Sports 1
5pm
Golf, Bank of Utah Championship
Sky Sports Main Event
7pm
Darts, World Grand Prix
Sky Sports Main Event
7.45pm
Dundalk v Bohemians, LOI Premier Division
LOI TV
7.45pm
LOI First Division, Bray Wanderers v Cobh Ramblers; Athlone Town v Cork City; Wexford v Longford Town; Treaty United v UCD; Finn Harps v Kerry
LOI TV
7.45pm
Benetton Treviso v Connacht, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1
7.45pm
Edinburgh v Stormers, United Rugby Championship
Premier Sports 2
7.45pm
Bath v Exeter Chiefs, Premiership Rugby
TNT Sports 1
7.45pm
France v Italy, Uefa Nations League
Virgin Media Two
7.45pm
Ukraine v Northern Ireland, Uefa Nations League
BBC Two
*****
Saturday 3 October
3am
Tennis, Japan Open Championships
Sky Sports Tennis
9am
Formula 1, Bahrain Grand Prix qualifying
Sky Sports Main Event
9.30am
Cricket, India v West Indies, One Day International
TNT Sports 2
12pm
Golf, Alfred Dunhill Links Championship
Sky Sports Golf
12.30pm
Snooker, Shenzhen Open
TNT Sports 3
12.45pm
Lions v Ospreys, United Rugby Championship
Premier Sports 1
12.45pm
Horse Racing, Ascot and Newmarket
ITV1
1pm
Cycling, UCI Tour of Emilia
TNT Sports 1
1.30pm
Women’s Super League, Man United v Liverpool
BBC One
1.40pm
AFL Women’s, Brisbane Lions v Gold Coast Suns (Deferred coverage)
TG4
2pm
Ireland v Japan, World XV Series
IrishRugby+
3pm
Dragons v Scarlets, United Rugby Championship
Premier Sports 1
3pm
WNL Premier Division, Shamrock Rovers v Cork City; Bohemians v DLR Waves; Waterford v Shelbourne, Peamount United v Wexford (5pm); Sligo Rovers v Treaty United (5pm)
LOI TV
3.05pm
Bristol Bears v Northampton, Premiership Rugby
TNT Sports 1
4.30pm
WNL, Athlone Town v Galway United
TG4
5pm
Croatia v England, Uefa Nations League
Virgin Media Two and ITV1
5.30pm
Gloucester v Harlequins, Premiership Rugby
TNT Sports 1
5.30pm
Sharks v Leinster, United Rugby Championship
Premier Sports 1
5.30pm
Glasgow Warriors v Ulster, United Rugby Championship
Premier Sports 2
7.45pm
Munster v Bulls, United Rugby Championship
Premier Sports 1
7.45pm
Newcastle v Leicester Tigers, Premiership Rugby
TNT Sports 1
7.45pm
Spain v Czechia, Uefa Nations League
Virgin Media Two
7.45pm
North Macedonia v Scotland, Uefa Nations League
BBC Two
8pm
Darts, World Grand Prix
Sky Sports Main Event
10pm
Golf, Bank of Utah Championship
Sky Sports Main Event
*****
Sunday 4 October
1am
UFC 332, Natalia Silva v Wang Cong
TNT Sports 1
3am
Tennis, Japan Open Championships
Sky Sports Tennis
8am
Formula 1, Bahrain Grand Prix
Sky Sports Main Event
11.15am
Cycling, European Championships, Men’s Elite Road Race
TNT Sports 1
11.30am
Golf, Alfred Dunhill Links Championship
Sky Sports Main Event
12.05pm
AFL Women’s, Collingwood v Melbourne (Deferred coverage)
TG4
12.30pm
Snooker, Shenzhen Open
TNT Sports 3
1pm
Horse Racing, Arc de Triomphe (Longchamp)
ITV1
2pm
Women’s Super League, West Ham v Chelsea (Sky Sports Main Event); Tottenham v London City Lionesses (Sky Sports Football); Brighton v Charlton (Sky Sports Mix); Everton v Birmingham City (Sky Sports+); Aston Villa v Crystal Palace (Sky Sports+)
2pm
Monaghan senior football semi-final, Scotstown v Inniskeen.
TG4
2.30pm
NFL, Washington Commanders v Indianapolis Colts
Virgin Media Two and Sky Sports NFL
3pm
Saracens v Sale Sharks, Premiership Rugby
TNT Sports 1
4pm
Donegal senior football semi-final, Naomh Conaill v Glenswilly
TG4
4.30pm
Women’s Super League, Man City v Arsenal
Sky Sports Main Event and Sky One
6pm
NFL, Philadelphia Eagles v Los Angeles Rams
Sky Sports Football
7.45pm
Republic of Ireland v Israel, Uefa Nations League
RTÉ 2
7.45pm
Wales v Denmark, Uefa Nations League
BBC Two
8pm
Montpellier v Toulon, French Top 14 Rugby/
Premier Sports 1
8pm
Darts, World Grand Prix
Sky Sports Main Event
9.25pm
NFL, Las Vegas Raiders v Kansas City Chiefs
Sky Sports Football
9.25pm
NFL, San Francisco 49ers v Denver Broncos
Sky Sports NFL
10pm
Golf, Bank of Utah Championship
Sky Sports Golf
1.20am (Monday)
NFL, Carolina Panthers v Detroit Lions
Sky Sports Main Event
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