Adam English, Clayton McMillan, and Stephen Kenny. INPHO
Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Plenty for fans to enjoy.
7.01am, 3 Oct 2025

Friday 3 October

7.10am
North Harbour v Southland, Rugby National Provincial Championship
Sky Sports Mix

7.15am
Cricket, New Zealand v Australia – Twenty20 International
TNT Sports 1

10.15am
AFL Women’s, Melbourne v Essendon
TNT Sports 2

10.30am
Cricket, England v South Africa – Women’s World Cup Group Stage
Sky Sports Main Event

12pm
Golf, Alfred Dunhill Links Championship – DP World Tour
Sky Sports Golf

12pm
Cycling, Tour of Munsterland -  UCI World Tour
TNT Sports 1

12pm
Cycling, Tour of Croatia - Stage 3
TNT Sports 2

5pm
Golf, Sanderson Farms Championship – PGA Tour
Sky Sports Golf

6pm
Stormers v Ospreys, United Rugby Championship
Premier Sports 2

7pm
Edinburgh v Ulster, United Rugby Championship
Premier Sports 1

7.30pm
Cork City v St Patrick’s Athletic, FAI Cup semi-final
RTÉ 2

7.30pm
Manchester United v Chelsea, Women’s Super League
BBC Three

7.45pm
LOI Premier Division, Waterford v Drogheda United; Derry City v Sligo Rovers
LOI TV

7.45pm
LOI First Division, Athlone Town v Dundalk; Cobh Ramblers v Bray Wanderers; Treaty United v Longford Town; Wexford v UCD
LOI TV

7.45pm
Bath v Sale Sharks, Premiership Rugby
TNT Sports 1

8pm
Bournemouth v Fulham, Premier League
Sky Sports Main Event

8pm
Wrexham v Birmingham City, Championship
Sky Sports Football

8.05pm
Dragons v Sharks, United Rugby Championship
Premier Sports 2

8.45pm
Cycling, UCI Mountain Bike World Series – Women Short Track Elite Race (8.45pm); Men Short Track Elite Race (10pm).
TNT Sports 2

thomas-clarkson-andrew-sparrow-and-diarmaid-mangan Leinster rugby players in training in South Africa this week. Steve Haag / INPHO Steve Haag / INPHO / INPHO

Saturday 4 October

12am
Golf, LPGA Lotte Championship – Ladies PGA Tour
Sky Sports Main Event

1am
WNBA Play-Offs, Las Vegas Aces v Phoenix Mercury
TNT Sports 1

4.05am
AFL Women’s, GWS Giants v St Kilda (TNT Sports 1); North Melbourne v Sydney Swans (TNT Sports Extra – 6.05am); Gold Coast Suns v Brisbane Lions (TNT Sports 1 – 8.05am); Port Adelaide v Western Bulldogs (TNT Sports 2 – 10.15am)

5am
Cricket, India v West Indies - Test Match Cricket, Day 3
TNT Sports 3

5.30am
Tennis, WTA Tour 1000 Beijing, ATP Tour 1000 Shanghai
Sky Sports Tennis

7am
Cycling, Tour of Langkawi – Stage 7
TNT Sports 1

7.15am
Cricket, New Zealand v Australia – Twenty20 International
TNT Sports 4

9.50am
GAA 2025 Highlights
TG4

10.30am
Cricket, Australia v Sri Lanka – Women’s World Cup Group Stage
Sky Sports Cricket

10.45am
Australia v New Zealand, Rugby Championship
Sky Sports Mix

12pm
Manchester City v Arsenal, Women’s Sports League
Sky Sports Main Event

12pm
Golf, Alfred Dunhill Links Championship – DP World Tour
Sky Sports Golf

12pm
Cycling, Tour of Croatia – Stage 5
TNT Sports 2

12.30pm
Leeds United v Tottenham, Premier League
TNT Sports 1

12.30pm
Hull City v Sheffield United, Championship
Sky Sports Football

1pm
Horse Racing, Ascot and Newmarket
Virgin Media One and ITV1

1pm
Cycling - European Championships, Women Elite Road Race
TNT Sports 3

1.10pm
Cycling, Tour of Emilia
TNT Sports Extra

1.45pm
Connacht v Scarlets, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 2

2pm
Argentina v South Africa, Rugby Championship
Sky Sports Mix

2pm
Formula 1, Singapore Grand Prix qualifying
Sky Sports Main Event

3pm
Manchester United v Sunderland, Premier League
Premier Sports 1

3pm
WNL Premier Division, Sligo Rovers v DLR Waves; Treaty United v Bohemians; Shelbourne v Wexford (4pm); Cork City v Shamrock Rovers (5pm); Galway United v Waterford (5pm).
LOI TV

3pm
Exeter Chiefs v Newcastle, Premiership Rugby
TNT Sports Extra

3.05pm
Leicester Tigers v Harlequins, Premiership Rugby
TNT Sports 1

4.30pm
WNL Premier Division, Peamount United v Athlone Town
TG4

5.30pm
Bulls v Leinster, United Rugby Championship
Premier Sports 1

5.30pm
Saracens v Bristol Bears, Premiership Rugby
TNT Sports 1

5.30pm
Chelsea v Liverpool, Premier League
Sky Sports Main Event

5.30pm
Eintracht Frankfurt v Bayern Munich, Bundesliga
Sky Sports Football

5.30pm
Cycling, UCI Mountain Bike World Series – Women DHI Elite Final Race (5.30pm); Men DHI Elite Final Race (7pm).
TNT Sports 2

5.45pm
Hearts v Hibernian, Scottish Premiership
Premier Sports 2

7.45pm
Munster v Cardiff, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1

8.30pm
Golf, Sanderson Farms Championship – PGA Tour
Sky Sports Main Event

8.30pm
College Football, Notre Dame Fighting Irish v Boise State Broncos
Sky Sports NFL

10.30pm
Match Of The Day
BBC One

caoimhin-kelleher-of-brentford-fc-during-the-premier-league-match-between-sunderland-and-brentford-at-the-stadium-of-light-sunderland-on-saturday-30th-august-2025-photo-scott-llewellyn-mi-news Brentford goalkeeper Caoimhin Kelleher. Alamy Stock Photo Alamy Stock Photo

Sunday 5 October

12am
Golf, LPGA Lotte Championship – Ladies PGA Tour
Sky Sports Main Event

3am
UFC Fight Night, Magomed Ankalaev v Alex Pereira
TNT Sports 1

3.05am
AFL Women’s, Richmond v Adelaide Crows (TNT Sports Extra); Geelong Cats v Carlton (5.05am – TNT Sports 4); West Coast Eagles v Collingwood (7.05am – TNT Sports 4) 

5am
Cricket, India v West Indies – Test Match Day 4
TNT Sports 3

5.30am
Tennis, WTA Tour 1000 Beijing, ATP Tour 1000 Shanghai
Sky Sports Tennis

8.30am
Cycling, Tour of Langkawi – Stage 8
TNT Sports 1

10.30am
Cycling, European Championships, Men Elite Road Race
TNT Sports 2

10.30am
Cricket, India v Pakistan – Women’s World Cup Group Stage
Sky Sports Cricket

11.30am
Golf, Alfred Dunhill Links Championship – DP World Tour
Sky Sports Golf

11.55am
Women’s Super League; London City Lionessese v Liverpool (Sky Sports+); Tottenham v Brighton (Sky Sports Mix); West Ham v Aston Villa (Sky Sports+).

12pm
Ipswich Town v Norwich City, Women’s Super League
Sky Sports Main Event and ITV1

12pm
Cycling, Tour of Croatia – Stage 6
TNT Sports 1

1pm
Formula 1, Singapore Grand Prix 
Sky Sports F1

2pm
Celbridge vNaas, Kildare senior football semi-final
TG4 

2pm
Everton v Crystal Palace, Premier League
Sky Sports Premier League

2pm
Newcastle United v Nottingham Forest, Premier League
Sky Sports Main Event 

2pm
Wolves v Brighton, Premier League
Sky Sports Mix

2pm
Aston Villa v Burnley, Premier League
Sky Sports +

2pm
Fiorentina v Roma, Serie A
TNT Sports 3

2.30pm
NFL, Cleveland Browns v Minnesota Vikings
Sky Sports NFL and Virgin Media Two

3pm
Falkirk v Rangers, Scottish Premiership
Sky Sports Football

3pm
Gloucester v Northampton, Premiership Rugby
TNT Sports 1

3pm
Zebre v Lions, United Rugby Championship
Premier Sports 1

3.15pm
Sevilla v Barcelona, La Liga
Premier Sports 2

4pm
Doon v Ballybrown, Limerick senior hurling semi-final
TG4

4.30pm
Brentford v Manchester City, Premier League
Sky Sports Main Event

6pm
Shamrock Rovers v Kerry FC, FAI Cup semi-final
RTÉ 2

6pm
NFL, Philadelphia Eagles v Denver Broncos
Sky Sports Main Event

6pm
NFL, Baltimore Ravens v Houston Texans
Sky Sports Football

6.30pm
Cycling, UCI Mountain Bike World Series – Women XCO Olympic Elite Race (6pm); Men XCO Olympic Elite Race (8.30pm).
TNT Sports 2

7.45pm
Juventus v AC Milan, Serie A
TNT Sports 1

8pm
Celta Vigo v Atletico Madrid, La Liga
Premier Sports 2

8pm
WNBA Play-Offs, Las Vegas Aces v Phoenix Mercury
TNT Sports 4

8.30pm
Golf, Sanderson Farms Championship – PGA Tour
Sky Sports Golf

9.05pm
NFL, Seattle Seahawks v Tampa Bay Buccaneers
Sky Sports Main Event

9.25pm
NFL, Los Angeles Chargers v Washington Commanders
Sky Sports Main Event

9.25pm
NFL, Cincinnati Bengals v Detroit Lions
Sky Sports Football

10.30pm
Match Of The Day
BBC One

1.20am (Monday)
NFL, Buffalo Bills v New England Patriots
Sky Sports Main Event

