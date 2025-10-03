Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

6pm Stormers v Ospreys, United Rugby Championship Premier Sports 2
Leinster rugby players in training in South Africa this week.
Steve Haag / INPHO / INPHO
Saturday 4 October
12am Golf, LPGA Lotte Championship – Ladies PGA Tour Sky Sports Main Event
1am WNBA Play-Offs, Las Vegas Aces v Phoenix Mercury TNT Sports 1
4.05am AFL Women’s, GWS Giants v St Kilda (TNT Sports 1); North Melbourne v Sydney Swans (TNT Sports Extra – 6.05am); Gold Coast Suns v Brisbane Lions (TNT Sports 1 – 8.05am); Port Adelaide v Western Bulldogs (TNT Sports 2 – 10.15am)
5am
Cricket, India v West Indies - Test Match Cricket, Day 3 TNT Sports 3
5.30am Tennis, WTA Tour 1000 Beijing, ATP Tour 1000 Shanghai Sky Sports Tennis
7am Cycling, Tour of Langkawi – Stage 7 TNT Sports 1
7.15am
Cricket, New Zealand v Australia – Twenty20 International TNT Sports 4
9.50am GAA 2025 Highlights TG4
10.30am
Cricket, Australia v Sri Lanka – Women’s World Cup Group Stage Sky Sports Cricket
10.45am Australia v New Zealand, Rugby Championship Sky Sports Mix
12pm Manchester City v Arsenal, Women’s Sports League Sky Sports Main Event
12pm Golf, Alfred Dunhill Links Championship – DP World Tour Sky Sports Golf
12pm Cycling, Tour of Croatia – Stage 5 TNT Sports 2
12.30pm Leeds United v Tottenham, Premier League TNT Sports 1
12.30pm Hull City v Sheffield United, Championship Sky Sports Football
1pm Horse Racing, Ascot and Newmarket Virgin Media One and ITV1
1pm Cycling - European Championships, Women Elite Road Race TNT Sports 3
1.10pm Cycling, Tour of Emilia TNT Sports Extra
1.45pm Connacht v Scarlets, United Rugby Championship TG4 and Premier Sports 2
2pm Argentina v South Africa, Rugby Championship Sky Sports Mix
2pm Formula 1, Singapore Grand Prix qualifying Sky Sports Main Event
3pm Manchester United v Sunderland, Premier League Premier Sports 1
3pm WNL Premier Division, Sligo Rovers v DLR Waves; Treaty United v Bohemians; Shelbourne v Wexford (4pm); Cork City v Shamrock Rovers (5pm); Galway United v Waterford (5pm). LOI TV
3pm
Exeter Chiefs v Newcastle, Premiership Rugby TNT Sports Extra
3.05pm
Leicester Tigers v Harlequins, Premiership Rugby TNT Sports 1
4.30pm WNL Premier Division, Peamount United v Athlone Town TG4
5.30pm Bulls v Leinster, United Rugby Championship Premier Sports 1
5.30pm
Saracens v Bristol Bears, Premiership Rugby TNT Sports 1
5.30pm Chelsea v Liverpool, Premier League Sky Sports Main Event
5.30pm Eintracht Frankfurt v Bayern Munich, Bundesliga Sky Sports Football
5.30pm Cycling, UCI Mountain Bike World Series – Women DHI Elite Final Race (5.30pm); Men DHI Elite Final Race (7pm). TNT Sports 2
5.45pm Hearts v Hibernian, Scottish Premiership Premier Sports 2
7.45pm Munster v Cardiff, United Rugby Championship TG4 and Premier Sports 1
8.30pm Golf, Sanderson Farms Championship – PGA Tour Sky Sports Main Event
8.30pm College Football, Notre Dame Fighting Irish v Boise State Broncos Sky Sports NFL
Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 3 October
7.10am
North Harbour v Southland, Rugby National Provincial Championship
Sky Sports Mix
7.15am
Cricket, New Zealand v Australia – Twenty20 International
TNT Sports 1
10.15am
AFL Women’s, Melbourne v Essendon
TNT Sports 2
10.30am
Cricket, England v South Africa – Women’s World Cup Group Stage
Sky Sports Main Event
12pm
Golf, Alfred Dunhill Links Championship – DP World Tour
Sky Sports Golf
12pm
Cycling, Tour of Munsterland - UCI World Tour
TNT Sports 1
12pm
Cycling, Tour of Croatia - Stage 3
TNT Sports 2
5pm
Golf, Sanderson Farms Championship – PGA Tour
Sky Sports Golf
6pm
Stormers v Ospreys, United Rugby Championship
Premier Sports 2
7pm
Edinburgh v Ulster, United Rugby Championship
Premier Sports 1
7.30pm
Cork City v St Patrick’s Athletic, FAI Cup semi-final
RTÉ 2
7.30pm
Manchester United v Chelsea, Women’s Super League
BBC Three
7.45pm
LOI Premier Division, Waterford v Drogheda United; Derry City v Sligo Rovers
LOI TV
7.45pm
LOI First Division, Athlone Town v Dundalk; Cobh Ramblers v Bray Wanderers; Treaty United v Longford Town; Wexford v UCD
LOI TV
7.45pm
Bath v Sale Sharks, Premiership Rugby
TNT Sports 1
8pm
Bournemouth v Fulham, Premier League
Sky Sports Main Event
8pm
Wrexham v Birmingham City, Championship
Sky Sports Football
8.05pm
Dragons v Sharks, United Rugby Championship
Premier Sports 2
8.45pm
Cycling, UCI Mountain Bike World Series – Women Short Track Elite Race (8.45pm); Men Short Track Elite Race (10pm).
TNT Sports 2
*****
Leinster rugby players in training in South Africa this week.
Saturday 4 October
12am
Golf, LPGA Lotte Championship – Ladies PGA Tour
Sky Sports Main Event
1am
WNBA Play-Offs, Las Vegas Aces v Phoenix Mercury
TNT Sports 1
4.05am
AFL Women’s, GWS Giants v St Kilda (TNT Sports 1); North Melbourne v Sydney Swans (TNT Sports Extra – 6.05am); Gold Coast Suns v Brisbane Lions (TNT Sports 1 – 8.05am); Port Adelaide v Western Bulldogs (TNT Sports 2 – 10.15am)
5am
Cricket, India v West Indies - Test Match Cricket, Day 3
TNT Sports 3
5.30am
Tennis, WTA Tour 1000 Beijing, ATP Tour 1000 Shanghai
Sky Sports Tennis
7am
Cycling, Tour of Langkawi – Stage 7
TNT Sports 1
7.15am
Cricket, New Zealand v Australia – Twenty20 International
TNT Sports 4
9.50am
GAA 2025 Highlights
TG4
10.30am
Cricket, Australia v Sri Lanka – Women’s World Cup Group Stage
Sky Sports Cricket
10.45am
Australia v New Zealand, Rugby Championship
Sky Sports Mix
12pm
Manchester City v Arsenal, Women’s Sports League
Sky Sports Main Event
12pm
Golf, Alfred Dunhill Links Championship – DP World Tour
Sky Sports Golf
12pm
Cycling, Tour of Croatia – Stage 5
TNT Sports 2
12.30pm
Leeds United v Tottenham, Premier League
TNT Sports 1
12.30pm
Hull City v Sheffield United, Championship
Sky Sports Football
1pm
Horse Racing, Ascot and Newmarket
Virgin Media One and ITV1
1pm
Cycling - European Championships, Women Elite Road Race
TNT Sports 3
1.10pm
Cycling, Tour of Emilia
TNT Sports Extra
1.45pm
Connacht v Scarlets, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 2
2pm
Argentina v South Africa, Rugby Championship
Sky Sports Mix
2pm
Formula 1, Singapore Grand Prix qualifying
Sky Sports Main Event
3pm
Manchester United v Sunderland, Premier League
Premier Sports 1
3pm
WNL Premier Division, Sligo Rovers v DLR Waves; Treaty United v Bohemians; Shelbourne v Wexford (4pm); Cork City v Shamrock Rovers (5pm); Galway United v Waterford (5pm).
LOI TV
3pm
Exeter Chiefs v Newcastle, Premiership Rugby
TNT Sports Extra
3.05pm
Leicester Tigers v Harlequins, Premiership Rugby
TNT Sports 1
4.30pm
WNL Premier Division, Peamount United v Athlone Town
TG4
5.30pm
Bulls v Leinster, United Rugby Championship
Premier Sports 1
5.30pm
Saracens v Bristol Bears, Premiership Rugby
TNT Sports 1
5.30pm
Chelsea v Liverpool, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
Eintracht Frankfurt v Bayern Munich, Bundesliga
Sky Sports Football
5.30pm
Cycling, UCI Mountain Bike World Series – Women DHI Elite Final Race (5.30pm); Men DHI Elite Final Race (7pm).
TNT Sports 2
5.45pm
Hearts v Hibernian, Scottish Premiership
Premier Sports 2
7.45pm
Munster v Cardiff, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1
8.30pm
Golf, Sanderson Farms Championship – PGA Tour
Sky Sports Main Event
8.30pm
College Football, Notre Dame Fighting Irish v Boise State Broncos
Sky Sports NFL
10.30pm
Match Of The Day
BBC One
*****
Brentford goalkeeper Caoimhin Kelleher.
Sunday 5 October
12am
Golf, LPGA Lotte Championship – Ladies PGA Tour
Sky Sports Main Event
3am
UFC Fight Night, Magomed Ankalaev v Alex Pereira
TNT Sports 1
3.05am
AFL Women’s, Richmond v Adelaide Crows (TNT Sports Extra); Geelong Cats v Carlton (5.05am – TNT Sports 4); West Coast Eagles v Collingwood (7.05am – TNT Sports 4)
5am
Cricket, India v West Indies – Test Match Day 4
TNT Sports 3
5.30am
Tennis, WTA Tour 1000 Beijing, ATP Tour 1000 Shanghai
Sky Sports Tennis
8.30am
Cycling, Tour of Langkawi – Stage 8
TNT Sports 1
10.30am
Cycling, European Championships, Men Elite Road Race
TNT Sports 2
10.30am
Cricket, India v Pakistan – Women’s World Cup Group Stage
Sky Sports Cricket
11.30am
Golf, Alfred Dunhill Links Championship – DP World Tour
Sky Sports Golf
11.55am
Women’s Super League; London City Lionessese v Liverpool (Sky Sports+); Tottenham v Brighton (Sky Sports Mix); West Ham v Aston Villa (Sky Sports+).
12pm
Ipswich Town v Norwich City, Women’s Super League
Sky Sports Main Event and ITV1
12pm
Cycling, Tour of Croatia – Stage 6
TNT Sports 1
1pm
Formula 1, Singapore Grand Prix
Sky Sports F1
2pm
Celbridge vNaas, Kildare senior football semi-final
TG4
2pm
Everton v Crystal Palace, Premier League
Sky Sports Premier League
2pm
Newcastle United v Nottingham Forest, Premier League
Sky Sports Main Event
2pm
Wolves v Brighton, Premier League
Sky Sports Mix
2pm
Aston Villa v Burnley, Premier League
Sky Sports +
2pm
Fiorentina v Roma, Serie A
TNT Sports 3
2.30pm
NFL, Cleveland Browns v Minnesota Vikings
Sky Sports NFL and Virgin Media Two
3pm
Falkirk v Rangers, Scottish Premiership
Sky Sports Football
3pm
Gloucester v Northampton, Premiership Rugby
TNT Sports 1
3pm
Zebre v Lions, United Rugby Championship
Premier Sports 1
3.15pm
Sevilla v Barcelona, La Liga
Premier Sports 2
4pm
Doon v Ballybrown, Limerick senior hurling semi-final
TG4
4.30pm
Brentford v Manchester City, Premier League
Sky Sports Main Event
6pm
Shamrock Rovers v Kerry FC, FAI Cup semi-final
RTÉ 2
6pm
NFL, Philadelphia Eagles v Denver Broncos
Sky Sports Main Event
6pm
NFL, Baltimore Ravens v Houston Texans
Sky Sports Football
6.30pm
Cycling, UCI Mountain Bike World Series – Women XCO Olympic Elite Race (6pm); Men XCO Olympic Elite Race (8.30pm).
TNT Sports 2
7.45pm
Juventus v AC Milan, Serie A
TNT Sports 1
8pm
Celta Vigo v Atletico Madrid, La Liga
Premier Sports 2
8pm
WNBA Play-Offs, Las Vegas Aces v Phoenix Mercury
TNT Sports 4
8.30pm
Golf, Sanderson Farms Championship – PGA Tour
Sky Sports Golf
9.05pm
NFL, Seattle Seahawks v Tampa Bay Buccaneers
Sky Sports Main Event
9.25pm
NFL, Los Angeles Chargers v Washington Commanders
Sky Sports Main Event
9.25pm
NFL, Cincinnati Bengals v Detroit Lions
Sky Sports Football
10.30pm
Match Of The Day
BBC One
1.20am (Monday)
NFL, Buffalo Bills v New England Patriots
Sky Sports Main Event
