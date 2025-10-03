Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Friday 3 October

7.10am

North Harbour v Southland, Rugby National Provincial Championship

Sky Sports Mix

7.15am

Cricket, New Zealand v Australia – Twenty20 International

TNT Sports 1

10.15am

AFL Women’s, Melbourne v Essendon

TNT Sports 2

10.30am

Cricket, England v South Africa – Women’s World Cup Group Stage

Sky Sports Main Event

12pm

Golf, Alfred Dunhill Links Championship – DP World Tour

Sky Sports Golf

12pm

Cycling, Tour of Munsterland - UCI World Tour

TNT Sports 1

12pm

Cycling, Tour of Croatia - Stage 3

TNT Sports 2

5pm

Golf, Sanderson Farms Championship – PGA Tour

Sky Sports Golf

6pm

Stormers v Ospreys, United Rugby Championship

Premier Sports 2

7pm

Edinburgh v Ulster, United Rugby Championship

Premier Sports 1

7.30pm

Cork City v St Patrick’s Athletic, FAI Cup semi-final

RTÉ 2

7.30pm

Manchester United v Chelsea, Women’s Super League

BBC Three

7.45pm

LOI Premier Division, Waterford v Drogheda United; Derry City v Sligo Rovers

LOI TV



7.45pm

LOI First Division, Athlone Town v Dundalk; Cobh Ramblers v Bray Wanderers; Treaty United v Longford Town; Wexford v UCD

LOI TV

7.45pm

Bath v Sale Sharks, Premiership Rugby

TNT Sports 1

8pm

Bournemouth v Fulham, Premier League

Sky Sports Main Event

8pm

Wrexham v Birmingham City, Championship

Sky Sports Football

8.05pm

Dragons v Sharks, United Rugby Championship

Premier Sports 2

8.45pm

Cycling, UCI Mountain Bike World Series – Women Short Track Elite Race (8.45pm); Men Short Track Elite Race (10pm).

TNT Sports 2

*****

Leinster rugby players in training in South Africa this week. Steve Haag / INPHO Steve Haag / INPHO / INPHO

Saturday 4 October

12am

Golf, LPGA Lotte Championship – Ladies PGA Tour

Sky Sports Main Event

1am

WNBA Play-Offs, Las Vegas Aces v Phoenix Mercury

TNT Sports 1

4.05am

AFL Women’s, GWS Giants v St Kilda (TNT Sports 1); North Melbourne v Sydney Swans (TNT Sports Extra – 6.05am); Gold Coast Suns v Brisbane Lions (TNT Sports 1 – 8.05am); Port Adelaide v Western Bulldogs (TNT Sports 2 – 10.15am)

5am

Cricket, India v West Indies - Test Match Cricket, Day 3

TNT Sports 3

5.30am

Tennis, WTA Tour 1000 Beijing, ATP Tour 1000 Shanghai

Sky Sports Tennis

7am

Cycling, Tour of Langkawi – Stage 7

TNT Sports 1

7.15am

Cricket, New Zealand v Australia – Twenty20 International

TNT Sports 4

9.50am

GAA 2025 Highlights

TG4

10.30am

Cricket, Australia v Sri Lanka – Women’s World Cup Group Stage

Sky Sports Cricket

10.45am

Australia v New Zealand, Rugby Championship

Sky Sports Mix

12pm

Manchester City v Arsenal, Women’s Sports League

Sky Sports Main Event

Advertisement

12pm

Golf, Alfred Dunhill Links Championship – DP World Tour

Sky Sports Golf

12pm

Cycling, Tour of Croatia – Stage 5

TNT Sports 2

12.30pm

Leeds United v Tottenham, Premier League

TNT Sports 1

12.30pm

Hull City v Sheffield United, Championship

Sky Sports Football

1pm

Horse Racing, Ascot and Newmarket

Virgin Media One and ITV1

1pm

Cycling - European Championships, Women Elite Road Race

TNT Sports 3

1.10pm

Cycling, Tour of Emilia

TNT Sports Extra

1.45pm

Connacht v Scarlets, United Rugby Championship

TG4 and Premier Sports 2

2pm

Argentina v South Africa, Rugby Championship

Sky Sports Mix

2pm

Formula 1, Singapore Grand Prix qualifying

Sky Sports Main Event

3pm

Manchester United v Sunderland, Premier League

Premier Sports 1

3pm

WNL Premier Division, Sligo Rovers v DLR Waves; Treaty United v Bohemians; Shelbourne v Wexford (4pm); Cork City v Shamrock Rovers (5pm); Galway United v Waterford (5pm).

LOI TV

3pm

Exeter Chiefs v Newcastle, Premiership Rugby

TNT Sports Extra

3.05pm

Leicester Tigers v Harlequins, Premiership Rugby

TNT Sports 1

4.30pm

WNL Premier Division, Peamount United v Athlone Town

TG4

5.30pm

Bulls v Leinster, United Rugby Championship

Premier Sports 1

5.30pm

Saracens v Bristol Bears, Premiership Rugby

TNT Sports 1

5.30pm

Chelsea v Liverpool, Premier League

Sky Sports Main Event

5.30pm

Eintracht Frankfurt v Bayern Munich, Bundesliga

Sky Sports Football

5.30pm

Cycling, UCI Mountain Bike World Series – Women DHI Elite Final Race (5.30pm); Men DHI Elite Final Race (7pm).

TNT Sports 2

5.45pm

Hearts v Hibernian, Scottish Premiership

Premier Sports 2

7.45pm

Munster v Cardiff, United Rugby Championship

TG4 and Premier Sports 1

8.30pm

Golf, Sanderson Farms Championship – PGA Tour

Sky Sports Main Event

8.30pm

College Football, Notre Dame Fighting Irish v Boise State Broncos

Sky Sports NFL

10.30pm

Match Of The Day

BBC One

*****

Brentford goalkeeper Caoimhin Kelleher. Alamy Stock Photo Alamy Stock Photo

Sunday 5 October

12am

Golf, LPGA Lotte Championship – Ladies PGA Tour

Sky Sports Main Event

3am

UFC Fight Night, Magomed Ankalaev v Alex Pereira

TNT Sports 1

3.05am

AFL Women’s, Richmond v Adelaide Crows (TNT Sports Extra); Geelong Cats v Carlton (5.05am – TNT Sports 4); West Coast Eagles v Collingwood (7.05am – TNT Sports 4)

5am

Cricket, India v West Indies – Test Match Day 4

TNT Sports 3

5.30am

Tennis, WTA Tour 1000 Beijing, ATP Tour 1000 Shanghai

Sky Sports Tennis

8.30am

Cycling, Tour of Langkawi – Stage 8

TNT Sports 1

10.30am

Cycling, European Championships, Men Elite Road Race

TNT Sports 2

10.30am

Cricket, India v Pakistan – Women’s World Cup Group Stage

Sky Sports Cricket

11.30am

Golf, Alfred Dunhill Links Championship – DP World Tour

Sky Sports Golf

11.55am

Women’s Super League; London City Lionessese v Liverpool (Sky Sports+); Tottenham v Brighton (Sky Sports Mix); West Ham v Aston Villa (Sky Sports+).

12pm

Ipswich Town v Norwich City, Women’s Super League

Sky Sports Main Event and ITV1

12pm

Cycling, Tour of Croatia – Stage 6

TNT Sports 1

1pm

Formula 1, Singapore Grand Prix

Sky Sports F1

2pm

Celbridge vNaas, Kildare senior football semi-final

TG4

2pm

Everton v Crystal Palace, Premier League

Sky Sports Premier League



2pm

Newcastle United v Nottingham Forest, Premier League

Sky Sports Main Event



2pm

Wolves v Brighton, Premier League

Sky Sports Mix

2pm

Aston Villa v Burnley, Premier League

Sky Sports +

2pm

Fiorentina v Roma, Serie A

TNT Sports 3

2.30pm

NFL, Cleveland Browns v Minnesota Vikings

Sky Sports NFL and Virgin Media Two

3pm

Falkirk v Rangers, Scottish Premiership

Sky Sports Football

3pm

Gloucester v Northampton, Premiership Rugby

TNT Sports 1

3pm

Zebre v Lions, United Rugby Championship

Premier Sports 1

3.15pm

Sevilla v Barcelona, La Liga

Premier Sports 2

4pm

Doon v Ballybrown, Limerick senior hurling semi-final

TG4

4.30pm

Brentford v Manchester City, Premier League

Sky Sports Main Event

6pm

Shamrock Rovers v Kerry FC, FAI Cup semi-final

RTÉ 2

6pm

NFL, Philadelphia Eagles v Denver Broncos

Sky Sports Main Event

6pm

NFL, Baltimore Ravens v Houston Texans

Sky Sports Football

6.30pm

Cycling, UCI Mountain Bike World Series – Women XCO Olympic Elite Race (6pm); Men XCO Olympic Elite Race (8.30pm).

TNT Sports 2

7.45pm

Juventus v AC Milan, Serie A

TNT Sports 1

8pm

Celta Vigo v Atletico Madrid, La Liga

Premier Sports 2

8pm

WNBA Play-Offs, Las Vegas Aces v Phoenix Mercury

TNT Sports 4

8.30pm

Golf, Sanderson Farms Championship – PGA Tour

Sky Sports Golf

9.05pm

NFL, Seattle Seahawks v Tampa Bay Buccaneers

Sky Sports Main Event

9.25pm

NFL, Los Angeles Chargers v Washington Commanders

Sky Sports Main Event

9.25pm

NFL, Cincinnati Bengals v Detroit Lions

Sky Sports Football

10.30pm

Match Of The Day

BBC One

1.20am (Monday)

NFL, Buffalo Bills v New England Patriots

Sky Sports Main Event