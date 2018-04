Kerry and Tipperary unveil teams for Munster minor football opener

KERRY MINOR MANAGER Peter Keane has named his side for Wednesday’s Munster quarter-final with Tipperary in Thurles.

Keane led the Kingdom minors to All-Ireland glory last season and will be hoping to build on their U17 Munster success from 2017.

The starting 15 includes four players from the Pobalscoil Chorca Dhuibhne team who reached the Hogan Cup semi-finals this year – Conor Flannery, Colm Moriarty, Killian Falvey and Ruaidhrí Ó Beaglaoích – while Dylan Geaney makes the bench.

Kilcummin’s Paul O’Shea captains the side from centre-forward.

Tipperary boss Matt O’Doherty has also named his team for the Semple Stadium clash, while Limerick have named their starting 15 to play Clare.

Kerry (vs Tipperary)

1. Mark Kelliher (Glenflesk)

2. Conor Flannery (Dingle)

3. Kieran O’Donoghue (Killarney Legion)

4. Owen Fitgerald (Gneeveguilla)

5. Colm Moriarty (Annascaul)

6. Dan McCarthy (Kenmare)

7. Dan Murphy (Rathmore)

8. Darragh Rahilly (Rathmore)

9. Darragh Lyne (Killarney Legion)

10. Paul Walsh (Brosna)

11. Paul O’Shea (Kilcummin)

12. Killian Falvey (Annascaul)

13. Patrick D’Arcy (Glenflesk)

14. Jack Kennelly (Ballydonoghue)

15. Ruaidhrí Ó Beaglaoích (An Ghaeltacht)

Subs

16. Keith O’Leary (Kilcummin)

17. Jack O’Connor (Beaufort)

18. Joseph Lenihan (Knocknagoshel)

19. David Mangan (Laune Rangers)

20. Sean Quilter (Austin Stacks)

21. David Dineen (Rathmore)

22. James McCarthy (Kenmare)

23. Dylan Geaney (Dingle)

24. Jamie McVeigh (Listowel Emmets)

Tipperary (vs Kerry)

1. Callan Scully (Nenagh Éire Óg)

2. Tommy McDonagh (Cahir)

3. Shane Lowe (Moyne-Templetuohy)

4. Christy McDonagh (Cahir)

5. Mark O’Meara (Grangemockler-Ballyneale)

6. Kevin Hayes (Moycarkey-Borris)

7. Johnny Ryan (Arravale Rovers)

8. Billy Murphy (Kilsheelan-Kilcash)

9. Keith Ryan (Upperchurch-Drombane)

10. Max Hackett (Moycarkey-Borris)

11. Alan Flannery (Galtee Rovers)

12. Devon Ryan (Knockavilla-Donaskeigh Kickhams)

13. Christy English (Ballyporeen)

14. Kyle Shelly (Moycarkey-Borris)

15. Eddie Daly (Knockavilla-Donaskeigh Kickhams)

Subs

16. Cian O’Mahony (Ardfinnan)

17. John O’Sullivan (Galtee Rovers)

18. Conor Power (Ballina)

19. Gavin Meagher (Inane Rovers)

20. Conor Whelan (Mullinahone)

21. Rhys Byron (Galtee Rovers)

22. Jamie Holloway (Carrick Swan)

23. Dylan Farrelly (Clerihan)

24. Seán Ó’Connor (Clonmel Commercials)

Limerick (vs Clare)

1. Kevin Walsh

2. Shane Bradshaw

3. Craig Carew

4. Michael O’Hanrahan

5. Luke Scannell

6. Tim Lyons

7. Darragh O’Keeffe

8. James Molyneaux

9. John Hayes

10. Keith O’Kelly

11. Luke Gleeson

12. Brian Foley

13. Paul O’Shaugnessy

14. Eoin Murphy

15. Patrick Gallagher

Subs

16. Ronan McElligot

17. Ruadhan O’Connor

18. Ryan O’Connell

19. Luke Gamell

20. Michael Shanahan

21. Andrew McMahon

22. Darren Kearns

23. Dylan Maloney

24. Kevin Guinea

Wednesday 11 April

Munster minor football quarter-finals

Clare v Limerick, Cusack Park, 6.30pm

Cork v Waterford, Pairc Ui Rinn, 7pm

Tipperary v Kerry, Semple Stadium, 7pm

